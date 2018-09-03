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Венеция-2018: Стакан наполовину полон

Фестивальная колонка >>
3 сентября 2018
Вот ведь удивительное дело – древняя старушка Венеция, самый старый кинофестиваль в мире, аж 75-й по счету сейчас идет, а вдруг оказалось, что именно она, а не прогрессивные Канны или задорный Берлин, способна вдыхать полной грудью новейшие ветры. В то время как Каннский фестиваль поплелся на поводу у национальных киносетей и позволил себе отказаться от продукции стримингового гиганта Netflix – Венеция охотно приняла этого монстра киноиндустрии в свои объятия. Несколько хитовых премьер, от которых открестились гордые консервативные Канны, прибыли в Венецианскую лагуну в поисках триумфа. И некоторые из них не обманутся в своих ожиданиях, будьте спокойны.

Венеция-2018: Стакан наполовину полон
фото: "Человек на Луне"

Хотя началось все довольно нелепо. Модный Дамьен Шэзелл, покоривший киноманов своей «Одержимостью», а позже заставивший влюбиться в себя Американскую киноакадемию, выдавшую ему несметное количество оскаровских номинаций за «Ла-ла Ленд», удостоился чести открывать своим новым фильмом «Человек на Луне» юбилейную Мостру (напомним: Мостра – другое название фестиваля и Биеннале, что по-итальянски значит «выставка, смотр»). Писать сценарий Шэзелл не стал сам, и это была его большая ошибка – драматургия этой ожидаемой картины оказалась лишена интриги и той напряженности, которой хотелось бы ждать о таком неординарном событии, как первая высадка человека на Луну. Симпатяга Райан Гослинг оказался в роли Нила Армстронга инфантильным, не обремененным умом молодым человеком, получившим пропуск на Луну в силу случайных обстоятельств. Остается радоваться за Армстронга, который не дожил до своего киновоплощения.

Впервые по чужому сценарию снял фильм наимоднейший грек Йоргос Лантимос – и тоже тем самым совершил явную ошибку. Автор безумного «Клыка» и не менее безумного «Убийства священного оленя» словно решил вдруг стать хорошим мальчиком и снять костюмный а ля исторический фильм. Конкурсная «Фаворитка» - история отношений трех женщин: королевы Анны, последней из рода Стюартов (Оливия Колмэн), герцогини Мальборо (Рейчел Вайс) и мальборовской племянницы, хитроумной молодой интриганки Эбигайл Хилл (Эмма Стоун). Сюжет мы примерно знаем из советской экранизации пьесы Скриба «Стакан воды». Правда, там Эбигайл – чистое верное существо, что вряд ли могло хоть частично соответствовать действительности, учитывая далеко не стерильные нравы при дворе. И все было бы мило, если бы талантливый и тонкий Лантимос точно знал бы, что ему делать с этим незнакомым материалом. Он пытается разбавить пышное действо своим черноватым юмором, но это выглядит, как хихиканье на похоронах.

Венеция-2018: Стакан наполовину полон
фото: "Рома"

А вот Альфонсо Куарон, который наоборот недавно удачно переболел космической темой, сняв мегауспешную «Гравитацию», неожиданно вернулся к своим мексиканским корням. И непросто не прогадал, а сделал самый свой удачный фильм. Его «Рома» - рефлексии о детстве, о любимых людях и любимых местах, слово благодарности всем, кто качал его на руках и утирал слезы в детстве. Героиня картины – домработница Клео, «списана» Куароном с собственной няни, которой, кстати, и посвящен фильм. В этой картине, балансирующей на грани со слезливой мелодрамой, Куарон умудрился сохранить вкус и чувство меры. Еще чуть-чуть, еще миллиметровый шаг – и фильм готов скатиться в пучину слез. Но режиссер зорко следит, чтобы этого не произошло – и выходит победителем. Будет удивительно, если жюри обойдет вниманием эту работу. По ходу дела отметим еще, что председатель жюри в этом году – земляк Куарона Гильермо дель Торо, прошлогодний здешний победитель, и ему посвящена в финальных титрах отдельная строка. Понятно, что это вовсе не повод давать Куарону награду, но как маленький внутрифестивальный сюжет – занятно.

Если уж зашла речь о неожиданностях, то надо не забыть упомянуть и знаменитого француза Жака Одиара, который вдруг снял вестерн, да еще и англоязычный – это его первый американский опыт. «Братья Систерс» начинается так, как обычно начинаются все, как под копирку, вестерны мира, - двое ковбоев на лошадях, немножко трупов, вылетающие из-под черепа мозги, галоп-карьер-аллюр и стрельба из-под лошади точно в яблочко. Тут главное – не уйти раньше времени, и тогда репутация Одиара как одного из самых крепких европейских режиссеров останется на месте и даже слегка набухнет. Потому что вестерн вестерном, стрельба стрельбой, а Одиар никогда не снимал пустое кино. С помощью Хоакина Феникса, Джона Си Рейли и Джека Джилленхолла, двое из которых играют тех самых братьев, охотников за головами, а Джилленхолл – их противника, - режиссер постепенно смещает акцент в сторону серьезного осмысления ценности человеческой жизни и путей, которые мы выбираем.

Венеция-2018: Стакан наполовину полон
фото: "Братья Систерс"

Из разочарований пока самым горестным стала новая работа Виктора Косаковского «Акварелла», представленная в новой венецианской программе «Non-fiction» (в той же программе – новые фильмы Цай Минь Ляня, Сергея Лозницы, Эмира Кустурицы). «Акварелла» - гимн воде, которая, снятая умопомрачительно красиво во всех видах – лед, айсберги, водопады, озера, реки, - у Косаковского представляет собою главную силу Земли. Эта сила может быть и доброй, и злой, и смертельно опасной. По крайней мере в самом первом эпизоде мы станем свидетелями того, как байкальский лед ломается под легкомысленными автомобилистами, унося навсегда под воду человеческие жизни. Страшно и позорно завлекательно – чувствуешь себя пассивным созерцателем человеческого горя.

Косаковский – пока единственный, кто публично вспомнил на фестивале Олега Сенцова. Он пришел на пресс-конференцию в футболе с надписью «111», что означало 111-й день голодовки украинского режиссера. И произнес короткую, очень эмоциональную речь, в которой призвал не забывать про Олега. Поклон ему за это.

Венеция-2018: Стакан наполовину полон
фото: JetSetter. Виктор Косаковский

Прошла ровно половина Венецианского фестиваля. Откровений пока не было – несмотря на множество приятных минут в темноте венецианских залов, кроме как просто приятными их не назовешь. Подождем приятных во всех отношениях – впереди еще «Процесс» Сергея Лозницы, «Человек, который удивил всех» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, «Наше время» Карлоса Рейгадаса, «Тень» Чжана Имоу и множество менее известных и оттого сулящих неожиданности имен.

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ВенецияЕкатерина Барабаш
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Рэйчел ВайсРайан ГослингГильермо дель ТороДжейк ДжилленхолЧжан ИмоуОливия КолмэнВиктор КосаковскийАльфонсо КуаронЭмир КустурицаЙоргос ЛантимосСергей ЛозницаНаталья МеркуловаЖак ОдиарДжон Си РейлиОлег СенцовЭмма СтоунХоакин ФениксАлексей ЧуповДэмиен Шазелл
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Братья СистерсГравитацияКлыкЛа-Ла ЛендОдержимостьУбийство священного оленяФаворитка

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Венеция-2018: Стакан наполовину полон фотографии
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