Безграничные возможности: «У нас выросло целое поколение, которое не могло увидеть российское кино»

Фестиваль «Кинотавр» является главным смотром отечественного кино – нового, яркого, порой несовершенного, но безусловно отражающего тенденции развития российского кинематографа. В этом году пройдет юбилейный 30-й смотр. Годы существования «Кинотавра» – это и время становления отечественного кино. От его экстремальных опытов 1990-х до нынешней индустрии с яркими дебютами, авторскими именами и арт-мейнстримом. Однако этот непростой, но вполне примечательный путь отечественного кино отследить удается далеко не всем. И речь сейчас не о зрителях, скептически настроенных по отношению к российским фильмам (таких, впрочем, как свидетельствуют сборы в том числе и авторских картин, становится меньше), а о людях, которые долгие годы лишены были возможности смотреть российское кино на большом экране. В данном случае – о людях с проблемами зрения и слуха.
фото: Пресс-служба "Кинотавра"
В июне 2017 года в России вступил закон о том, что все полнометражные национальные фильмы (игровое кино и анимация), созданные при поддержке государства или получившие деньги на прокат от Фонда кино, должны быть снабжены расширенными субтитрами для людей с нарушениями слуха и тифлокомментариями для слабовидящих. Тогда же министерство культуры РФ отчиталось, что в рамках программы «Доступная среда» к дате вступления в силу закона обеспечило субтитрами и тифлокомментариями 38 полнометражных фильмов, в числе которых были картины Сергея Эйзенштейна, Андрея Тарковского, Леонида Гайдая, Эльдара Рязанова, а также «Американская дочь» и «Зимний вечер в Гаграх» Карена Шахназарова и «Родня» Никиты Михалкова. На адаптацию картин, которые теперь слабовидящим и слабослышащим можно легально посмотреть в интернете, ушло 26,3 миллиона рублей. Хотя уже даже в 2017 году на торрентах к большинству зарубежных (но не российских) фильмов всегда можно было скачать расширенные субтитры – да, не всегда профессиональные, но они действительно давали возможность как минимум слабослышащим зрителям следить за развитием кинематографа.
«Мы всегда хотели, чтобы фильмы, получившие призы на «Кинотавре», увидело как можно больше людей. Да, большинство из них имеют прокат, но тем не менее мы понимали, что показом охвачены далеко не все. Мы знали о законе, принятом в 2017 году, провели мониторинг и поняли, что система показа фильмов – в особенности новых российских – с субтитрами и тифлокомментариями не развита. Нет системы информирования этой аудитории о том, что они в принципе имеют право прийти в условный кинотеатр «Ноябрь» и попросить наушники с тифлокомментариями или панель со специальными субтитрами на те фильмы, которые ими снабжены. И это обязаны им предоставить. Так у нас родилась идея программы показов картин, получивших на «Кинотавре» призы, для людей с нарушениями зрения и слуха», – рассказывает продюсер фестиваля Полина Зуева.
На программу показов, которую назвали «Безграничные возможности», выделил деньги Фонд президентских грантов, продюсеры и режиссеры с удовольствием предоставили фильмы для показа, а также с воодушевлением согласились на последующие Q&A, площадки после долгих поисков тоже нашлись. Главной проблемой оказалось информирование именно нужной аудитории.
«Никаких социальных сетей, где можно точечно работать именно с людьми, имеющими нарушения зрения и слуха, нет, каких-то специализированных СМИ, которые работали бы только на эту аудиторию, тоже. Есть только специальные организации, которые, как выяснилось, крайне неповоротливы. Более того, в одной из таких нам вообще пытались указать на то, что можно показывать, а что нельзя», – говорит Зуева.
фото: Пресс-служба "Кинотавра"
Из понятных путей работы с целевой аудиторий было сотрудничество с Всероссийским обществом слепых (ВОС) и Всероссийским обществом глухих (ВОГ). Вторые, как говорит продюсер «Кинотавра», оказались более активны, а вот ВОС несколько забуксовали процесс, хотя московское отделение этой большой организации, имеющее, к слову, собственное радио, очень помогло.
«В прошлом году мы поняли, что, по сути, для молодого поколения, которое с советских времен не входит в ВОС или ВОГ, вообще ничего нет. Это вполне самостоятельные, современные, независимые люди 20-30 лет, которые фактически не имели возможности познакомиться с современным российским кино. Все, что им было доступно в кинотеатрах, и это касается только слабослышащей части этой аудитории – это зарубежные фильмы на языке оригинала с субтитрами», – отмечает PR-директор «Кинотавра» Анна Васильева.
Она рассказывет, что в 2018-м им удалось привлечь на показы очень много молодых ребят с нарушениями слуха – и для них просмотр свежих отечественных картин на большом экране стал новым опытом. Российские фильмы по указанным выше причинам они практически не видели, хотя живо интересуются кинематографом и стараются следить за ним.
фото: Пресс-служба "Кинотавра"
«Но таких энергичных и всем интересующихся ребят, прямо скажем, немного. Особенно среди людей с нарушениями зрения, с которыми, по понятным причинам, работать тяжелее – им гораздо сложнее передвигаться самостоятельно, многие из них приходят с сопровождающими. В прошлом году, кстати, к нам почти на все показы приходил молодой человек, с собакой-поводырем, и у нас был серьезный скандал из-за собаки в одном из кинотеатров, куда ее не хотели пускать, хотя закон был на нашей стороне», – говорит Васильева.
Действительно: тем же документом, что ввел обязательные субтитры и тифлокомментарии, всем кинотеатрам с 1 января 2018 года было предписано обеспечивать условия доступности кинопоказа для людей с ограничениями. Но что уж говорит о собаках-поводырях, если у нас во многих кинотеатрах, в том числе и московских, даже нет пандусов или лифтов для комфортного передвижения.
В этом году площадкой для программы «Безграничные возможности» стал Центр документального кино, расположенный напротив станции метро «Парк культуры». Показы пройдет с 16 по 31 марта.
«Все делается на деньги президентского гранта, потому что спонсоров для этого искать, понятно, тяжело. Никаких денег мы не зарабатываем, это такая наша социальная ответственность. В прошлом году мы делали показы в нескольких кинотеатрах, но практика показала, что лучше все делать в одном месте. И самым комфортным оказался Центр документального кино. Мы проводим показы только в выходные дни, потому что многие из целевой аудитории работают, в будни им неудобно. Кроме того, мы стараемся показывать фильмы преимущественно днем, потому что людям с нарушениями зрения вечером очень сложно перемещаться», – уточняет Полина Зуева.
фото: Пресс-служба "Кинотавра"
С учетом вступившего в силу в 2017 году закона большинство фильмов с господдержкой уже имеют субтитры и тифлокомментарии. Однако организаторы «Безграничных возможностей» внимательно следят за адаптацией выбранных фильмов для показа и сотрудничают со специалистами, которые занимаются конкретно подготовкой тифлокомментариев и специальных субтитров. Специалистов таких, правда, немного.
«Тифлокомментарии должны быть довольно сухие, без какого-либо интонирования, но при этом они должны максимально четко для слабовидящего человека описывать то, что происходит на экране. Тут есть свои тонкости. Например, начинается фильм в тишине, мы видим лес, и откуда-то издалека едет машина, которую мы еще не слышим. В таком случае это проговаривается. Но если уже, например, слышен звук машины, то об этом говорить уже не надо. Люди обижаются, если им начинают рассказывать все вообще. Поэтому мы и работаем со специалистами по тифлокомментариям, так как они обладают нужной экспертизой в этих вопросах и четко понимают, что нужно проговаривать, а что – нет», – отмечает технический директор «Кинотавра» Всеволод Косаренков.
Он подчеркивает, что сейчас по сути все DCP-серверы, на которых в кинотеатры доставляются фильмы, имеют возможности для показа фильма с тифлокомментариями. Там есть специальный выход для того, чтобы воткнуть миниджек с радиопередатчиком, благодаря которому звук распространится в наушники, выдаваемые людям с ограничениями зрения. Наушники – такие же, как и, например, для синхронного перевода, но в кинотеатрах их обычно немного. Для больших мероприятий такое оборудование необходимо арендовать.
фото: Пресс-служба "Кинотавра"
Также для «Безграничных возможностей» фестиваль специально печатает программу показов шрифтом Брайля. По словам Полины Зуевой, «перевод на него стоит больших денег, так как рынка, спроса и конкуренции нет». Типографий, работающих со шрифтом Брайля, даже в Москве очень мало.
«Наш буклет выполнен в современной технике термопереноса, когда текст размещается только на одной стороне листа, что позволило напечатать буклет на качественной плотной бумаге. Высота выпуклой точки составляет 0,5 мм, а диаметр 1,2 мм – этого достаточно для ее распознавания на ощупь. Когда я занималась переводом и версткой буклета, я советовалась со специалистами по Брайлю, мне важно было понять, на что нужно обратить внимание. И неожиданным для меня, например, оказалось, что дизайн макета (например, расположение текста) возможно и важно сохранить при переводе и верстке на Брайле. Также перед отправкой в печать буклета, его перевод был вычитан незрячими редакторами», - рассказывает руководитель промо-службы фестиваля «Кинотавр» Дарья Кровякова.
«Как показывает опыт прошлого года, людям с проблемами слуха и зрения просто катастрофически не хватает возможности смотреть кино в кинотеатре, чувствовать себя частью кинематографических процессов. Я подчеркну – катастрофически не хватает. И в прошлом году, когда я отвечала на вопросы после «Аритмии», было ощущение, что именно этим зрителям кино нужно сильнее, чем кому бы то ни было. Это был не просто пассивный просмотр. Это можно было назвать настоящей жаждой испытывать эти эмоции, обсуждать, быть в дискурсе современного кино. И я очень рада, что в этом году моя картина снова будет показана на этом фестивале», – говорит Мещанинова.
фото: Пресс-служба "Кинотавра"
Ее коллега – режиссер Иван И. Твердовский – также уверен, что фестиваль дает возможность увидеть российское кино совершенно новой аудитории и является важным шагом для погружения зрителей с проблемами слуха и зрения в современный киноконтекст.
«Когда мы делали мою дебютную картину «Класс коррекции», фильм своей тематикой привлекал эту аудиторию, они следили за его выходом, и тогда ребята жаловались на то, что нет тифлокомментариев, субтитров. У нас они были сделаны таким «кустарным» образом – они нам их подарили и это было очень здорово. Проблема была в том, что в индустрии не было правила делать субтитры и тифлокомментарии, но за четыре года ситуация, к счастью, изменилась. Появился и фестиваль «Безграничные возможности», который позволяет показать новые российские фильмы зрителям, который действительно испытывали очень большой дефицит отечественного кино. Мне и самому будет интересно и полезно закрыть глаза и посмотреть фильм с тифлокомментариями, а также услышать вопросы после показа», – отмечает Твердовский.
Показы фильмов пройдут с 16 по 31 марта в Центре документального кино. Информация о программе опубликована на сайте www.kinotavr.ru Вход для людей с проблемами слуха и зрения свободный. Желающих посетить показы кинофестиваля просят зарегистрироваться по телефону: +7.985.483.72.29 или E-mail: vozmozhnosti.fest@gmail.com