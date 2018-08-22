«Короче-2018»: 6 лучших фильмов 6-го конкурса

Шесть лет назад, когда в Калининграде прошел первый фестиваль «Короче», именно этот смотр ввел моду на «короткий метр» в отечественной индустрии. Причем в качестве основного направления заявлял истории жанровые – ради них каждый год на смотр и приезжают главные российские продюсеры в поисках новых имен. Правда, уже который год «важнейшим» из этих самых жанров на «Короче» остается анекдот, который в большинстве случаев действительно выглядит более выигрышно на фоне водянистых поисков «авторского стиля» – этим продолжают грешить молодые и не очень режиссеры «короткого метра».
фото: Пресс-служба фестиваля "Короче"
За время существования фестиваля в Калининграде на образовательном небосклоне появилось немало новых учебных заведений, воспитывающих начинающих кинематографистов. Разделение по школам стало особенно заметным в этом году – режиссеры из ВГИКа и Высших режиссерских курсов демонстративно становятся в позу автора и мучают экран и зрителя пустопорожней провокацией без привязки к базовым понятиям драматургии и ремесла. У выпускников Московской школы кино и новой институции Федора Бондарчука «Индустрия» с ремеслом на порядок лучше, их работы гораздо ближе к зрителям (что демонстрировала реакция густонаселенного зала кинотеатра «Заря», где на «Короче» проходят конкурсные показы), но за строгой структурой и четкой зрительской ориентацией скрывается тяжелая кураторская пята, из-за которой с трудом проглядывается самобытность и творческая индивидуальность. Впрочем, даже в этом году – прямо скажем, не самом удачном для конкурса «Короче» – редакция Кино-театр.ру смогла найти своих фаворитов. Это шесть, по нашему мнению, лучших фильмов шестого фестиваля – не все из них отмечены призами жюри. Картины представлены в алфавитном порядке.
Пожалуй, самый необычный по стилистике, совмещающей в себе мрачную эстетику Балабанова со смелой режиссерской иронией, и жанровому исполнению фильм снял якутский дебютант и недавний выпускник курса Алексея Попогребского в МШК Владимир Мункуев. Его история – о простом якутском охраннике Коле Ануфриеве, влюбляющемся в продавщицу из местного магазина, где главный ходовой продукт – водка, а главный деликатес – пиво «Стелла Артуа». Коля готов поразить избранницу щедростью и мужеством – правда, в довольно неожиданном контексте, что, впрочем, не мешает Коле получить свою, хоть и мимолетную порцию «счастья».
«Меня зовут Махаз», режиссер – Инар Нармания, специальный приз жюри
фото: Кадр из фильма "Меня зовут Махаз"/фестиваль "Короче"
Равноудаленность от российских кинокшол и хронических болезней российского кинопрома сыграла на руку единственной в конкурсной программе работе из Абхазии. Нездешняя легкость и искренность волнующим бризом накатили на уставших зрителей и вызвали самые продолжительные овации. Благосклонность зала не требует лишних объяснений: узнаваемые образы, почтительные поклоны в сторону великих грузинских короткометражек, уверенная игра на ностальгических струнах, приятный закадровый голос, придающий происходящему на экране привкус притчи, и история, которую можно легко описать цитатой из всем известной песни «Жил-был художник один...» сделали работу Нармании самодостаточной и цельной, не требующей дополнительных трактовок и комментариев. Честно и просто – всем бы так.
«Нет», режиссер – Иван Петухов, приз за лучшую режиссерскую работу
фото: Кадр из фильма "Нет"/фестиваль "Короче"
Молодой человек приятной наружности (Александр Паль) и девушка (Ирина Старшенбаум) сидят в дорогом ресторане, на столе букет из алых роз, шампанское во льду – идеальный сеттинг для предложения руки и сердца. Собственно ответу на вопрос «почему она сказала нет», там где любая другая давно бы уже кричала «да», и посвящен фильм, в котором сильнее прочих виден бюджет, ну или хотя бы толковый продюсер, способный грамотно им распорядиться. «Нет» довольно изящно уходит от ярлыка рекламы знакового и очень дорогого московского ресторана «Турандот» (где и разворачивается действие), предъявляя зрителю органичную игру Паля, освежающую самоиронию и незатейливое моралите, которое уже завтра должны бы растащить мотивационные паблики. Единственная претензия – к работе оператора: один из лучших профессионалов страны Владислав Опельянц снял топовую локацию плоско и без огня, что при прочих вводных – непозволительное расточительство.
«Невиновный», режиссер – Денис Симачев
фото: Кадр из фильма "Невиновный"/фестиваль "Короче"
Вторая режиссерская работа известного дизайнера, модельера, диджея, владельца культового столичного бара и вообще человека и парохода Дениса Симачева представляет собой мозаику из образов, цитат и фраз, которые десять лет назад заставили половину модной молодежи переодеться в майки с вышитым на холке именным лейблом. «Ничё святого», ОПГ, кожа, бороды, цепи и кольца, суровый юмор и рефлексия по 90-м составляют основу самой стильной работы смотра. В центре сюжета – мелкий предприниматель в исполнении Алексея Верткова, которого суровые ребята по ошибке увезли в лес и заставили копать. Дарование Верткова, который, орудуя лопатой, сквозь зубы проговаривает все самые страшные мгновения жизни, приводит «Невиновного» к катарсису, но лишь на мгновение. Затянутые проезды, ерничание под Сезарию Эвору, мачизм без причины и пижонство автора, который реализовал детскую мечту и сыграл в камео «дпсника» не позволяют сделать уверенный шаг из стройного ряда последователей «Бумера» Петра Буслова, хоть и несколько приближают тот благословенный час, когда эти тематику и эстетику можно будет без опаски расконсервировать.
«Огонь», режиссер – Мария Шульгина, выпускница Санкт-Петербургского государственного университета кино и телевидения, приз за лучший сценарий
фото: Кадр из фильма "Огонь"/фестиваль "Короче"
Явно недорогая в производстве, но крайне качественная по драматургии история, снятая выпускницей сценарной мастерской Авдотьи Смирновой и Анны Пармас, рассказывает о двух полицейских петербургской патрульно-постовой службы. Молодая, влюбленная пара коллег (Дарья Румянцева и Степан Девонин) во время уже, кажется, привычного ожидания подмоги возле неопознанного трупа неожиданно начинает выяснять отношения. Зашедшая слишком далеко ссора людей в форме и с оружием приводит, естественно, к трагедии, хотя довольно смешной. Любви все профессии покорны.
фото: Кадр из фильма "Твою мать!"/школа "Индустрия"
Скромный учитель русского языка и литературы (Михаил Трухин) вместе со своей тещей, строгим математиком (Роза Хайруллина), едет из Финляндии домой со свежекупленным ярким диваном, на который теща долго копила и которым собирается украсить «её» квартиру, где, конечно, живут и затюканный зять с женой, тоже строгим математиком (Нелли Уварова). Столкновение физиков и лириков как в отдельно взятой семье, так и в отдельно взятой машине приводит к самым непредсказуемым последствиям и настоящей семейной драме. Естественно, с комедийным уклоном.
Дебютная режиссерская работа актрисы, недавно отметившейся в фильме «Двое» Тимофея Жалнина, по сценарию Михаила Сегала хоть и значится в каталоге «хоррором о семейной жизни», но по факту полностью закрывают собой нишу «забавных случаев» и «юморесок». Тоже, кстати, как и фильм-победитель, – из семейной жизни. Четырехминутная история о супругах, которым ради любви нужно «переключиться», разыграна бодро, дерзко и без лишних сантиментов. Вирусный потенциал и вау-эффект в наличии, хотелось переслать знакомым в мессенджер прямо из кинозала.
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