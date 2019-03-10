Что посмотреть на 12-ом Фестивале ирландского кино: Мо Данфорд, Эндрю Скотт, Конор МакГрегор и «Шинель»

Наступил март, и в Россию в 12-й раз приезжает Фестиваль ирландского кино. При поддержке посольства Ирландии и ирландского государственного агентства поддержки ирландской культуры Culture Ireland он пройдёт в трёх городах: в Москве с 13 по 24 марта, в Санкт-Петербурге с 15 по 17 марта и в Казани с 22 по 24 марта. Несмотря на свою компактную программу, киносмотр продемонстрирует полный набор жанров — в ней есть драмы, комедии, мелодрамы, документальный фильм, короткометражки и мультипликация.
Фестиваль не только познакомит зрителя с новинками ирландского кино, но и предоставит возможность пообщаться с его создателями. Гостями праздника станут актёры Мо Данфорд («Игра престолов», «Викинги») и Катрин Уокер; режиссёры Ребекка Дейли, Дейв Тайнан и Дэвид О’Рейли. После показов фильмов гостей фестиваля, по традиции, состоятся зрительские обсуждения вместе с авторами.
Мо Данфорд в этом году представляет сразу четыре картины, российской премьерой одной из которых и открывается фестиваль. «Черный 47-ой» — триллер о мести и справедливости во времена Великого голода в Ирландии 1845-49 годов. Его одинокого героя можно сравнить с персонажами вестернов Клинта Иствуда, а сам фильм в Ирландии уже стал кассовым блокбастером.
Социальная драма о пенитенциарной системе Ирландии наверняка найдёт отклик у российских зрителей, поскольку главный герой картины легко узнаваем. Этот подросток из неполной семьи и хотел бы не заходить на тёмную сторону жизни, но всё равно увлекается туда будто неизбежным её течением. Хороший парень Майкл оказывается за решёткой, а после короткого заключения не вернуться в тюрьму снова почти невозможно.
В ролях: Дафид Флинн, Лалор Родди, Мо Данфорд, Робби Уолш.
«Сезон измен», режиссер и сценарист Марк О’Роу
Российская премьера «разговорной» мелодрамы с тонкой актёрской игрой. Две семейных пары счастливо живут в пригороде Дублина, но однажды, за общим обедом, они открывают, что не очень-то хорошо знают друг друга...
Триллер о мусорщике Дональде, расследующем исчезновение мальчика в американской глубинке — и уже вторая российская премьера фестиваля, в которой занят знаменитый Эндрю Скотт («Шерлок»). Его игру в «Стальной стране» критики называют гениальной — российские зрители станут первыми за пределами конкурсных фестивалей, которые смогут это проверить.
В ролях: Эндрю Скотт, Брона Во, Денис Гоф, Катрин Дайер.
«Макгрегор: скандально известный», режиссер Гэвин Фитцджеральд
Документальный фильм о карьере знаменитого ирландского бойца смешанных единоборств Конора МакГрегора, начинавшего, как многие спортсмены, в полнейшей бедности. Теперь его знает весь мир.
«Шинель», режиссеры Шон Муллен и Мелиш Арулепп
Неожиданный сюрприз для российских зрителей нашёлся в анимационном сборнике фестиваля «Ирландские весёлые истории». Эта короткометражка основана на знаменитой повести Николая Васильевича Гоголя, так что сюжет будет узнаваем — интересно, как его трактуют ирландцы?
Все фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами. Ознакомиться с полной программой фестиваля и заказать билеты можно на его сайте.