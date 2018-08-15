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«Окно в Европу»: Мерзликин в образе Вампилова и каминг-аут на «Айфон»

Фестивальная колонка >>
15 августа 2018
Нынешний фестиваль «Окно в Европу», который проходит в Выборге с 10 по 16 августа, посвящен Геннадию Шпаликову, хотя для оформления фестивальных афиш использовали не портрет самого драматурга, а кадры из фильма «Я шагаю по Москве», сценарий к которому он написал.

«Окно в Европу»: Мерзликин в образе Вампилова и каминг-аут на «Айфон»

Знаменитый фрагмент с босоногой девушкой под дождем также демонстрируется перед каждым кинопоказом. Более того, песни на стихи Шпаликова звучали в живом исполнении со сцены во время открытия «Окна в Европу» (правда, вокалист забывал и путал слова, что несколько смазывало общее впечатление). В качестве еще одного аттракциона на церемонии также показали приветственный видеоролик, записанный космонавтами Олегом Артемьевым и Сергеем Прокопьевым прямо на орбите (опять же, не обошлось без накладок: в кадре почему-то появился баннер с числом XXV, хотя в этом году фестиваль уже 26-й по счету).

Формально фильмом открытия стала работа Александра Велединского «В Кейптаунском порту», однако перед ней аудитории представили короткий метр – мультфильм Гарри Бардина «Болеро17». Лента выполнена в традиционной для автора кукольной технике с использованием пластилиновых фигурок и посвящена темам свободы и любви. Бардин подчеркнул, что «Болеро17» не участвует в конкурсе, и поэтому мнение жюри ему «по барабану»; впрочем, он также добавил, что мнением зрителей пренебрегать не будет.

В отличие от 15-минутной ленты Бардина, почти двухчасовой фильм Велединского вовсе не торопится раскрывать зрителям свои смыслы. Кто-то уже успел сравнить картину «В кейптаунском порту» с «Вавилоном» Иньярриту и «Магнолией» Андерсона; сам автор, видимо, считает, что снял что-то вроде «Облачного атласа», основанного на более-менее российских реалиях. События скачут из бандитского Петербурга на послевоенный Дальний Восток и далее в Кейптаун, где, правда, обнаруживаются сразу две династии, основанные нашим соотечественником. К сожалению, фильм получился невыдержанным с точки зрения интонации и настроения, новеллы, на которые он распадается, по отдельности не так чтобы интересны, повествование пересыпано посредственными шутками; цельного кино не получилось.

«Окно в Европу»: Мерзликин в образе Вампилова и каминг-аут на «Айфон»
фото: Кадр из фильма "В Кейптаунском порту"/фестиваль "Окно в Европу"

Сам Велединский, представляя картину, отметил, что она еще находится в производстве, «копия несовершенна»; среди перечисленных режиссером огрехов – сцены с использованием хромакея, звук, музыка, титры. Не очень понятно, зачем незавершенную картину привезли на фестиваль. Со сцены прозвучала расплывчатая дата релиза фильма – ноябрь, однако позже появилась информация о том, то речь шла об осени не текущего, а следующего года. Между тем, Велединский уже снимает новый фильм, причем прямо под Выборгом: на следующий день после премьеры кинематографист отправился на съемочную площадку.

Конкурс продолжился лентой Виктора Алферова «Облепиховое лето», посвященной советскому драматургу Александру Вампилову. Не слишком выразительный, с точки зрения картинки, фильм с Андреем Мерзликиным в главной роли не является полноценным жизнеописанием – речь идет о последних годах жизни Вампилова и его гибели в 1972-м. Хотя «Облепиховое лето» – лента, скорее, телевизионного формата, все же она, пожалуй, смотрится любопытней, чем вышедшие в 2015-м «Райские кущи» с Чулпан Хаматовой и Евгением Цыгановым (на сегодняшний день это последняя экранизация «Утиной охоты», одной из самых известных пьес Вампилова).

«Окно в Европу»: Мерзликин в образе Вампилова и каминг-аут на «Айфон»
фото: Кадр из фильма "Облепиховое лето"/фестиваль "Окно в Европу"

Сразу же за «Облепиховым летом» в рамках конкурса показали еще один фильм, заглядывающий в прошлое. В мелодраме Оксаны Карас «У ангела ангина» события разворачиваются в двух периодах – в начале 1940-х и в середине 1960-х. Главного героя – Толю Чухну, молодого человека, познающего первую любовь, – играет Семен Трескунов, получивший широкую известность благодаря роли в «Хорошем мальчике» той же Карас; выросший Чухна – это Цыганов. Карас скромничает и заявляет, что «У ангела ангина» – проект продюсерский, а она в данном случае – «приглашенный варяг». По словам режиссера, если бы продюсеры Юлия Сумачева и Тимур Вайнштейн не предложили бы экранизировать книгу Вадима Шефнера «Сестра печали», ей бы это «и в голову не пришло». Между тем, на выходе получилось вполне симпатичное кино – пока что это, пожалуй, самая зрительская из показанных на текущем «Окне в Европу» работ.

«Окно в Европу»: Мерзликин в образе Вампилова и каминг-аут на «Айфон»
фото: Кадр из фильма "У ангела ангина"/фестиваль "Окно в Европу"

Картина Елизаветы Королевой «Почти среда» любопытно запараллелена с темой «Окна в Европу»-2018. По заявлению продюсеров фильма, источниками вдохновения в данном случае являлись чуть ли не все ленты Хуциева и Германа (упоминался и Данелия) – и ни одной картины Рязанова или Гайдая. Об источниках можно было бы догадаться и без подсказок: как и «Я шагаю по Москве» или, например, «Застава Ильича», «Почти среда» – фильм-прогулка, в котором город является чуть ли не главным героем. Лента Королевой не богата событиями и пытается взять своим настроением, однако она слишком аморфна и не способна удерживать внимание зрителя даже на протяжении щадящих 65 минут.

Режиссер Борис Гуц уложился в даже меньший хронометраж: его комедия «Фагот» идет всего 61 минуту. Снята она полностью на iPhone 7 и от первого лица. Речь идет о молодом человеке, решившем расстаться с девушкой. В качестве причины для расставания герой (то есть, скорее, все же антигерой) выбирает сексуальную ориентацию: он объявляет, что предпочитает мужчин – и тут же сталкивается с потоками гомофобии, исходящими от родственников и друзей. Выборгская публика встретила картину на удивление тепло, в зале постоянно раздавался хохот. Впрочем, трудно сказать, считала ли аудитория идеи, которые Гуц заложил в фильм. Любопытно, что лентой, самим автором предназначавшейся для показов в интернете, заинтересовались прокатчики. Гуц пока отказывается называть потенциального дистрибутора, но есть вероятность, что «Фагот» все же выйдет на экраны ограниченным числом копий.

«Окно в Европу»: Мерзликин в образе Вампилова и каминг-аут на «Айфон»
фото: Кадр из фильма "Фагот"/фестиваль "Окно в Европу"

«Амбивалентность» Антона Бильжо также поднимает вопросы сексуальноти. Этот эротический триллер – история о романе студента-психиатра (Данил Стеклов, появляющийся в Выборге на экране так часто, что его можно считать одним из самых востребованных молодых актеров) и матери его друга (Ольга Цирсен). Представляя фильм со сцены, авторы отметили, что уверены в качестве своей работы. Это обоснованная уверенность: «Амбивалентность» – определенно один из самых профессионально и ловко сделанных фильмов конкурса. Жаль только, что Бильжо и сценаристы Сергей Тарамаев и Любовь Львова, кажется, хотят скорее взбудоражить зрителя, а не заставить его размышлять над поставленными вопросами.

Первая половина основного конкурса «Окна в Европу» завершилась показом ленты Татьяны Эверстовой «Замыкание». Полнометражный дебют Эверстовой «Его дочь» взял в Выборге главный приз два года назад (режиссера также отметили спецпризом за чистоту и глубину авторского высказывания). Героиня нового фильма – Таня, девочка из «Его дочери», доросшая до последнего класса средней школы. События разворачиваются в якутском поселке в начале 1980-х; Таня сталкивается с первой любовью, старается защитить мать и сестер от жестокого отчима, учится понимать окружающих, а не только наблюдать за ними, – в общем, как говорит сама Эверстова, растет и развивается вместе с Якутией. Логично, что новое кино получилось менее медитативным и более драматичным, чем дебютное. Эверстова в дальнейшем продолжит развивать линию той же героини – так что есть вероятность, что зрители будущих Выборгских кинофестивалей встретятся с уже повзрослевшей Татьяной.

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фильмы
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