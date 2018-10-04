Движение-2018: Ирина Розанова, Станислав Бондаренко и Евгений Цыганов – в новых российских сериалах

На недавно завершившемся в Омске национальном фестивале дебютов «Движение» впервые прошла конкурсная программа сериалов. Надо сказать, что именно «Движение» несколько лет назад ввело моду на этот переживающий ренессанс на отечественном телевидении жанр: именно в Омске показывали «пилоты» «Измен», «Озабоченных», «Красных браслетов» и даже недавнего хита Первого канала «Садовое кольцо». С течением времени сериалы заняли заметное место в фестивальном ландшафте, им теперь посвящен даже отдельный смотр в Иваново. Неудивительно, что с этого года программа «пилотов» стала конкурсной и на самом «Движении». Победителя здесь выбирали зрители, и в отличие от того же ивановского «Пилота» мнение зрителей здесь практически полностью совпало с мнением редакции Кино-театр.ру. Несмотря на то, что лучшим для нас все-таки стал проект «Звоните ДиКаприо!», участвовавший в основном конкурсе «Движения», представляем полный обзор новой программы омского фестиваля – в порядке симпатий редакции.
«257 причин, чтобы жить», режиссер – Максим Свешников, производство – «Супер продакшн»
Сложно было представить, что сценарист анимационной «богатырской франшизы» и режиссер не самых удачных эпизодов «Страны чудес
», «Елок 5
» и «Отеля Элеон
» Максим Свешников сможет проявить себя на столь сложном материале как сериал про рак. В центре его повествования – 30-летняя Женя, которая в результате долгой борьбы и болезненной химиотерапии победила рак. Вернее, пока кажется, что победила – она переживает ремиссию, врачи в диагнозах осторожны, но Женя уже готова начать новую жизнь без коварного рака. Но это оказывается довольно сложно – молодой человек, оберегавший ее во время болезни, с полным чувством выполненного долга бросает ее, сестра, уже собравшая кругленькую сумму на лечение, не собирается отказываться от этого неплохого заработка, а некогда дружелюбные коллеги относятся к Жене как к прокаженной – даже яркий парик, прикрывающий ее лысую после химиотерапии голову, не спасает в работе. Женя в блистательном исполнении Полины Максимовой
, кажется, вошедшей в свой лучший актерский период, не сдается – с иронией и даже романтическим настроем продолжает жить. Что еще нужно после того, как ты победил – хоть и на время – страшный диагноз. Сериал при этом лишен каких-либо жалостей и «сюсюканий», в меру ироничный и порой пугающе правдоподобный, он тут перекликается с тем же «Звоните ДиКаприо!» – разговаривает о сложных и запретных вещах на столь простом и, надеемся, понятном каждому языке. Пока снят первый эпизод сериала, однако канал «Супер» уже заявил его для показа в 2019 году.
«Обычная женщина», режиссер – Борис Хлебников, производство – 1-2-3 Production, студия «Лукфильм»
Самый раскрученный на международной фестивальной арене проект канала ТВ-3, за режиссуру которого отвечал автор «Аритмии
» и «Долгой счастливой жизни
» Борис Хлебников. Современный парафраз мифа о сильной русской женщине, которая теперь борется за семейное счастье не жесткой схваткой с конем или горящей избой, а тем, что сохраняет финансовую независимость, работая сутенершей. Главную роль играет Анна Михалкова
, и ее героиня, пожалуй, обречена на споры о том, что важнее – нравственность или хлипкий семейный очаг. Роль мужа и врача исполняет, кстати, Евгений Гришковец
. Но простой семейной драмы тут ждать не стоит. Борис Хлебников вместе со сценаристами сериала искусно вплетают в «Обычную женщину» и триллер, и детектив, и даже немного комедии – куда без нее. Сериал выйдет на канале ТВ-3 уже этой осенью.
«Мертвое озеро», режиссер – Роман Прыгунов, производство – ТВ-3, Медиаслово
Еще один «киносериал» канала ТВ-3. Русский «Фортитьюд
», правда, еще более загадочный за счет присутствия в главной роли артиста со «сверхэмоциональной» мимикой Евгения Цыганова
. Он играет хмурого московского следователя Максима Покровского, который приезжает в заполярный городок Чангадан, столицу добычи урана, где убили дочь местного олигарха (в его роли, естественно, Андрей Смоляков
). Тело обморожено, все признаки указывают на жертвоприношение местных шаманов, которых в Чангадане, мягко говоря, недолюбливают. Но Покровский понимает, что так просто закрыть это явно странное дело не получится. Как и «Обычная женщина», сериал «Мертвое озеро» выйдет осенью на канале ТВ-3.
«Секретарша», режиссер ¬ Резо Гигинеишвили, производство – Art Pictures, Кинокомпания «Небо»
Похожий по названию и завязке с уже вышедшей в эфир Первого канала «Секретаршей
» компании «Среда», этот проект Резо Гигинеишвили все-таки не детектив, а, как принято на канале СТС (где эта «Секретарша» выйдет в эфир), комедия – с Ириной Розановой
в роли многолетней секретарши министра, который почил с миром и оставил несчастную женщину одну-одинешеньку с блокнотом никому не нужных контактов многочисленных приемных и бумажным ежедневником. Елена Марковна (так зовут героиню) не отчаивается и случайно находит работу в модном опенспейсе, где работает крутое рекламное агентство под управлением бабника и разгильдяя Влада (Егор Корешков
), который пытается наладить свою семейную жизнь. Местами «Секретарша» даже вполне симпатична, только отчаянно напоминает фильм «Стажер
» с Робертом де Ниро
и Энн Хэтэуэй
. Пока снят только «пилот», дата выхода сериала на канале СТС неизвестна.
«4:59», режиссер – Ангелина Никонова, производство – Старт Студио, Арт Пикчерс Вижн, Грин Скрин Продакшн
Социальный проект режиссера фестивальных хитов «Портрет в сумерках
» и «Велкам Хом
» рассказывает о важной и нужной теме подростковых самоубийств, которая стала широко подниматься после истории с «группами смерти» и игрой «Синий кит». Главная героиня сериала – успешный адвокат Лидия (Оксана Фандера
), чья дочь Ася два года назад покончила жизнь самоубийством и стала своего рода знаменитостью среди подростков. В очередную годовщину трагического события Лидия узнает, что в интернете появился новый сайт, где подростков вновь заставляют играть в смертельную игру – указания для нового этапа поступают ровно в 4.59 утра. Сериал Никоновой, без сомнения, актуален, но, увы, только для взрослых, которые вдруг после просмотра узнают об опасности, подстерегающей их детей. Собственно подростки – по крайней мере в первой серии – представлены лишь как функционал для переживаний родителей, в их чувствах, которые и толкают ребят на поиск новых опасных сайтов, никто пока разбираться не пытается. На сегодняшний день снят только «пилот» сериала, дата его выхода неизвестна.
«Инкубатор», режиссер – Катя Шагалова, производство – «Красный квадрат кино», студия «Русский проект»
Самый слабый участник конкурсной программы, визуально напоминающий почти все сериалы недавнего НТВ и ТВЦ вместе взятых, снят, что удивительно, для Первого канала. В центре сюжета – маменькин сынок Артем (Станислав Бондаренко
), который работает полицейским и оказывается раненым во время задержания опасного преступника в роддоме. Уже к концу первой серии выясняется, что этот преступник каким-то образом связан с матерью Артема Ириной (Ингеборга Дапкунайте
), которая тридцать дет назад сбежала из Октябрьска, где также было совершено страшное преступление с жертвами – беременными женщинами, и поменяла все свои документы. Несчастный Артем (а Станислав Бондаренко в этом образе выглядит действительно растерянным и несчастным) пытается раскрыть страшное преступление тридцатилетней давности. Дата выхода сериала на экраны пока неизвестна.
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