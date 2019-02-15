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Берлинале-2019// Режиссеры Кейси Аффлек, Джона Хилл и Чиветель Эджиофор

Фестивальная колонка >>
15 февраля 2019
Берлинале-2019// Режиссеры Кейси Аффлек, Джона Хилл и Чиветель Эджиофор

Все больше актеров, достигнув некого пика карьеры (или эксплуатации одних и тех же образов) обращаются в режиссуру – это общемировой тренд. Вот и на нынешнем Берлинском кинофестивале в параллельной конкурсу программе «Панорама», где лучший фильм выбирают зрители, показали сразу несколько фильмов, снятых актерами. В том числе, кстати, и российскую «Кислоту», уже получившую в июне прошлого года приз за лучший дебют на «Кинотавре», а теперь продолжающую фестивальную жизнь в международном пространстве. Снятая актером «Гоголь-центра» Александром Горчилиным картина о поколении 20-летних полностью вписалась в контекст нынешнего Берлинале, как никогда сосредоточенного на «поколенческих» темах и вопросах «отцов и детей». Режиссерские работы других, может быть, более известных (пока) коллег Горчилина по актерскому цеху, исключением не стали.

Актерская карьера Джоны Хилла, начавшаяся с мейнстримных комедий с обязательным нелепым толстым парнем на вторых ролях и продолжившаяся работой с режиссерами первой величины (правда, все так же в основном на позиции паренька по соседству) всегда казалась далеко пределом способностей этого простого – по меркам Лос-Анджелеса – парня, пришедшего в кино из стендапа. Его режиссерский дебют «Середина 90-х» доказывает, что Хилла и будучи постановщиком не растерял искренности – рассказанная им история (а Хилл и автор сценария фильма) будет близка примерно всем зрителям, вне зависимости от того, где они выросли.

Берлинале-2019// Режиссеры Кейси Аффлек, Джона Хилл и Чиветель Эджиофор
фото: berlinale.de

Воспитанный матерью-одиночкой и истязаемый мрачным старшим братом (Лукас Хеджес) 13-летний Стивен (Санни Селджик, которого можно увидеть, например, в «Убийстве священного оленя») попадает в «плохую компанию» подростков, в основном старше его по возрасту. Это вовсе не бандиты, а всего лишь скейтеры, правда, уже в силу «возраста» с определенным жизненным опытом. Стиви – младший из них, да и на доске кататься толком не умеет, но понятной тяги к взрослой жизни у него не отнять. Он не только постоянно тренируется овладевать скейтом, но и пытается всячески поддерживать «взрослые» беседы об очередных – таких же взрослых, как и сами эти разговоры, – достижениях, пробует сигареты и алкоголь, но уважение в компании получает, только когда решается на совершенно безумный челлендж. Это, впрочем, не самое главное. Гораздо важнее то, что будет происходить со Стиви, его семьей и условно плохой компанией дальше.

«Середина 90-х» – фильм одновременно простой и удивительный, поражающий не консервативными воспоминаниями о временах, «когда деревья были большими», а светлой и легкой ностальгией. Когда детство и юность, не без свойственных возрасту ошибок, – редкие солнечные кадры счастья, уже не достижимого. Под аккомпанемент дерзкого хип-хопа, простой поп-музыки и знакомых каждому хитов вроде песен Nirvana. И не важно, происходит ли это в действительно постоянно солнечном Лос-Анджелесе или в другом – менее благоприятном по климату городе.

Берлинале-2019// Режиссеры Кейси Аффлек, Джона Хилл и Чиветель Эджиофор
фото: berlinale.de

В отличие от Джоны Хилла Кейси Аффлек – режиссер уже опытный. «Свет моей жизни» – его вторая работа после ставшего скандально известным фильма «Я все еще здесь» про Хоакина Феникса. К «Свету моей жизни», существенно отличающемуся от предыдущей картины, Аффлек, по собственному признанию, готовился на протяжении десяти лет, а финальный замысел смог реализовать только после развода. В ней – опыт его родительской жизни.

В палатке посреди леса двое – 11-летняя Рэг (Анна Пневски) и ее отец, который развлекает дочь разными историями. По всему понятно, что они одни не только в этом лесу, но и в этом мире, явно пережившим какую-то страшную катастрофу. Рэг с отцом перемещаются с места на место и попадают в заброшенный дом, где еще сохранились вещи прежних владельцев, намекающие девочке о том, что же в действительности произошло на планете. Детский интерес и неудобные вопросы могут быть опасны для жизни в этом странном мире, где главная задача отца – защитить ребенка любой ценой.

Берлинале-2019// Режиссеры Кейси Аффлек, Джона Хилл и Чиветель Эджиофор
фото: berlinale.de

«Свет моей жизни» развивается не так стремительно, не так ярко и солнечно, как «Середина 90-х». Мрачный лес, укутанный в снега, заброшенные дома, атмосфера постоянной опасности. Тем не менее в центре картины - светлая история отношений любящего отца и его пусть еще совсем юной, но не по годам мудрой дочери в прекрасном исполнении Анны Пневски.

В режиссуре дебютировал и актер «12 лет рабства» Чиветель Эджиофор, его первый фильм «Мальчик, который обуздал ветер» показали, правда, не в берлинской «Панораме», а как специальное событие фестиваля. Фильм произведен для Netflix, который здесь, в отличие от Каннского кинофестиваля ненависти не вызывает – проект стриминг-сервиса есть и в конкурсе, это фильм Изабель Койшет «Элиса и Марсела» (довольно, впрочем, традиционный, даже консервативный в плане режиссуры и сценария, несмотря на то, что речь в нем идет о любви двух девушек и первом в истории Испании однополом браке). Правда, есть тут поборники большого экрана. Перед премьерой той же «Элисы и Марселы» у дворца Берлинале стояло несколько человек с плакатами против Netflix, на пресс-показе немногочисленные журналисты (в основном, французские), увидев логотип сервиса на большом экране, отчаянно букали, в другой день на Потсдамской площади, где расположен Дворец Берлинале и основные кинозалы смотра, протестовали работники местной кинотеатральной сети Cinemax, требовали повышения зарплаты, которая снизилась тоже, как они думают, в том числе и потому, что люди перестали ходить в кино, предпочитая смотреть все дома, все на том же Netflix.

Берлинале-2019// Режиссеры Кейси Аффлек, Джона Хилл и Чиветель Эджиофор
фото: berlinale.de

Тем не менее именно этот стриминг-сервис поддерживает проекты разнообразные, которые, возможно, и не смогли бы получиться, не будь финансирования Netflix. Сервис, кажется, так вдохновился успехом «Ромы» Альфонсо Куарона, что теперь все чаще сосредотачивает внимание не на типично американских историях. Такая же – в плане места действия – картина Эджиофора, снятая по автобиографии Уильяма Камкуамбы, ставшей бестселлером после публикации в 2010 году.

В центре повествования – семья Камкуамбы во главе с отцом Тривелом, которого играет сам Эджиофор. 13-летний сын Тривела – смышленный Уильям – растет настоящим помощником, пытаясь заработать для бедной семьи хоть немного денег починкой соседских радиоприемников. Денег еле хватает на жизнь, но это не мешает семье Камкуамбы отправить Тривела в школу, куда он давно мечтал попасть. Там он проявляет способности к точным наукам, его учитель, а по совместительству бойфренд его сестры, даже разрешает ему заниматься в библиотеке, хотя для этого семья Тривела все-таки должна полностью оплатить обучение. Там мальчик понимает, что с помощью науки может спасти семью от неминуемого голода.

Берлинале-2019// Режиссеры Кейси Аффлек, Джона Хилл и Чиветель Эджиофор
фото: berlinale.de

Несмотря на то, что сам Эджиофор родился в Лондоне, родители его были выходцами из Нигерии, так что о жизни бедных африканских деревушек он знает. Неудивительно, что для режиссерского дебюта он выбрал именно книгу Камкуамбы, где судьба отдельно взятой семьи рассказана на фоне судьбы всей страны с ее постоянно меняющимся режимом и всплесками возникающей оппозицией, борющейся за демократию – зачастую ровно такими же методами, что и их оппоненты. Рассказана по меркам дебюта неплохо, с почти голливудским размахом, хотя и со свойственными такому типу кино штампами. Тем не менее из Эджиофора в будущем вполне может получиться режиссер коммерческого кино, пусть и на столь не известную широкому зрителю тему, как жизнь в африканской провинции.

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Берлинале-2019Берлинский кинофестивальМария Токмашева
персоны
Кэйси АффлекАлександр ГорчилинИзабель КойшетАльфонсо КуаронСанни СёлджикХоакин ФениксЛукас ХеджесДжона ХиллЧьюител Эджиофор
фильмы
12 лет рабстваКислотаМальчик, который обуздал ветерРомаСередина 90-хУбийство священного оленяЭлиса и Марсела

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Берлинале-2019// Режиссеры Кейси Аффлек, Джона Хилл и Чиветель Эджиофор фотографии
Берлинале-2019// Режиссеры Кейси Аффлек, Джона Хилл и Чиветель Эджиофор фотографии
Берлинале-2019// Режиссеры Кейси Аффлек, Джона Хилл и Чиветель Эджиофор фотографии
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