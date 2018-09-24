«Послание к человеку»-2018: Фидель Михаилу машет рукой. Новые консерваторы и эхо свободы

анонс

23 сентября Евразийский мост – 2018: С любовью от Маргариты Симоньян Тигран Кеосаян и его жена - пока про Крым, а не Солсбери

23 сентября Послание к человеку - 2018: Джем Коэн. Реальность без конца В рамках фестиваля прошла ретроспектива работ американского режиссера и фотографа Джема Коэна и его фотовыставка

22 сентября Послание к человеку-2018: «Акварель» Виктора Косаковского. Я вижу Бога Фильм закрытия международного кинофестиваля в Санкт-Петербурге