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Берлинале-2019 // «Доброта незнакомцев»: Русский ковчег

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8 февраля 2019
Берлинале-2019 // «Доброта незнакомцев»: Русский ковчег

Берлинский кинофестиваль, 69-й по счету, открывается 7 февраля в столице Германии показом фильма «Доброта незнакомцев» Лоне Шерфиг. Ее большой путь в кино начался именно здесь в 2001 году с картины «Итальянский для начинающих», снятой по заветам «Догмы-95» и получившей «Серебряного медведя» за режиссуру и премию ФИПРЕССИ. Прошло 18 лет, а Шерфиг все так же продолжает рассуждать о вечном одиночестве в большом городе, где каждый (по правилам романтических комедий и мелодрам, на которых за это время режиссер набила руку) все же обретает счастье благодаря таким же одиноким, но добрым незнакомцам.

В нынешнем Нью-Йорке, как и во времена О. Генри, «улицы перепутались и переломались», как и жизни приехавших в сити обычных людей. Клара (Зои Казан) бежит на Манхэттен от деспотичного мужа-копа, прихватив двоих сыновей – Энтони и Джуда. Планов на житье-бытье в большом городе у Клары, рано вступившей в закончившуюся трагедией семейную жизнь, особо нет, денег тоже, зато есть старая «Тойота», в которой можно переночевать, несмотря на сложности с парковкой в центре Нью-Йорка, и желание всеми силами обеспечить сыновьям лучшую жизнь, вдали от отца-тирана.

Берлинале-2019 // «Доброта незнакомцев»: Русский ковчег
фото: Берлинский кинофестиваль

Подворовывая в магазинах одежды и на фуршетах, Клара несколько дней поддерживает бездомное существование детей, пока однажды ее «Тойоту» все-таки не эвакуируют с улиц Манхэттена. Но мир, а особенно Нью-Йорк, не без добрых людей, немалая часть которых, как показывает фильм, сосредоточилась так или иначе в... «Зимнем дворце». Именно так назвал свой русский ресторан эксцентричный и не лишенный чувства юмора владелец Тимофей (Билл Найи).

Его любимая посетительница – Элис (Андреа Райзборо), работающая в госпитале, ведущая группу поддержки и помогающая на кухне для бездомных и непутевому, глуповатому Джеффу (Калеб Лэндри Джонс), - настоящая святая XXI века. В этом же ресторане менеджером служит вышедший из тюрьмы Марк (Тахар Рахим), который вместе с приятелем по группе поддержки, не хватающем звезд с неба юристом Джоном Питером (Джэй Барушель), призван сыграть главную роль в жизни несчастной Клары. В общем, все униженные и оскорбленные собираются в «Зимнем дворце» – знакомая русскоязычным зрителям историческая комбинация. По истинно американским законам трогательной мелодрамы в нем случится обязательное рождественское чудо – и ничего, что сюжет не приурочен к главному волшебному празднику всех времен и народов.

Берлинале-2019 // «Доброта незнакомцев»: Русский ковчег
фото: Берлинский кинофестиваль

В «Итальянском для начинающих» Шерфиг разыгрывала почти такую же карту – правда, на примере жителей родной Дании, которые нашли успокоение и прививку от одиночества на курсах итальянского языка. В «Доброте незнакомцев» тот же социальный подтекст – почти каждый герой бежит от семейных неурядиц и потерь. Мысль далеко не новая, актуализированная Шерфиг сюжетной линией главной героини, убегающей от абьюза. Впрочем, социальная тематика - лишь модная обертка для банального зрительского «подарка». Как и ставшая популярной у зарубежных кинематографистов тема «русского мира», единственного тут хорошего, всегда готового приютить, налить водки с шампанским, накормить черной икрой и сыграть (жаль, что не совсем на балалайке) грохочущую тремя аккордами песню о тяжелой доле, которая здесь буквально начинается со строк «Есть странный город Волгоград». Увы, Берлинский фестиваль открылся беззубой, приторной и довольно скучной мелодрамой на набившую оскомину тему о том, что мир не без добрых людей, доброта спасет человечество, отчаиваться не стоит, а хороший незнакомец ближе, чем человек, скрепленный с тобой семейными узами.

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Берлинале-2019Берлинский кинофестивальМария Токмашева
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Джэй БарушельКалеб Лэндри Джонс (II)Зои КазанБилл НайиАндреа РайзбороТахар РахимЛоне Шерфиг
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Берлинале-2019 // «Доброта незнакомцев»: Русский ковчег фотографии
Берлинале-2019 // «Доброта незнакомцев»: Русский ковчег фотографии
Берлинале-2019 // «Доброта незнакомцев»: Русский ковчег фотографии
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