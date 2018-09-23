Евразийский мост – 2018: С любовью от Маргариты Симоньян

Фестиваль «Евразийский мост», некогда придуманный Никитой Михалковым, проходит в Ялте уже в третий раз. С тех пор название стало пророческим: в мае этого года наконец был открыт Крымский мост, связавший живописный остров и материковую Россию. Шутки про «Крымнаш» пока так никуда и не делись – на церемонии открытия смотра об этом упоминал почти каждый выступающий – от ведущего Александра Стриженова до одного из президентов фестиваля Виктора Мережко. Да, у «Евразийского моста» по сути два главных лица – помимо Мережко фестивалем в Ялте руководит министр культуры Крыма Арина Новосельская. Идейный вдохновитель смотра Никита Михалков в этом году как минимум церемонию открытия, к сожалению, пропустил из-за проблем со здоровьем – он все еще восстанавливается после спортивной травмы.
Начинается «Крымский мост» с воспоминаний о разрушении Керченского железнодорожного моста. Он существовал в 1944-1945 годах, именно по нему советская делегация возвращалась с Ялтинской конференции, а через неделю после этого 18 февраля 1945 года лед, нагнанный ветром из Азовского моря, разрушил опоры моста. Свидетелем этого события в фильме становится мальчик Талиб, которого разрушенный мост разъединил со его первой любовью. Уже в событиях реального времени мальчик превратился в грозного старика Талиба Назыровича (Сергей Никоненко) – крымского татарина, живущего в Керчи вместе с внучкой Алией (Кристина Кучеренко) и сдающего комнату одному из строителей Крымского моста – бабнику Диме (Алексей Демидов). Последний находится в поисках «архитёлки», которой в определенный момент повествования становится археолог Варя (Катерина Шпица). Но это далеко не все герои патриотичной любовной саги.
фото: Кадр из фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"/Централ Партнершип
За сердце Вари борется столичный красавец Виктор Онегин (Артем Ткаченко). Он в фильме фигурирует как просто «пресс-секретарь». В задачи героя Ткаченко входит, впрочем, не только обольщение героини Шпицы, но и организация съемок для «ведущего американского» телеканала HVC – «чтобы там наконец показали что-то хорошее про мост, про нашу страну». Есть еще в фильме и столичный мажор – либерал, маменькин сынок и журналист, которого побили на местном рынке за слово «аннексия» и который поначалу постоянно пытается выяснить, чей же все-таки Крым. Эта политическая линия, правда, быстро становится создателям «Крымского моста» неинтересна – фильм-то про любовь. На перечисленных выше героях, кстати, не останавливаются. Есть тут еще кавказец Берик, мечтающий стать голливудским актером и находящийся в поисках заезжей американки (она – о чудо! – появляется), есть женоненавистник Михалыч (Александр Ильин), сердце которого лаской и заморским супом буйабес пытается растопить повариха (Ирина Розанова).
фото: Кадр из фильма "Крымский мост. Сделано с любовью!"/Централ Партнершип
Нагромождение персонажей, каждый из которых, почти, как герои «Дома-2», пытается найти любовь на стройке самого красивого, самого длинного и самого масштабного моста в истории страны, далеко не самое слабое звено картины, разрывающейся между мелодрамой, комедией положений и производственной драмой в духе самых плохих советских фильмов. Тигран Кеосаян в меру способностей, не изменившихся со времен выхода «Бедной Саши» и «Ландыша серебристого» (хотя прошло почти 20 лет, за которые Кеосаян посмотрел разве что фильм «Экипаж», одна из сцен которого почти покадрово воспроизведена в «Крымский мосту»), экранизирует сценарий жены – главного редактора канала Russia Today. Маргарита Симоньян тоже в меру способностей, может, и выдающихся для пропагандистской журналистики, но совершенно не подходящих для кино, пытается рассказать простоватые любовные анекдоты, сопровождающиеся «оригинальной» игрой слов («прессу прессуют», все «плейбои – плебеи») и правильной идеологией. Если бы не Крымский мост, что бы было со всеми этими одинокими сердцами, оказавшимися в это знаковое для страны время в небольшой Керчи.
Актуальная политическая повестка, впрочем, вполне может подойти для сиквелов этой незатейливой истории. Вокруг Солсберийского собора, знаменитого своим 123-метровым шпилем, наверное, тоже царят любовные страсти – посильнее шекспировских.
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