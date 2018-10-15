КРОК-2018: ТОП-10 призеров и дипломантов

Программа фестиваля КРОК огромна, и описать ее всю нет буквально никакой возможности. Даже если сосредоточиться на призовых фильмах, их и то окажется 20, не считая спонсорских призов и фаворитов зрительского рейтинга. Kino-teatr.ru выбрал 10 фильмов-призеров, которые показались наиболее интересными и почти не фигурировали в отчетах с предыдущих анимационных фестивалей.
МИТИНА ЛЮБОВЬ
(Россия)
Режиссер Светлана Филиппова
Гран-при
Пронзительная повесть о первой любви. Сюжет простой как две копейки. Парню понравилась женщина, и он «без карты, без компаса» отправляется ее искать, в другой город, даже улицы не зная, только номер дома (и тот, как оказывается, неправильный). И, конечно же, случается «обыкновенное чудо», потому что, кто ищет, тот всегда найдет.
Текст Бориса Шергина
(который лег в основу фильма) написан в сказовой манере, острым, пряным, народным языком, со всяческими хитрыми вывертами и присказками, однако в фильме подан совершенно без заигрывания со стариной или фольклористикой, а напротив чуть иронично и очень современно. Равно как и изображение: оно вроде бы наивное, вроде бы с этническими элементами, а в то же время как будто и слегка улыбающееся своей наивности и народности. Яркая пластика, артистичный (что непривычно для российской анимации) монтаж, изящно выстроенный диалог между изображением и закадровым текстом – «Митина любовь» из тех фильмов, которые производят впечатление легких, быстрой рукой сделанных набросков, хотя на деле оказываются результатом титанического кропотливого труда.
Но все это даже не столь важно. Главное, что фильм действительно смотрится на одном дыхании. Нежный и смешной, страстный и медитативный, мудрый и ужасно дурацкий – он рассказывает о любви так, что и вздохнешь, и хихикнешь, и слезу смахнешь украдкой – в общем, ровно так, как это и бывает на самом деле.
КОШАЧЬИ ДНИ
(Германия, Япония)
Режиссер Йон Фрики
Специальный приз за оригинальность сценария и чувствительность, с которой изображены человеческие отношения
Отец ведет сына ко врачу. Обычное дело. Врач ребенка осматривает-обследует и приходит к выводу, что с мальчиком в целом все в порядке. За исключением того, что он – кот. То есть внешне он мальчик, но на деле – кот. В этом нет совершенно ничего страшного. И в том, что мальчик себя котом не чувствует, тоже ничего страшного нет. Все вообще нормально во всех смыслах, просто, согласно генетическому анализу, мальчик, которого все (включая его самого) считали мальчиком, оказался на деле котом.
Фильм «Кошачьи дни» - японский. Хотя ничего японского в нем на самом деле нет. Он сделан в Германии режиссером-американцем. Но при этом он несомненно японский. Что-то такое видится в стиле графики (хотя на аниме фильм не похож совершенно), что-то слышится в парадоксальных диалогах, а главное, что-то чувствуется в самом отношении к жизни, в этом удивительном приятии абсурдности бытия с невозмутимым выражением лица.
«Кошачьи дни» - несомненно, один из лучших фильмов этого года: странный, неожиданный, элегантный (изобразительно, сюжетно, вербально, драматургически) – он неожиданно открывает смыслы, закрыть которые потом невозможно. Потому что вот вы, вы, уважаемый читатель, уверены, что вы не кот? Вы точно и абсолютно в этом уверены?.. А! Вот! В этом-то все и дело.
СТОЛ
(Франция)
Режиссер Евгений Бойцов
Особый приз имени Александра Татарского «Пластилиновая ворона» - «За высший пилотаж»
Фильм «Стол» рассказывает про столяра, который пытается создать идеальный стол. Аккуратненький такой столяр. Туды-сюды, молоточком тук-тук, рулеткой хруп-хруп, а тут заусенец, но на то есть ящичек с инструментами-отвертками-рубанками любых форм и размеров, да только человеческий фактор мешает, то шахматистам стол понадобился, то грузины его под застолье оккупировали. В общем… ад перфекциониста.
Под стать герою-столяру, страдающему от любого несовершенства, и фильм вышел очень перфектным, звонким таким, четким, любо-дорого. Не просто моментами смешным, но каким-то по-настоящему остроумным в каждом кадре и каждом движении. Лаконичный, без слов, с аккуратной хорошей музыкой, он к тому же идеально выстроен в смысле ритма и пластики, элегантно и точно – как танец.
(OO)
(Южная Корея)
Режиссер Ох Соро
Диплом жюри за глубокое исследование содержимого ноздрей
Иногда возникает подозрение, что анимационные режиссеры снимают кино ровно за тем, чтобы поиздеваться над анимационными критиками. Поди-расскажи про фильмы, подобные «ОО»…
В общем… начинается эта короткометражка с того, что у главного героя – насморк. А далее – 6 минут непереводимой игры слов. То есть картинок. Огромная сопливая эпопея, разворачивающаяся в отдельно взятом носу, ибо главный герой оказывается в целом не то чтобы героем, а скорее локацией, то есть его нос оказывается локацией, а герой тут вроде бы вообще ни при чем, хотя, конечно, при чем – ибо нос-то ему принадлежит… Хотя, в общем, не так уж важно, ему ли принадлежит нос, потому что в принципе нос из фильма может быть просто носом, обобщенным носом (моим, вашим, носом любого в мире человека, ибо практически все в мире человеки страдают время от времени насморком), я бы даже сказала, идеей о носе. В общем, нос и насморк, который является – не то чтобы героем – героя, если задуматься в этом фильме нет вообще – а… наверное, сюжетом. Или предлагаемым обстоятельством… нет, пожалуй, препятствием, которое встает перед несуществующим героем на пути к его несуществующей цели…
«ОО» - фильм простой и в то же время очень хитрый. Режиссер изобразил человека с насморком – внутри и снаружи. Внутри – очень фантазийно и изобретательно (совершенно не противно), а снаружи – очень комично и жизненно. И в результате получился смешной, эффектный и весьма необычный фильм,.. смотреть который намного приятнее, чем описывать.
ПЯТЬ МИНУТ ДО МОРЯ
(Россия)
Режиссер Наталья Мирзоян
Специальный приз за прочувствованное изложение теории относительности
Приз зрительских симпатий
Вероятно, в человеческом сознании существуют устойчивые образы, связанные с определенными состояниями и ситуациями. Туман – уводит в трансцендентное, сумерки – в мистику, поход в горы или тем более скалолазание – ассоциируется с преодолением себя и выходом за рамки собственных возможностей… Вероятно, образ пляжа также устойчиво связывается в нашем сознании с определенными ощущениями: расслабленность, свободное время, возможность рассеянно созерцать людей и жизнь вокруг, почти безоценочно подмечая мелкие детали, через которые проявляются большие истории. В общем, с теми состояниями, которые некоторые называют «инсайтами».
«5 минут до моря» - это и есть такой расслабленно-медитативный взгляд на окружающий мир. Без попытки навязать какую-то мораль, какой-то сюжет или даже какую-то эстетику… ее не то чтобы нет, но общая набросочная интонация фильма столь же ненавязчива, как история про девочку, которой нужно подождать 5 минут на берегу, пока она сможет зайти в море, и про пожилую пару, которая как раз собирается окунуться в воду. И что? И, в общем, ничего. Просто 5 минут внутренней свободы и самоотрешенности, небольшое хокку на пляжную тему, маленький философский этюд о течении жизни.
ЭТОТ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ТОРТ!
(Бельгия, Франция, Нидерланды)
Режиссеры Марк Джеймс Рулс, Эмма де Свэф
Приз в категории «Фильмы продолжительностью 10–50 минут»
В «этом восхитительном пироге» есть, в общем, все, чтобы назвать его выдающимся. Это совершенно уникальное кино.
Во-первых, оно все валеное. Куклы, декорации – все сделано из свалянной шерсти. Этой техникой Эмма де Свэф и Марк Джеймс Рулс начали баловаться еще добрых 10 лет назад: их студенческий фильм «Мягкие растения
» был отобран на фестиваль КРОК в 2008-м году. Далее был шедевральный, покоривший мир «О, Вилли!
», после которого валеная техника полюбилась всем безмерно – и вот уже, пожалуйста, в конкурсе КРОКа есть фильм с валеными куклами, сделанный в Китае (о нем ниже). Ибо… обаянию этой техники сопротивляться совершенно невозможно: такая она нежная, теплая и мягкая.
Во-вторых, здесь есть сложная структура и, хотя фильм длится 44 минуты, это не полный метр, а скорее – киноальманах, состоящий из нескольких короткометражек. События разворачиваются в конце 19 века, и все так или иначе связаны с Африкой и идеей колонизации. Здесь 5 героев: неуравновешенный король, пигмей, работающий в отеле, бизнесмен, отправившийся в Африку и выписывающий себе с родины ящики пива, солдат-дезертир… Помимо времени и места действия истории эти немножко связаны сюжетно, а главное – общим настроением, из-за чего фильм все же выглядит довольно цельным. В общем, тарантино да и только.
Наконец, «Восхитительный торт» искусно и интересно сделан: атмосфера, камера, звук – все на высоте.
И все же… нет-нет да и скажет кто-нибудь из зрителей, что прошлый фильм авторов «О, Вилли!» был лучше.
ТЕОРИЯ ЗАКАТА
(Россия)
Режиссер Роман Соколов
Специальный приз за лучший детский фильм
«Теория заката» Романа Соколова – из тех фильмов, которые нравятся всем. Вопрос только в том, с какого именно просмотра. Одни западают на короткометражку с первого раза, другим нужно ее пересмотреть дважды-трижды, а то и четыре раза… оно и понятно. Фильм композиционно сделан очень хитро: в нем есть несколько сюжетных линий, которые разворачиваются параллельно, при этом каждая из маленьких историй изложена в иносказательной манере – в общем, в этот фильм, что называется, нужно «въехать».
Главный герой – человечек, отвечающий за смену дня и ночи. В темном лесу, пока люди спят, ему нужно запустить хитрый механизм, благодаря которому солнце отправится в длинный путь, а люди будут рождаться и умирать. Не то чтобы притча, скорее философский анекдот на экзистенциальные темы, «Теория заката» сделана с юмором, веселой легкостью и режиссерской ловкостью, благодаря которой фильм и впрямь можно пересматривать бесконечно, снова и снова обнаруживая в нем нечто для себя новое.
СЕСТРА
(Китай)
Режиссер Сици Сон
Диплом «за впечатляющее изображение горько-сладких отношений братьев и сестер»
Этот почти черно-белый кукольный фильм мог бы быть очень похож на множество других студенческих фильмов, в которых режиссеры рассказывают про свою семью и детство. Вот мои мама и папа, вот моя младшая сестра, вообще, она мешает мне жить, но при этом я ее все же люблю. Есть тем не менее два «но», благодаря которым «Сестра» весьма выделяется из этого ряда.
Во-первых, Сици Сон использовала в фильме куклы, сваленные из шерсти (об этой технике речь шла выше), и это придало короткометражке невыразимое очарование, ибо сами куклы из сваленной шерсти выглядят бесконечно мило.
Во-вторых, фильм, который начинается как весьма тривиальная личная история, к финалу оказывается совершеннейшим политическим памфлетом. Потому что (уж простите за спойлеры, но иначе про эту короткометражку не расскажешь) никакой сестры у героя, как выясняется, нет и никогда не было. Мать была вынуждена сделать аборт. Да и героя-то тоже, в общем, не было, ибо режиссер – не мальчик, а вовсе даже девочка.
УИК-ЭНДЫ
(США)
Режиссер Тревор Хименес
Приз в категории «Первые профессиональные фильмы»
В отличие от предыдущего фильма, «Уик-энды» и впрямь короткометражка сугубо автобиографическая. На фестивале в Аннеси на кофе-брейке с режиссерами Тревор Хименес на все вопросы «почему» отвечал просто и незамысловато: потому что так оно и было на самом деле. Но – и в этом тоже есть особое искусство – эта автобиографическая повесть вдруг оказалась такой… не то чтобы типичной (хотя и типичной тоже), но образной, емкой, так хорошо через частные детали передающей феноменологические моменты, что запала в душу многим фестивальным зрителям.
Сюжет простой: родители развелись, и мальчик-герой болтается между домами папы и мамы, в то время, как у каждого из них разворачивается какая-то своя непростая жизнь. Интересный визуально, фильм очень тонко и точно передает это ощущение детской неприкаянности и потерянности в больших взрослых жизнях, заставляя детскими глазами взглянуть на родительские драмы и странности.
ЖЁЛТЫЙ
(Словакия)
Режиссер Ивана Шебестова
Приз в категории «фильмы продолжительностью 5–10 минут»
Оперная певица не чувствует голоса, ее сны полны кошмаров – а вечернее выступление грозит обернуться катастрофой. Яичные овалы похожи на часы, они напоминают о ходе времени – и о том, как ей предстоит стоять на сцене, и ужас цепкими водорослями утаскивает ее под воду – ни продохнуть, ни вскрикнуть, ни пошевелиться.
Словацкий режиссер Ивана Шебестова, запомнившаяся многим, благодаря своему дебютному фильму «Четыре
», в новой короткометражке идет по стопам знаменитого швейцарца Жоржа Швицгебеля, выстраивая с помощью искусного и креативного монтажа секвенции ассоциаций. Красиво, завораживающе, по-своему остроумно, она ведет рассказ о тех страхах и тревогах, которые закрывают от нас радость жизни, превращая солнечный день в повод для тревог и опасений.
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