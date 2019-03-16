Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Суздаль-2019: Делай как я! // Питчинг анимационных детских сериалов

Фестивальная колонка >>
16 марта 2019
По итогам проведенного питчинга Открытого российского фестиваля анимации «Союзмультфильм» выбрал новые сериальные проекты для дальнейшей разработки. Ими стали два будущих сериала для младших возрастных групп – «Эй!» и «Пип и Поля».

Суздаль-2019: Делай как я! // Питчинг анимационных детских сериалов

«Эй!» – выполненный в технике 2D проект режиссера Александра Караваева, автора идеи анимационного сериала «Домики». Главный герой – забавный маленький черепашонок, который в каждой серии учится какой-нибудь простой вещи: чистить зубы, завязывать шнурки, разбираться в сигналах светофора, считать до десяти и т.п. Сериал рассчитан на детей от 2 до 4 лет, в разработке около 50 эпизодов продолжительностью около 1 минуты. Авторы планируют две версии – русскую и англоязычную.

Суздаль-2019: Делай как я! // Питчинг анимационных детских сериалов
фото: пресс-служба фестиваля // Главный герой проекта - черепашонок Эй


«Пип и Поля» – 2D сериал, предложенный выпускником ВГИКа Джалилем Ризвановым, рассказывает о приключениях брата и сестры в вымышленном мире детской игры. Пипу 4 года, он фантазер, Поля на два года старше, она рациональнее брата и во всем хочет быть первой. Для Пипа и Поли их игрушки – настоящие друзья, которые могут говорить, веселиться или обижаться. Запланировано 26 серий в первом сезоне, по 11 минут, главная аудитория – дети от 3 лет.

Суздаль-2019: Делай как я! // Питчинг анимационных детских сериалов


Всего в ходе очной защиты было представлено 7 проектов. Помимо двух отобранных продюсерский совет киностудии «Союзмультфильм» оценил сериал «Светик и Тиша» (реж. Ирина Воск) о двух друзьях – девочке-светлячке и мальчике-сверчке, – у которых разные способы познания мира. Светик – визуал, творческая личность, для Тиши важны звуки и музыка, а еще он очень трудолюбив. «Светик и Тиша» – финалист первого в истории «Союзмультфильма» конкурса сценариев. В разработке сценарии 200 серий по 5 минут с четкой драматической структурой и музыкальными вставками. Авторы придумали большое количество персонажей с разными характерами и темпераментами. По их задумке, этот проект помог бы детям от 4 лет на примере героев сериала научиться выстраивать отношения с разными людьми. На защите этот проект выглядел наиболее разработанным и продуманным, авторы придумали даже рекламный слоган – «Вперед за звуками и светом».

Суздаль-2019: Делай как я! // Питчинг анимационных детских сериалов
фото: пресс-служба фестиваля // Обложка презентации проекта "Светик и Тиша"


Сценарист и художник из Казани Ольга Волкова представляла «Приключения Вари», вертикальный сериал, где главная героиня попадает на страницы книг, которые читает с родителями. Серии по 5 минут, целевая аудитория – дети от 3,5 лет. Варя – любознательная девочка, ее мама – художник иллюстратор детских энциклопедий. Кот Паштет – знаток истории и искусства – помогает девочке попасть в книги, иногда вместе с папой. Приключения, по задумке автора, будут развивать кругозор детей и стимулировать интерес к творчеству. Визуальный стиль сериала намерено приближен к книжной графике, технически будет выполнен в жанре перекладки.

Суздаль-2019: Делай как я! // Питчинг анимационных детских сериалов
фото: пресс-служба фестиваля // Варя и Паштет из проекта "Приключения Вари"


Сценарист из Санкт-Петербурга Лидия Утемова (один из авторов «Летающих зверей») рассказала о проекте «МЯУзей» о котенке, живущем в подвалах Эрмитажа с родителями и воспринимающем музей как игровое пространство. Для того, чтобы показать детям, что музей – это не скучно, автор устраивает котенку сомнительные шестиминутные приключения, каждый раз в новом зале Эрмитажа. В одной из серий герой забирается в египетский саркофаг, в другом хочет съесть рыбу на картине эпохи Возрождения и рвет ее. Похоже, к концу 26-й серии (ровно столько запланировано в первом сезоне) от Эрмитажа совсем ничего не останется.

Суздаль-2019: Делай как я! // Питчинг анимационных детских сериалов
фото: пресс-служба фестиваля // Мариус из проекта "МЯУзей" в шаге от того, чтобы порвать картину


Заявка сериала «Матвей Матвеич, монстр» – 16 серий по 6,5 минут – комедийный сериал с музыкальными вставками, посвященный существам из детских страхов. Это история маленького монстра, который боится темноты и собак, любит играть в футбол и выращивать цветы, и его тайной дружбы с человеком – мальчиком Димой. У монстра есть родители и сестра, причем его мама в детстве тоже дружила с человеческим мальчиком. У картины множество референсов – от «Малыша и Карлсона» и «Домовенка Кузи» до «Корпорации Монстров» и всех-всех-всех фильмов про добрую нечисть. Автор проекта – Анастасия Соколова.

Суздаль-2019: Делай как я! // Питчинг анимационных детских сериалов
фото: пресс-служба фестиваля // эскиз героев сериала "Матвей Матвеич, монстр"


Самым недетским и непохожим на остальные проекты выглядела на питчинге «Охота на Снарка», вдохновленная произведением Льюиса Кэрролла. Автор и режиссер – Василий Корепанов, пилот его сериала в черно-белом варианте участвует в основной программе фестивальных показов. Визуальными референсами для этого проекта стал Cuphead и мультипликация 30-х годов студии Флейшера. 10 серий проекта вытекают из восьми оригинальных глав произведения Кэрролла, именуемых «воплями». Девять героев со сложными отношениями отправляются на загадочный остров на поиски Снарка: пугливый и тревожный Булочник, враждующие Башмачник и Болванщик, Браконьер и Бобер, которые тоже не любят друг друга по понятным причинам, Банкир и Брокер, Барристер и Бильярдный маэстро. Другие референсы – «По ту сторону изгороди», «Приключения капитана Врунгеля», «Остров Сокровищ».

Суздаль-2019: Делай как я! // Питчинг анимационных детских сериалов
фото: пресс-служба фестиваля // Кадр из пилотной серии "Охота на Снарка"

Очевидно, что в конкурсе победили проекты, признанные самыми коммерчески перспективными и недорогими в производстве. Директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев прокомментировал выбор победителей по итогам питчинга: «Мы выбрали два очень разных проекта – «Эй!» – это обучающий сериал, «Пип и Поля» – скорее развлекательный, однако в нем показана модель игры и ее принятия как ценной вещи. Играть не менее важно, чем получить какое-то точное знание об этом мире».

Заявки для участия в конкурсе проектов принимались с 20 декабря 2018 г. по 27 января 2019 г. Всего было прислано 45 проектов, лучшие из которых по решению оргкомитета фестиваля и были допущены до очной защиты.

версия для печати
Поиск по меткам
Екатерина ВизгаловапитчингСуздальский фестиваль
персоны
Борис Машковцев
фильмы
Домовёнок КузяКорпорация монстровЛетающие звериМалыш и КарлсонОстров сокровищПо ту сторону изгородиПриключения капитана Врунгеля

фотографии >>
Суздаль-2019: Делай как я! // Питчинг анимационных детских сериалов фотографии
Суздаль-2019: Делай как я! // Питчинг анимационных детских сериалов фотографии
Суздаль-2019: Делай как я! // Питчинг анимационных детских сериалов фотографии
Суздаль-2019: Делай как я! // Питчинг анимационных детских сериалов фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Валерий Потанин
13 марта скончался актёр Валерий Потанин.

День рождения >>

Сергей Афанасьев
Екатерина Волкова
Ольга Гобзева
Валерия Каленникова
Владимир Капустин
Нина Ракова
Александр Тимошкин
Нина Шацкая
Сергей Юрский
Барбара Баргеловская
Карлхайнц Бём
Сиена Гиллори
Александра Даддарио
Надя Тиллер
Эрик Эстрада
Изабель Юппер
все родившиеся 16 марта >>

Афиша кино >>

Первая республика
драма, исторический фильм
Россия, 2018
Русское краткое. Выпуск 3
драма, комедия, музыкальный фильм
Россия, 2019
ВМаяковский
арт-хаус, биография
Россия, 2018
Пиковая дама. Зазеркалье
мистика, фильм ужасов
Россия, 2019
Середина 90-х
комедия, трагикомедия
США, 2018
Чайка
драма, комедия, экранизация
США, 2018
Агент Мамбо
комедия, криминальный фильм
Россия, 2019
Водяная
детский фильм, фэнтези, экранизация
Россия, 2018
Время возмездия
боевик, драма, криминальный фильм
США, 2018
Добро пожаловать в Акапулько
боевик, комедия, триллер
США, Болгария, Мексика, 2019
Звонок мертвецу
боевик, детектив, криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Германия, 2018
Норм и Несокрушимые: ключи от королевства
комедия, приключения, семейное кино
Индия, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен