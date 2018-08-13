Realist Web Fest: Российские веб-сериалы, которые можно посмотреть уже сейчас

На прошлой неделе в Нижнем Новгороде завершился первый в России международный фестиваль веб-сериалов – нового формата, который постепенно входит в жизнь не только отечественных, но и зарубежных кинематографистов. В конкурсе фестиваля было представлено 30 веб-сериалов, треть из которых – российские. И несмотря на то, что главный приз по итогам смотра достался канадскому «Ужасу 404», на отечественные проекты все же стоит обратить внимание. Тем более большинство из них уже можно посмотреть в интернете – совершенно бесплатно. Рассказываем обо всех российских участниках конкурса первого Realist Web Fest.
Первый и самый известный российский веб-сериал, чей создатель Арсений Гончуков еще на церемонии открытия Realist Web Fest получил приз за вклад в развитие новой индустрии. «Район тьмы» – это социальный веб-хоррор, в котором режиссер препарирует проблемы современного российского общества с помощью одного из самых популярных в мире киножанров – ужасов. Его старания заметили и представители зарубежных фестивалей веб-сериалов: в Нижнем Новгороде (это, кстати, родина Гончукова) они вместе с порталом Digital Reporter вручили ему специальный приз, позволяющий «Району тьмы» принять участие сразу в нескольких международных смотрах. У «Района тьмы» на данный момент два сезона, они доступны для свободного просмотра.
Веб-сериал Ирины Вилковой, у которого пока готово только две серии, получил в Нижнем Новгороде приз за оригинальность идеи. Она довольно проста и интернациональна. Место действия – бар с пышногрудой девушкой за стойкой, которая вынуждена выслушивать все страдания, тревоги, волнения и радости самых разнообразных посетителей – от неугомонной болельщицы «Зенита» до деловых феминисток. Первый эпизод, который доступен для онлайн-просмотра, представляет, в основном, мужскую аудиторию бара и называется «Патриархат», второй, которого пока нет в сети, сконцентрирован на женской и соответственно называется «Матриархат». Создан веб-сериал был при поддержке RuTube.
«Дикий digital», режиссер – Виктор Кравченко
Сатирический веб-сериал, посвященный беспощадным, а иногда и бессмысленным интернет-коммуникациям, полностью изменившим нашу жизнь. Каждая серия «Дикого digital» рассказывает отдельную историю – например, про начинающую актрису, променявшую театральное училище на видеоблог, или про нерадивого заказчика, терзающего дизайнера очередными правками. Получается смешно и до боли знакомо. Эпизоды веб-сериала доступны на одноименном YouTube-канале. Там же можно увидеть и новую работу команды «Дикого digital» – актуальную комедию о русских хакерах. На фестивале в Нижнем Новгороде веб-сериал получил специальный приз Национального реестра интеллектуальной собственности.
«Хроники параноика», режиссер – Никита Тамаров
Еще один вертикальный веб-сериал – на тему новых технологий, которые поработят весь креативный класс в будущем. Режиссера заменяет искусственный интеллект, с которым вынужден на съемочной площадке работать актер Виктор Вержбицкий, а люди будущего гонятся уже не за деньгами, а за лайками, да и профессиональный опыт не играет никакой роли, если у тебя нет Instagram или YouTube хотя бы с миллионом подписчиков. На данный момент у «Хроник», производство которых поддержала компания Samsung, три эпизода. Самый известный – «Крайняя смена» (как раз с участием Вержбицкого) – уже успел до Нижнего Новгорода поучаствовать в нескольких фестивалях короткометражного кино.
Документально-анимационный веб-сериал, некоторые эпизоды которого уже показали на Суздальском фестивале. Проект этот был создан продюсерами Артемом Васильевым и Любовью Гайдуковой и художественным руководителем Валерией Гай Германикой по заказу страховой компании «Согласие». Каждый эпизод веб-сериала – трогательная история о людях разных профессий и судеб, их мечтах и их деятельности, способной изменить мир к лучшему. В числе режиссеров – весь свет отечественной анимации, в том числе Михаил Алдашин и Алексей Алексеев. Все эпизоды доступны для свободного просмотра.
«Рогач и Моргач», режиссер – Олег Докин
Еще один анимационный, хоть и довольно специфический, скетчком про двух чудаковатых инопланетян, оказавшихся в земном лесу и постоянно попадающих в разные странные ситуации. Для просмотра доступны три эпизода веб-сериала.
Первый сезон этого веб-сериала был создан независимыми кинематографистами Лизой Симбирской и Андреем Феночкой на собственные средства. Производство второго сезона было поддержано проектом Digital Reporter. Главные герои этого веб-сериала – молодые люди, которые сталкиваются с самыми важными для своего возраста вопросами: как заработать денег, где искать любовь, как отстоять права и сохранить достоинство. У этого веб-сериала есть уже два сезона. Сейчас съемочная группа готовится к съемкам третьего.
«Реальность.net», режиссер – Samorez
Проект Свердловской киностудии содержит пока только две серии, причем еще не выложенные в открытый доступ. Рассказывает этот психологический триллер о странной действительности, где реальность спуталась с вымыслом, и каждый может встретить двойника.
Актер и режиссер из Санкт-Петербурга Дмитрий Могучев в веб-сериале тоже рассуждает об интернет-технологиях, изменивших процесс коммуникации между людьми. Главный герой шоу – киберпсихолог Николай Ноликов, специалист по социальным сетям и интернет-мошенничеству, который имеет десятки фейковых аккаунтов и зарабатывает на чужой наивности. «Киберпсихолог» снимался на собственные средства съемочной группы, которая довольно умело и, что важно, креативно, подошла к вызовам малобюджетных съемок этого веб-сериала.
«Вспышка», режиссер – Марина Рябова
Еще один петербургский проект – детективная комедия о вдове успешного бизнесмена, которой неожиданно достался странный и полузаброшенный лофт. Из него она вместе со знакомым фотографом решила сделать фотостудию, в которой, как выясняется, каждого нового клиента ждет порой нелепая смерть. Все готовые на данный момент эпизоды можно посмотреть на одноименном YouTube-канале.
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