Киношок-2018: Казахский Майкл Бэй, киргизская мунабия и русский дед

8 сентября в Анапе завершил свою работу 27-й фестиваль «Киношок». Среди победителей оказались картины «Дед», «Ночная авария» и «Мунабия», а основной проблемой игрового конкурса, по мнению жюри и кинопрессы, в этом году стало отсутствие толковой драматургии. Сценарии многих фильмов страдали нелогичностью, вторичностью и плохо прописанными ситуациями и персонажами, а потому создателям приходилось делать упор на зрелищность и актёрское мастерство.
С точки зрения операторского искусства прекрасны киргизские «Мунабия» и «Ночная авария», снятые в невероятно красивых местах. Здесь вам и горы, и озеро Иссык-Куль, и долины. Первая лента, созданная Таалайбеком Кулмендеевым по одноимённой новелле Казата Акматова, повествует печальную историю любви женатого ювелира (Назым Мендибаиров) и независимой мудрой женщины (Мээрим Атантаева), длившуюся всю их жизнь до тех пор, пока один из них не умер. Оператор Марс Умаров снял картину размеренно, без спешки и с длинными кадрами, чем покорил жюри, но усыпил многих зрителей, хотя, справедливости ради стоит отметить, что по-другому подобное кино, наверно, и не снимешь.
Что касается фильма Темир-Бека Бирназарова«Ночная авария», то по сюжету он сильно напомнил «Деда» Алексея Шемеса. Если герой Владимира Толоконникова был прирождённым сантехником, то персонаж Акылбека Абдыкалыкова вынужден копать туалеты в пустыне. У Шемеса девушка проникает в дом деда, а в киргизской картине старик сбивает безымянную красавицу (Дина Джейкоб) на мотоцикле, когда мчится на нём отомстить своему обидчику. Есть ещё парочка похожих эпизодов, но основное отличие от российской работы заключается в том, что главный герой, спасший жертву своей слепой мести, влюбляется в неё, а не проникается сочувствием и отцовской заботой. Кроме того, героиня представляет собой femme fatale, традиционную для нуаров и криминальных лент, поскольку её разыскивают за убийство местного авторитета. Кстати, в обеих картинах можно при желании найти отсылки к балабановскому «Брату» из-за отстранённости персонажей и будничного показа насилия.
Ещё одним любопытным фильмом в конкурсной программе стала «Ева» Анаит Абад, отмеченная наградой за лучшую женскую роль. Эта мощная по накалу шекспировских страстей картина рассказывает о враче Еве (Нарине Григорян), вынужденной скрывается вместе с дочерью от влиятельных родственников погибшего мужа в деревеньке, расположенной в Нагорном Карабахе. Во время военных действий она здесь работала в госпитале, а потому попросила приютившую её семью не рассказывать никому о своей профессии и представить в качестве учителя. Но всё изменила гибель мальчика, подорвавшегося на мине, каковых до сих пор всё ещё много в горах. Он умер у неё на руках во время операции, и многие поняли, что она не учительница, а врач, и стали обращаться к ней за помощью. Разумеется, нашёлся человек, которому приспичило донести на неё, и теперь ей предстоит сдаться властям. Картина, ставшая достойным завершением конкурса, изобилует общечеловеческими метафорами и узнаваемыми стереотипами. Очень жаль, что никак не отметили юного актёра, сыгравшего погибшего ребёнка, так как он был самым искренним и непосредственным.
Остался без награды и «Шестой пост» казахского режиссёра Серикбола Утепбергенова, который на «Киношоке» побывал уже в четвёртый раз (в 2004 году его «Немая прохлада» получила приз в конкурсе короткого метра). На сей раз постановщик, прозванный «казахским Майклом Бэем», привёз на смотр криминальный боевик, пропагандирующий Национальную гвардию Казахстана и службу в армии. Фильм, созданный на основе реальных событий при поддержке правительства и самой Нацгвардии, повествует о двух друзьях Ертлане и Даурене, чьи дороги разошлись после школы. Оба были влюблены в одну девушку, и из-за роковой ошибки один из них убивает любимую и попадает в колонию, где служит его одноклассник. Ситуация накаляется ещё и тем, что заключённые задумали дерзкий побег, так что теперь друзья оказались по разные стороны закона. Кино в целом неплохое, но явно не фестивальное, что подтвердил и сам режиссёр в беседе с журналистами. Самый запоминающийся образ в картине создал Серик Салкинбаев, сыгравший бандита с волчьим взглядом, возглавившего побег. А под занавес зрителям показали и реального героя, получившего награду из рук самого президента Казахстана, что необычно, поскольку он до этого лично никогда не вручал ордена рядовым.
За пять дней работы были также показаны татарский «Байгал» и казахский «На грани». Первой ленте, снятой Ильдаром Ягафаровым, достался специальный диплом жюри, а главной звездой фильма стал Владимир Вдовиченков, мгновенно перетянувший на себя всё зрительское внимание. Второй картине, созданной самой красивой парой фестиваля – режиссёром Алдияром Байракимовым и сценаристкой Венерой Каиржановой, к сожалению, не вручили никаких призов, но у молодых кинематографистов ещё всё впереди.
Помимо вышеназванных картин, автору этих строк удалось посмотреть ещё несколько фильмов. В частности, после показа «Лили» захотелось посмотреть ещё одну работу братьевЧижиковых. Их «Аниматора», участвовавшего в конкурсе «ТВ-шок», украшают Алексей Весёлкин-младший, Екатерина Васильева, Сергей Газаров и Александра Флоринская, а сюжет закручен вокруг умирающей актрисы, которую дочь помещает в хоспис. Там она знакомится с начинающим актёром, подрабатывающим аниматором, и решает помочь ему, осознав на склоне лет, что прожила бесчеловечную жизнь. Фильм, оставшийся без наград, Чижиковы снимали одновременно с «Лили», а потому было любопытно сравнить эти две работы. В отличие от фееричности и лёгкости ленты про цирк лилипутов, данная лента обладает более мрачными красками и не лишена серьёзности. Хотя не обошлось без шуток, включая самоцитирование, как в случае с Газаровым, сыгравшим ранее директора цирка Карабаса («Что ты мне такие маленькие помидоры даёшь?! Я же не лилипут!»).
Вне конкурса анапчанам показали «Легенду о Коловрате», «Тренера», «Я худею» и короткометражку «Смерть тапёра». Про полнометражные ленты мы неоднократно рассказывали. Они достаточно зрительские и в целом неплохие, если не вдумываться в логику и соответствие реальности и истории. Что касается короткометражной картины с участием Михаила Горевого, то она представляет собой оммаж немому чёрно-белому кино. По сюжету начинающий композитор подрабатывает тапёром в кинотеатре, но сталкивается с прогрессом в виде пианолы, что и приводить его к самоубийству. В наше высокотехнологичное время довольно актуальная тема, хотя до полной роботизации пройдёт немало времени.
фото: Макс Милиан
В ходе фестиваля также состоялось несколько экскурсий, а перед церемонией закрытия прошёл круглый стол на тему «От регионального к интернациональному. Специфика национальных кинематографий и пути их сближения. И нужно ли это?». Обсуждали проблемы не только региональной киноиндустрии и прокатной судьбы подобных картин, но и более широкие вопросы. В частности, корреспондент Кино-Театр.руВиктория Милич поведала о низкой культуре в провинции и нежелании зрителей приобщаться к качественному кино. Жителям провинциальных городов гораздо проще скачать фильмы нелегально, чем сходить в кино или на спектакли без звёздных имён. Отсюда и отсутствие киноклубов в маленьких поселениях. Даже если есть желание приобщать людей к хорошему кино, то тебя могут отговорить, ссылаясь на вялость и инертность зрителей. Разумеется, нельзя забывать и про финансовую сторону вопроса, который сильно влияет на развитие кинематографа в регионах.
Но не будем о грустном. «Киношок» закончился, и теперь мы ждём следующего года, чтобы вновь погрузиться в чарующую атмосферу черноморского побережья и интересного кино.
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