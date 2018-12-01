40-й Каирский международный кинофестиваль: Египтянам показали российское кино

В Каире завершил работу юбилейный, 40-й Каирский международный кинофестиваль. Картина украинского режиссера Сергея Лозницы «Донбасс» удостоена приза «Серебряная пирамида» за режиссуру. Лозница разделил эту награду с таиландским режиссером Пхуттипхонгом Ароонпхенгом, представившим в конкурсе фильм «Морской дьявол».
фото: "Донбасс"
«Донбасс» Лозницы впервые был показан на последнем Каннском фестивале в программе «Особый взгляд», где также стал обладателем приза за режиссуру. Этот фильм – жесткая сатира на «русский мир», пришедший четыре года назад на Донбасс. Фильм состоит из нескольких связанных между собой новелл, в которых высмеиваются нравы определенной части жителей подконтрольных России украинских восточных территорий. «Морской дьявол» - рассказ о рыбаке, внезапно обнаружившем в лесу странного человека, которого он берет к себе в дом и который позже радикально меняет его жизнь.
Главная награда фестиваля присуждена уругвайскому режиссеру Альваро Брехнеру за фильм «12-ти летняя ночь». Главный герой фильма, действие которого происходит в 1973 году, – политик левого толка Хосе Мухико, ставший в 2010 году президентом Уругвая. В производстве картины, помимо Уругвая, участвовали также Испания и Аргентина. «Бронзовая пирамида» - третья по значимости награда – вручена британскому режиссеру Джеми Джонсу за фильм «Подчиняйся».
Павел Лунгин стал обладателем почетного приза Каирского фестиваля «За вклад в мировой кинематограф». Такая же награда на церемонии открытия была вручена Питеру Гринуэю и египетскому актеру Хассану Хосни.
фото: Павел Лунгин
Известный британский актер и режиссер Рэйф Файнс специально прилетел из Лондона, чтобы представить свой фильм «Белая ворона» о Рудольфе Нурееве. Файнс снимал этот фильм пять лет и сам сыграл одну из главных ролей – учителя Нуреева в Вагановской академии Александра Пушкина. Фильм рассказывает о детстве и юности Нуреева – до его решения остаться во Франции. В роли великого танцовщика снялся премьер Татарского театра оперы и балета им. Мусы Джалиля Олег Ивенко, имеющий некоторое внешнее сходство со своим героев. В неожиданной для себя роли в «Белой вороне» снялась Чулпан Хаматова – она сыграла жену Пушкина, соблазнившую ученика своего мужа.
В общей сложности на фестивале было показано порядка двухсот фильмов. Отдельной программой шло арабское кино, в том числе из таких малоизвестных по части кинематографа фильмов, как Саудовская Аравия и Палестина.