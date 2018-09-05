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Киношок-2018: Любовь к медведям и лилипутам

Фестивальная колонка >>
5 сентября 2018
2 сентября в Анапе стартовал 27-й Открытый российский кинофестиваль «Киношок», чья программа в этом году включает работы из стран Таможенного союза ЕАЭС. Смотр открылся показом картины Веры Глаголевой «Одна война», посвящённым десятилетию фильма.

За два рабочих дня уже было продемонстрировано с десяток документальных лент и по четыре фильма в конкурсах полнометражного игрового кино и «ТВ-шок». Самыми любопытными из них нам показались работы «Восемь картин из жизни Насти Соколовой» Владлена Санду и Алины Котовой, «Медведи Камчатки. Начало жизни» Ирины Журавлёвой и Владислава Гришина, «Таня...» Павла Мирзоева и «Лили» братьев Чижиковых.

«Восемь картин из жизни Насти Соколовой»

Короткометражка Санду и Котовой «Восемь картин из жизни Насти Соколовой» заявлена как неигровая, но сочетает в себе элементы художественного кино и театральные мизансцены. Зрителям показывают восемь статичных эпизодов, в которых главная героиня - выпускница журфака - проходит путь от коллектора в банке до администратора в борделе, чтобы в конце концов стать ведущей ток-шоу. Все персонажи застыли как в детской игре «Море волнуется раз», повествование ведётся при помощи голоса за кадром, и лишь под занавес ленты Настя сама собирается говорить, но, разумеется, именно на этом месте фильм заканчивается. Фильм манерой и подачей материала сильно напоминает творения таких известных театральных площадок, как ЦДР, Театр.doc и «Практика».

«Медведи Камчатки. Начало жизни»

«Медведи Камчатки» посвящены обитателем одного из самых живописных регионов России, а точнее двум семьям бурых медведей. У одной медведицы четыре медвежонка, а у другой - только два. Впереди их ждёт полный трудностей и опасностей год. То потеряется ребёнок, то нападёт медведь-каннибал, но к финалу картины, тем не менее, все остаются живы и отправляются в берлоги на спячку. Съёмки невероятно красивой научно-популярной картины, обрамлённой анимационными прологом и эпилогом, проходили в течение семи месяцев на территории Южно-Камчатского федерального заказника имени Тихона Шпиленка. Идейным вдохновителем ленты, поддержанной более полутора тысячей человек на краудфандинговой платформе, стал фотограф-натуралист Игорь Шпиленок, десять лет снимающий исконных обитателей Камчатки, а операторская команда состоит из шести человек. При этом в самой ленте нет ни одного человека, что не помешало ощущать при просмотре эффект присутствия и полного погружения в мир природы.

«Таня»

«Таня...» рассказывает о судьбе выдающейся отечественной актрисы Татьяны Самойловой. Документальный фильм-портрет состоит из воспоминаний родных, коллег и друзей, профессиональных впечатлений и архивной хроники, включая записи с Каннского кинофестиваля, где «Летят журавли» Михаила Калатозова получил три престижных награды: «Золотую пальмовую ветвь», Первый приз высшей технической комиссии Франции и Почётный приз за исполнение главной роли. О Татьяне Евгеньевне рассказывают Вадим Абдрашитов, Николай Лебедев, Виктор Сухоруков и многие другие. Сценарий к картине написала известный киновед Эльга Михайловна Лындина, а потому перед нами настоящее киноведческое произведение, затрагивающее не личную жизнь актрисы, а её трагический талант и мастерство перевоплощения.

«Лили»

Но самое большое впечатление за пару фестивальных дней произвела «Лили» - новая работа Антона и Ильи Чижиковых, чей талантливый дебют «Парень с нашего кладбища» был показан несколько лет назад на «Кинотавре». Картина представляет собой образец европейской сказки и деревенского кино, о чьём возрождении ярко заявила в прошлом году лента «Жили-были». В фильме можно также насладиться фантасмагорией в духе Феллини и Кустурицы и юмором, как в народном кино советской эпохи. Это история любви звезды цирка лилипутов и простого сельского парня, работающего механизатором, которая не всем пришлась по вкусу из-за разницы в росте. По словам продюсера ленты Анатолия Чижикова, создатели успели уловить уходящую натуру, поскольку молодых лилипутов, которые требовались по сюжету, практически не осталось из-за того, что данную болезнь научились лечить. Такого рода фильмов мало в мировом кинематографе, хотя лилипутов можно увидеть и в «Уродцах» Тода Браунинга, и в «Американской истории ужасов», но то совсем другой жанр, не отличающийся особым оптимизмом и позитивом. Лента Чижиковых яркая не только по эмоциям, ироничному сценарию Алексея Тимма и блистательной операторской работе Антона Жабина, но и по незабываемым ролям Сергея Баталова, Сергея Газарова, Дмитрия Поднозова, Дмитрия Лысенкова и Анжелы Кораблёвой. Вишенками же на торте тут являются Илья Малаков и Олимпия Ивлева. Если первый продолжает серию надмирных и отстранённых персонажей, начатую им в «Легенде о Коловрате», то солистка скандально известной рэйв-группы Little Big привнесла в картину нотку искренности. Фильм, наверняка, мог бы стать бомбой отечественного кинопроката, если бы ему дали львиную долю экранов, но, к сожалению, из-за прокатной политики его ждёт только ограниченный релиз, а затем премьера на Первом канале. Однозначный фаворит игрового конкурса для автора этих строк.

Алексей Шемес и Григорий Гиберт
фото: Макс Милиан

Помимо перечисленных работ также состоялись показы игровых картин «Внутри себя», «Armen и я» и «Дед». Первую, представляющую собой триллер, снял белорус Сергей Талыбов, и критики усмотрели в ней цитату из «Фотоувеличения» Микеланджело Антониони. Режиссёром второй является Максим Айрапетов, и ленту на пресс-конференции защищала от критики актриса Карина Гондагсазян, обращая внимание на то, как всё красиво снято. Наконец, последнюю представлял её создатель - актёр Алексей Шемес, дебютировавший в режиссуре и выступивший продюсером, сценаристом и исполнителем одной из ролей. По его словам, сюжет к фильму ему подкинул паталогоанатом. Так появилась история про Михалыча, очнувшегося в морге в тот самый момент, когда его собирались разобрать на органы. Не успел он очухаться, как к нему в дом заявилась незнакомая беременная девушка, которую ему пришлось впоследствии выдать за свою внучку. Главную роль исполнил ныне покойный Владимир Толоконников, и собственно именно на нём держится весь фильм. Больше всего данная работа напоминает «Лестницу Иакова» Эдриана Лайна, его логические лабиринты навевают на мысль о бреде умирающего.

В завершение пара строк о документальном фильме «Луна, солнце и мушкетёры» армянского режиссёра Ваагна Хачатряна. Он представляет собой кинозарисовку о сонном городке на границе между Испанией и Португалией, чья жизнь оживает только ночью благодаря контрабанде, и выглядит всё это как пробуждение призраков.

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Вадим АбдрашитовАнна АдамовичМаксим АйрапетовСергей БаталовСергей ГазаровВера ГлаголеваКарина ГондагсазянАнтон ЖабинОлимпия ИвлеваМихаил КалатозовАнжела КораблёваЭдриан ЛайнНиколай Лебедев (III)Эльга ЛындинаДмитрий ЛысенковИлья МалаковПавел МирзоевАндрей НовиковДмитрий ПоднозовТатьяна СамойловаВладлена СандуВиктор СухоруковСергей ТалыбовАлексей ТиммВладимир ТолоконниковАнатолий ЧижиковАнтон ЧижиковИлья ЧижиковАлексей Шемес
фильмы
Жили-былиЛилиОдна войнаПарень с нашего кладбища

фотографии >>
«Armen и я»
«Таня»
«Медведи Камчатки. Начало жизни»
«Таня»
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