Берлинале-2019// «Золотая перчатка»: Фатих Акин – c блэк Джеком и шлюхами

анонс

Российский фильм про Первую Мировую войну показали на фестивале

Берлинале-2019 // «Мальчик русский»: Он никогда не станет старше

Скучноватая история про насильников и педофилов

Зои Казан в мелодраматичном, но якобы актуальном высказывании о женщинах и русских в фильме открытия Берлинского кинофестиваля

8 декабря 2018

Артдокфест-2018: «Стена». Пограничные расстройства постсоветского пространства

Кино о том, как возводятся и рушатся стены между государствами и людьми