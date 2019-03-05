«Дух огня» - 2019: Мир, полный тайн, ошибок и безусловных перспектив

ревью

О фильмах международного конкурса XVII кинофестиваля дебютов в Ханты-Мансийске

«Лучше поругаться»: Андрей Бурковский о секретах стабильности в семейной жизни

Не все родители одинаково полезны

Нелюбовь: Почему Дженнифер Энистон, Дрю Бэрримор и Настасья Самбурская не общаются со своими родителями

Опасная комедия о любви и крепких напитках

Новости кино

«Кинопрайм» поддержит российское кино на 1 млрд рублей

При этом в следующие два года сумма поддержки вырастет минимум вдвое.