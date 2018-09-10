Послание к человеку-2018: Жизнь как кино. Гид по программе фестиваля

«Посланию к человеку» в следующем году исполнится 40 лет, хотя в этом откроется лишь 28-ой по счету смотр. Но учредили его в 1988-ом и впервые провели в 1989-ом, потому считается, что это самый старый фестиваль документального кино в России. Хотя какой же он «старый» – всего 40? И какой же он «документального кино», когда на нем и анимация, и экспериментальные фильмы, а уж игровое - самые сливки, собранные Андреем Плаховым в программу «Кино сверхреальности».
Наши многолетние дружеские отношения с M2M (как сокращенно называют «Послание к человеку», от английского названия Message to Man) позволяют нам утверждать, что фестиваль сейчас находится в лучшем возрасте - его уважают критики, на нем всегда есть интересные гости, как звезды (в прошлом году на открытии из пушки палила Изабель Юппер, в этом тем же займется Паоло Соррентино), так и известные в меньшей степени, но зато синефильские режиссеры. Программа вообще синефильская - качественная и разнообразная - благодаря трудоемкой кураторской работе десятка прекрасных людей и директору конкурсных программ Алексею Медведеву. Интересно, что в этом году во всех секциях без исключения все они собрали, не сговариваясь, особенно много лирических и поэтических картин, порой без слов, в которых эстафетой протянуты темы одиночества, угасания, растворения маленького человека в огромном мире. До пораженчества еще далеко – герои шутят, делают попытки изменить свои жизни и мир вокруг, проигрывают, но зато остаются людьми, в самом пафосном значении этого слова. Приглашаем присоединиться к нам на показах фестиваля и рассказываем о самых интересных фильмах программы M2M -2018 года.
Международный Конкурс. Полный метр
В этой секции одна мировая премьера, четыре российских, остальные фильмы не премьерные, но и их мало кто видел. Рассказываем о лучших.
ГОСПОЖА ФАН (Mrs. Fang), режиссер Ван Бин, Китай-Франция-Германия
Самый известный китайский документалист Ван Бин, обладатель 27 наград международных кинофестивалей, снял картину об умирании 67-летней Фан Сюин в небольшой нищей китайской деревушке. Приготовьтесь физически почувствовать запах тлена: полтора часа в кадре женщина, которая уже ни двигаться не может, ни говорить. Отвернуться невозможно. Рядом - толпа родственников и соседей, ожидающих ее ухода с их обыденными разговорами и совсем иным, не европейским отношением к смерти. Обладатель Золотого леопарда фестиваля в Локарно.
БЕСКОНЕЧНЫЙ ФУТБОЛ (Infinite football), режиссер Корнелиу Порумбойю, Румыния
Полный юмора и очаровательного абсурда фильм яркого представителя новой румынской волны. В кадре сам режиссер и его друг Лоренцю Гингине, правительственный чиновник, решивший улучшить футбольные правила, потому что однажды во время игры ему сломали ногу, и он долго добирался домой. Фильм работает через диалоги, как и всегда у Порумбойю. Сперва придется угорать над тем, что на полном серьезе вещает герой, а в конце подтянутся смыслы, оставляя обширное пространство для интерпретаций: здесь можно прочитать иронию над утопическими грезами и навязчивыми идеями об иных правилах существования, политическую сатиру, притчу про свободу и ограничения и много чего еще. Премьера прошла в рамках Берлинского МКФ.
Статичная камера фиксирует различные проявления русского мира в берлинском Трептов-парке. Сюда, к советскому монументу, посвященному ужасам Второй мировой войны, в праздничный день 9 мая стекаются люди, преимущественно наши соотечественники-эмигранты, избравшие Германию своей новой родиной. Празднование Дня Победы в Берлине ничем не отличается от празднования в любом российском городе – все те же георгиевские ленты, дети в гимнастерках и «можем повторить». Лозница высказывается о памяти, национальной идее, парадоксах человеческой природы словно от лица скульптур и барельефов, вокруг которых кипит бурная жизнь.
ПЛЕННИЦА (A woman captured), режиссер Бернадетт Туза-Риттер, Венгрия-Германия
фото: "Пленница"
Дебютная работа швейцарки, побывавшая на IDFA, Санденсе и московском фестивале «Докер» засвидетельствовала парадоксальный факт современного рабства. Встретив как-то женщину, которая похвасталась, что имеет слуг, Бернадетт попросилась к ней в дом и познакомилась с Мариш, которая подвергается эксплуатации и эмоциональному насилию более 10 лет. Она работает за еду и табак, ей запрещено что-либо делать без разрешения и куда-либо выходить. По ходу фильма режиссер и героиня сближаются, Бернадетт пытается посеять в голове у Мариш сомнения о том, что так жить нельзя. Так, стоя за камерой, автор без колебаний вмешивается в жизнь своего героя, нарушая правило, что, наблюдая за событиями, документалист не должен их конструировать.
Единственный российский фильм в международном конкурсе - совместная работа Зоси Родкевич («Мой друг Борис Немцов») и дебютантки Евгении Останиной, вдовы Александра Расторгуева. Их психологически неудобная, даже невыносимая картина рассказывает про усыновление трудного ребенка женщиной, уже имеющей шестерых детей. Причем чернокожих. Пятерых она родила от первого мужа-эфиопа, одного усыновила, а теперь, будучи в новом браке, хочет взять из детского дома еще одного мальчика, беленького. Родные дети противятся этому решению, но белый мальчик оказывается в семье. И тут начинается ад, потому что у ребенка совершенно сломанная психика. Он грозится всех убить и зарезать, ведет себя просто страшно. Мать и отец бьются за то, чтобы он прижился, хотя воспитанные мулаты, вежливые, красивые, играющие на фортепиано, просят сдать звереныша обратно. Фильм снят по-расторгуевски в лоб, без дистанции, потому происходящее шокирует, терзает, и в то же время превозносит, обожествляет героиню да и вообще напоминает о том, что материнство - это как минимум подвиг.
ВДАЛИ ОТ САДОВ (Out of the gardens), реж. Киму Касальприм, Германия
фото: "Вдали от садов"
Философ и филолог из Каталонии снял картину об оазисе мира и добра. Среди героев русские православные священнослужители, испанский музыкант, немецкие биологи – их объединяет Антарктический материк, насельниками которого все они являются. Люди удалены от мира и живут как на другой планете, как в космосе: отсюда не сбежишь, здесь нет зеленой травы, одни и те же собеседники рядом. Отличные условия для духовного поиска и роста. Философские размышления пребывающих в таком вакууме отшельников, переходящие в неразборчивое бормотание, вкупе с мыльным, как в дурмане, изображением, снятым на специальные линзы, создают картину меланхоличного сна человека, тоскующего по новому обществу и раю на Земле, где не было бы национальных интересов, конфликтов и оружия. Как говорит один из героев, "зачем думать, куда ты идешь? Все, что мы видим - это кино, которое нам показывают, и это кино - единственное, что тебе дается в жизни".
Международный Конкурс. Короткий метр
ДЕНЬ ПРОГУЛЬЩИКА (Skip Day), реж. Ивет Лукас, Патрик Бреснан, 17 мин., США
фото: "День прогульщика"
Коротенький док про афроамериканских старшеклассников из Флориды, которые наутро после школьного вечера намыливаются на пляж, покуражиться и искупаться, продлить веселье. Фильм размером с хороший ар-эн-би клип, но сколько в нём незатейливой бытовой правды и непретенциозной свободы. Анти-Кешиш, гедонизм во всей его ленивой неприкрытой нарциссичной красоте. Прежний период жизни закончился, новый еще не наступил - притягательная и одновременно пугающая неизвестностью нега опустошения. Как умно фильм заканчивается: шумные кривляющиеся юные негры покидают пляж, и желанное летнее побережье погружается в тоску, на котором остаются одни старики. Такова диалектика жизни и её утомительная проза. Участник программы короткого метра "Двухнедельника кинорежиссеров" в Канне.
СЕСТРЫ (Siostry), реж. Михал Хитрось, 19 мин, Польша
Двадцатиминутный фильм-наблюдение, снятый в монастыре, при участии монахинь и в звуковом сопровождении шелеста леса и птичьих трелей. Старушки в кадре не только трудятся и молятся, но и «щебечут» о незамысловатых вещах, светло печалятся об ушедшей жизни, развлекаются настольными играми, типа Скраббл, складывая из костяшек слова, потешают прихожан безобидными анекдотами. Тяжелые монастырские своды и окружающий купол вековой природы, недобитый цивилизацией, высвечивают гений места. В тишине природы слышится намек на закат истории. Монахиням по 70 лет и больше, но пока живы старицы, теплится дух в бенедиктинском монастыре. Мирное, безмятежное, трогательно смешное кино юного человека об уходящем совершенстве старых форм жизни и тихой гармонии с миром (не хочется опошлять жизнь монахинь суетливым словом "духовность"). «Серебряный дракон» за лучшую режиссуру в неигровом кино на 58-м МКФ в Кракове.
ТЕНЬ БОГА (A God’s Shadow), реж. Бернард Хетценауер, 20 мин., Мексика-Австрия
Мексиканец Чон из маленького поселения Ла Мора рассказывает историю о том, как его двоюродный брат Фаустино, сын шамана местного племени, 40 лет назад, посетив святые места, просветлился и стал Богом. Провозгласив себя духовным лидером, он собрал группу вооруженных людей и стал убивать членов общины, которые перечили ему. Ошеломительные подробности кровавой расправы очевидец произносит столь спокойным голосом (за кадром), что заставляет усомниться в правдивости случая, особенно когда он называет убийцу Богом - так и говорит: "Потом Бог выстрелил в моего отца". Крупнозернистая монохромная кинопленка при этом не фиксирует воспоминание, а как будто наоборот растворяет его в окрестных пейзажах и лицах свидетелей страшной истории, превращает его в былину, миф, наваждение, сон, одним словом – в кино.
Национальный конкурс
В национальной программе (13 работ, сгруппированных в шесть сеансов) отметим также преобладание кино поэтического, атмосферного, художественно выверенного, с героями «северными», немногословными, остро ощущающими зависимость от окружающего мира. Хотя для этого обзора мы выбрали как раз выбивающиеся из общего ряда вещи.
НИЧЕГО ЛИЧНОГО, режиссер Евгений Милых, 38 мин., Россия
фото: "Ничего личного"
«Ничего личного» - дебют свежеиспеченного выпускника МШК (курс Попогребского и Клеблеева) Евгения Милых, человека с разнообразным жизненным опытом, в том числе актерской карьерой, – рассказывает про двух мужчин со специфической профессией. Один из них экспроприирует у должников банка квартиры и дома, другой помогает это осуществлять технически – он специалист по вскрытию дверных замков. Мы наблюдаем за странной работой двух людей и постепенно понимаем, что они сами думают о себе и о мире. Прекрасный пример кино, в котором не выпячивается социальный комментарий, не проговаривается вслух мораль, а смыслы бьют фонтаном из простенькой формы.
ПРИЗНАКИ ЖИЗНИ, режиссер Наталья Касьянова, 52 мин., Россия
фото: "Признаки жизни"
Фильмы о пустынных городах – частая тема в документалистике. На эту тему существуют документальные триллеры, драмы и даже космооперы. Выпускница школы Разбежкиной Наташа Касьянова сняла об этом лирическую комедию. Она рассказывает о жителях наукограда Иннополиса, - города-утопии под Казанью. «Мама, а где все люди?», - спрашивает ребенок в автобусе. А люди преимущественно в чатах или ведут тихую интеллектуальную деятельность. Город выглядит как мертвый, необжитой, но, тем не менее, сюда стремятся молодые айтишники, которые занимаются вопросами искусственного интеллекта, технологиями, робототехникой. Сами жители города не очень понимают, нравится им здесь или нет, и, как говорится, полны тревог, но с надеждой смотрят в будущее. Которое, по некоторым признакам, уже наступило, хотя, кажется, мечтали мы не о таком.
ЗА РУСЬ ЗА ВЕРУ, режиссер Алексей Зеленский, 39 мин., Россия
Самый любопытный фильм российской программы начинается как множество современных картин про военно-патриотические детские лагеря – с муштрой, дисциплиной и игрой в зарницу или витязей. Пока внезапно дети не начинают говорить друг с другом по-французски, открывая страшную истину – этот суворовский лагерь расположен во Франции, приезжают в него дети русских эмигрантов и потомки детей русских эмигрантов всех волн из разных стран Европы, потому что их семьи хотят сохранить в семьях язык и традиции. Никто из героев в России не бывал, и им очень интересно, что думают про них русские. Режиссер фильма Алексей Зеленский тоже имеет французский паспорт, хотя его можно назвать гражданином мира – сейчас он проживает в Рио-де-Жанейро.
Экспериментальный конкурс In Silico
In Silico уже несколько лет остается одной из самых популярных программ на фестивале, которая в этом году будет показана в большом зале кинотеатра «Великан». В конкурсе собрано 19 вдохновляющих, остроумных и парадоксальных короткометражек, сделанных, как правило, на стыке кино и видеоарта, но среди них попадаются и подлинные шедевры кино, которым самое место в секции короткого метра. Рассказываем о трех любимых работах, а подробнее о программе читайте кураторский текст
ЧЕРНАЯ ЛИНИЯ (Ligne Noire), реж. Марк Олекса и Франческа Скализи, 10 мин., Швейцария
Феноменальная десятиминутная картина из роттердамского конкурса, действие которой происходит в Бангладеше, в пойменной низине реки, загрязненной разливом нефти. Громкоговоритель сообщает жителям окрестных деревень о запрете пить воду из реки – вероятно, единственного по близости источника воды и пропитания. На реке можно находиться только в защитных костюмах и респираторах, над черной ватерлинией испаряются отравляющие сернистые газы. На экране – единственный образ. Бенгальская женщина, изможденная хрупкая фигура, бредет вдоль берега реки, находясь по пояс в маслянистой жидкости, и без всяких защитных средств тянет голыми руками невод для ловли рыбы. Ошеломляющий фильм-приговор современной цивилизации, рождающий чувство предельного попрания человеческого достоинства, подобно документальному шедевру Михаэля Главоггера «Смерть рабочего». Вероятно, той женщины, ловившей рыбу в зоне смертельного заражения, уже нет в живых. «Бурлаки на Волге» ХХI века, визуальный символ эксплуатации, вызывающий ярость к положению вещей и кричащее чувство о необходимости изменений. Апроприация «писем мертвого человека», когда кажется, что будущее уже наступило, планета сошла с ума.
ЭПИЗОД (Arr. for a Scene), режиссер Йонна Кина, 5 мин., Финляндия, 2017
Пристально глядя в камеру, два шумовика производят озвучание одной из самых известных сцен в истории кино – эпизода в душе из «Психо» Альфреда Хичкока. Оригинальная сцена остается за кадром, мы видим только художников, создающих все эти будоражащие звуки - шаги, скрипы двери, шум воды и шорох занавески. Такая сложная рукотворная работа по сотворению звуков не только забавна, но и наглядно демонстрирует, как важна работа звукорежиссера в кино. И конечно, вызывает жгучее желание сопоставить действие людей на экране с реальной звуковой дорожкой великой картины. И не менее жгучую зависть, потому что в нашей стране профессии звукооператора нигде не обучают, и огромный их дефицит серьезно сказывается на качестве кино.
ГИМНЫ МОСКОВИИ (The Hymns of Muscovy), режиссер Дмитрий Венков, 14 мин., Россия, 2018
В конкурсе In Silico - две работы из России, одна из которых - «Лестничный танец пластиковой бутылки» Михаила Басова - симпатичный во всех отношениях тревожный черно-белый видеоарт, сюжет которого описан в названии композиции. Второй, «Гимны Московии», неожиданно средствами кино открывающий новые измерения привычных ландшафтов. Это 14-минутка, в которой художник Дмитрий Венков снимает архитектурные стили Москвы камерой, перевернутой на 180 градусов. С такого ракурса Москва с ее сталинским ампиром, советским модернизмом и современной архитектурой превращается в небесный замок Лапута, а проезд по улицам пустого города становится фантастической, практически кубриковской, космической одиссеей. При желании можно встать на голову и узнать знакомые улицы и дома.
Внеконкурсные программы
Подробно о внеконкурсных программах читайте на сайте фестиваля – тексты кураторов говорят сами за себя. Хочется отметить самые интересные программы и события:
КИНО СВЕРХРЕАЛЬНОСТИ - Специальная программа Андрея Плахова, состоящая из лучших игровых фильмов престижных мировых кинофестивалей последнего года. В программу 2018 года вошли 9 картин. Среди них «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары» Раду Жуде, «Три лица»Джафара Панахи, «Догмэн» Маттео Гарроне, «Счастливый Лазарь» Аличе Рорвахер. Фильм «Лоро», премьера которого прошла в этом году на Каннском фестивале, режиссер Паоло Соррентино представит лично.
фото: "Счастливый Лазарь"
PANORAMA.DOC - главная внеконкурсная программа, представляющая лучшие документальные полные метры, вышедшие в мире за последний год – 8 фильмов, 6 из которых будут показаны в России впервые.
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО СЕВЕРНЫХ СТРАН – шесть новейших фильмов (по одному сеансу) кинодокументалистов из Исландии, Норвегии, Швеции, Финляндии и Дании. Плюс встреча со режиссером Йорном Доннером – старейшим финским летописцем и хроникером.
НАБЛЮДАЯ ЗА НАБЛЮДАТЕЛЕМ - Дюжина документальных и экспериментальных фильмов, сделанных за последние 8 лет, о зрении и всевозможных наблюдателях: операторах дронов, уличных зеваках, смотрителях, видеорегистраторах, птицах-шпионах и так далее. Специальный гость программы – канадский режиссёр, куратор и писатель Майк Хулбум.
фото: "Следующий хранитель", Панорама.док
СОПРОТИВЛЕНИЕ. 1968-2018 - документальная хроника протестов от Криса Маркера, Жана-Люка Годара, Желимира Жилника, Филиппа Гарреля, Франческо Мунци и других режиссеров – 14 фильмов.
КОРОТКОМЕТРАЖКИ ЛОНДОНСКОЙ АКАДЕМИИ – учебные картины одной из самых известных киношкол мира.
Видеоинсталяция и ретроспектива независимого американского документалиста Джема Коэна – 13 фильмов в присутствии автора.
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«Послание к человеку» пройдет с 15 по 22 сентября в Санкт-Петербурге при поддержке группы компаний ИЛИМ. На показы в магазине «Порядок слов», а также на программу к 100-летию СПГУКиТ – свободный вход. Конкурсные программы для студентов и льготных категорий граждан – также бесплатны для посещения. Часть показов состоится и в Москве.
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