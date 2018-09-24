Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Послание к человеку»-2018: Фидель Михаилу машет рукой. Новые консерваторы и эхо свободы

Фестивальная колонка >>
24 сентября 2018
«Послание к человеку»-2018: Фидель Михаилу машет рукой. Новые консерваторы и эхо свободы

В Санкт-Петербурге закончился XVIII международный кинофестиваль «Послание к человеку», ориентированный, в первую очередь, на документальное кино, но славный и игровой программой («Кино сверхреальности» под патронажем кинокритика Андрея Плахова), и другими побочными сюжетами, которые помогают лучше понять сегодняшний день.

В этом году всё было максимально красноречиво: документальная камера фиксирует «консервативный поворот», который последние годы неизменно настигает самые прогрессивные страны. В США избрали Трампа, в России и Польше по-своему подкручивают гайки (см. фильм «Лицо», реагирующий на этот процесс), даже в Германии, ставшей лицом новой европейской политики, граждане негодуют и объединяются в группы.

«Послание к человеку»-2018: Фидель Михаилу машет рукой. Новые консерваторы и эхо свободы
фото: "Меркель должна уйти", реж. Сабина Михель, Германия

Например, с зычным именем ПЕГИДА («Патриотические европейцы против исламизации запада») - движение, возникшее в Дрездене в 2014-м. Понять, чем им так досаждают беженцы, пытается Сабина Михель в картине «Меркель должна уйти». Михель получила диплом в Дрездене, когда он еще входил в состав ГДР, а теперь вернулась на малую родину, чтобы разобраться, чем недовольны эти самые обычные, на первый взгляд, люди (во всяком случае - не агрессивные нацисты, какими их стараются выставить в немецкой прессе).

Репортаж Михель не сообщает о стремлении людей отгородиться от кого-то высокой стеной ничего нового: чувство незащищенности вкупе с легкой паранойей порождают отторжение. Мать-одиночка собирает в подвале продовольственные запасы на случай войны и размышляет, куда лучше эвакуироваться - в сторону России или подальше от нее; местные жители, естественно радеющие за историю города, не понимают, почему в разбомбленном во время войны Дрездене сирийский художник вдруг выстроил инсталляцию из поставленных на попа автобусов.

«Послание к человеку»-2018: Фидель Михаилу машет рукой. Новые консерваторы и эхо свободы
фото: "Меркель должна уйти", реж. Сабина Михель, Германия

Эта глухота к историческим рифмам красиво контрастирует с тем, что в этом году очень много говорят и пишут про 1968 год, которому на «Послании» даже посвящена отдельная программа - «Сопротивление. 1968-2018». Одного упоминания короткометражных и полнометражных картин, в чьем ДНК - студенческие бунты и прочая жажда перемен, - казалось бы, изящный антоним к сегодняшнему дню. Сопротивление сменившееся новым консерватизмом, который в крайних проявлениях видит защиту прав одних через ущемление прав других.

Однако это противопоставление, вероятно, гораздо сложнее: как и в случае с членами организации ПЕГИДА, есть риск записать в один столбец десятки разных мотиваций. Вот, например, в документальной короткометражке «За Русь, за веру» Алексея Зеленского где-то во Франции потомки мигрантов из царской России образовали лагерь, куда каждое лето приезжают русскоговорящие дети из разных стран, чтобы соприкоснуться с корнями (в старинном и милитаристском изводе).

«Послание к человеку»-2018: Фидель Михаилу машет рукой. Новые консерваторы и эхо свободы
фото: "За Русь, за веру", реж. Алексей Зеленский, Франция

Или в «Мире по Далибореку» Вита Клусака сорокалетний маляр-националист, живущий у матери и выкладывающий на youtube-канал матерные и убер-патриотические песни, тихо ненавидит цыган, хоть и работает с одним из них. Клусак усугубляет ситуацию не только тем, что маляр с подругой, матерью и ее возлюбленным едет в концлагерь, где постарается убедить пожилую женщину, пережившую Холокост, что ничего ужасного в лагерях на самом деле не делали, но и тем, что фильм, вероятно, не совсем документальный, а частично постановочный.

И эта ситуация недоверия, пожалуй, ключевая для фестиваля и современности, которую смотр пытается зафиксировать на лету и в подробностях. Если документ сложно отличить от подделки, расиста от человека толерантного, безумца от идеалиста, умного от дурака, то земля, насаженная на какие-никакие координаты, начинает уходить из-под ног. И этот пресловутый дискомфорт - при консервативном ли правительстве, или же при либеральном - порождал, что события 1968-го, что «консервативные повороты» наших дней, множа страх и неуверенность.

«Послание к человеку»-2018: Фидель Михаилу машет рукой. Новые консерваторы и эхо свободы
фото: "Белый мир по Далибореку", реж. Вит Клусак, Чехия

Высшей точкой размышления на эту тему в итоге оказывается даже не могучая драма румына Раду Жуде «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары», безжалостно фиксирующая вечный триумф скромного фашизма и равнодушия, но документальная лента Божины Панайотовой «Я вижу красных». Панайотова сняла прекраснодушный автобиографический детектив о том, как в коммунистической Болгарии её родственники сотрудничали с тайной полицией. Ключевая линия «Я вижу красных» не в самом вялотекущем расследовании, но в отношении к истории: 30-летняя постановщица, большую часть жизни прожившая во Франции, обрушивается на красное прошлое родины и семьи поначалу с публицистическим гневом; родители скрывают крупицы прошлого с настороженностью, опасаясь, как бы там действительно не вскрылось каких преступлений. И эти два вектора - нахрапистая смелость исторической ревизии и желание упокоить неприятное прошлое без шума и пыли - как раз максимально характерны для современности, да и для любой эпохи.

Это две стратегии, которые будут то на вершине, то в опале, хотя финал ленты Панайотовой дает надежду, что как минимум на уровне семьи и антиподы способны найти общий язык. Тогда, возможно, людям с раскуроченных улиц Дрездена и Дамаска будет нечего делить.

«Послание к человеку»-2018: Фидель Михаилу машет рукой. Новые консерваторы и эхо свободы
фото: "Я вижу красных", реж. Божина Панайотова, Болгария

версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
Алексей ФилипповНеигровое/Документальное киноПослание к человеку
фильмы
Лицо

фотографии >>
«Послание к человеку»-2018: Фидель Михаилу машет рукой. Новые консерваторы и эхо свободы фотографии
«Послание к человеку»-2018: Фидель Михаилу машет рукой. Новые консерваторы и эхо свободы фотографии
«Послание к человеку»-2018: Фидель Михаилу машет рукой. Новые консерваторы и эхо свободы фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Августа Кленчина
23 сентября ушла из жизни актриса Августа Кленчина.
Ильфат Юмагулов
22 сентября ушёл из жизни актёр Ильфат Юмагулов.
Саодат Джураева
20 сентября ушла из жизни актриса Саодат Джураева.
Наталья Высоцкая
20 сентября ушла из жизни актриса Наталья Высоцкая.

День рождения >>

Наталья Аринбасарова
Александр Баширов
Александра Бортич
Эгле Габренайте
Олег Мосалёв
Владимир Тимофеев
Анастасия Цветаева
Антон Юрьев
Игорь Ясулович
Радош Байич
Ниа Вардалос
Гордон Клэпп
Пьер Коссо
Ги Сен-Жан
Кевин Сорбо
Жан Сорель
все родившиеся 24 сентября >>

Афиша кино >>

Книжный магазин
драма, экранизация
Великобритания, Германия, Испания, 2017
Профессионал
криминальный фильм, мелодрама, приключения, триллер
Германия, Канада, США, 2018
3 дня с Роми Шнайдер
биография, драма
Австрия, Германия, Франция, 2018
Игрушки для взрослых
боевик, комедия, криминальный фильм
США, 2018
Мотылёк
драма, криминальный фильм, мистика, экранизация
Испания, США, Чехия, 2017
Непрощённый
драма, социальная драма
Россия, 2018
Поиск
триллер
США, 2018
Похитители носков
приключения, семейное кино, сказка
Словакия, Хорватия, Чехия, 2016
Руби и Повелитель воды
приключения, семейное кино
Китай, 2018
Сердце мира
драма
Литва, Россия, 2018
Тайна дома с часами
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
США, 2018
Хэллфест
фильм ужасов
США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью