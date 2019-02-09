Берлинале-2019 // «По воле божье» Франсуа Озона: Драма без морали

анонс

8 февраля Берлинале-2019 // «Доброта незнакомцев»: Русский ковчег Зои Казан в мелодраматичном, но якобы актуальном высказывании о женщинах и русских в фильме открытия Берлинского кинофестиваля

8 декабря 2018 Артдокфест-2018: «Стена». Пограничные расстройства постсоветского пространства Кино о том, как возводятся и рушатся стены между государствами и людьми