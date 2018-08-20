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Окно в Европу-2018: Кровь, кислота и другие жидкости российского кино

Фестивальная колонка >>
20 августа 2018
16 августа в Выборге завершился XXVI кинофестиваль «Окно в Европу». Церемония закрытия по традиции прошла в Выборгском замке, чья главная башня год назад пряталась в строительных лесах. Ее реставрация закончилась в октябре 2017-го. Городские власти обещают, что в ближайшее время изменится облик не только замка, но и всего города – через пару-тройку лет его будет трудно узнать. Поскольку в 2018 году половину знаменитого парка Монрепо превратили в некое подобие Москвы периода глубокого благоустройства, это обещание звучит скорее угрожающе.

Окно в Европу-2018: Кровь, кислота и другие жидкости российского кино
фото: "Папа, сдохни"

Фестивальное жюри, которое в этом году возглавлял Сергей Снежкин, единогласно признало лучшим фильмом мероприятия комедийный хоррор Кирилла Соколова «Папа, сдохни». Именно на этой ленте основной конкурс «Окна в Европу» перевалил за середину.

«Папа, сдохни» - история о молодом человеке (Александр Кузнецов), по просьбе девушки (Евгения Крегжде) согласившемся убить ее отца (Виталий Хаев). Не то чтобы герой Кузнецова был «отъявленным хулиганом» (именно так его характеризуют в аннотации, опубликованной в фестивальном каталоге). Просто девушка заявила, что в детстве подвергалась сексуальному насилию со стороны папы, и парень решил восстановить справедливость. Довольно быстро выясняется, что отец – оперативник, готовый к встрече с опасностью; чуть позже оказывается, что насилия не было, и причина всему – деньги. Немногочисленные участники событий начинают с задором кромсать и стрелять друг в друга, со временем квартиру, в которой разворачиваются чуть ли не все события фильма, заливает кровью. Жюри обнаружило в картине Соколова свежесть – между тем, можно вспомнить, что совместить эстетику Тарантино и российскую действительность неоднократно пытались и ранее. Скажем, два года назад на том же «Окне в Европу» показали ленту «Суперплохие», чьим ближайшим аналогом, пожалуй, и является «Папа, сдохни».

Окно в Европу-2018: Кровь, кислота и другие жидкости российского кино
фото: "ВМаяковский"

Сразу за лентой Соколова конкурс продолжился работой Александра Шейна «ВМаяковский» - арт-проектом в чистом виде, точнее, частью большого арт-проекта Третьяковской галереи. В первые 15 минут фильм ошарашивает аудиторию своей разнородностью – фрагменты кинохроники чередуются с материалами, записанными во время читки некой пьесы (с участием Чулпан Хаматовой, Евгения Миронова, Юрия Колокольникова и Михаила Ефремова), и постановочными эпизодами. Но со временем эти элементы складываются в нечто цельное – в историю взаимоотношений Маяковского с женщинами и властью. Правда, эта экспериментальная картина все же выглядит более уместной как часть выставки «Атлас ВМаяковский», а не как претендент на главный приз «Окна в Европу». (Кстати, премьера фильма Шейна состоялась в октябре 2017-го, что не помешало ленте попасть в конкурс «Игровой кино. Осенние премьеры» в 2018-м.)

«Значит любит» - «эксперимент по созданию современной психологической драмы» от «автора сценариев в жанре неомамблкор» Алексея Краевского (в кавычках – снова цитаты из каталога). Мамблкор обязывает: работа Краевского – один из самых невнятных фильмов конкурса. Проблема не в фабуле, как минимум одна сюжетная ветка – та, в которой героиня актрисы Александры Черкасовой избавляется от абьюзивных отношений и учится жить дальше – кажется вполне понятной и актуальной. Просто картина довольно неряшливо сделана, реплики персонажей регулярно тонут в шуме, отдельные сцены (например, эпизод с Иваном Мулиным, исполнившим куда более значительную роль в вошедшем в программу «Копродукция» фильме «Хрусталь») кажутся лишними – будто их добавили только для того, чтобы получился полный метр.

Окно в Европу-2018: Кровь, кислота и другие жидкости российского кино
фото: "Как я стал"

Ленту «Как я стал» Павла Мирзоева оценивать довольно непросто. Это одна из самых ловко сделанных картин выборгского конкурса (наряду с «Амбивалентностью» Бильжо), в ней есть невероятная Роза Хайруллина, играющая немолодую спивающуюся актрису, и крайне убедительный Павел Табаков в роли молодого московского мажора Саши. С другой стороны, история будто бы разворачивается в вакууме, она полна недомолвок и белых пятен. Саша прорисован достаточно четко, а вот женщины (за исключением второстепенного персонажа Хайруллиной) лишены характеров – вместо этого авторы оперируют штампами: одна – охотница, другая – жертва. И еще один важный момент: не давайте развеселым мультяшным титрам, открывающим картину, обмануть вас. «Как я стал» - что-то вроде «Американской трагедии», предваренной заставкой из «Симпсонов».

Еще один непростой случай – «Звезды» Александра Новикова-Янгинова, драма об учителе русского языка из Узбекистана (Виктор Сухоруков), приехавшем в Москву на заработки. Плюс фильма в том, что Новиков-Янгинов и сценарист Алексей Житковский саркастичны, но не озлоблены, современную Россию они показывают не приукрашивая – но и не скатываясь в невыносимую чернуху. Но картина получилась довольно неровной с точки зрения настроения: полный хеппи-энд кажется довольно странным, особенно с учетом того факта, что по дороге к нему авторы сжигают семью гастарбайтеров.

Окно в Европу-2018: Кровь, кислота и другие жидкости российского кино
фото: "Порт"

Финальный день столкнул аудиторию сразу с двумя притчами. «Порт» Александры Стреляной – эдакое мужское кино для девочек. В центре сюжета – начинающий боксер Андрей (Лев Семашков), которого случайный друг (Юрий Борисов) подталкивает на путь беззакония. Но поскольку это притча, не надо акцентировать внимание на боксе и криминале: «Порт» - кино о настоящей любви, разумеется, помогающей Андрею справиться с трудностями. Даже не пытаясь убедительно отразить реальность, Стреляная (она в данном случае не только режиссер, но и автор сценария) заставляет своих героев говорить витиеватыми фразами, только подчеркивающими слабость актерских работ. «Тебя просто тошнит словами», - сообщает один из персонажей «Порта» другому. Увы, в этом фильме словами тошнит абсолютно всех.

Вторая притча – семейная драма «Кровь» Артема Темникова. Это экранизация романа Валерия Былинского «Июльское утро» (книга названа в честь одноименной песни Uriah Heep), посвященного непростым отношениям между родными братьями. Библейские аллюзии, по большей части слабая актерская игра, деревянные диалоги, телевизионная картинка, смешиваем, взбалтываем, и на выходе получается один из самых слабых и одновременно претенциозных фильмов фестиваля. Впрочем, после ознакомления с литературным первоисточником возникают сомнения в том, что данный текст вообще нуждался в экранизации.

Окно в Европу-2018: Кровь, кислота и другие жидкости российского кино
фото: "Кровь"

Хочется отметить, что самые, пожалуй, любопытные ленты были показаны на «Окне в Европу» вне основного конкурса. Речь идет о фильмах «Кислота» Александра Горчилина и «Ван Гоги» Сергея Ливнева; оба уже можно было увидеть на «Кинотавре» в июне. Работа Ливнева заслуженно получила первое место в конкурсе «Выборгский счет» - организаторы фестиваля подчеркивают, что это вовсе не приз зрительских симпатий, поскольку учитываются голоса как зрителей, так и членов жюри. Начиная с 2018-го для голосования в «Выборгском счете» более не используются талончики с уже ставшей традиционной опечаткой «КинематогрОфист» - теперь для оценки просмотренного необходимо скачать приложение на смартфон. Технический прогресс достиг Выборга – но, как отметил Снежкин на церемонии открытия фестиваля, кое-что не меняется: хотя «кинематографическое пространство России скукоживается как Финский залив, здесь пока осталось кино». Председателю жюри виднее.

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Окно в ЕвропуСергей Оболонков
персоны
Антон БильжоЮрий Борисов (II)Михаил ЕфремовЮрий КолокольниковЕвгения КрегждеАлександр Кузнецов (IX)Павел МирзоевЕвгений МироновИван МулинАлександр Новиков (VII)Лев СемашковСергей СнежкинКирилл СоколовАлександра СтрелянаяВиктор СухоруковПавел ТабаковАртём ТемниковВиталий ХаевРоза ХайруллинаЧулпан ХаматоваАлександра ЧеркасоваАлександр Шейн (II)
фильмы
АмбивалентностьАмериканская трагедияВан ГогиВМаяковскийЗвёздыЗначит любитКак я стал...КислотаКровьПапа, сдохниПортСимпсоныСуперплохиеХрусталь

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Окно в Европу-2018: Кровь, кислота и другие жидкости российского кино фотографии
Окно в Европу-2018: Кровь, кислота и другие жидкости российского кино фотографии
Окно в Европу-2018: Кровь, кислота и другие жидкости российского кино фотографии
Окно в Европу-2018: Кровь, кислота и другие жидкости российского кино фотографии
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