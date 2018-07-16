«В кругу семьи»: Мундиаль добра

Основная программа смотра в этом году состояла из десяти картин, среди которых самой любопытной стала лента французского режиссёра Леа Мисиус «Ава», посвящённая девочке-подростку, проживающей с мамой (Лор Кэлами) и сестрой-младенцем. В 13 лет Ава (Ноэ Абита) узнаёт, что скоро ослепнет, и пускается «во все тяжкие»: крадёт собаку у восемнадцатилетнего цыгана, затем ложится к нему в постель, а впоследствии они вместе начинают грабить отдыхающих на берегу Атлантики и отправляются в путешествие. Социальная драма в духе братьевДарденн с эротическим намёком на «Голубую лагуну» в конце концов превращается в роуд-муви а ля «Достучаться до небес», а темнота вокруг главной героини всё сгущается и сгущается. Режиссёрский дебют Мисиус приглянулся маститой публике Канн и был удостоен двух призов (Премия пальмовой собаки, Премия общества драматических авторов и композиторов).
Главным событием детской программы, состоявшей из восьми конкурсных работ, стал показ кукольного мультфильма Станислава Соколова «Гофманиада», работа над которым длилась 16 лет. По словам Марии Терещенко, лента представляет собой «анахронизм, отблеск прекрасной эпохи свободных художников, невероятных фантазий и долгих безумных снов о чём-то большем». Центральной фигурой анимационной картины является молодой мечтатель Эрнест Гофман, работающий клерком в канцелярии и в силу бурной фантазии не различающий вымысел от яви. В фильме нашлось место и Щелкунчику, и Крошке Цакес, и Песочнику, и Серпентине, а над всем действом царит возвышенная эпоха романтизма.
Помимо насыщенной кинопрограммы, ярославским театралам в театре драмы имени Волкова была представлена постановка Игоря Неведрова«Любовь в стакане воды» с Александром Ковтунцом, Надеждой Варочкиной и Марией Гужовой. Спектакль, чья премьера состоялась в камерном театре творческой студии «Кино-Театръ» в октябре прошлого года, создан на основе пьес Людмилы Петрушевской«Любовь» и «Стакан воды». Роман Виктюк, учеником которого является Неведров, дал следующую оценку спектаклю: «Я ставил Петрушевскую первый в стране и это было лет 30 назад. Всё то, что режиссёр вынес в пространство из текста, мне так близко, дорого и я просто рад этому».
В рамках фестиваля в Малом зале Концертно-развлекательного центра «Миллениум» в городе Ярославле состоялись пленарное заседание и круглый стол, посвящённые теме «Информационное пространство и безопасность семьи». Одним из самых ярких моментов мероприятия стало выступление Валерия Баринова.
фото: Пресс-служба фестиваля «В кругу семьи»
«Извечные вопросы: кто виноват и что делать. Иногда на первый мы тратим всю энергию. Самые богатые люди мира — владельцы соцсетей. Какая лавина движется на нас, на наши семьи. Семья - единственный полуразрушенный бастион, противостоящий страшной машине. Бороться бесполезно. Надо искать антидот.
В деревню к нам провели электричество. Дед боялся этого. А теперь мы дошли от вкрученной лампочки до интернета, всё доступно. Но в этом потоке информации мы разучились отличать добро от зла.
Это колоссальная работа. Мы уделяем время оборонке, потреблению, мало уделяем времени культуре. Незащищённое культурой поколение. "Научи его вовремя плакать и вовремя смеяться". Часто дети не понимают, когда что делать. Часто наоборот. Мы должны идею потребления побороть, воспитать в детях сострадание. Прав у детей сейчас много. У меня были свои обязанности: принести воды, пасти корову. Я чувствовал свою важность и значимость в семье. Сейчас "Всё возьми, только не плачь". Культивировать в человеке сострадание — важно. У ТВ колоссальные возможности. Сделайте фильм о студентах-слесарях, токарях, потому что сейчас герои многих фильмов — пустые люди.
Не следует бояться показать детям тяжёлую сторону жизни, не надо бояться наказывать детей. Дети должны понимать боль ближнего. Интернет-зависимость — заболевание. Запретить нельзя, надо научить, что хорошо, что плохо. Чувствовать живого человека, а не просто картинки.
Читаю русскую классику, вдохновляет, что в последнее время собирается много людей. Люди хотят сопереживать, слышать хорошую литературу, обливаться слезами над замыслом. У Шукшина семь инфарктов, ему было больно за своих героев. Всё начинается с любви и боли, это надо прививать своим детям», — сказал актёр.
Имена победителей смотра стали известны на торжественной церемонии закрытия фестиваля, состоявшейся 14 июля. В конкурсе полнометражных художественных и анимационных фильмов для детей и юношества в номинации «Лучший фильм» победила картина немецкого режиссёра Дагмар Сеуме «Уэнди», которой также достался «Приз зрительских симпатий». Голландский «Мой жираф», снятый Барбарой Бредеро, получил награды за режиссёрскую работу и лучшую детскую роль (Лаям де Врис). Специальный приз детского жюри был отдан «Гофманиаде».
фото: Пресс-служба фестиваля «В кругу семьи»
Гран-При основного конкурса получила «Нина» Юрая Лехотски, созданная кинематографистами Словакии и Чехии. Израильского «Водителя» наградили за режиссёрскую работу (Йехонатан Индурски) и женскую роль второго плана (Мануэль Элькасласси Варди). Китаец Хайцзян Юй, снявший «Золотую осень», объявлен лучшим оператором. Анне Чуриной, сыгравшей в «Потерянном отражении» Елены Жигаевой, вручили статуэтку за лучшую женскую роль, а исполнитель главной роли в фильме-открытии фестиваля «В поисках Тедди»Кад Мерад стал лучшим актёром конкурсной программы. Специальный приз жюри отдан «Любимчику» Густаво Пицци, а зрительские симпатии достались «Детям лета» Гудрун Рагнарсдоттир. За лучшую мужскую роль второго плана отмечен призом грузинский актёр Автандил Махарадзе, воплотивший один из образов в «Страшной матери» Анны Урушадзе.
Кинофестиваль «В кругу семьи» прошёл при поддержке Госкорпорации «Ростех», Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Ярославской области и Мэрии Ярославля. Спонсорами смотра в этом году выступили АО «Вертолёты России», АО «КБП», ОАО «Росвертол» и АО «НПО «Высокоточные комплексы», а информационными партнёрами: телеканал «Первый Ярославский», портал «Киноафиша.инфо», портал «76.ру», «Дорожное радио», газета «Северный край», информационное агентство «Ярновости» и журнал «Телесемь».
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