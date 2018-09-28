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Движение-2018: «Юморист» – бенефис Алексея Аграновича

Фестивальная колонка >>
28 сентября 2018
Движение-2018: «Юморист» – бенефис Алексея Аграновича
фото: Михаил Идов, Полина Ауг, Артем Васильев/пресс-служба фестиваля "Движение"

Фестиваль дебютов «Движение», который ежегодно проходит в Омске, за шесть лет стал одним из главных смотров страны. За эти годы интерес к дебютам во всем кинематографическом пространстве существенно вырос. Несмотря на то, что первые работы ярких кинематографистов уже показали в новом конкурсе «Кинотавра», «Движению», сдвинувшемуся из-за Чемпионата мира по футболу с привычного апреля на сентябрь, все же было, что взять в программу. Дебюты тут трактуются широко – это не только первый фильм, принять участие в конкурсе могут вторые и третьи фильмы, а также первые сериальные эксперименты уже известных кинематографистов. Так, несколько лет назад на фестивале победили «Красные браслеты» Наталии Мещаниновой, который только этим летом наконец показали по Первому каналу. В нынешнем конкурсе – «Звоните ДиКаприо!» - дебютный телепроект режиссера «Горько!» и «Самого лучшего дня» Жоры Крыжовникова.

Открылся фестиваль режиссерским дебютом Михаила Идова – писателя, сценариста сериала «Оптимисты» Алексея Попогребского и фильма «Лето» Кирилла Серебренникова, а также режиссера громко обсуждаемого клипа «90-е» Монеточки. Свою первую полнометражную картину «Юморист» Идов называет кино личным. В детстве Идов дружил с детьми советских писателей-сатириков и не понаслышке знает об их жизни. В центре повествования «Юмориста» – вымышленный писатель Борис Аркадьев, переживающий творческий и личный кризис.

Движение-2018: «Юморист» – бенефис Алексея Аграновича

В короткий период правления Константина Черненко (точный год в фильме не называется, хотя на питчинге в Минкультуры, где «Юморист» получил государственную финансовую поддержку, фигурировал 1984-й) Борис Аркадьев (Алексей Агранович) приезжает на гастроли в Юрмалу. Он находится на пике популярности: собирает полный зал Летней эстрады, без устали читает популярный монолог «Бархатный сезон» (про «макака» Артура Ивановича), постоянно шутит – не только на сцене, но и в обычной жизни, соблазняя молодых девушек. В летний балтийский вечер он встречается со старинным приятелем, с которым когда-то начинал творческий путь, Приятель, в отличие от Аркадьева, славы не добился, потому что с властью не дружит. Аркадьев же является самым желанным гостем на «корпоративах» высших партийных чинов и кагэбэшников, то и дело предлагающих выпить с ним рюмку коньяка. Потому и шутить «юмористу» разрешается, кажется, обо всем. Ну кроме секса и политики, о которых уже вовсю шутят в прогрессивном американском Comedy Club.

В Советском Союзе свой «клуб комедии». Здесь юмор – прислуга власти, а Аркадьев – очередной шут, которого можно поднять срочным ночным звонком, так как очередной генерал захотел посмеяться. Отношения художника и власти, традиционно болезненные в советских (как, впрочем, и уже нынешних российских) реалиях, – одна из главных и, безусловно, актуальных тем «Юмориста». Как и вообще жизнь творческого человека, погрязшего в народной любви, но не справившегося с собственными амбициями. Жизнь популярного человека, далекая от идеалистических представлений о ней со стороны того самого народа и/или чиновников.

Движение-2018: «Юморист» – бенефис Алексея Аграновича

«Юморист» – настоящий актерский бенефис Алексея Аграновича, многолетнего постановщика церемоний открытия и закрытия «Кинотавра» и «Движения», генерального продюсера Сахалинского фестиваля «Край света», который совсем недавно начал актерскую карьеру. Сначала – на сцене «Гоголь-центра» в «Обыкновенной истории» Кирилла Серебренникова, которая три года назад стала театральной сенсацией и до сих пор пользуется успехом. Затем – в «Частице вселенной» Алены Званцовой, где Агранович ярко и драматично сыграл психолога ЦУПа (интересно, что и в «Юмористе» есть эпизод, где Аркадьев выходит на связь с космической станцией, чтобы подбодрить находящийся в критической ситуации экипаж). «Юморист» является логичным продолжением этой, без сомнения, яркой актерской карьеры. Агранович держит на себе весь фильм, не переигрывает, иногда даже кажется, что играет самого себя, – но что может быть сложнее этого.

Фильм Идова лаконичен и драматургически точен – без надрыва, излишнего пафоса, слащавой ностальгии по былым временам. Эта спокойная интонация явно становится отличительной чертой Идова-сценариста, который, в общем, и в «Оптимистах», и в «Лете» рассуждал о тех же важных вещах. Касающихся творчества и свободы, развивающихся в условиях консервативного «совкового» мира, обремененного миллионом ограничений и с агрессией воспринимающего все новое. При том, что его личный «Юморист» стал, пожалуй, лучшей его сценарной работой. По крайней мере пока.

Движение-2018: «Юморист» – бенефис Алексея Аграновича
фото: Михаил Идов/пресс-служба фестиваля "Движение"

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ДебютКинофестиваль «Движение»Мария Токмашева
персоны
Алексей АграновичАлёна ЗванцоваМихаил ИдовЖора КрыжовниковНаталия МещаниноваАлексей ПопогребскийКирилл Серебренников
фильмы
Горько!Звоните ДиКаприо!Красные браслетыЛетоОптимистыСамый лучший день!Частица Вселенной

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Движение-2018: «Юморист» – бенефис Алексея Аграновича фотографии
Движение-2018: «Юморист» – бенефис Алексея Аграновича фотографии
Движение-2018: «Юморист» – бенефис Алексея Аграновича фотографии
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