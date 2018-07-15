Золотой абрикос-2018: Близкий сосед лучше дальней родни

В Ереване в эти дни заканчивается международный кинофестиваль «Золотой абрикос», работу которого Кино-театр.ру с удовольствием освещает уже много лет. В этом году, когда фестиваль отмечает 15-ую годовщину, армяне, совершившие бархатную революцию, сменившие президента и правительство без жертвенной крови, настроены особенно благожелательно и друг к другу, и к гостям из других стран. Добросердечной атмосфере поспособствовал и проходивший в России чемпионат мира по футболу, во время которого местные жители поголовно болели за русских, а ближе к финалу, в основном, за Францию - свою, фактически, вторую родину. Погода стояла невероятно жаркая - до 42 градусов, программа оказалось невероятно щедрая и калорийная, как и банкетное меню гостеприимных хозяев смотра: три лишних килограмма живого веса ежегодно привозит с фестиваля наш шеф-редактор Екатерина Визгалова, она же и теперь расскажет о том, что интересного было на «Золотом абрикосе» в 2018 году.
фото: кадр из фильма "Ласковое безразличие мира" (Казахстан)
Спустя пять лет в программу кинофестиваля вернулась секция «Кино стран СНГ». Это произошло благодаря Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ, поддержка которого позволила собрать на одной площадке 20 фильмов из России, Казахстана, Армении, Узбекистана, Молдовы, Киргизии, привезти их авторов и объединить их на несколько дней для тесного продуктивного диалога. В программу намеренно включили максимально разнообразные работы, чтобы отразить весь кинематографический спектр представленных стран - игровое и документальное, короткометражное и полный метр, авторское и жанровое. В каталоге «Салют-7»Клима Шипенко, «Довлатов»Алексея Германа, узбекская «Стойкость»Рашида Маликова, показанная впервые в конкурсе московского фестиваля, запрещенный к показу на родине казахский фильм «Ласковое безразличие мира», «Турецкое седло»Юсупа Разыкова. Полный список картин здесь. Среди гостей - молдавский актер и режиссер Игорь Кистол, российский режиссер и оператор Михаил Горобчук, художник Елена Окопная, узбекский режиссер Рашид Маликов, также известные российские кинокритики Лариса Малюкова, Екатерина Барабаш и киновед Кирилл Эмильевич Разлогов. Участников старались держать вместе и на два полных дня даже увезли в старинный город Гюмри (бывший Александрополь и Ленинакан), где, отрезанные от остальной фестивальной бурной жизни, они буквально вынуждены были смотреть фильмы друг друга и общаться-общаться-общаться.
А в первый же рабочий день участники встретились на круглом столе в рамках индустриальной программы GAIFF-PRO, чтобы познакомиться и в свободном режиме обозначить общие проблемы и точки соприкосновения кинематографов стран Содружества независимых государств, нащупать пути сотрудничества, поговорить о копродукции и тех путях, которые у нас могут быть едиными.
Встреча началась с презентации книги Кирилла Разлогова «Арутюн Хачатрян. Вечное возвращение», основанной на серии интервью с президентом «Золотого абрикоса» и раскрывающей панораму кинематографической жизни на кинофестивалях в Европе, Азии, Америке, на советстком и постсоветском пространстве глазами этого талантливого режиссера-документалиста и главного на фестивале человека. Кирилл Эмильевич и Арутюн Рубенович совместно подписали дарственные экземпляры книги всем желающим, после чего началась работа непосредственно круглого стола.
фото: Арутюн Хачатрян и Кирилл Разлогов
Оказавшись друг перед другом лицом к лицу, нельзя не осознавать, как мало мы все знаем о кинематографиях соседних стран. Содружество наше существует лишь формально и подкрепляется давно утраченными связями и призрачными воспоминаниями, на деле каждая из индустрий барахтается в собственном соку. В России вообще, как подчеркнула кинокритик Лариса Малюкова, не имеют представления, что есть кино, например, молдавское или киргизское, что узбекские фильмы получают важные международные призы. В первую очередь нас интересуем мы сами - аншлаги на ММКФ на российские фильмы и на армянские в рамках «Золотого абрикоса» это доказывают. Но что говорить о зрителях, которым часто просто недоступно кино соседних стран, когда мы сами, участники процесса, не знаем ни нынешних фильмов, ни имен современных режиссеров стран бывшего союзного государства. И нельзя не признать, что наибольшая проблема - отсутствие коммуникации между кинематографистами наших таких близких ментально друг другу стран, отсутствие внятной платформы для сотрудничества.
Директор кинофестиваля Сусанна Арутюнян даже напомнила, что копродукция с западными странами случается у нас на порядок чаще. «Мы не сотрудничаем друг с другом. Может это от того, что мы не знаем друг о друге многое, разъединились, распались и стали жить своей культурной отдельной жизнью. Сейчас у нас выросло не одно, а уже два поколения, которые не видели ни одного казахского, молдавского фильма», - сказала она.
Почти все спикеры говорили о полной незаинтересованности их государства в поддержке авторского кино, слабо развитой структуре индустрии и незаинтересованности зрителей. Актер и начинающий режиссер из Молдавии Игорь Кистол (дебютная картина, «Последний день мая»), в частности, сказал: «Власти Молдовы не понимают значимость кино и вообще искусства, и наша индустрия находится на самообеспечении. Есть города, в которых закрылся последний кинотеатр. По сути у нас два кинотеатра в Кишиневе в торговых центрах, а по всей стране всего 11 экранов».
фото: кадр из фильма "Ласковое безразличие мира" (Казахстан)
Не заинтересованы в копродукции, авторском кино в Казахстане, нет до сих пор закона о кино. «И государственные, и частные деньги у нас нацелены на исторические фильмы и фильмы про президента, все деньги идут туда», - поделилась Шарипа Уразбаева, - Режиссер Адильхан Ержанов и его фильм «Ласковое безразличие мира» показывается во всех странах мира, но в Казахстане о нем не говорится ни слова, потому что хотят, чтобы Казахстан показывали только с положительных сторон».
В этом смысле российский опыт, конечно, сильно отличается от госудаств-соседей, одних дебютов министерство культуры РФ за последние два года профинансировало 50 штук, причем в полном объеме. Плюс авторское и детское. Открыто и продуктивно работает Фонд Кино, в котором грамотно отлажен процесс первичного отбора сценариев, а после него все проекты презентуются на питчинге, посмотреть который может каждый желающий в прямом эфире (в отличие от непрозрачной, прямо скажем мутной системы отбора проектов в министерстве культуры). Копродуции российского кино со странами СНГ у нас вроде бы хватает - «Спитак»Александра Котта сделан совместно с Арменией, последний фильм Веры Глаголевой«Не чужие» частично снят на деньги частных инвесторов из Казахстана (правда без участия государства). Но все это скорее исключение, чем норма. Так вот, увы, создатели картины «Довлатов», имея все предпосылки, не нашли в Армении партнеров, о чем упомянула за круглым столом Елена Окопная, представляющая фильм в программе. А ведь, если бы срослось, страна могла бы быть представлена наряду с Россией на международном уровне - в Берлине и других фестивалях.
В Кыргызстане, как рассказала Чолпон Идрисова, также существует департамент кинематографии, который на конкурсной основе выделяет средства на кино. Режиссер отметила, что есть у них и инициативная молодежь, и примеры копродукции с Россией (исторический мюзикл «Песни древа»). Но нет достаточной коммуникации и внимания авторскому кино. При этом она назвала невероятную цифру, сказав, что Кыргыстан выпускает около 100 коммерческих фильмов в год. Рашид Маликов, рассказывая про узбекское кино, назвал более правдоподобное количество произведенных в стране картин за год - 15.
фото: кадр из фильма "Стойкость" (Узбекистан)
В обсуждении приняли участия и представители Киноцентра Армении. Шушан Мирзаханян рассказала, что они также ввели конкурсную основу предоставления финансирования проектам. Но конкурс не решает проблему наличия средств, а государственный бюджет на национальное кино в Армении микроскопический - полмиллиона долларов в год. На всех!!! И он еще и уменьшается - в этом году на 7% по сравнению с прошлым годом. «На таком бюджете делать кино невозможно, но мы надеемся, что изменения в стране приведут к изменениям в кино. Направленность на копродукуцию есть. Мы не имеем закона о кино и копродукции, двустороннего соглашения, но делаем много фильмов с Россией, Францией, европейскими странами. Режиссеры стали более активными, ищут пути копродукции. Но самое главное - нет хороших сценариев», - сказала Шушанна. Проблему сценариев, да и вообще талантливых высказываний, которые от бюджетов никак не зависят, подчеркнули и другие участники разговора - это общее место, и касается оно не только Армении. Мы прекрасно знаем примеры фильмов, у которых есть бюджеты, но в истории они не оставляют следа, и произведения искусства, сделанные за копейки.
Что до способов решения проблем, то было предложено создать специальный Фонд поддержки кинопроектов стран СНГ, разработать пакет рекомендаций для руководящих органов, чтобы стимулировать процессы, направленные на создание совместных отношений. Но главное - не надежда на чудо, а самоорганизация. «Надо самим искать формы раскрытия своей национальной кинематографии. И не надо говорить, что государство не дает нам деньги», - сказала Лариса Малюкова и предложила создавать платформу для постоянного обмена опытом, информирования и поиска партнеров для готовящихся проектов. Конечно, такой интернет-ресурс, сайт был бы очень полезен для поиска кадров, локаций, денежных средств, актеров, на нем же можно было бы и питчинги проводить. Он снял бы множество проблем, которые сейчас решаются точечно, спорадически и только путем старых личных связей. А ведь растет молодое поколение режиссеров, которые, получается, изолированны от своих ближайших коллег в других странах и только на таких площадках как «Золотой абрикос» могут познакомиться, обменяться визитками, посмотреть фильмы друг друга и наладить столь нужные для индустрии связи.
Но хотя бы неплохо дела обстоят в теории. Исследования и поиски путей сотрудничества между национальными кинематографиями успешно ведет Новый институт культурологии. Его директор Нина Кочеляева рассказала о проделанной за год работе - три конференции (в Ереване, на прошлом «Абрикосе», Астане и московском ВГИКе), исследование и выпуск коллективной монографии, которая так и называется «История национальных кинематографий в СССР и перспективы развития кино государств - участников СНГ, стран Балтии и Грузии». Работа включает научные статьи по истории национальных кинематографий и развитию их на современном этапе, проблематизирует вопросы и перспективы развития кинематографий, включает аспекты, связанные с копродукцией, а также с влиянием кинематографа на формирование общего культурного пространства наших стран.
фото: кадр из фильма "Довлатов" (Россия)
Что до программы показов, анализировать ее по представленной выборке трудно. Как уже было сказано, фильмы отборщики «Золотого абрикоса» собрали с тем прицелом, чтобы охватить побольше разнообразных граней кинотворчества наших стран и напомнить нам, что мы друг у друга есть. Спасибо, это было очень ценное, продуктивное и обнадеживающее время для нас.
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