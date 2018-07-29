Realist Web Fest: Зачем нужны веб-сериалы и стоит ли их смотреть на большом экране

С 4 по 7 августа в Нижнем Новгороде пройдет первый в России международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest, где покажут тридцать работ, созданных в этом современном жанре в разных странах мира. В программе фестиваля - веб-сериалы из России, Казахстана, Австралии, Франции, Испании, Аргентины, Уругвая и Канады. О том, что же такое веб-сериалы, почему уже для первого фестиваля была выбрана столь широкая география участников, зачем снимать веб-сериалы и смотреть их, в том числе, на большом экране, рассказывает учредитель Realist Web Fest, продюсер Антон Калинкин.
фото: Антон Калинкин/пресс-служба Realist Web Fest
Самый популярный вопрос, на который я отвечаю как минимум последний год: Что же такое веб-сериал, чем он отличается от телесериала или фильма? Так вот таким термином на данный момент называют любой сериал, созданный для интернета и, соответственно, показанный именно в интернете. Это могут быть как такие привычные «видео» платформы, как YouTube и Vimeo, так и развивающиеся форматы Facebook или Instagram-сериалов. Недаром эти крупные социальные сети постоянно реформируют работу с видеоконтентом: Instagram, как вы знаете, существенно расширил возможности работы с видео и даже создал платформу IGTV с характерными для этой соцсети вертикальными видео, а Facebook все строже стал относиться к стороннему видеоконтенту, предпочитая развивать собственный плеер и технологии, которые в будущем позволят этой социальной сети тоже выпускать веб-сериалы. Работа над ними, кстати, уже идет. Наверное, многие знают норвежский сериал «Стыд» (Skam). Так вот это на самом деле веб-сериал – три года назад его придумала местная Национальная радиовещательная корпорация именно для своего сайта. Так стали популярны и сайт, и офлайновые, назовем их так, продукты компании, и сам сериал, получивший уже несколько европейских ремейков. Права на его англоязычный аналог как раз в прошлом году и купил Facebook. Это было одним из первых вложений компании в будущее собственного видеоконтента.
Преимущество веб-сериалов перед всеми другими формами контента, будь то обычные телесериалы, полнометражные или даже короткометражные фильмы в его зрительской направленности. Именно этот формат позволяет существенно минимизировать доставку контента напрямую к зрителям, избегая всевозможных агентов (прокатчиков, кинотеатры и так далее). Сняли один эпизод, выложили его в интернет - и оценили потенциал: собрали много лайков и позитивных комментариев - и решили, что стоит продолжить. Встретили негатив в соцсетях – подумали, как улучшить проект, вывести его на другой профессиональный уровень. Он, кстати, в веб-сериалах крайне важен. Нужно помнить, что это полноценное художественное произведение, не видеоблогинг и не стрим о том, что ничего не происходит (хотя и это может быть концептом веб-сериала, правда, специфического). В веб-сериале есть сценарий, режиссерская работа, оператор, звук – все, как и в «полноценном» фильме или сериале. Интернет-пространство остается свободным. Здесь ценятся различные креативные эксперименты, к которым могут быть не готовы серьезные студийные продюсеры или прокатчики.
фото: Ночь веб-сериалов в рамках ММКФ/пресс-служба Realist Web Fest
Веб-сериалы бывают разные. Есть анимационные и семейные проекты, которые спокойно можно смотреть и детям, и взрослым. Например, на нашем фестивале Realist Web Fest мы покажем очень трогательную семейную драму из Австралии «Удивительная Грэйс» про девочку, которая рано потеряла отца, но продолжает с ним разговаривать. Будут на нашем фестивале и веб-сериалы совсем другого рода: хорроры, комедии, сатира, сай-фай. Набирающие сейчас популярность проекты об обычной жизни 30-летних – одних из самых активных интернет-пользователей. Веб-сериальное пространство в этом плане предлагает просто огромный выбор для зрителей разных вкусов. Причем короткий формат (один сезон многих веб-сериалов можно посмотреть за два часа) только расширяет этот выбор. Так, по дороге на работу вы можете просыпаться под какую-нибудь яркую комедию (у нас в числе таких, например, израильская «Парикмахерская Хани» или испанская «Мы все хотели убить президента»), в обед погрузиться в проблемы новых технологий – с отечественными «#Киберпсихологом» или «Диким диджиталом», а вечером – пощекотать себе нервы французскими триллерами «Странный» или «Случайность». В общем, зрительский потенциал этого жанра крайне большой.
Но кроме количественных измерений зрителей, конечно, производителей волнуют и финансовые показатели. Монетизация веб-сериалов на сегодняшний день является одной из самых актуальных тем, над которой мы работаем уже сейчас и будем продолжать работать в рамках создаваемой нами Ассоциации производителей веб-сериалов. (Туда может попасть каждый, у кого за плечами уже есть веб-сериал или хотя бы пилот подобного формата. Главный критерий – это наличие продукта.) Многие могут сказать про YouTube, который считается одной из самых популярных интернет-платформ для показа веб-сериалов, но там зарабатывать можно только на рекламе от просмотров, причем деньги это пока не существенные. Гораздо эффективнее работает интеграция крупных рекламных брендов в веб-сериалы. Более того, многие из международных корпораций уже осознали, что веб-сериалы – это именно что новый вид креативной рекламы. С таким форматом уже поработали не только головные офисы Ikea, Audi, Nike, но и такие российские компании, как «Сбербанк», «Ростелеком», отечественный офис Samsung (при его поддержке созданы были, например, «Хроники параноика», которые принимают участие в нашем фестивале) или страховая компания «Согласие» (их анимационно-документальный проект «Доверие» также участвует в нашем конкурсе).
фото: Вечеринка Digital Reporter на "Кинотавре"/пресс-служба фестиваля
Не стоит забывать и о собственно медиа-ресурсах и диджитал-платформах, которые заинтересованы не только в показе как можно большего количества контента, но и в его создании. В их числе уже упомянутые выше Facebook, YouTube, а также корпорация Apple. Все они сейчас запускают собственные веб-сериалы и, скорее всего, будут развивать это направление. Причем не только за счет англоязычных проектов, но и за счет веб-сериалов на других языках – по примеру Netflix, который все чаще для расширения библиотеки стал покупать иностранные проекты, в том числе и российские. Что же касается отечественных онлайн-платформ, то и у них уже сейчас есть интерес к веб-сериалам. Для нашего профильного издания Digital Reporter мы еще в конце прошлого года проводили опрос российских онлайн-кинотеатров. И все они без исключения выразили готовность как минимум показывать отечественные и зарубежные веб-сериалы. Первые шаги в этом направлении, кстати, уже осуществились: на ivi.ru, например, доступен для просмотра хоррор «Район тьмы», один из самых известных отечественных веб-сериалов (тоже, кстати, участник конкурса нашего фестиваля), а Amediateka в рамках промо нового сезона популярного сериала HBO «Кайф с доставкой» выложила у себя одноименный веб-сериал, который, кстати, когда-то и купил HBO, чтобы развивать уже свой проект.
Темы дистрибуции, заинтересованности онлайн-платформ в веб-формате мы будем обсуждать в рамках деловой программы нашего Realist Web Fest. Не забудем, конечно, и о мировом фестивальном движении. К нам приедут представители веб-сериальных смотров из Берлина, Гессена, Валенсии, Миннесоты и Бильбао – люди, которые уже несколько лет работают над популяризацией веб-сериального формата и определяют основные тренды в этом еще действительно развивающемся во всем мире направлении. Несмотря на то, что веб-сериалы – это онлайн-формат, выход в офлайн для него, как и для всех других видов искусства, крайне важен. На нашем фестивале мы не только сведем вместе режиссеров, продюсеров, инвесторов, представителей различных онлайн-платформ и смотров со всего мира, но и фактически презентуем этот формат отечественным зрителям. Фестивали тем и хороши, что позволяют из огромного видеопотока, с которым мы каждый день сталкиваемся в интернете, продемонстрировать лучшие образцы веб-сериалов и соответственно открыть целый пласт нового вида искусства – как для зрителей, так и для профессионалов.
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