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Артдокфест-2018: Так случилось — мужчины ушли // 5 фильмов о мужском и женском

Фестивальная колонка >>
2 декабря 2018
Артдокфест-2018: Так случилось — мужчины ушли // 5 фильмов о мужском и женском

Фестиваль «Артдокфест» — уникальный агрегатор особого типа рефлексии: камера подглядывает за человеком и через него глубоко проникает в обстоятельства времени и места. Документалисты движутся туда, где сегодня бьется или теплится жизнь — кураторы «Артдокфеста» отбирают самые точные и убедительные результаты их поисков. В предыдущие годы в программе волнами шли фильмы о Болотных протестах 2011-2012 гг., о киевском Майдане, о войне на Юго-Востоке Украины (часто свидетельствуя об этой войне гораздо полнее, чем любые публикации в СМИ). Сейчас, по мере затихания боевых действий, фильмов непосредственно об этой войне стало меньше — но отзвуки ее вплетаются в основной лейтмотив фестиваля, вольно или невольно звучащий во всех программах.

«Война — это пережиток патриархата», — говорит юный герой картины Иветты Лекер «Аня и Сережа». И Россия (вместе с некоторыми другими странами бывшего СССР) на «Артдокфесте-2018» предстает как пространство, в котором архаичная маскулинность из последних сил пытается взять реванш, захватить сознание нового поколения, вцепиться в тело, убедить в своей «естественности» и безальтернативности, подготовить к новой бойне («патриотическому воспитанию» посвящены «Уроки мужества» Александра Зубовленко и «За Русь, за веру» Алексея Зеленского). Последствия мы видели в картинах прошлого и позапрошлого «Артдокфеста» — на территориях, где одни бывшие советские дети убивают других бывших советских детей, всего в тысяче километров от Москвы. Более отдаленные последствия мы наблюдаем в открывающем «Артдокфест-2018» фильме Александра Абатурова «Сын» (о жизни родителей после гибели сына-спецназовца в Дагестане), и в снятом для «Радио свобода» «Тыле» Сергея Хазова-Кассиа (об уральском поселке, из которого мужчины, никого не предупредив, уехали воевать в Сирию в составе ЧВК «Вагнера» и сгинули без следа).

Артдокфест-2018: Так случилось — мужчины ушли // 5 фильмов о мужском и женском
фото: "Уроки мужества"

Но альтернатива этому «безальтернативному миру» на самом деле существует, она прорастает сквозь бетон в обезлюдевшей постиндустриальной пустыне: пока одни молодые мужчины готовятся доминировать и убивать, другие, отбросив клише о мужском поведении и внешности, воспитывают детей («Папа — мамин брат» Вадима Илькова) и размышляют о гендере («Аня и Сережа» Иветты Лёкер), в то время как женщины выплескивают свою энергию в тех видах спорта, которые многие сочли бы «неженскими» («Скажи мне свое дерби имя» Оксаны Броневицкой, «Домашние игры» Алисы Коваленко).

Трансформация прежних гендерных ролей, их кризис и последствия этого кризиса в жизни отдельных людей — не единственная, но одна из самых интересных тем «Артдокфеста-2018», именно ей посвящена эта подборка (к сожалению, украинские фильмы программы по договоренности с их авторами показывали только в Риге, их нельзя будет увидеть в российских городах).


«Уроки мужества», режиссер Александр Зубовленко. Конкурс



Автор «Волшебной таблетки» — документальной трагикомедии о религиозной вере в БАДы, продолжает исследовать постсоветского человека, потерявшегося во времени и пространстве. Его герой — мужчина средних лет, который в школьном спортивном зале рассказывает старшеклассникам про план Даллеса, про истребление русских алкоголем и криминальными войнами, а также про смысл жизни и гендерные роли. Мужчина не должен выглядеть как «чепушила», он должен быть похож на мужчину — но автомат в этой небольшой компании быстрее всех собирает девочка. Однако, подобный взгляд на мир, давно ставший в России мейнстримом, у Зубовленко не тотален — это лишь один из срезов реальности, комически конфликтующий с разнообразием окружающей жизни. Подростки учатся стрелять (в портрет Шамиля Басаева), падать по команде «воздух!» и ползать в грязи, а потом — как в старом анекдоте — приходит уборщица и всех выгоняет.

Как посмотреть:
КАРО 11 Октябрь, 8 зал 07 декабря, 19:00
КАРО 11 Октябрь, 8 зал 11 декабря, 16:00



«За Русь, за веру», режиссер Алексей Зеленский. Программа «Среда»

Артдокфест-2018: Так случилось — мужчины ушли // 5 фильмов о мужском и женском
фото: "За Русь, за веру"

Лагерь патриотического воспитания, почти такой же, как в фильме Зубовленко — с военными песнями, дисциплиной и молитвами, но почему воспитатели говорят по-русски с еле уловимым акцентом? И почему форма учителей и учеников так похожа на скаутскую? Суворовский лагерь «Русь» был открыт во французских Альпах еще до войны, эмигрантами из России, и существуют до сих пор — как окаменевший осколок русского мира, с перестройкой вернувшийся на прежнюю родину и попавший в сердца всех, кто сегодня называет себя патриотами, православными, почитателями императора Николая II. В центре картины — молодой воспитатель, говорящий с итальянским акцентом и удивительно похожий на героя Франко Неро из «Триумфального марша» Марка Беллокьо — самоуверенного садиста-офицера, истязающего молодого солдата в исполнении Микеле Плачидо («Если мужчина захочет, он может поставить весь мир на колени», — «А зачем ставить весь мир на колени?»). Подростки, говорящие на разных языках и часто очень отдаленно связанные с Россией, поют старинные песни и ставят спектакли о Древней Руси, но без энтузиазма относятся к идее субординации и дисциплины — готовы ли они предать дальше по цепочке завет о русском мире, в святости которого уверен молодой нервный мужчина, с трудом подбирающий русские слова?

Как посмотреть:
Онлайн, Artdoc.media 07 декабря, 20:00
Онлайн, Artdoc.media 10 декабря, 21:30



«Скажи мне свое дерби имя», режиссер Оксана Броневицкая. Программа «Среда»



Заметив на Дворцовой площади девушек в экипировке на роликовых коньках мало кто догадается, что наблюдает за тренировкой по роллер-дерби. Фильм Оксаны Броневицой — погружение в удивительный мир и удивительный вид спорта: агрессивный, командный, профеминисткий, ЛГБТ-френдли, принадлежащий самим игрокам, горизонтальный, всеми способами избегающий коммерциализации и построения иерархий. Это маленькая утопия — параллельная, но осязаемая реальность, построенная и успешно существующая в недрах российского общества, сегодня живущего при совершенно других установках.

Как посмотреть:
КАРО 11 Октябрь, 8 зал 09 декабря, 13:30



«Домашние игры». Реж. Алиса Коваленко. Конкурс



Алина начала играть в футбол в семь лет, на Троещине — в самом удаленном и депрессивном районе Киева; чтобы попасть на поле, ей пришлось выдавать себя за мальчика. Футбол стал ответом на все вопросы — способом спастись от безысходности, от пьянства родителей. Но успешная карьера в женском футболе оказывается под вопросом, когда умирает мать Алины, и оставляет без опеки маленьких брата и сестру. «Домашние игры» — портрет героини, которая умеет быть сосредоточенной, жесткой на футбольном поле и мягкой дома, в окружении подруги, бабушки и детей, каждый вечер ждущих от нее новую версию сказки про принцессу и принца с позолоченной бутсой вместо туфельки.

Как посмотреть:
Телеканал «Настоящее время», 6 декабря (время будет объявлено дополнительно)


«Аня и Сережа», режиссер Иветта Лёкер. Конкурс



Депрессивный прифронтовой Мариуполь — город самых радикальных и отчаянных арт-экспериментов в Украине. Одна из уличных акций — против объективации женщин — заинтересовала австрийского режиссера Иветта Лёкер, и она сняла короткий фильм о двух друзьях детства, Ане и Сереже, которые выросли среди этой постсоветской тоски и хорошо понимают, что идущая рядом война — пережиток патриархата. Режиссер застает героев в тот короткий отрезок человеческой жизни, когда у человека еще есть уверенность в своей способности менять мир — даже если мир всеми способами пытается его разубедить. И если Наталия Мещанинова, автор недавнего победителя «Кинотавра» — игровой картины «Сердце мира», рисует злую карикатуру на юных активистов-зоозащитников, не понимающих реальной жизни, то в фильме Лёкер мы наблюдает тихую трагедию этого поколения на всем постсоветском пространстве: улавливая дух времени, витающий над планетой, эти молодые люди находятся в противофазе с теми странами и обществами, в которых родились и выросли. Один из самых мощных эпизодов картины — посещение героями концерта группы Dakh Daughters, где звучит написанная еще до войны, пророческая песня «Розы/Донбасс» — гимн этому отчаянию, бессилию, обреченному протесту и стремлению к свету.

Как посмотреть:
Онлайн, Artdoc.media 08 декабря, 22:30
Онлайн, Artdoc.media 11 декабря, 20:00

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Артдокфест-2018: Так случилось — мужчины ушли // 5 фильмов о мужском и женском фотографии
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