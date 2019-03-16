Суздаль-2019: Делай как я! // Питчинг анимационных детских сериалов

По итогам проведенного питчинга Открытого российского фестиваля анимации «Союзмультфильм» выбрал новые сериальные проекты для дальнейшей разработки. Ими стали два будущих сериала для младших возрастных групп – «Эй!» и «Пип и Поля».
«Эй!» – выполненный в технике 2D проект режиссера Александра Караваева, автора идеи анимационного сериала «Домики». Главный герой – забавный маленький черепашонок, который в каждой серии учится какой-нибудь простой вещи: чистить зубы, завязывать шнурки, разбираться в сигналах светофора, считать до десяти и т.п. Сериал рассчитан на детей от 2 до 4 лет, в разработке около 50 эпизодов продолжительностью около 1 минуты. Авторы планируют две версии – русскую и англоязычную.
фото: пресс-служба фестиваля // Главный герой проекта - черепашонок Эй
«Пип и Поля» – 2D сериал, предложенный выпускником ВГИКа Джалилем Ризвановым, рассказывает о приключениях брата и сестры в вымышленном мире детской игры. Пипу 4 года, он фантазер, Поля на два года старше, она рациональнее брата и во всем хочет быть первой. Для Пипа и Поли их игрушки – настоящие друзья, которые могут говорить, веселиться или обижаться. Запланировано 26 серий в первом сезоне, по 11 минут, главная аудитория – дети от 3 лет.
Всего в ходе очной защиты было представлено 7 проектов. Помимо двух отобранных продюсерский совет киностудии «Союзмультфильм» оценил сериал «Светик и Тиша» (реж. Ирина Воск) о двух друзьях – девочке-светлячке и мальчике-сверчке, – у которых разные способы познания мира. Светик – визуал, творческая личность, для Тиши важны звуки и музыка, а еще он очень трудолюбив. «Светик и Тиша» – финалист первого в истории «Союзмультфильма» конкурса сценариев. В разработке сценарии 200 серий по 5 минут с четкой драматической структурой и музыкальными вставками. Авторы придумали большое количество персонажей с разными характерами и темпераментами. По их задумке, этот проект помог бы детям от 4 лет на примере героев сериала научиться выстраивать отношения с разными людьми. На защите этот проект выглядел наиболее разработанным и продуманным, авторы придумали даже рекламный слоган – «Вперед за звуками и светом».
фото: пресс-служба фестиваля // Обложка презентации проекта "Светик и Тиша"
Сценарист и художник из Казани Ольга Волкова представляла «Приключения Вари», вертикальный сериал, где главная героиня попадает на страницы книг, которые читает с родителями. Серии по 5 минут, целевая аудитория – дети от 3,5 лет. Варя – любознательная девочка, ее мама – художник иллюстратор детских энциклопедий. Кот Паштет – знаток истории и искусства – помогает девочке попасть в книги, иногда вместе с папой. Приключения, по задумке автора, будут развивать кругозор детей и стимулировать интерес к творчеству. Визуальный стиль сериала намерено приближен к книжной графике, технически будет выполнен в жанре перекладки.
фото: пресс-служба фестиваля // Варя и Паштет из проекта "Приключения Вари"
Сценарист из Санкт-Петербурга Лидия Утемова (один из авторов «Летающих зверей») рассказала о проекте «МЯУзей» о котенке, живущем в подвалах Эрмитажа с родителями и воспринимающем музей как игровое пространство. Для того, чтобы показать детям, что музей – это не скучно, автор устраивает котенку сомнительные шестиминутные приключения, каждый раз в новом зале Эрмитажа. В одной из серий герой забирается в египетский саркофаг, в другом хочет съесть рыбу на картине эпохи Возрождения и рвет ее. Похоже, к концу 26-й серии (ровно столько запланировано в первом сезоне) от Эрмитажа совсем ничего не останется.
фото: пресс-служба фестиваля // Мариус из проекта "МЯУзей" в шаге от того, чтобы порвать картину
Заявка сериала «Матвей Матвеич, монстр» – 16 серий по 6,5 минут – комедийный сериал с музыкальными вставками, посвященный существам из детских страхов. Это история маленького монстра, который боится темноты и собак, любит играть в футбол и выращивать цветы, и его тайной дружбы с человеком – мальчиком Димой. У монстра есть родители и сестра, причем его мама в детстве тоже дружила с человеческим мальчиком. У картины множество референсов – от «Малыша и Карлсона» и «Домовенка Кузи» до «Корпорации Монстров» и всех-всех-всех фильмов про добрую нечисть. Автор проекта – Анастасия Соколова.
фото: пресс-служба фестиваля // эскиз героев сериала "Матвей Матвеич, монстр"
Самым недетским и непохожим на остальные проекты выглядела на питчинге «Охота на Снарка», вдохновленная произведением Льюиса Кэрролла. Автор и режиссер – Василий Корепанов, пилот его сериала в черно-белом варианте участвует в основной программе фестивальных показов. Визуальными референсами для этого проекта стал Cuphead и мультипликация 30-х годов студии Флейшера. 10 серий проекта вытекают из восьми оригинальных глав произведения Кэрролла, именуемых «воплями». Девять героев со сложными отношениями отправляются на загадочный остров на поиски Снарка: пугливый и тревожный Булочник, враждующие Башмачник и Болванщик, Браконьер и Бобер, которые тоже не любят друг друга по понятным причинам, Банкир и Брокер, Барристер и Бильярдный маэстро. Другие референсы – «По ту сторону изгороди», «Приключения капитана Врунгеля», «Остров Сокровищ».
фото: пресс-служба фестиваля // Кадр из пилотной серии "Охота на Снарка"
Очевидно, что в конкурсе победили проекты, признанные самыми коммерчески перспективными и недорогими в производстве. Директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев прокомментировал выбор победителей по итогам питчинга: «Мы выбрали два очень разных проекта – «Эй!» – это обучающий сериал, «Пип и Поля» – скорее развлекательный, однако в нем показана модель игры и ее принятия как ценной вещи. Играть не менее важно, чем получить какое-то точное знание об этом мире».
Заявки для участия в конкурсе проектов принимались с 20 декабря 2018 г. по 27 января 2019 г. Всего было прислано 45 проектов, лучшие из которых по решению оргкомитета фестиваля и были допущены до очной защиты.