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Движение-2018: Ирина Розанова, Станислав Бондаренко и Евгений Цыганов – в новых российских сериалах

Фестивальная колонка >>
4 октября 2018
На недавно завершившемся в Омске национальном фестивале дебютов «Движение» впервые прошла конкурсная программа сериалов. Надо сказать, что именно «Движение» несколько лет назад ввело моду на этот переживающий ренессанс на отечественном телевидении жанр: именно в Омске показывали «пилоты» «Измен», «Озабоченных», «Красных браслетов» и даже недавнего хита Первого канала «Садовое кольцо». С течением времени сериалы заняли заметное место в фестивальном ландшафте, им теперь посвящен даже отдельный смотр в Иваново. Неудивительно, что с этого года программа «пилотов» стала конкурсной и на самом «Движении». Победителя здесь выбирали зрители, и в отличие от того же ивановского «Пилота» мнение зрителей здесь практически полностью совпало с мнением редакции Кино-театр.ру. Несмотря на то, что лучшим для нас все-таки стал проект «Звоните ДиКаприо!», участвовавший в основном конкурсе «Движения», представляем полный обзор новой программы омского фестиваля – в порядке симпатий редакции.


«257 причин, чтобы жить», режиссер – Максим Свешников, производство – «Супер продакшн»

Движение-2018: Ирина Розанова, Станислав Бондаренко и Евгений Цыганов – в новых российских сериалах

Сложно было представить, что сценарист анимационной «богатырской франшизы» и режиссер не самых удачных эпизодов «Страны чудес», «Елок 5» и «Отеля Элеон» Максим Свешников сможет проявить себя на столь сложном материале как сериал про рак. В центре его повествования – 30-летняя Женя, которая в результате долгой борьбы и болезненной химиотерапии победила рак. Вернее, пока кажется, что победила – она переживает ремиссию, врачи в диагнозах осторожны, но Женя уже готова начать новую жизнь без коварного рака. Но это оказывается довольно сложно – молодой человек, оберегавший ее во время болезни, с полным чувством выполненного долга бросает ее, сестра, уже собравшая кругленькую сумму на лечение, не собирается отказываться от этого неплохого заработка, а некогда дружелюбные коллеги относятся к Жене как к прокаженной – даже яркий парик, прикрывающий ее лысую после химиотерапии голову, не спасает в работе. Женя в блистательном исполнении Полины Максимовой, кажется, вошедшей в свой лучший актерский период, не сдается – с иронией и даже романтическим настроем продолжает жить. Что еще нужно после того, как ты победил – хоть и на время – страшный диагноз. Сериал при этом лишен каких-либо жалостей и «сюсюканий», в меру ироничный и порой пугающе правдоподобный, он тут перекликается с тем же «Звоните ДиКаприо!» – разговаривает о сложных и запретных вещах на столь простом и, надеемся, понятном каждому языке. Пока снят первый эпизод сериала, однако канал «Супер» уже заявил его для показа в 2019 году.


«Обычная женщина», режиссер – Борис Хлебников, производство – 1-2-3 Production, студия «Лукфильм»

Движение-2018: Ирина Розанова, Станислав Бондаренко и Евгений Цыганов – в новых российских сериалах

Самый раскрученный на международной фестивальной арене проект канала ТВ-3, за режиссуру которого отвечал автор «Аритмии» и «Долгой счастливой жизни» Борис Хлебников. Современный парафраз мифа о сильной русской женщине, которая теперь борется за семейное счастье не жесткой схваткой с конем или горящей избой, а тем, что сохраняет финансовую независимость, работая сутенершей. Главную роль играет Анна Михалкова, и ее героиня, пожалуй, обречена на споры о том, что важнее – нравственность или хлипкий семейный очаг. Роль мужа и врача исполняет, кстати, Евгений Гришковец. Но простой семейной драмы тут ждать не стоит. Борис Хлебников вместе со сценаристами сериала искусно вплетают в «Обычную женщину» и триллер, и детектив, и даже немного комедии – куда без нее. Сериал выйдет на канале ТВ-3 уже этой осенью.


«Мертвое озеро», режиссер – Роман Прыгунов, производство – ТВ-3, Медиаслово

Движение-2018: Ирина Розанова, Станислав Бондаренко и Евгений Цыганов – в новых российских сериалах

Еще один «киносериал» канала ТВ-3. Русский «Фортитьюд», правда, еще более загадочный за счет присутствия в главной роли артиста со «сверхэмоциональной» мимикой Евгения Цыганова. Он играет хмурого московского следователя Максима Покровского, который приезжает в заполярный городок Чангадан, столицу добычи урана, где убили дочь местного олигарха (в его роли, естественно, Андрей Смоляков). Тело обморожено, все признаки указывают на жертвоприношение местных шаманов, которых в Чангадане, мягко говоря, недолюбливают. Но Покровский понимает, что так просто закрыть это явно странное дело не получится. Как и «Обычная женщина», сериал «Мертвое озеро» выйдет осенью на канале ТВ-3.


«Секретарша», режиссер ¬ Резо Гигинеишвили, производство – Art Pictures, Кинокомпания «Небо»

Движение-2018: Ирина Розанова, Станислав Бондаренко и Евгений Цыганов – в новых российских сериалах

Похожий по названию и завязке с уже вышедшей в эфир Первого канала «Секретаршей» компании «Среда», этот проект Резо Гигинеишвили все-таки не детектив, а, как принято на канале СТС (где эта «Секретарша» выйдет в эфир), комедия – с Ириной Розановой в роли многолетней секретарши министра, который почил с миром и оставил несчастную женщину одну-одинешеньку с блокнотом никому не нужных контактов многочисленных приемных и бумажным ежедневником. Елена Марковна (так зовут героиню) не отчаивается и случайно находит работу в модном опенспейсе, где работает крутое рекламное агентство под управлением бабника и разгильдяя Влада (Егор Корешков), который пытается наладить свою семейную жизнь. Местами «Секретарша» даже вполне симпатична, только отчаянно напоминает фильм «Стажер» с Робертом де Ниро и Энн Хэтэуэй. Пока снят только «пилот», дата выхода сериала на канале СТС неизвестна.


«4:59», режиссер – Ангелина Никонова, производство – Старт Студио, Арт Пикчерс Вижн, Грин Скрин Продакшн

Движение-2018: Ирина Розанова, Станислав Бондаренко и Евгений Цыганов – в новых российских сериалах

Социальный проект режиссера фестивальных хитов «Портрет в сумерках» и «Велкам Хом» рассказывает о важной и нужной теме подростковых самоубийств, которая стала широко подниматься после истории с «группами смерти» и игрой «Синий кит». Главная героиня сериала – успешный адвокат Лидия (Оксана Фандера), чья дочь Ася два года назад покончила жизнь самоубийством и стала своего рода знаменитостью среди подростков. В очередную годовщину трагического события Лидия узнает, что в интернете появился новый сайт, где подростков вновь заставляют играть в смертельную игру – указания для нового этапа поступают ровно в 4.59 утра. Сериал Никоновой, без сомнения, актуален, но, увы, только для взрослых, которые вдруг после просмотра узнают об опасности, подстерегающей их детей. Собственно подростки – по крайней мере в первой серии – представлены лишь как функционал для переживаний родителей, в их чувствах, которые и толкают ребят на поиск новых опасных сайтов, никто пока разбираться не пытается. На сегодняшний день снят только «пилот» сериала, дата его выхода неизвестна.


«Инкубатор», режиссер – Катя Шагалова, производство – «Красный квадрат кино», студия «Русский проект»

Движение-2018: Ирина Розанова, Станислав Бондаренко и Евгений Цыганов – в новых российских сериалах

Самый слабый участник конкурсной программы, визуально напоминающий почти все сериалы недавнего НТВ и ТВЦ вместе взятых, снят, что удивительно, для Первого канала. В центре сюжета – маменькин сынок Артем (Станислав Бондаренко), который работает полицейским и оказывается раненым во время задержания опасного преступника в роддоме. Уже к концу первой серии выясняется, что этот преступник каким-то образом связан с матерью Артема Ириной (Ингеборга Дапкунайте), которая тридцать дет назад сбежала из Октябрьска, где также было совершено страшное преступление с жертвами – беременными женщинами, и поменяла все свои документы. Несчастный Артем (а Станислав Бондаренко в этом образе выглядит действительно растерянным и несчастным) пытается раскрыть страшное преступление тридцатилетней давности. Дата выхода сериала на экраны пока неизвестна.

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Кинофестиваль «Движение»Мария ТокмашеваРоссийские сериалы
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Станислав БондаренкоРезо ГигинеишвилиЕвгений ГришковецИнгеборга ДапкунайтеЕгор КорешковПолина МаксимоваАнна МихалковаАнгелина НиконоваРоман ПрыгуновИрина РозановаМаксим СвешниковАндрей СмоляковОксана ФандераБорис ХлебниковЕвгений ЦыгановЕкатерина Шагалова
фильмы
257 причин, чтобы житьАритмияВелкам хомДолгая счастливая жизньЁлки 5Звоните ДиКаприо!ИзменыКрасные браслетыМёртвое озероОбычная женщинаОзабоченные, или Любовь злаОтель Элеон (все сезоны)Портрет в сумеркахСадовое КольцоСекретаршаСтажёрСтрана чудес

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