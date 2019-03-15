Киноконтекст: Ситора Алиева – о соединении кино с YouTube и новых фестивальных тенденциях

Фестивальный сезон 2019 начался ударно – в Роттердаме показали полнометражный режиссерский дебют актера Григория ДобрыгинаSheena667, на Берлинале – режиссерский дебют актера «Гоголь-центра» Александра Горчилина «Кислота», уже успевший выйти в российский прокат, а до этого отмеченный наградой фестиваля «Кинотавр», и первую работу Александра Золотухина, ученика Мастерской Сокурова «Мальчик русский». О том, какими тенденциями запомнился предыдущий фестивальный год, итоги которого недавно, в том числе, подвела и российская кинопремия «Ника», объявив номинантов, и чего ждать от года нынешнего, Кино-театру.ру рассказала программный директор «Кинотавра» Ситора Алиева.
фото: Пресс-сдужба "Кинотавра"
Тигры прошлого: «Война Анны» как главный фильм 2018-го
Фестивальное кино всегда отражает состояние мира. Наше кино в прошлом году дало оригинальных, разных и в некотором роде экстраординарных героев для западного зрителя. В этом смысле 2018-й стал годом уникальным. По традиции начался он с Роттердама, где прошла премьера, как теперь уже ясно, главного российского фильма прошлого года «Война Анны» Алексея Федорченко, отмеченного сначала премией Гильдии киноведов и кинокритиков «Белый слон», затем, что совсем неожиданно, «Золотым орлом». С учетом совершенно разной конкуренции на этих двух премиях для «Войны Анны» такого исхода не мог предположить, пожалуй, никто. Сейчас фильм заявлен почти во всех номинациях «Ники».
Продолжился 2018-й «Довлатовым», которого знает интеллигентная аудитория разных стран. Не так давно картину Алексея Германа-младшего показывали в Женеве. Жизнь фильма, который мы все обсуждали, началась год назад на Берлинском кинофестивале, его купил для показа Netflix, у него активная внефестивальная жизнь. И это здорово, когда картина из прошлого – тонкая, чувствительная, точно сделана ритмически, невероятно стильная, – получила такую жизнь и приз на Берлинале для художника-постановщика Елены Окопной – за воссоздание среды, эпохи. Абсолютно правильный и точный.
Еще один призер фестивального года – «Человек, который удивил всех» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, удостоенный награды Венецианского кинофестиваля. Этот проект был поддержан международным сообществом еще на стадии различных питчингов, у него сложилась успешная фестивальная судьба, а буквально на этой неделе он вышел во французский прокат. Рассказанная в этом фильме история, прекрасно сыгранная Евгением Цыгановым и Натальей Кудряшовой, универсальна, понятна зрителям в любой точке мира.
фото: "Человек, который удивил всех"
Прошлый год запомнился разнообразием пространства и времени, в которых происходят действия фильмов. Это и эпоха Толстого в «Истории одного назначения» Авдотьи Смирновой, отмеченной призом зрительских симпатий и призом за сценарий на «Кинотавре», а затем и «Золотым орлом» за сценарий, и Холокост в «Войне Анны», Советский Союз в разных его аспектах – от писательской среды 1970-х, как в «Довлатове», до музыкальной 1980-х, как в «Лете» Кирилла Серебренникова (и уже в этом году, кстати, эта тема продолжается в «Юмористе»).
В двух других главных фестивальных фильмах – «Человек, который удивил всех» и «Сердце мира» – действие происходит в нынешнее время, в лесу. Все эти разные фестивальные истории говорят об одном. Несмотря на то, что нас по-прежнему часто игнорируют на международных смотрах (знаю несколько ситуаций, когда между сербским и русским фильмом выбирают сербский), российское фестивальное кино развивается, провоцирует интерес отборщиков. «Кислота» – один из немногих фильмов прошлого года, где действие происходит в городе, – участвовавшая в «Панораме» уже нынешнего Берлинале, это только доказывает. Нельзя не упомянуть в этом контексте и также затрагивающих тему болезненных детско-родительских отношений и одиночества «Подбросов» Ивана И.Твердовского, отмеченных специальным призом фестиваля в Карловых варах, и уже более глобальное высказывание «Мира» Дениса Шабаева, получившее награду на фестивале «Темные ночи» в Таллине.
Ключевой для отечественного кино стала тема выживания и поиска свободы. Это и «Война Анны» – мы все сегодня, как эта маленькая девочка в поисках выхода, Довлатов в ситуации его тотальной несвободы внутренней и условно внешней, «Лето», где музыка – это свобода. В дебютном фильме Владимира Битокова «Глубокие реки», отмеченном не только на «Кинотавре», но и на фестивале в Онфлере, люди в горах становятся заложниками собственной ненависти друг к другу, в той же «Кислоте» вообще во главу угла ставится тема выбора – персонального, гендерного, с кем жить, как жить, какое искусство предпочесть. А если уж говорить о победителе прошлогоднего «Кинотавра» – фильме «Сердце мира», – то это, на мой взгляд, одна из самых сложных и философских лент последнего десятилетия. Тема свободы – в лесу или в клетке – интерпретируется невероятным образом. Может быть, впервые в отечественном кинематографе она поднимается так прямо и достаточно жестко. Все фильмы, прошедшие в прошлом и уже этом году фестивальную жизнь, удивительные. Они покоряют и увлекают, могут нравиться или не нравиться, но они очень живые, невероятно художественные и жестко корреспондирующие с сегодняшним днем. Они сделаны без какой-либо искусственности и желания понравиться. Они сделаны авторами с бескомпромиссной позицией.
Герои настоящего: YouTube, социальные связи и сериалы
В российском кино в прошлом году произошло интересное событие - присуждение премии молодых критиков «Голос» сериалу Жоры Крыжовникова «Звоните ДиКаприо!». На мой взгляд, оно стало невероятно важным шагом в сторону российских сериалов. Хотим мы или не хотим, сегодня сериалы и есть победа кинематографа последнего десятилетия. В мире вообще это не обсуждается, они уже победили Голливуд. Но наконец и русские сериалы приобрели другую модификацию – интеллектуальную, глубокую, серьезную. И мне действительно очень понравились «Звоните ДиКаприо!», «Домашний арест» и «Обычная женщина». Все эти три обсуждаемых в прошлом году проекта базово пробуют современную реальность, но каждый в своем авторском ключе. Раньше российские сериалы, если можно так сказать, были рекламоносителями. Так вот эти уже не рекламоносители. Это глубокие, серьезные, осмысленные проекты.
«Звоните ДиКаприо!» для меня одно из самых современных высказываний, где СПИД – это медийность, а медийность – это СПИД. Поэтому когда режиссер вольно или невольно, думал он об этом или нет, дошел до мысли, что им заражаются на «Кинотавре», в этом есть интересная логика. Хотя в этом контексте мы точно не главный источник. Эта актуальная и смелая картина о том, что медийность разрушает человека, касается каждого из нас. «Обычная женщина» – невероятно страшная история, многие, мне кажется, даже не поняли, какой это фильм ужасов. Если в «ДиКаприо!» есть герой, который всех размазал, то тут женщина со своей мещанской логикой, которая заполонила все пространство, когда деньги действительно не пахнут, а манипуляция – часть жизни любой семьи, которая у нас, как известно, «ячейка общества».
Возможно, эти сериалы не смогли захватить всю Россию, как «Домашний арест», устроивший настоящий бум вокруг жанрового комедийного сериала – чего не ожидал, кажется, никто, в том числе и сами авторы. Это невероятно актуальный проект, который впервые так жестко и смешно показал нам нашу многоэтажную жизнь, и во всем его юморе есть настоящая боль и смелая авторская позиция. Сериалы также подтверждают очевидный прорыв российского кино в желании высказаться о свободе. И это был, пожалуй, первый год, когда люди отказались по-настоящему от внутренних цензоров и пошли навстречу реальности – как минимум своей. Кстати говоря, два из трех упомянутых мною сериалов вышли только на онлайн-платформе. Интернет полностью проник в нашу жизнь и в кино, что доказал и нынешний Роттердамский кинофестиваль.
фото: "Домашний арест"
Роттердам остается фестивалем дебютного кино, хранит верность поиску, свободе, экспериментам и абсолютному отсутствию давления со стороны. И по-прежнему Роттердам – это абсолютно современный дух кинематографа, который, к сожалению, набирает обороты в силу того, что усиливается не интеллектуальная или творческая составляющая, а – технологии. Конечно, всегда ценно то, что снято условно за 5 тысяч евро, как немецкий фильм «Тридцать» – удивительное роуд-муви по одному из берлинских районов, которое для нас выглядит как абсолютно современный Чехов, заряженный на движении людей в ночи и общении. Это коммуникация людей разных национальностей в течении суток, когда они хотят отметить день рождения одного из них. И это как раз тот случай, когда режиссерская фантазия, интеллект доминировали над бюджетом, а страсть режиссера снять фильм доминировала над всеми остальными проблемами, поэтому получилось легкое, чеховское, современное, тонкое кино, снятое реально за 5 тысяч евро. При этом ни разу ни секунды не было видно дешевизны ни в чем. Как люди умудряются складывать свою бюджетную составляющую, я не знаю, но ничего подобного в России пока не видела. Этот фильм был вне конкурса, но, тем не менее, оставил достаточно серьезный след не только у меня, но и у моих российских коллег, потому что это случай яркого проявления подлинного творчества.
Победителем конкурса оказался фильм, сделанный из видео героев YouTube молодой девушкой-китаянкой, это копродукция Америки и Гонконга. Очень здорово, что режиссер взялась за такой жесткий материал прямого реализма и очень ярко смогла его собрать, ритмически выстроить. Все герои с разной судьбой. Китай – страна, где огромное количество людей живут в интернете, он стал каким-то невероятным спасением человеческого духа. Соединение кинематографа с сетью типа YouTube – это и есть современный подход к киноязыку, когда с одной стороны есть реализм, а с другой – концепция автора, который ищет героев, подбирает их под свою идею, когда он пользуется живым материалом для достижения собственных задач и целей.
Григорий Добрыгин, представлявший в конкурсе Россию, сделал невероятно важную картину Sheena667, тоже связанную с Сетью, которая даже важнее, чем сами герои, потому что она меняет их жизнь, их сущностное представление о ней. Когда человек может сойти с ума, когда увидел девушку-проститутку онлайн, и искренне в нее влюбиться, пытаться поехать к ней, это невероятно мило, сентиментально, но самое смешное, что ты в это веришь, потому что режиссер нашел свой киноязык (в фильме также замечательная операторская работа Михаила Кричмана) для того, чтобы показать, что такое семья, как Сеть вообще может влиять сегодня на сознание человека, как женщина и мужчина, живущие на разных планетах, сходятся во имя этих разных целей и остаются на разных планетах, как вообще здорово, что есть эта новая энергия жизни. Это очень честный месседж и очень феминистский фильм. Снять такой мужчине сложно, но у Добрыгина это получилось.
фото: Sheena667
Тема семьи и поиска партнера стала суперважной и для Берлинского фестиваля. Картины, которые мы видели в «Панораме» и в конкурсе, объединены этой общей идеей. Сам конкурс, несмотря на унылость и банальность некоторых фильмов, также четко работает с подобным материалом, отражает темы комьюнити и человека, который как электрод, попадает в среду и раскрывает её, а среда – его. К тому же, в каждом втором дебюте, который я смотрела, возникает еще и тема взросления, поиска себя. Например, Monos, ранее получивший награду на «Сандэнсе», где речь идет о сообществе подростков, живущих в условных бразильских чащах.
В прошлом году в России было огромное количество дебютов – так, что мы решили организовать отдельный конкурс. В этом году такого, вероятно, не будет. Но о тенденциях уже можно говорить. Трендом по-прежнему является независимое кино и региональное как его часть. Такое кино мы ждем. Регионы активизировались, это важный для российского кино тренд. Кино заразило всех, факультеты медиа повсюду снимают свое кино и присылают нам – в основном в программу короткого метра. Региональное кино и независимый кинематограф тесно связаны. Никто их там не финансирует, они сами находят способы снять фильмы без денег. Это нужно понимать и ценить. Страсть к созданию первого фильма выше желания получить деньги у условного Минкульта. И это заметно во всем мире.
фото: Пресс-служба "Кинотавра"
Такой курс на независимость есть и на федеральном уровне. Появление нового источника денег в виде фонда развития кино – это суперуспех. Это говорит о том, что есть умные люди, у которых есть деньги и они готовы их тратить на то, что условно называется авторским кинематографом, понимая, что он в принципе не может быть сильно прибыльным. Конечно, когда создаются новые возможности финансирования свободного авторского кинематографа, который развивает и саму индустрию, это безусловный плюс. Важно, чтобы деньги соединились с профессиональными людьми, которые знают, что такое кинопроцесс. И важно, что есть новая опция, уже не исходящая от государства, – это дополнительное финансирование и очень большая возможность открывать таланты, поддерживать их и давать новых авторов, что немаловажно.
Безусловным кинотрендом во всем мире остается женская тема. Кстати, на «Кинотавре» она появилась достаточно давно – в 2007 году, когда в конкурсе были представлены работы Киры Муратовой, Марины Разбежкиной, Валерии Гай Германики, Светланы Проскуриной, Марины Любаковой, Татьяны Воронецкой, Анны Меликян. Так что я все-таки придерживаюсь мнения, что глупо делить режиссеров на женщин и мужчин, но не признать того, что в профессии действительно становится больше женщин, не могу. Феминизация – главный процесс в российском кинематографе, идущий уже далеко не первый год. Это объясняется тем, что далеко не все мужчины готовы остаться в кино по причине вечного поиска денег. Я знаю участников «Кинотавра» и Каннской программы, которые после фестивалей обошли всех продюсеров и когда те сказали «нет», сменили профессию. Кино связано с бесконечным поиском денег и постоянно слышать отказы могут не все. Это борьба за бюджет, за попадание в Фонд кино, Минкульт или к инвесторам. Женщины в этом плане сегодня сильнее, и они готовы слышать «нет». И это реальность, которую и в этом году, как и всегда в российском кинопроцессе, попытается отразить «Кинотавр».