Движение-2018: Ди Каприо не дозвонились

В Омске завершился национальный смотр дебютов «Движение», где впервые в истории отечественной кинофестивальной деятельности жюри состояло исключительно из женщин (продюсер Кира Саксаганская, режиссер и сценарист Алена Званцова, актриса Ксения Кутепова, режиссер Нигина Сайфуллаева и отборщик программы «Двухнедельник режиссеров» Каннского кинофестиваля Алена Шумакова), причем председателя среди них не было. Однако такое, на первый взгляд, радикальное жюри сделало, пожалуй, самый скучный выбор как минимум в истории этого фестиваля.
фото: Жюри основного конкурса фестиваля "Движение"/пресс-служба
На «Движении» любят удивлять, включая в основной конкурс не только первые, вторые и даже третьи игровые картины российских режиссеров, но и документальные ленты, и сериалы. Тем не менее за предыдущие пять лет работы смотра сериал на нем побеждал лишь однажды – это были «Красные браслеты» Наталии Мещаниновой, участвовавшие в конкурсе третьего «Движения». В другие годы победителями становились вдохновленная творчеством Алексея Балабанова «Нашла коса на камень» Ани Крайс, жестковато-экспрессивные «Дачники» и снятая на IPhone эротическая драма Владимира Бека «Без кожи». Последняя открыла отечественным кинематографистам оператора Ксению Середу, которая, кстати снимала участвовавший уже в конкурсе нынешнего года сериал Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо» – безусловного фаворита, оставшегося лишь с «утешительными» призами за сценарий (действительно выдающийся) и актерский дуэт Александра Петрова и Андрея Бурковского.
«Звоните ДиКаприо!» – первый сериал автора «Горько!» и «Самого лучшего дня!» – явление для отечественного телевидения неожиданное. Острые шутки и сатира на кино- и телеиндустрию здесь объединены с разговором на важную, но условно «закрытую» на ТВ тему о ВИЧ. На «Движении» показали первые три эпизода сериала, и каждая из них удивительна по-своему. Всего в «Звоните ДиКаприо!» восемь серий, и куда в итоге вывернет сериал, понять пока совершенно невозможно. В любом случае, кажется, финал удивит всех.
Главный герой «Звоните ДиКаприо!» – популярный актер, звезда идущего в прайм-тайм медицинского сериала «Первая Градская» и масштабных патриотических блокбастеров «Воссоединение» и «Сирийский песок» (сцена из этого вымышленного фильма – настоящий шедевр), идущих, правда, при пустых залах, Егор Румянцев (Александр Петров). «Все было в первом дубле! А если не нравится, звоните Ди Каприо!» – кричит Румянцев на съемках, с которых ему срочно нужно уйти. Дел у молодого артиста много: бывшая жена (Анна Старшенбаум) требует алиментов за общение с ребенком, продюсер (Анна Невская) рассчитывает на нечто большее, чем исключительно совместные рабочие проекты, нынешняя подруга (Юлия Хлынина), кажется, особо ни на что не надеется, но при каждом расставании ее глаза полны беспросветной грусти. А еще есть старший брат (Андрей Бурковский), тоже актер, хоть и перебивающийся работой на заштатном канале «Муравей ТВ», которому Егор уже должен больше 40 тысяч рублей – огромные деньги для почти многодетной семьи брата во главе с бойкой женой (острохарактерная Юлия Александрова). Но все это кажется неважным, когда Румянцев вдруг узнает, что, вероятно, уже год он является ВИЧ-положительным.
После такой завязки довольно легко представить благостный путь исправления главного героя, но не тут-то было. Крыжовников вместе со своими сценаристами – люди оригинальные, но в то же время очень реалистичные. Их Егор – тот самый положительный артист-эгоист – просто боится признаться себе в новом статусе, не говоря уж о том, чтобы сказать об этом всем окружающим его людям и партнершам. За шутками, прибаутками, полузапоем, пьяным вождением и случайным сексом он пытается оттянуть время встречи с диагнозом и ответственностью, которую на себя придется в таком случае взять.
История про ВИЧ, да еще и в контексте человека успешного, звездного, обаятельного паяца (Петров, кстати, в «Звоните ДиКаприо!» на удивление крайне органичен, совершенно не переигрывает, как ему было свойственно в нескольких предыдущих работах), перебегающего из кадра в кадр – мероприятие очень рискованное. Но Крыжовникову удается, не впадая в тусовочный юмор, рассказывать глобально важную историю на языке, доступном всем. Со смехом – не исключено, что в дальнейшем сквозь слезы.
Однако старания Крыжовникова все же главным призом «Движения» не увенчались. Возможно, потому, что имя режиссера уже достаточно известно, как и судьба проекта – 20 октября «Звоните ДиКаприо!» стартует на онлайн-платформе ТНТ-Премьер, так что зрительский интерес к нему гарантирован. А вот победитель «Движения» – фильм «Сулейман гора» Елизаветы Стишовой – продукт исключительно фестивальный. Почти совершенный в этом контексте и с точки зрения формы, и с точки зрения содержания.
фото: Кадр из фильма "Сулейман Гора"/фестиваль "Движение"
Живописный киргизский поселок с невысокой Сулейман Горой, обладающей по местным преданиям волшебной силой, становится местом действия семейной драмы. Целительница Жыпара (Перизат Эрманбетова, отмеченная призом «Движения» за лучшую женскую роль) находит в детдоме давно потерянного сына Улука (Даниэль Дайырбеков) и приводит в свой дом. Мальчик рад вновь обрести семью, но вот муж Жыпары Карабас (Асет Имангалиев), кажется, не верит в чудо – к тому же он хотел уйти от жены к молодой любовнице (Тургунай Эркинбекова), которая вот-вот должна родить ему ребенка. «Сулейман Гора» – картина отлично снятая (оператор – Тюдор Владимир Пандуру) и драматургически выстроенная (сценарий – Алиса Хмельницкая), но по большому счету довольно простая, такие есть почти на каждом фестивале.
История двух женщин и одного мужчины – и в ленте Кирилла Плетнева «Без меня» – находящейся как раз на противоположной по киноязыку и жанру стороне от «Сулейман Горы». Двух женщин здесь объединяет общая потеря молодого человека (Риналь Мухаметов). Спустя несколько дней после его гибели с виду сильная, его «бывшая» Кира (Полина Максимова) получает загадочные сообщения, будто написанные им самим. Сообщения заставляют ее отправиться на другой конец страны – правда, в компании с его новой девушкой, скромной Ксюшей (Любовь Аксенова). Это путешествие меняет жизнь героинь – вернее, восприятие этой самой жизни. «Без меня» – мелодрама, снятая в первую очередь для зрителей, совершенно не претендующая на фестивальный успех. Возможно, именно поэтому фильм Плетнева на «Движении» остался без призов, хотя Полина Максимова здесь сыграла, пожалуй, одну из своих лучших ролей.
Мужской фаворит в актерской номинации на «Движении» определился с самого начала – им стал Алексей Агранович, сыгравший главную роль в фильме «Юморист» Михаила Идова, о котором мы уже подробно писали. Конкуренцию ему так никто составить и не смог. Хотя, например, «темная лошадка» конкурса «Место!» оказалась как раз кино мужским.
«Место!» – режиссерский дебют Андрея Вальдберга, который ранее снимал видео для групп «Самое Большое Простое Число», ВИА «Татьяна» и ZORKIY, а также режиссировал церемонии фестивалей «Кинотавр», «Край света», премии «Белый квадрат» и многих других отечественных смотров и премий. «Место!» он снял на собственные (небольшие) деньги в одном из московских районов. Лаконичная, хоть и низкобюджетная (что бросается, конечно, в глаза), картина на примере круговорота наркотиков в отдельно взятом районе объясняет всю философию жизни. Три группы – покупатели, продавцы и спонсоры – главное, понять, в какой из них твое место, тогда-то жизнь и пойдет привычным чередом. «Место!» – по сути три связанных между собой временем действия короткометражки о каждой из этих групп, их мелких радостях и больших проблемах. Рассказывает довольно остро (мат тут художественно приглушают) и иронично, к тому же оперирует хорошо знакомым материалом. В ролях – Алексей Филимонов, Александр Кузнецов, Михаил Кремер и другие, получившие в итоге диплом за лучший актерский ансамбль. Но если Вальдбергу удалось, основываясь на собственном опыте или на опыте своих ровесников, создать кино плотное и дерзкое, то другой дебютантке – Лизе Болычевой – этого, увы, не удалось. Фильм «Нариман и его братья» она снимает исключительно о себе и для себя, причем сама же и играет главную роль – белокурой Маши, разрывающейся между несколькими мужчинами (в их числе скромный Нариман в исполнении артиста «Гоголь-центра» Игоря Бычкова и нагловатый опер Вася, которого играет режиссер Юрий Быков) – братьями по этому самому женскому несчастью. Но ничего кроме пустоты, бесконечно долгих, хотя и неплохо снятых оператором Дмитрием Улюкаевым, планов в этом фильме, который мог бы состояться разве что как короткометражка, к сожалению, нет.
фото: кадр из фильма "Нариман и его братья"/фестиваль "Движение"
Словно в противовес этой легковесной романтике в конкурсе «Движения» была представлена документальная картина Алены Полуниной «Своя республика». Брутальная зарисовка о неделе из жизни батальона «Восток» – вооруженного формирования самопровозглашенной Донецкой Народной Республики, четвертый год участвующего в вооруженном конфликте на востоке Украины. Полунина переживала, что ее односторонний рассказ о жизни ополченцев будет в штыки принят либеральной фестивальной публикой, однако этого не случилось. В итоге из Омска она уехала с призом за лучшую режиссерскую работу. Женское жюри оказалось вне политики.
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