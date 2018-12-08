Артдокфест-2018: «Стена». Пограничные расстройства постсоветского пространства

Кино о том, как возводятся и рушатся стены между государствами и людьми
В Москве и Санкт-Петербурге проходит фестиваль «Артдокфест». В программе 128 фильмов, примерно половина из них показывается в кинотеатрах, другая половина - на онлайн-показах в синематеке artdoc.media. Фестиваль продлится до 12 декабря, одна из его главных тем в этом году - пограничные территории, границы между культурами, народами и отдельными людьми. 9 декабря, в воскресенье, пройдет российская премьера латвийского фильма «Стена» (D is for Division) режиссера Дависа Симаниса-младшего, стартовавшего в апреле в конкурсе престижного международного фестиваля неигрового кино Vision du Reel в Ньоне. В Латвии Симанис известен прежде всего именно как документалист, однако на его счету есть и игровой фильм «Запорошенные пеплом» (2016), который московские зрители видели на 38-м выпуске ММКФ. Действие своего нового фильма Симанис поместил на российско-латвийскую границу, где сделал попытку погрузиться в размышления о том, что на самом деле разделяет эта граница, и что может находиться в зоне, которая далеко не всегда поддается рационализации. Фильм представит автор. Специально для Кино-театр.ру о картине рассказывает Юлия Кузищина.
«Стена» открывается экспозицией военного музея: военной формой на безликом манекене и мигающими лампочками, превращающими театр военных действий в условную схему без каких бы то ни было персонализированных подробностей. Упрощенной выставке Симанс тут же противопоставляет фотографию, которую комментирует сам, позже превращая свой закадровый голос в полноценного персонажа. На снимке видно тело — это женщина, погибшая вместе с сыном в 1940 году возле собственного дома неподалеку от латвийско-российской границы. Событие становится отправной точкой для путешествия режиссера в этот район между странами, где он ищет ответы на вопросы — что произошло тогда и что происходит сегодня. Начиная свое исследование, он прежде всего обращает внимание на саму идею границы, а также на то, как искажается пространство и время на этой необычной территории. Время здесь и правда течет по-особенному, не отпуская прошлое: в окрестных городах все те же потертые здания, облупленные вывески и статуи Ленина, хотя есть и кое-что новое: церкви, обволакивающие местность металлическим звоном. Физической преграды не существует, и кажется, что все это — игра: на пограничном пункте мечтательного прохожего отправляют к «следующему окошку», сочетая официальность процедуры с неожиданными ласковыми интонациями. В какой-то момент время настолько замедляется, что погружает фильм в плоскость фантазии, но Симанс не собирается расслабляться и обращается к ситуациям, в которых эта фантазия сталкивается с памятью и конструирует новую реальность — местами очень тревожную.
Чем дальше погружается Симанс в свое путешествие, тем более нечеткими становятся его очертания. Кажется, что никто не договорился, что именно произошло когда-то на этом месте — то ли Россия оккупировала Латвию (латвийская версия), то ли привнесла прогресс и освобождение (версия российская). Несочетаемое начинает перемешиваться, и Симанс, пытаясь размышлять о своем месте на этом перепутье, следит за двумя другими персонажами, не менее потерянными в водовороте образов, чем он сам: фольклористом Ансисом Берзиньшем, который умудрился оказаться беженцем в России, открыто не симпатизируя российским настроениям, и латышом российско-угандского происхождения Бенессом Айо, который гордится прозвищем «Черный Ленин», верит, что вернет Советский Союз и отправляется воевать на Донбасс. Постепенно в общем лесу возниает настоящие забор, а за этим следует и кульминация фильма. Она случается в месте с ироничным названием «Курган «Дружба», где уже давно никто ни с кем не дружит, зато раз в год происходят то же, про что Сергей Лозница снял свой «День Победы» (2018).
Выводы, к которым приходит Симанс, работая над «Стеной» неутешительны: он признается, что понимает людей, которым хочется стать частью чего-то большого и великого, и не хочет подвергать сомнению их искренность. Но для него надежда на лучшую жизнь через эту принадлежность оказывается тупиковой дорогой, которая построена на почве деконструкции памяти и подмены ее фантазией, что может привести к новым трагедиям.
Фильм "Стена" смотреть в КАРО 11 ОКТЯБРЬ 9 декабря в 16.30 Купить билет (цена 250 рублей, для пенсионеров и студентов скидка 50%)