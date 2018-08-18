ревью

Окно в Европу-2018: «Хрусталь» Дарьи Жук как нео-лубок для тех, кто выжил в 90-е

Интервью

Павел Трубинер: «Тренер не должен быть тираном, хотя это порой делает из людей чемпионов»

Исполнитель главной роли в новом сериале «Мамы в спорте» о плавании, хорошей физической форме и спортивных драмах