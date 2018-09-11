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Киношок-2018: Казахский Майкл Бэй, киргизская мунабия и русский дед

Фестивальная колонка >>
11 сентября 2018
8 сентября в Анапе завершил свою работу 27-й фестиваль «Киношок». Среди победителей оказались картины «Дед», «Ночная авария» и «Мунабия», а основной проблемой игрового конкурса, по мнению жюри и кинопрессы, в этом году стало отсутствие толковой драматургии. Сценарии многих фильмов страдали нелогичностью, вторичностью и плохо прописанными ситуациями и персонажами, а потому создателям приходилось делать упор на зрелищность и актёрское мастерство.

«Ночная авария»

С точки зрения операторского искусства прекрасны киргизские «Мунабия» и «Ночная авария», снятые в невероятно красивых местах. Здесь вам и горы, и озеро Иссык-Куль, и долины. Первая лента, созданная Таалайбеком Кулмендеевым по одноимённой новелле Казата Акматова, повествует печальную историю любви женатого ювелира (Назым Мендибаиров) и независимой мудрой женщины (Мээрим Атантаева), длившуюся всю их жизнь до тех пор, пока один из них не умер. Оператор Марс Умаров снял картину размеренно, без спешки и с длинными кадрами, чем покорил жюри, но усыпил многих зрителей, хотя, справедливости ради стоит отметить, что по-другому подобное кино, наверно, и не снимешь.

Что касается фильма Темир-Бека Бирназарова «Ночная авария», то по сюжету он сильно напомнил «Деда» Алексея Шемеса. Если герой Владимира Толоконникова был прирождённым сантехником, то персонаж Акылбека Абдыкалыкова вынужден копать туалеты в пустыне. У Шемеса девушка проникает в дом деда, а в киргизской картине старик сбивает безымянную красавицу (Дина Джейкоб) на мотоцикле, когда мчится на нём отомстить своему обидчику. Есть ещё парочка похожих эпизодов, но основное отличие от российской работы заключается в том, что главный герой, спасший жертву своей слепой мести, влюбляется в неё, а не проникается сочувствием и отцовской заботой. Кроме того, героиня представляет собой femme fatale, традиционную для нуаров и криминальных лент, поскольку её разыскивают за убийство местного авторитета. Кстати, в обеих картинах можно при желании найти отсылки к балабановскому «Брату» из-за отстранённости персонажей и будничного показа насилия.

«Ева»

Ещё одним любопытным фильмом в конкурсной программе стала «Ева» Анаит Абад, отмеченная наградой за лучшую женскую роль. Эта мощная по накалу шекспировских страстей картина рассказывает о враче Еве (Нарине Григорян), вынужденной скрывается вместе с дочерью от влиятельных родственников погибшего мужа в деревеньке, расположенной в Нагорном Карабахе. Во время военных действий она здесь работала в госпитале, а потому попросила приютившую её семью не рассказывать никому о своей профессии и представить в качестве учителя. Но всё изменила гибель мальчика, подорвавшегося на мине, каковых до сих пор всё ещё много в горах. Он умер у неё на руках во время операции, и многие поняли, что она не учительница, а врач, и стали обращаться к ней за помощью. Разумеется, нашёлся человек, которому приспичило донести на неё, и теперь ей предстоит сдаться властям. Картина, ставшая достойным завершением конкурса, изобилует общечеловеческими метафорами и узнаваемыми стереотипами. Очень жаль, что никак не отметили юного актёра, сыгравшего погибшего ребёнка, так как он был самым искренним и непосредственным.

Остался без награды и «Шестой пост» казахского режиссёра Серикбола Утепбергенова, который на «Киношоке» побывал уже в четвёртый раз (в 2004 году его «Немая прохлада» получила приз в конкурсе короткого метра). На сей раз постановщик, прозванный «казахским Майклом Бэем», привёз на смотр криминальный боевик, пропагандирующий Национальную гвардию Казахстана и службу в армии. Фильм, созданный на основе реальных событий при поддержке правительства и самой Нацгвардии, повествует о двух друзьях Ертлане и Даурене, чьи дороги разошлись после школы. Оба были влюблены в одну девушку, и из-за роковой ошибки один из них убивает любимую и попадает в колонию, где служит его одноклассник. Ситуация накаляется ещё и тем, что заключённые задумали дерзкий побег, так что теперь друзья оказались по разные стороны закона. Кино в целом неплохое, но явно не фестивальное, что подтвердил и сам режиссёр в беседе с журналистами. Самый запоминающийся образ в картине создал Серик Салкинбаев, сыгравший бандита с волчьим взглядом, возглавившего побег. А под занавес зрителям показали и реального героя, получившего награду из рук самого президента Казахстана, что необычно, поскольку он до этого лично никогда не вручал ордена рядовым.

«Шестой пост»

За пять дней работы были также показаны татарский «Байгал» и казахский «На грани». Первой ленте, снятой Ильдаром Ягафаровым, достался специальный диплом жюри, а главной звездой фильма стал Владимир Вдовиченков, мгновенно перетянувший на себя всё зрительское внимание. Второй картине, созданной самой красивой парой фестиваля – режиссёром Алдияром Байракимовым и сценаристкой Венерой Каиржановой, к сожалению, не вручили никаких призов, но у молодых кинематографистов ещё всё впереди.

Помимо вышеназванных картин, автору этих строк удалось посмотреть ещё несколько фильмов. В частности, после показа «Лили» захотелось посмотреть ещё одну работу братьев Чижиковых. Их «Аниматора», участвовавшего в конкурсе «ТВ-шок», украшают Алексей Весёлкин-младший, Екатерина Васильева, Сергей Газаров и Александра Флоринская, а сюжет закручен вокруг умирающей актрисы, которую дочь помещает в хоспис. Там она знакомится с начинающим актёром, подрабатывающим аниматором, и решает помочь ему, осознав на склоне лет, что прожила бесчеловечную жизнь. Фильм, оставшийся без наград, Чижиковы снимали одновременно с «Лили», а потому было любопытно сравнить эти две работы. В отличие от фееричности и лёгкости ленты про цирк лилипутов, данная лента обладает более мрачными красками и не лишена серьёзности. Хотя не обошлось без шуток, включая самоцитирование, как в случае с Газаровым, сыгравшим ранее директора цирка Карабаса («Что ты мне такие маленькие помидоры даёшь?! Я же не лилипут!»).

«Аниматор»

В детском конкурсе приняла участие комедия Натальи Меркуловой «Яна + Янко», в которой цыганёнок Янко (Даниль Зинатуллин) перевоспитывает усыновившую его деловую женщину Яну Титову (Олеся Судзиловская), возглавляющую гламурный журнал о моде. Компанию им составили Максим Виторган, Артур Смольянинов, Владимир Мишуков, Александр Ревва и Тинатин Далакишвили. Сюжет местами притянут за уши, но порой искренность главного героя смягчает негативное отношение к ленте.

Вне конкурса анапчанам показали «Легенду о Коловрате», «Тренера», «Я худею» и короткометражку «Смерть тапёра». Про полнометражные ленты мы неоднократно рассказывали. Они достаточно зрительские и в целом неплохие, если не вдумываться в логику и соответствие реальности и истории. Что касается короткометражной картины с участием Михаила Горевого, то она представляет собой оммаж немому чёрно-белому кино. По сюжету начинающий композитор подрабатывает тапёром в кинотеатре, но сталкивается с прогрессом в виде пианолы, что и приводить его к самоубийству. В наше высокотехнологичное время довольно актуальная тема, хотя до полной роботизации пройдёт немало времени.

Модератор круглого стола Наталья Егорова
фото: Макс Милиан

В ходе фестиваля также состоялось несколько экскурсий, а перед церемонией закрытия прошёл круглый стол на тему «От регионального к интернациональному. Специфика национальных кинематографий и пути их сближения. И нужно ли это?». Обсуждали проблемы не только региональной киноиндустрии и прокатной судьбы подобных картин, но и более широкие вопросы. В частности, корреспондент Кино-Театр.ру Виктория Милич поведала о низкой культуре в провинции и нежелании зрителей приобщаться к качественному кино. Жителям провинциальных городов гораздо проще скачать фильмы нелегально, чем сходить в кино или на спектакли без звёздных имён. Отсюда и отсутствие киноклубов в маленьких поселениях. Даже если есть желание приобщать людей к хорошему кино, то тебя могут отговорить, ссылаясь на вялость и инертность зрителей. Разумеется, нельзя забывать и про финансовую сторону вопроса, который сильно влияет на развитие кинематографа в регионах.

Но не будем о грустном. «Киношок» закончился, и теперь мы ждём следующего года, чтобы вновь погрузиться в чарующую атмосферу черноморского побережья и интересного кино.

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Акылбек АбдыкалыковКазат АкматовАлексей БалабановТемир-Бек БирназаровМайкл БэйЕкатерина ВасильеваВладимир ВдовиченковАлексей Весёлкин (младший)Максим ВиторганСергей ГазаровМихаил ГоревойТинатин ДалакишвилиДаниль ЗинатуллинНаталья МеркуловаВладимир МишуковАлександр РевваАртур СмольяниновОлеся СудзиловскаяВладимир ТолоконниковМарс УмаровСерикбол УтепбергеновАлександра ФлоринскаяАнтон ЧижиковИлья ЧижиковИлдар Ягафаров
фильмы
АниматорБратДедЕваЛегенда о КоловратеЛилиМунабияНа граниНемая прохладаНочная аварияТренерШестой постЯ худеюЯна+Янко

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