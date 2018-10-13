Фестиваль КРОК. Часть 1. Современная фестивальная анимация. Введение

Человек, впервые попадающий на фестиваль анимационного кино, вид обычно имеет озадаченный, ибо взору его открывается удивительный новый мир. Что ожидает такой человек увидеть, когда отправляется, положим, на фестиваль КРОК? Ну, например, современных «микки-маусов» - или новое «Простоквашино», на худой конец. Возможно, он даже готов к римейку «Ежика в тумане» или сиквелу «Сказки сказок»… Но определенно ни один новоприбывший на анимационный фестиваль зритель не ожидает увидеть то, что его там ждет. Ибо современная анимация – штука в своем роде уникальная, и если некоторые мультфильмы хоть как-то напоминают перечисленные классические произведения, то другие - крайне от них далеки.
Поэтому воображаемому новоприбывшему зрителю приходится на фестивале непросто. Особенно, если это КРОК. Потому что КРОК проходит на корабле, а это значит, что справа вода, слева вода, даже снизу – и то вода, и так как с подводной лодки деваться некуда, то волей-неволей приходится расширять сознание – пероральными и первизуальными средствами.
Конкурсная программа фестиваля, подобного КРОКу, обычно состоит из примерно сотни короткометражных мультфильмов длительностью от 1 до 50 минут. В основном, это работы последних двух лет. В среднем из 20-30 стран, чаще всего - из Франции, США, Японии, Эстонии, Польши, Германии и государства, проводящего фестиваль (в случае КРОКа это, например, Россия).
Техники
В общих чертах анимационные техники делятся на три типа: рисованная, 3D-компьютерная анимация и стоп-моушн (анимация остановленного движения).
С первой и второй техниками все более-менее понятно, хотя тоже рисунок рисунку рознь: в одном мультфильме компьютерные квадратики, а в соседнем – живописные полотна, и, парадоксальным образом, это совершенно не значит, что первый хорош, а второй плох. Под словами же «стоп-моушн» объединяется на деле масса разных подтехник.
- куклы (которые тоже, к слову, могут быть очень разными – от проволочных до валяных);
- пластилин (включая куклы из пластилина, рисование пластилином, нарезание колбасок из пластилина и прочее);
- перекладка (обычно так называются бумажные марионетки на шарнирчиках, однако перекладка бывает и куда более сложной: например, как в «Шинели
» Норштейна
, а также пластилиновой – как в проекте «Гора самоцветов», а еще на куклах – как в некоторых работах
студии Laika);
- анимация сыпучих материалов (картинки могут делаться из песка, кофе, гречки, чаинок и прочее);
- объектная анимация (предметы двигаются от кадра к кадру: туфли, одежда, консервные банки и что угодно);
- пикселляция (покадровая съемка живых объектов, чаще всего - людей);
- ожившая живопись (как рисует «оскароносный» Александр Петров
);
- ожившее граффити (как рисует аргентинец Blu);
- оживший голубиный помет;
- фризлайт (рисование светом).
Место действия (локации)
Большинство анимационных сюжетов разворачивается во вполне обычных локациях: в комнате, на улице города, на какой-нибудь другой планете. Очень часто местом действия становятся бары, пляжи и бассейны, иногда мусорные свалки или какие-нибудь фабрики. Помимо этих, вполне заурядных местечек, попадаются в анимационном кино и довольно необычные:
- раковина;
- человеческий нос;
- человеческий желудок;
- страницы книг.
Наконец, очень любят анимационные режиссеры использовать в качестве локации какое-нибудь неопределимое пространство или вообще абсолютную пустоту. Часто мультфильмы рисуются без фона: просто фигуры живут и взаимодействуют на белом или черном экране.
Актеры
«Актером» анимационного фильма может стать кто угодно. Человек, инопланетянин, животное, насекомое, растение, любой объект. Например, в программе нынешнего КРОКа в фильмах действовали:
- разрисованные пальцы;
- четырехголовая женщина;
- синее яйцо;
- гибриды рыб и консервных банок;
- дом;
- обезьяна с огромным автоматом вместо одной из частей тела;
- человек с головой оленя;
- огромное количество бытовых предметов (включая телефоны, прищепки и кисточку для бритья).
А также – немыслимое количество существ, названия которым не существует.
Истории
В принципе, история для анимационной короткометражки – штука факультативная. Ее может не быть вообще. На некоторых фестивалях (например, в Оттаве или в Утрехте) существуют даже специальные призы за так называемую ненарративную анимацию.
С другой стороны, история может быть вполне обычной. Положим, про то, как девочка познакомилась с мальчиком и пошла с ним на свидание, а потом разочаровалась. Или про то, как девочка познакомилась с жирафом и пошла с ним на свидание. Или про то, как зебре, глядя на бабочек, захотелось секса, и она нашла другую зебру. Или, на худой конец, про мальчика, который стал водителем автобуса и отомстил зловредным старушкам.
Однако рядом с такими, в общем, тривиальными историями, попадаются сюжеты действительно странные. Чтение анимационных каталогов с аннотациями доставляет ни с чем не сравнимое удовольствие: «история про мужчину и змею, про пингвина-алкоголика и исчезновение птиц», «я спросил у собственных зубов, выдержат ли они напиток», «куда деваться саду, которому некуда идти?», «алкогольный трип голой печальной штангистки», «гравитация может быть жестокой – берегитесь падающих груш с их опасными уловками», «телефонный звонок, ванная и женщина находятся на пересечении разных миров», «женщина заперта в своем доме с яйцом, к которому она одновременно чувствует и влечение, и страх».
Ощущения зрителей
Просмотр хорошей международной мульт-программы – занятие не для слабонервных, ибо диапазон эмоций, которые можно испытать по ходу, шире некуда. Конечно, здесь найдется смешное кино (иногда - до слез). А также слезливое кино (иногда - до смешного). Пронзительное, милое, трогательное. Умное, наполненное какими-нибудь цитатами и аллюзиями, рассуждающее о высоких материях. И до невозможности тупое. Красивое – иногда такое, что аж захватывает дух. И намеренно уродливое. А еще уродливо-красивое (что, казалось бы, невозможно, но случается).
Бывает и откровенное кино, которое вызывает смущение, изображая очень уж интимные стороны человеческой жизни: от весьма нетривиальной эротики до психологического эксгибиционизма, какого многие даже на сеансах у психолога себе не позволят. А также кино социальное, наполненное лозунгами: за экологию, против насилия, обличающее расизм и восхваляющее чтение. Или без лозунгов, но на те же темы.
Всенепременно в хорошей фестивальной программе найдется место фильмам отвратительным, мерзким, отталкивающим, с вывороченными кишками или тортом, где шоколад заменяет другая, схожая, субстанция. И рядом с ними обязательно покажут что-нибудь очаровательное, завораживающее и умиротворяющее до полного просветления.
Главное, предугадать, что фильм грядущий нам готовит, не дано почти никогда, так что во время программы можно неожиданно столкнуться с любой эмоцией - даже с такой, о существовании которой до текущего момента вы не подозревали.
Однако одна эмоция зрителям анимационных фестивалей гарантирована: растерянность. Потому что огромная часть фильмов на подобных фестивалях кажутся странными, непонятными, непостижимыми.
Итак… Человек, впервые попадающий на фестиваль анимационного кино, вид обычно имеет озадаченный… Пожалуй, немного в мире найдется мест и ситуаций, в которых можно столкнуться с такой свободой самовыражения. Анимация начинается с чистого листа, когда нет ничего, кроме фантазии художника, и позволяет создать целый мир. Здесь возможно все, что может представить человеческое воображение – и границы обозначены только уровнем мастерства художника, который пытается перенести свои внутренние образы на экран. И в этом состоит огромная сила анимационного кино – такого же разнообразного, как человеческая фантазия, и такого же непредсказуемого, как человеческое подсознание.
обсуждение >>