БФМ-2018: Гид по фестивалю от программного директора

Сегодня в Москве стартует Большой фестиваль мультфильмов - исполинский смотр отечественной и иностранной анимации (более 300 анимационных проектов), который проводится уже в двенадцатый раз. Что стоит обязательно посмотреть на БФМ-2018, рассказывает программный директор фестиваля - Дина Годер.
«Премьеры. Избранное»
В наших конкурсных программах самой свежей анимации есть традиционно две части - российская и зарубежная. Отечественный блок программ называется «Премьеры» - и в нем в этом году целых пять подборок мультфильмов, вышедших за последний год, без разделения на профессиональное и студенческое. Все вместе: и лирические сюжеты, и анекдоты и музыкальные клипы. Фильмы в программах расставлены по возрастам, причем по-настоящему детская из них только одна: «Я хочу жить в зоопарке
», а остальные отлично подойдут для любого возраста, даже если на них стоит ценз «6+». Это просто значит, что там нет ничего запрещенного для детей. Но, понимая, что только самые страстные любители анимации будут готовы пойти на все 5 программ (хотя, поверьте, там есть, что посмотреть), мы в этом году впервые составили подборку «Избранного»: все самое-самое, включая совсем свежие мультфильмы наших лучших режиссеров, которых даже на фестивалях еще почти не показывали. Например, только что взявший Гран-при фестиваля «Крок» фильм Светланы Филипповой
по Борису Шергину «Митина любовь»
, еще один призер «Крока», взявший к тому же приз зрительских симпатий, чудесный «Пять минут до моря» Натальи Мирзоян
, и фильм Леонида Шмелькова
о детстве «Лола живая картошка»
, у которого на нашем фестивале будет российская премьера, а режиссер специально приедет в Москву, чтобы его представить.
«Ночь победителей»
В зарубежную конкурсную программу БФМ традиционно входят фильмы, победившие за последний год на главных мировых фестивалях, и этот блок мы называем «Победители». В этом году в нем четыре уникальных сборника, а пятый, как и в случае с «Премьерами», составлен из самого-самого интересного для тех, у кого нет времени, и называется «Избранное». Но лучшее приключение фестиваля – это «Ночь «Победителей». В один из последних фестивальных дней в Каро 11 «Октябрь» можно будет ночью посмотреть все программы подряд и это мероприятие всегда хит. На этот раз вы увидите и фильм о женской сексуальности «Плотский симбиоз»
, и загадочную историю о мальчике, которому поставили диагноз «кот», хотя он не чувствует в себе ничего кошачьего, «Кошачьи дни»
. Будет рассказ об очень застенчивом человеке «Лицом к лицу»
, и грустная история о детстве с разведенными родителями «Выходные»
, и мрачная полуабстрактная картина о движении в ад «Падение»
, и удивительная история о певице, которая боялась яркого света, «Желтый»
, и история о предательстве подростковой дружбы «Цветочная улица, дом 11»
. Кстати, в эту программу войдут и несколько ударных российских фильмов.
Ретроспектива и встреча со Светланой Филипповой
На нашем фестивале мы всегда устраиваем встречи со звездами авторской анимации. На этот раз свой мастер-класс встречу на БФМ проведет Светлана Филиппова. Тем, кто интересуется современными отечественными мультфильмами, не надо объяснять, что сегодня она - одна из самых крупных режиссеров и художников в нашей авторской анимации. Эта встреча станет уникальной возможностью услышать, как Светлана работает с литературой, которую она часто использует в мультфильмах, что она взяла у своего учителя Юрия Норштейна
, как она рисует иллюстрации к книгам в той же сыпучей песочной технике, в которой она любит снимать фильмы. Ну и, конечно, Светлана покажет свои последние фильмы, включая самый новый из них, «Митину любовь», и расскажет о том, как они снимались.
Японский блок: «День носа»
Центральный сюжет нынешнего БФМ посвящен Японии. Японская программа будет очень большая: одних полных метров будет целых пять, включая легендарные «Могилу светлячков»
и «Рыбку Поньо на утесе»
и совсем свежий фильм открытия фестиваля «Лу за стеной»
. Но особый интерес, на мой взгляд, представляют три сборника короткометражных фильмов, по которым сразу видно, что авторская японская анимация последних лет – тонкая, сложная, тяготеющая к абстракции и к абсурду, - совершенно не похожа ни по дизайну, ни по историям на ту японскую анимацию, к которой мы привыкли, с традиционными большеглазыми героями в духе аниме и почти реалистичными фонами. Среди этих трех программ моя любимая – «День носа», в которой есть трогательнейшее автобиографическое кино о детстве «Корова в кружке»
, медитативная абстрактная картина «Утопия»
, загадочно-абсурдный «День носа»
и два великолепных фильма главной японской звезды авторской анимации Коджи Ямамура
, среди которых безусловный шедевр - «Сельский врач Франца Кафки»
.
Анимация об анимации: «Куклы не плачут» и «Побег из кадра»
Сюжет «Анимация об анимации» оказался благодатным. Через истории о том, как снимаются мультфильмы, оказывается, можно рассказать очень о многом: о творческом кризисе художника, о восстании творения против творца, о том, наконец, что чувствуют куклы, обнаруживая, что целиком зависят от кукловода. А уж то, как мы понимаем эти сюжеты, может нас увести совсем далеко в метафизические дали. В нашем фестивальном блоке «Анимация об анимации» есть две оригинальные программы, которые мы в полном объеме показываем в кинотеатре Третьяковки – «Куклы не плачут» (16+) и «Побег из кадра» (12+). В немного сокращенном и перетасованном виде, так, чтобы в этих подборках не было ничего ненадлежащего для детей, мы их показываем в музее Гараж: «Большой брат» (8+) и «Анимаголик» (12+). Среди этих фильмов есть хиты звезд анимации, например, «Ловкость рук»
австралийца Майкла Кьюсака
о том, что творец тоже может оказаться чьим-то созданием, и «Манипуляция»
британца Дэниэла Гривза
о взбунтовавшемся нарисованном герое, получившая в свое время «Оскар». А вместе с тем и уже успевшие прославиться фильмы молодых режиссеров, тоже размышляющих о своей профессии: «Создание длинной птицы» Уилла Андерсона
– препирательства закомплексованного режиссера со своим обнаглевшим героем; и совсем свежий, но уже взявший много призов - «Неодушевленное» Люсии Булгерони
, где героиня вдруг обнаруживает, что она всего лишь кукла на съемках мультфильма, и никто, кроме нее, этого не замечает.
Русский панк
В этом году мы впервые решили сделать подборку русского анимационного панка, то есть всего того дикого, грязного, корявого и драйвового, что делают российские создатели мультфильмов, неважно – профессионалы или любители. В подборку попали фильмы от начала 90-х до сегодняшнего дня, от кровавых зомби-историй или безумной фантастики до клипов на музыку панк-групп и даже документальной анимации. Есть в программе и идейные панки, как группа ЗаИБи (за анонимное и бесплатное искусство), есть панки от «наивного искусства», есть знаменитые экспериментаторы, как Саша Свирский
, звезды российского интернета, как Андрей Бахурин
и Кол Белов
, легендарный комиксист Хихус
(земля ему пухом), превративший в мультфильм свой антинаркотический комикс про красные башмачки, а также страшилки, антиутопии, политическая сатира, личные воспоминания и даже песня про любовь. Ее специально для нашей фестивальной программы записала известный режиссер Елизавета Скворцова
: сама спела песню на идише, сама снялась и сделала мультфильм! Кстати, на показ в клубе фестиваля мы пригласим режиссеров и с ними можно будет обсудить, кто же такие анимационные панки.
Документальная анимация. «Русский взгляд»
Документальная анимация – один из самых важных сегодняшних анимационных трендов. Там, где авторы не могут снять документальное кино: у них нет материала, их герои не хотят появляться на экране, реальность такова, что ее страшно показывать, да мало ли что еще. И вообще, если материал нуждается, скорее, в какой-то изобразительной метафоре, чем в прямом показе – тогда в бой вступает анимадок. Мы на БФМ готовим докпрограмму уже в четвертый раз и, наконец, решили подойти к делу основательно: собрали целых три подборки, одна из которых показывает, как этот подход начинал разрабатываться, вторая – современная, главным образом состоящая из фильмов молодых европейских режиссеров, исследующих собственную идентичность. И, наконец, «Русский взгляд», которого еще недавно вовсе не было и который я советую посмотреть всем, кого увлекает эта тема. В подборке есть фильмы, интересующиеся отечественной историей и современностью, фильмы, исследующие собственный опыт и опыт людей в сложной ситуации и болезни, фильмы об обыденном, веселом и сложном. И при этом фильмы нарисованные и кукольные, слепленные из теста и из пластилина, из проволоки, из бумажек и семейных фотографий. В общем, можно говорить, что доканимация у нас теперь тоже есть.
«Эрнест и Селестина»
В этом году у нас много детских полнометражных фильмов, причем один другого лучше. Я уже упоминала японский блок полных метров, где есть детское и подростковое. Еще есть великолепный ирландский блок, в который входит любимая всеми «Песнь моря»
и новая, уже гремящая по всем фестивалям «Добытчица»
той же ирландской студии. А особое внимание тех, кто ищет хорошее кино для детей, я советую обратить на, во-первых, совсем свежий лихой приключенческий кукольный фильм «Капитан Мортен и Королева пауков»
с невероятными приключениями мальчишки, попавшего в мир совсем не безобидных очеловеченных насекомых. Ну, и новые фильмы-продолжения любимцев нашего фестиваля: «Петсон и Финдус. Финдус переезжает»
и чудесный, нежный и смешной «Эрнест и Селестина зимой»
, полнометражную первую часть
которой мы показывали на фестивале раньше. Теперь, когда французы начали снимать сериал про приключения медведя и мышки, мы выбрали из него четыре серии, которые сложились в большую зимнюю историю, где есть и подготовка Эрнеста к спячке, и бал мышей, и празднование первого дня зимы.
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