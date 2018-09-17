«Послание к Человеку»-2018: «День Победы» Сергея Лозницы. Обращение к духу великих предков

анонс

Вселенная, суфражистки, военный Берлин, экранизация Филипа Дика и многое другое

Венеция-2018: Войти и ощутить. Виртуальная реальность на фестивале класса «А»

13 сентября

Казанский МКФ-2018: Ласковое безразличие мира и другие неприятности

Как проходил и чем запомнился XIV международный кинофестиваль в Казани