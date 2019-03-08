«Дух огня»-2019: Российское кино – недоделанное и беспощадное

Несколько слов о победителях национального конкурса
В условиях возрастающей межфестивальной конкуренции программа российских дебютов на «Духе огня» в этом году выдалась мало притязательной, при том, что любая выборка не может отражать состояние всего молодого отечественного кино, а скорее демонстрирует усилия и удачливость отборщиков. Оставим открытым вопрос, стоит ли Ханты-Мансийскому смотру приглашать исключительно премьерные картины при наличии более оборотистых и активных конкурентов - «Кинотавра» и «Движения». С точки зрения поддержки фестивального статуса это оправданный подход, хотя где-то должны проходить смотры, способные подарить победный шанс начинающим режиссерам, засвеченным, но не получившим призы на том же «Кинотавре».
Как бы то ни было, жюри российской программы распределило фестивальные призы вполне адекватно, а главный приз за лучший дебют вообще тянет на метафору и характеризует всю российскую программу. Награду эту получил «Проклятый хомус» («Кулук хомус») - якутский хоррор режиссера Петра Стручкова, показанный на фестивале под меткой «work-in-progress». Картину не успели доделать к премьере и демонстрировали без спецэффектов, музыки и чистового звука, но даже в таком виде она оказалась на голову выше других конкурсантов.
фото: "Проклятый хомус"
Времена, когда фраза «якутский хоррор» стойко ассоциировалась с трехкопеечным трэшем, миновали. «Проклятый хомус» снят профессионально и отличается изящным сюжетом. Его главная героиня молодая учительница Сардана Николаевна приезжает в сельскую местность на работу по контракту. Местный фотограф Ньургун, которому девушка приходится по нраву, приглашает ее в краеведческий музей своего отца, где Сардана находит древний хомус (музыкальный инструмент, в некоторых регионах именуемый варган), соприкосновение с которым меняет ее картину мира. В тот же день социальные службы просят ее взять под опеку осиротевшую девочку, находящуюся с учительницей в дальнем родстве. К этому моменту ничего ужасного не происходит, но тревожное ощущение уже прочно держит за горло.
Петр Стручков снимает фильм на якутском языке, с использованием редких русских слов («Спасибо», «Здравствуйте»). Он заваривает национальную легенду с элементами саспенса, приправляя историю невротическими реакциями, обусловленными обживанием героями нового места, выстраиванием отношений и другими обыденными беспокойствами. Большое внимание уделяется эстетике фильма – краскам, работе со светом, и, конечно созданию пугающих зловещих образов. При этом не забывает автор отдавать и почести классикам жанра, цитируя работы Альфреда Хичкока и «Сияние» Кубрика.
Акцент на национальном кинематографе вообще мог бы стать для «Духа огня» его сильной позицией, если бы ежегодно в регионах России появлялось достаточное количество интересных работ. Но год на год не приходится. Сейчас, помимо якутского фильма, региональный кинематограф представляла в конкурсе лента на языке ханты «Хон Юш. Путь от Оби», снятая Зинаидой Лонгортовой на основе истории собственной семьи. Период происходящих в фильме событий начинается в 1937 году и заканчивается в послевоенное время, а героями становятся коренные ямальцы из деревни Ханты-Питляр Шурышкарского района. Главная героиня - пожилая женщина, несмотря на лишения военного времени и сопутствующие трудности, в одиночку вырастившая 12 детей.
Фильм позиционируется авторами как «первая в мире картина на языке ханты». Режиссер ставит во главу угла не художественность, а решает средствами кино весьма конкретные просветительские задачи: задокументировать традиции, напомнить, что коренные народы Ямала добывали победу в Великой Отечественной вместе со всей страной. Снятый, словно столетней истории кинематографа не существует, с нарочито театральными интонациям и акцентированной этнографией, фильм не так-то просто оценивать в качестве художественного произведения. Впрочем, как по заказу, картина получила награду, учрежденную словно специально для нее партнером фестиваля, компанией «Газпром», «За сохранение культурных традиций».
фото: "Лорик"
Две картины национального конкурса были и вовсе сняты российскими дебютантами на армянском языке, в копродукции с Арменией: одна – драма о семейных отношениях «Я вернусь» Дарьи Шумаковой, вторая - трагикомедия «Лорик» Алексея Злобина. Последняя, написанная в соавторстве с недавно покинувшей нас Машей Саакян, рассказывает о чудаковатом театральном актере Лоуренсе (Михаэл Погосян), который живет в мире фантазий, скрывая болезненную чувствительность за масками сыгранных ролей. Его эскапизм нарушает маленькая больная девочка, которую он мог бы спасти, если бы отважился хоть раз в жизни «сыграть» самого себя. «Лорик» - типичное современное армянское кино, способное как взволновать , заворожить яркими образами и чувственной музыкой, так и поставить между замыслом и зрителем заслон в виде изобразительной и интонационной избыточности. Фильм удостоился двух наград «Духа огня» - приза за лучшую мужскую роль Михаэлу Погосяну и за лучшую (действительно так) музыку в фильме: ее написал выдающийся армянский композитор, дирижер и музыковед, проживающий в Швейцарии Давид Аладжян.
Приз за лучшую женскую роль достался Екатерине Волковой, сыгравшей в мелодраме Петра Олевского «Молодое вино». Кроме того, жюри присудило спецприз за актерский дуэт Екатерине Шпице и Валерии Бурдужа, сыгравших в этой картине двух подруг. Действие картины происходит на приморском курорте, Мила и Люба в поисках приключений знакомятся с местным пареньком Славой, оказываются у него дома и пьют молодое вино. Очень скоро к ним присоединяется друг Коля – сбежавший, как выясняется от Милы, которая долго и безуспешно его разыскивала. После мучительной, полной соленых страстей ночи подруги расстаются на целых 20 лет. «Молодое вино» - самая звездная картина российского конкурса, помимо вышеназванных актрис в ней снялись Александр Яценко, Данила Рассомахин, Настя Стежко. Не удивительно, что фильм получил исключительно актерские награды.
фото: "Молодое вино"
И последний, одаренный призами фильм, – дерзкая молодежная комедия «Кастинг»Игоря Стама – экранизация его же собственной пьесы, поставленной в Театре.док. Отвечающий в программе за заявленную тему Кино + Театр, этот фильм отхватил приз зрительских симпатий и награду за операторскую работу. Что не удивительно – камераменом на картине работал уроженец Ханты-Мансийска режиссер Александр Хант – местный национальный герой и рок-звезда, он просто не имел шанса уехать без какого-либо приза. Герой фильма Валентин настроен пройти кастинг и стать частью большого многообещающего проекта, но не готов ради этого потерять достоинство, поэтому покидает пробы. После его ухода отборщики понимают, что должны вернуть этого человека, иначе они сами потеряют все. «Кастинг» - единственная лента, ради которой было сделано исключение при формировании программы. Фильм уже имел показ на фестивале «Амурская осень-2018» и даже получил на нем Гран-При и награду за лучшую мужскую роль. Кстати, точно такое же исключение было сделано и в прошлом году для фильма Александра Ханта «Как Витька Чеснок вез Лёху Штыря в дом инвалидов». Не правильнее ли отменить премьерный принцип для всех конкурсантов?
фото: "Кастинг"
Короткий метр
В отличие от полнометражного конкурса, участники которого казались по одиночке слегка травояды, а коллективно производили угнетающий эффект, короткометражная программа «Духа огня» была лишена больших амбиций, но полна при этом энергии, приятных сюрпризов, остроумных высказываний, любопытных экспериментов. В ее состав вошло 18 работ молодых авторов из разных российских киношкол, снятых на разные носители, включая 8-ми мм пленку, с разнообразными сюжетами как реалистичными, так и иррациональными.
Одна из наиболее ярких экспериментальных работ, отмеченная специальным дипломом жюри - «Удивительные приключения Нильса» Люси Матвеевой – видео-арт-фантазия, интерпретирующая сказочную повесть Сельмы Лагерлеф (и знаменитый советский мультфильм) о мальчике, заколдованном гномом. В фильме Матвеевой нагрубивший бездомной женщине Нильс попадает в хаос цифрового мира и проходит через целую череду безумных трансформаций, прежде чем получит прощение и снова окажется самим собой. Фильм смонтирован из футажей камер наружного наблюдения с применением глитча и других визуальных эффектов и нарочитой показательной, раздражающей небрежности как в изображении, так и в звуке. Такая мусорная эстетика призвана отразить объективное состояние виртуальной среды, в которой все мы проводим довольно много времени. В то же время, не лишен фильм и социальных, культурных, а также политических аспектов, например, как и в оригинальной сказке, здесь присутствуют крысы, в данном случае их полупрозрачные тени стройными рядами выбегают из Кремля.
фото: "Удивительные приключения Нильса"
Вторую по значимости награду получила картина «Мишка» студентки СПбШНК Анастасии Павловой. Эта работа - портрет одинокого человека, от бессмысленности существования махнувшего рукой на свою постылую жизнь. Неухоженный и сильно пьющий Миша прибывает на семейное торжество – к старенькой, но бодрой маме и таким же, как он сам, седовласым сестрам. Героя подначивают, укоряют за безволие, жалеют, но помочь ему изменить жизнь семья не в силах. На церемонии награждения режиссер-дебютантка поблагодарила старших товарищей за оказанную помощь в создании фильма. Действительно, в этом коротком фильме снялись известные артисты Ирина Марцинкевич, Олег Попков, Мария Лаврова, заслуженная артистка России Галина Мочалова.
фото: "Мишка"
Главный же приз короткометражного конкурса получили Тихон Пендюрин и Даниил Зинченко - люди не новые в киноиндустрии, объединившиеся в арт-группу «Манифест». Их картина с тем же названием «Манифест» - издевательский постдок, мокьюментари, высмеивающее молодых режиссеров-концептуалистов и их душераздирающий артхаус. Семь длинных планов пейзажей в «Лосином острове» и дурацкие разговоры за кадром («Ну хотя бы один фестиваль возьмет») – одновременно и сатира, и провокация, и диагноз бездарным претенциозным авторам. It's amazing.
фото: "Манифест"
Программу короткого метра, всю целиком, можно посмотреть в Москве на «Эхо фестиваля "Дух Огня"» с 8 по 10 марта в кинотеатре «Иллюзион».