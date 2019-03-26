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Зачем нужна Премия АПКиТ?

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26 марта 2019
27 марта Ассоциация продюсеров кино и телевидения в седьмой раз вручит в Москве, в Центре международной торговли, свою Премию, присуждаемую в 21 номинации. Этот профессиональный Приз АПКиТ учрежден в 2013 году с целью определения лучших представителей профессии и проектов, которые внесли наиболее значимый вклад в развитие отрасли. За годы существования награда стала одной из самых авторитетных в российской киноиндустрии. Присуждается она кино- и телепроектам, показанным в минувшем году на федеральных каналах, в кинотеатрах, а с этого года и российских онлайн видеосервисах, а также представителям индустрии, работавшим на этих проектах. И единственный в России профессиональный приз представителям разных кинопрофессий, включая звукорежиссеров, художников по костюму и гриму, кастинг-директоров.

Зачем нужна Премия АПКиТ?


Главное отличие этой награды от иных в том, что она выражает коллегиальное решение исключительно продюсерского цеха, которое формируется на основании не только художественных, производственно-технических критериев, но и коммерческих показателей. В прошлом году наибольшее количество наград получил сериал «Троцкий», в позапрошлом были отмечены сериалы «Батальонъ», «Ольга», «Пьяная фирма», в другие годы лауреатами Премии АПКиТ становились «Мажор», «Измены», «Великая», «Высоцкий. Спасибо, что живой», «Оттепель», «Кухня», «Обратная сторона Луны».

В этом году в лонг-листе премии было представлено 429 проектов, до номинаций дошли лишь 19 из них. О своих фаворитах мы уже рассказали в одном из материалов, а сегодня решили предоставить слово уважаемым представителям продюсерского цеха, чтобы они рассказали, почему эта Премия важна для отрасли кино.


*
Рафаел Минасбекян, генеральный директор ГК ГПМ КИТ

Зачем нужна Премия АПКиТ?

В киноиндустрии существуют два критерия успеха: коммерческий (это рейтинги или бокс-офис) и другой – фестивали и премии, означающие признание профессионального сообщества. АПКиТ одна из самых престижных премий, в полной мере отображающая мнение профессионально в киноиндустрии, а именно - продюсеров, поскольку объединяет представителей профессии, сочетающей в себе всё, что связано с кино, ведь продюсер - это человек, сведущий и в сценарной, и в режиссерской работе, и в вопросе подбора актеров, и в тонкостях создания спец эффектов, и в том, как продвигать произведенный контент.

Поэтому мнение такого сообщества является некой системой координат для нашего рынка. Премия АПКиТ -ориентир для многих из нас, определяющий не только успешность проделанной работы, но и самое главное – дающий вектор развития на будущее, позволяющий понять, как и куда двигаться дальше.

Я надеюсь, что Премия и сама Ассоциация будут и дальше укреплять свои позиции, набирать вес и развиваться, чего нам искренне желаю!


*
Иван Самохвалов, управляющий партнёр продюсерской компании «Среда»

Иван Самохвалов - управляющий партнёр продюсерской компании «Среда»

Премия АПКиТ – одна из немногих телевизионных премий в нашей стране, которая фокусируется преимущественно на сериалах. Отбором проектов занимается профессиональное сообщество в лице продюсеров компаний – это даёт основание считать премию независимой. Существует несколько критериев оценивания успеха – это зрительский интерес, выражающийся в рейтинге проекта, а также количестве просмотров в интернете, и телевизионные премии, которых в нашей стране, к сожалению, не так много. При этом оценивать успехи на рынке необходимо для того, чтобы эти самые успехи стимулировать; определяя лучших, формируется определенный «контроль качества», которому необходимо соответствовать для создания сильной индустрии с качественным контентом, который будет востребован не только в России, но и за ее пределами.


*
Рубен Дишдишян, Генеральный продюсер «Марс Медиа»

Зачем нужна Премия АПКиТ?

Мне кажется, что учредить семь лет назад в рамках АПКиТ профессиональную Премию было правильным решением. Я бы сказал, что она отражает, как меняется индустрия, подводит итог телевизионного года, а после того, как была введена номинация в области кино, то и киногода. За этим интересно наблюдать. Вижу, как с каждым разом возрастает конкуренция, и сегодня, к примеру, впервые за историю Премии в шорт-лист вошли сериалы, снятые для онлайн платформ. А растущая конкуренция говорит, прежде всего, о повышающемся качестве и уровне проектов.


*
Евгений Никишов, генеральный продюсер телеканала «ТВ-3»

Зачем нужна Премия АПКиТ?
фото: Now.ru

Премия АПКиТ, на мой взгляд, – единственная российская премия, которая реально отражает процессы и тенденции в области создания российских сериалов. Сериалы, которые становятся номинантами и лауреатами этой премии, – действительно те, о которых говорит вся индустрия. Эти сериалы нравятся зрителям, они получают высокие оценки критиков и уважение коллег. Здесь нет номинантов, что называется «из головы», как мы часто видим в списках некоторых других кинопремий. Все сериалы на премии АПКиТ широко известны, нет странных названий, о которых никто толком не слышал. Премия фиксирует момент, адекватный нашей кинематографической реальности, она максимально релевантна, это про «здесь и сейчас». В ассоциации собраны главные продюсерские компании и те продюсеры, которые определяют лицо российского кино и телевидения. Для меня почетно быть членом этой ассоциации и влиять на результаты профессиональной премии, которая для всех нас очень важна.


*
Алексей Троцюк, генеральный продюсер студии Yellow, Black and White

Зачем нужна Премия АПКиТ?

Для нас очень приятно быть частью АПКиТ. Опыт ведущих продюсеров и их профессиональная оценка проектов даёт мощный импульс развития для всей российской кино и теле-индустрии, позволяет эффективнее решать проблемы и открывает новые возможности для создания и реализации проектов. Мы желаем успехов АПКИТ и готовы к сотрудничеству со всеми участниками ассоциации.

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