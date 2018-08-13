Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Realist Web Fest: Российские веб-сериалы, которые можно посмотреть уже сейчас

Фестивальная колонка >>
13 августа 2018
На прошлой неделе в Нижнем Новгороде завершился первый в России международный фестиваль веб-сериалов – нового формата, который постепенно входит в жизнь не только отечественных, но и зарубежных кинематографистов. В конкурсе фестиваля было представлено 30 веб-сериалов, треть из которых – российские. И несмотря на то, что главный приз по итогам смотра достался канадскому «Ужасу 404», на отечественные проекты все же стоит обратить внимание. Тем более большинство из них уже можно посмотреть в интернете – совершенно бесплатно. Рассказываем обо всех российских участниках конкурса первого Realist Web Fest.

Realist Web Fest: Российские веб-сериалы, которые можно посмотреть уже сейчас
фото: Пресс-служба Realist Web Fest

«Район тьмы», режиссер – Арсений Гончуков

Первый и самый известный российский веб-сериал, чей создатель Арсений Гончуков еще на церемонии открытия Realist Web Fest получил приз за вклад в развитие новой индустрии. «Район тьмы» – это социальный веб-хоррор, в котором режиссер препарирует проблемы современного российского общества с помощью одного из самых популярных в мире киножанров – ужасов. Его старания заметили и представители зарубежных фестивалей веб-сериалов: в Нижнем Новгороде (это, кстати, родина Гончукова) они вместе с порталом Digital Reporter вручили ему специальный приз, позволяющий «Району тьмы» принять участие сразу в нескольких международных смотрах. У «Района тьмы» на данный момент два сезона, они доступны для свободного просмотра.



«Бар “На грудь”», режиссер – Ирина Вилкова

Веб-сериал Ирины Вилковой, у которого пока готово только две серии, получил в Нижнем Новгороде приз за оригинальность идеи. Она довольно проста и интернациональна. Место действия – бар с пышногрудой девушкой за стойкой, которая вынуждена выслушивать все страдания, тревоги, волнения и радости самых разнообразных посетителей – от неугомонной болельщицы «Зенита» до деловых феминисток. Первый эпизод, который доступен для онлайн-просмотра, представляет, в основном, мужскую аудиторию бара и называется «Патриархат», второй, которого пока нет в сети, сконцентрирован на женской и соответственно называется «Матриархат». Создан веб-сериал был при поддержке RuTube.



«Дикий digital», режиссер – Виктор Кравченко

Сатирический веб-сериал, посвященный беспощадным, а иногда и бессмысленным интернет-коммуникациям, полностью изменившим нашу жизнь. Каждая серия «Дикого digital» рассказывает отдельную историю – например, про начинающую актрису, променявшую театральное училище на видеоблог, или про нерадивого заказчика, терзающего дизайнера очередными правками. Получается смешно и до боли знакомо. Эпизоды веб-сериала доступны на одноименном YouTube-канале. Там же можно увидеть и новую работу команды «Дикого digital» – актуальную комедию о русских хакерах. На фестивале в Нижнем Новгороде веб-сериал получил специальный приз Национального реестра интеллектуальной собственности.



«Хроники параноика», режиссер – Никита Тамаров

Еще один вертикальный веб-сериал – на тему новых технологий, которые поработят весь креативный класс в будущем. Режиссера заменяет искусственный интеллект, с которым вынужден на съемочной площадке работать актер Виктор Вержбицкий, а люди будущего гонятся уже не за деньгами, а за лайками, да и профессиональный опыт не играет никакой роли, если у тебя нет Instagram или YouTube хотя бы с миллионом подписчиков. На данный момент у «Хроник», производство которых поддержала компания Samsung, три эпизода. Самый известный – «Крайняя смена» (как раз с участием Вержбицкого) – уже успел до Нижнего Новгорода поучаствовать в нескольких фестивалях короткометражного кино.



«Доверие», художественный руководитель – Валерия Гай Германика

Документально-анимационный веб-сериал, некоторые эпизоды которого уже показали на Суздальском фестивале. Проект этот был создан продюсерами Артемом Васильевым и Любовью Гайдуковой и художественным руководителем Валерией Гай Германикой по заказу страховой компании «Согласие». Каждый эпизод веб-сериала – трогательная история о людях разных профессий и судеб, их мечтах и их деятельности, способной изменить мир к лучшему. В числе режиссеров – весь свет отечественной анимации, в том числе Михаил Алдашин и Алексей Алексеев. Все эпизоды доступны для свободного просмотра.



«Рогач и Моргач», режиссер – Олег Докин

Еще один анимационный, хоть и довольно специфический, скетчком про двух чудаковатых инопланетян, оказавшихся в земном лесу и постоянно попадающих в разные странные ситуации. Для просмотра доступны три эпизода веб-сериала.



«Это я», режиссер – Андрей Феночка

Первый сезон этого веб-сериала был создан независимыми кинематографистами Лизой Симбирской и Андреем Феночкой на собственные средства. Производство второго сезона было поддержано проектом Digital Reporter. Главные герои этого веб-сериала – молодые люди, которые сталкиваются с самыми важными для своего возраста вопросами: как заработать денег, где искать любовь, как отстоять права и сохранить достоинство. У этого веб-сериала есть уже два сезона. Сейчас съемочная группа готовится к съемкам третьего.



«Реальность.net», режиссер – Samorez

Проект Свердловской киностудии содержит пока только две серии, причем еще не выложенные в открытый доступ. Рассказывает этот психологический триллер о странной действительности, где реальность спуталась с вымыслом, и каждый может встретить двойника.

Realist Web Fest: Российские веб-сериалы, которые можно посмотреть уже сейчас
фото: Пресс-служба Realist Web Fest

«#Киберпсихолог», режиссер – Дмитрий Могучев

Актер и режиссер из Санкт-Петербурга Дмитрий Могучев в веб-сериале тоже рассуждает об интернет-технологиях, изменивших процесс коммуникации между людьми. Главный герой шоу – киберпсихолог Николай Ноликов, специалист по социальным сетям и интернет-мошенничеству, который имеет десятки фейковых аккаунтов и зарабатывает на чужой наивности. «Киберпсихолог» снимался на собственные средства съемочной группы, которая довольно умело и, что важно, креативно, подошла к вызовам малобюджетных съемок этого веб-сериала.



«Вспышка», режиссер – Марина Рябова

Еще один петербургский проект – детективная комедия о вдове успешного бизнесмена, которой неожиданно достался странный и полузаброшенный лофт. Из него она вместе со знакомым фотографом решила сделать фотостудию, в которой, как выясняется, каждого нового клиента ждет порой нелепая смерть. Все готовые на данный момент эпизоды можно посмотреть на одноименном YouTube-канале.


версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Зачем нужны веб-сериалы и стоит ли их смотреть на большом экране
Поиск по меткам
Мария ТокмашеваРоссийские сериалы
персоны
Михаил АлдашинАлексей Алексеев (IV)Артём ВасильевВиктор ВержбицкийИрина ВилковаВалерия Гай ГерманикаАрсений ГончуковДмитрий Могучев
фильмы
Это я

фотографии >>
Realist Web Fest: Российские веб-сериалы, которые можно посмотреть уже сейчас фотографии
Realist Web Fest: Российские веб-сериалы, которые можно посмотреть уже сейчас фотографии
Realist Web Fest: Российские веб-сериалы, которые можно посмотреть уже сейчас фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Анатолий Узденский
12 августа ушёл из жизни актёр Анатолий Узденский.
Геннадий Иванов
12 августа ушёл из жизни актёр Геннадий Иванов.
Дмитрий Брусникин
9 августа ушёл из жизни актёр, режиссёр Дмитрий Брусникин.
Тамара Дегтярёва
9 августа ушла из жизни актриса Тамара Дегтярёва.

День рождения >>

Лидия Арефьева
Юрий Батурин
Владимир Вдовиченков
Олеся Жураковская
Тамара Макарова
Андрей Соколов
Анна Терехова
Андрей Федорцов
Илья Шакунов
Мориц Блайбтрой
Кшиштоф Кольбергер
Марселлу Новаес
Джин Рэймонд
Джон Слэттери
Кася Смутняк
Реджис Туми
все родившиеся 13 августа >>

Афиша кино >>

Потерянное отражение. Исповедь содержанки
драма, притча
Россия, 2017
Горные огни
мистика, триллер
Испания, Россия, США, 2017
Аксель
боевик, научная фантастика, приключения, триллер
США, 2018
Мамма Миа 2
мелодрама, музыкальный фильм
США, 2018
Моё поколение
исторический фильм, музыкальный фильм
Великобритания, 2017
Опасное задание
боевик, драма, криминальный фильм, триллер
США, 2018
Слендермен
фильм ужасов
США, 2018
Мег: Монстр глубины
боевик, научная фантастика, триллер, фильм ужасов
США, 2018
Зло
триллер, фильм ужасов
США, 2017
Бергман
биография
Норвегия, Швеция, 2018
В поисках йети
комедия, приключения
Канада, 2017
Маленький большой герой
детский фильм, приключения
Гонконг, Китай, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью