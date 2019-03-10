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Что посмотреть на 12-ом Фестивале ирландского кино: Мо Данфорд, Эндрю Скотт, Конор МакГрегор и «Шинель»

Фестивальная колонка >>
10 марта 2019
Что посмотреть на 12-ом Фестивале ирландского кино: Мо Данфорд, Эндрю Скотт, Конор МакГрегор и «Шинель»

Наступил март, и в Россию в 12-й раз приезжает Фестиваль ирландского кино. При поддержке посольства Ирландии и ирландского государственного агентства поддержки ирландской культуры Culture Ireland он пройдёт в трёх городах: в Москве с 13 по 24 марта, в Санкт-Петербурге с 15 по 17 марта и в Казани с 22 по 24 марта. Несмотря на свою компактную программу, киносмотр продемонстрирует полный набор жанров — в ней есть драмы, комедии, мелодрамы, документальный фильм, короткометражки и мультипликация.

Фестиваль не только познакомит зрителя с новинками ирландского кино, но и предоставит возможность пообщаться с его создателями. Гостями праздника станут актёры Мо ДанфордИгра престолов», «Викинги») и Катрин Уокер; режиссёры Ребекка Дейли, Дейв Тайнан и Дэвид О’Рейли. После показов фильмов гостей фестиваля, по традиции, состоятся зрительские обсуждения вместе с авторами.

Кино-театр.ру выбрал для вас самые интересные фильмы смотра


«Черный 47-ой», режиссёр Лэнс Дэйли


Мо Данфорд в этом году представляет сразу четыре картины, российской премьерой одной из которых и открывается фестиваль. «Черный 47-ой» — триллер о мести и справедливости во времена Великого голода в Ирландии 1845-49 годов. Его одинокого героя можно сравнить с персонажами вестернов Клинта Иствуда, а сам фильм в Ирландии уже стал кассовым блокбастером.

В ролях: Джеймс Фрешвилл, Хьюго Уивинг, Барри Кеоган, Мо Данфорд.



«Майкл внутри», режиссёр Фрэнк Берри


Социальная драма о пенитенциарной системе Ирландии наверняка найдёт отклик у российских зрителей, поскольку главный герой картины легко узнаваем. Этот подросток из неполной семьи и хотел бы не заходить на тёмную сторону жизни, но всё равно увлекается туда будто неизбежным её течением. Хороший парень Майкл оказывается за решёткой, а после короткого заключения не вернуться в тюрьму снова почти невозможно.

В ролях: Дафид Флинн, Лалор Родди, Мо Данфорд, Робби Уолш.



«Сезон измен», режиссер и сценарист Марк О’Роу


Российская премьера «разговорной» мелодрамы с тонкой актёрской игрой. Две семейных пары счастливо живут в пригороде Дублина, но однажды, за общим обедом, они открывают, что не очень-то хорошо знают друг друга...

В ролях: Киллиан Мёрфи, Ева Бертистл, Катрин Уокер и Эндрю Скотт.


«Стальная страна», режиссер Саймон Феллоуз

Что посмотреть на 12-ом Фестивале ирландского кино: Мо Данфорд, Эндрю Скотт, Конор МакГрегор и «Шинель»

Триллер о мусорщике Дональде, расследующем исчезновение мальчика в американской глубинке — и уже вторая российская премьера фестиваля, в которой занят знаменитый Эндрю Скотт («Шерлок»). Его игру в «Стальной стране» критики называют гениальной — российские зрители станут первыми за пределами конкурсных фестивалей, которые смогут это проверить.

В ролях: Эндрю Скотт, Брона Во, Денис Гоф, Катрин Дайер.




«Макгрегор: скандально известный», режиссер Гэвин Фитцджеральд


Документальный фильм о карьере знаменитого ирландского бойца смешанных единоборств Конора МакГрегора, начинавшего, как многие спортсмены, в полнейшей бедности. Теперь его знает весь мир.



«Шинель», режиссеры Шон Муллен и Мелиш Арулепп


Неожиданный сюрприз для российских зрителей нашёлся в анимационном сборнике фестиваля «Ирландские весёлые истории». Эта короткометражка основана на знаменитой повести Николая Васильевича Гоголя, так что сюжет будет узнаваем — интересно, как его трактуют ирландцы?



Все фильмы демонстрируются на английском языке с русскими субтитрами. Ознакомиться с полной программой фестиваля и заказать билеты можно на его сайте.


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Анна Кузьмина
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Ева БиртистлМо ДанфордКлинт ИствудБарри КеоганКиллиан МёрфиЭндрю СкоттХьюго Уивинг
фильмы
ВикингиШерлок

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Что посмотреть на 12-ом Фестивале ирландского кино: Мо Данфорд, Эндрю Скотт, Конор МакГрегор и «Шинель» фотографии
Что посмотреть на 12-ом Фестивале ирландского кино: Мо Данфорд, Эндрю Скотт, Конор МакГрегор и «Шинель» фотографии
Что посмотреть на 12-ом Фестивале ирландского кино: Мо Данфорд, Эндрю Скотт, Конор МакГрегор и «Шинель» фотографии
Что посмотреть на 12-ом Фестивале ирландского кино: Мо Данфорд, Эндрю Скотт, Конор МакГрегор и «Шинель» фотографии
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