Киношок-2018: Любовь к медведям и лилипутам

За два рабочих дня уже было продемонстрировано с десяток документальных лент и по четыре фильма в конкурсах полнометражного игрового кино и «ТВ-шок». Самыми любопытными из них нам показались работы «Восемь картин из жизни Насти Соколовой»Владлена Санду и Алины Котовой, «Медведи Камчатки. Начало жизни» Ирины Журавлёвой и Владислава Гришина, «Таня...»Павла Мирзоева и «Лили» братьев Чижиковых.
Короткометражка Санду и Котовой «Восемь картин из жизни Насти Соколовой» заявлена как неигровая, но сочетает в себе элементы художественного кино и театральные мизансцены. Зрителям показывают восемь статичных эпизодов, в которых главная героиня - выпускница журфака - проходит путь от коллектора в банке до администратора в борделе, чтобы в конце концов стать ведущей ток-шоу. Все персонажи застыли как в детской игре «Море волнуется раз», повествование ведётся при помощи голоса за кадром, и лишь под занавес ленты Настя сама собирается говорить, но, разумеется, именно на этом месте фильм заканчивается. Фильм манерой и подачей материала сильно напоминает творения таких известных театральных площадок, как ЦДР, Театр.doc и «Практика».
«Медведи Камчатки» посвящены обитателем одного из самых живописных регионов России, а точнее двум семьям бурых медведей. У одной медведицы четыре медвежонка, а у другой - только два. Впереди их ждёт полный трудностей и опасностей год. То потеряется ребёнок, то нападёт медведь-каннибал, но к финалу картины, тем не менее, все остаются живы и отправляются в берлоги на спячку. Съёмки невероятно красивой научно-популярной картины, обрамлённой анимационными прологом и эпилогом, проходили в течение семи месяцев на территории Южно-Камчатского федерального заказника имени Тихона Шпиленка. Идейным вдохновителем ленты, поддержанной более полутора тысячей человек на краудфандинговой платформе, стал фотограф-натуралист Игорь Шпиленок, десять лет снимающий исконных обитателей Камчатки, а операторская команда состоит из шести человек. При этом в самой ленте нет ни одного человека, что не помешало ощущать при просмотре эффект присутствия и полного погружения в мир природы.
«Таня...» рассказывает о судьбе выдающейся отечественной актрисы Татьяны Самойловой. Документальный фильм-портрет состоит из воспоминаний родных, коллег и друзей, профессиональных впечатлений и архивной хроники, включая записи с Каннского кинофестиваля, где «Летят журавли» Михаила Калатозова получил три престижных награды: «Золотую пальмовую ветвь», Первый приз высшей технической комиссии Франции и Почётный приз за исполнение главной роли. О Татьяне Евгеньевне рассказывают Вадим Абдрашитов, Николай Лебедев, Виктор Сухоруков и многие другие. Сценарий к картине написала известный киновед Эльга Михайловна Лындина, а потому перед нами настоящее киноведческое произведение, затрагивающее не личную жизнь актрисы, а её трагический талант и мастерство перевоплощения.
Но самое большое впечатление за пару фестивальных дней произвела «Лили» - новая работа Антона и Ильи Чижиковых, чей талантливый дебют «Парень с нашего кладбища» был показан несколько лет назад на «Кинотавре». Картина представляет собой образец европейской сказки и деревенского кино, о чьём возрождении ярко заявила в прошлом году лента «Жили-были». В фильме можно также насладиться фантасмагорией в духе Феллини и Кустурицы и юмором, как в народном кино советской эпохи. Это история любви звезды цирка лилипутов и простого сельского парня, работающего механизатором, которая не всем пришлась по вкусу из-за разницы в росте. По словам продюсера ленты Анатолия Чижикова, создатели успели уловить уходящую натуру, поскольку молодых лилипутов, которые требовались по сюжету, практически не осталось из-за того, что данную болезнь научились лечить. Такого рода фильмов мало в мировом кинематографе, хотя лилипутов можно увидеть и в «Уродцах» Тода Браунинга, и в «Американской истории ужасов», но то совсем другой жанр, не отличающийся особым оптимизмом и позитивом. Лента Чижиковых яркая не только по эмоциям, ироничному сценарию Алексея Тимма и блистательной операторской работе Антона Жабина, но и по незабываемым ролям Сергея Баталова, Сергея Газарова, Дмитрия Поднозова, Дмитрия Лысенкова и Анжелы Кораблёвой. Вишенками же на торте тут являются Илья Малаков и Олимпия Ивлева. Если первый продолжает серию надмирных и отстранённых персонажей, начатую им в «Легенде о Коловрате», то солистка скандально известной рэйв-группы Little Big привнесла в картину нотку искренности. Фильм, наверняка, мог бы стать бомбой отечественного кинопроката, если бы ему дали львиную долю экранов, но, к сожалению, из-за прокатной политики его ждёт только ограниченный релиз, а затем премьера на Первом канале. Однозначный фаворит игрового конкурса для автора этих строк.
фото: Макс Милиан
Помимо перечисленных работ также состоялись показы игровых картин «Внутри себя», «Armen и я» и «Дед». Первую, представляющую собой триллер, снял белорус Сергей Талыбов, и критики усмотрели в ней цитату из «Фотоувеличения» Микеланджело Антониони. Режиссёром второй является Максим Айрапетов, и ленту на пресс-конференции защищала от критики актриса Карина Гондагсазян, обращая внимание на то, как всё красиво снято. Наконец, последнюю представлял её создатель - актёр Алексей Шемес, дебютировавший в режиссуре и выступивший продюсером, сценаристом и исполнителем одной из ролей. По его словам, сюжет к фильму ему подкинул паталогоанатом. Так появилась история про Михалыча, очнувшегося в морге в тот самый момент, когда его собирались разобрать на органы. Не успел он очухаться, как к нему в дом заявилась незнакомая беременная девушка, которую ему пришлось впоследствии выдать за свою внучку. Главную роль исполнил ныне покойный Владимир Толоконников, и собственно именно на нём держится весь фильм. Больше всего данная работа напоминает «Лестницу Иакова» Эдриана Лайна, его логические лабиринты навевают на мысль о бреде умирающего.
В завершение пара строк о документальном фильме «Луна, солнце и мушкетёры» армянского режиссёра Ваагна Хачатряна. Он представляет собой кинозарисовку о сонном городке на границе между Испанией и Португалией, чья жизнь оживает только ночью благодаря контрабанде, и выглядит всё это как пробуждение призраков.
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