«Послание к человеку»-2018: Фидель Михаилу машет рукой. Новые консерваторы и эхо свободы

В Санкт-Петербурге закончился XVIII международный кинофестиваль «Послание к человеку», ориентированный, в первую очередь, на документальное кино, но славный и игровой программой («Кино сверхреальности» под патронажем кинокритика Андрея Плахова), и другими побочными сюжетами, которые помогают лучше понять сегодняшний день.
В этом году всё было максимально красноречиво: документальная камера фиксирует «консервативный поворот», который последние годы неизменно настигает самые прогрессивные страны. В США избрали Трампа, в России и Польше по-своему подкручивают гайки (см. фильм «Лицо», реагирующий на этот процесс), даже в Германии, ставшей лицом новой европейской политики, граждане негодуют и объединяются в группы.
фото: "Меркель должна уйти", реж. Сабина Михель, Германия
Например, с зычным именем ПЕГИДА («Патриотические европейцы против исламизации запада») - движение, возникшее в Дрездене в 2014-м. Понять, чем им так досаждают беженцы, пытается Сабина Михель в картине «Меркель должна уйти». Михель получила диплом в Дрездене, когда он еще входил в состав ГДР, а теперь вернулась на малую родину, чтобы разобраться, чем недовольны эти самые обычные, на первый взгляд, люди (во всяком случае - не агрессивные нацисты, какими их стараются выставить в немецкой прессе).
Репортаж Михель не сообщает о стремлении людей отгородиться от кого-то высокой стеной ничего нового: чувство незащищенности вкупе с легкой паранойей порождают отторжение. Мать-одиночка собирает в подвале продовольственные запасы на случай войны и размышляет, куда лучше эвакуироваться - в сторону России или подальше от нее; местные жители, естественно радеющие за историю города, не понимают, почему в разбомбленном во время войны Дрездене сирийский художник вдруг выстроил инсталляцию из поставленных на попа автобусов.
фото: "Меркель должна уйти", реж. Сабина Михель, Германия
Эта глухота к историческим рифмам красиво контрастирует с тем, что в этом году очень много говорят и пишут про 1968 год, которому на «Послании» даже посвящена отдельная программа - «Сопротивление. 1968-2018». Одного упоминания короткометражных и полнометражных картин, в чьем ДНК - студенческие бунты и прочая жажда перемен, - казалось бы, изящный антоним к сегодняшнему дню. Сопротивление сменившееся новым консерватизмом, который в крайних проявлениях видит защиту прав одних через ущемление прав других.
Однако это противопоставление, вероятно, гораздо сложнее: как и в случае с членами организации ПЕГИДА, есть риск записать в один столбец десятки разных мотиваций. Вот, например, в документальной короткометражке «За Русь, за веру» Алексея Зеленского где-то во Франции потомки мигрантов из царской России образовали лагерь, куда каждое лето приезжают русскоговорящие дети из разных стран, чтобы соприкоснуться с корнями (в старинном и милитаристском изводе).
фото: "За Русь, за веру", реж. Алексей Зеленский, Франция
Или в «Мире по Далибореку» Вита Клусака сорокалетний маляр-националист, живущий у матери и выкладывающий на youtube-канал матерные и убер-патриотические песни, тихо ненавидит цыган, хоть и работает с одним из них. Клусак усугубляет ситуацию не только тем, что маляр с подругой, матерью и ее возлюбленным едет в концлагерь, где постарается убедить пожилую женщину, пережившую Холокост, что ничего ужасного в лагерях на самом деле не делали, но и тем, что фильм, вероятно, не совсем документальный, а частично постановочный.
И эта ситуация недоверия, пожалуй, ключевая для фестиваля и современности, которую смотр пытается зафиксировать на лету и в подробностях. Если документ сложно отличить от подделки, расиста от человека толерантного, безумца от идеалиста, умного от дурака, то земля, насаженная на какие-никакие координаты, начинает уходить из-под ног. И этот пресловутый дискомфорт - при консервативном ли правительстве, или же при либеральном - порождал, что события 1968-го, что «консервативные повороты» наших дней, множа страх и неуверенность.
фото: "Белый мир по Далибореку", реж. Вит Клусак, Чехия
Высшей точкой размышления на эту тему в итоге оказывается даже не могучая драма румына Раду Жуде «Мне плевать, если мы войдем в историю как варвары», безжалостно фиксирующая вечный триумф скромного фашизма и равнодушия, но документальная лента Божины Панайотовой «Я вижу красных». Панайотова сняла прекраснодушный автобиографический детектив о том, как в коммунистической Болгарии её родственники сотрудничали с тайной полицией. Ключевая линия «Я вижу красных» не в самом вялотекущем расследовании, но в отношении к истории: 30-летняя постановщица, большую часть жизни прожившая во Франции, обрушивается на красное прошлое родины и семьи поначалу с публицистическим гневом; родители скрывают крупицы прошлого с настороженностью, опасаясь, как бы там действительно не вскрылось каких преступлений. И эти два вектора - нахрапистая смелость исторической ревизии и желание упокоить неприятное прошлое без шума и пыли - как раз максимально характерны для современности, да и для любой эпохи.
Это две стратегии, которые будут то на вершине, то в опале, хотя финал ленты Панайотовой дает надежду, что как минимум на уровне семьи и антиподы способны найти общий язык. Тогда, возможно, людям с раскуроченных улиц Дрездена и Дамаска будет нечего делить.
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