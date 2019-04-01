ДОКер-2019: 5 лучших фильмов конкурсной программы

С 3 по 8 апреля в Москве и еще четырех городах России – Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Ярославле – в пятый раз пройдет международный фестиваль документального кино «ДОКер». Программа, как обычно, крайне интересная, в этом году будет особый детский сеанс Doker Kids (не пропустите кино про котиков!), четыре сеанса классных короткометражек, ужасно любопытная программа Let It Dok фильмов о технологиях, с каждым годом набирающая популярность и актуальность, а еще – программа фильмов о психологических расстройствах и человека, требующих психотерапевтической помощи, с названием, разумеется, ДОК Терапия.
Фестиваль «ДОКер» не получает государственную поддержку и который год проводится нечеловеческим усилием немногочисленной команды настоящих профессионалов своего дела. Программа собрана с душой, поэтому мы можем смело рекомендовать приходить на все фильмы, они абсолютно точно обогатят вас и дадут пищу для размышлений. Для профессионального сообщества будет работать также индустриальная площадка, к которой можно присоединиться тем, кто только начинает или планирует начать снимать документальное кино.
Ну а мы выбрали 5 наиболее интересных, на наш взгляд, фильмов из основной конкурсной программы. Учитываете, что каждая картина демонстрируется в рамках фестиваля только один раз.
УСЛЫШЬ ПЕСНЬ МОЮ, СЕСТРА (A Sister's Song) реж. Даная Элон, Кнада-Израиль
фото: Пресс-служба ДОКер // Кадр из фильма "Услышь песнь мою, сестра"
Марина живет обычной жизнью в Хайфе, общается с матерью и воспитывает сына. Ее сестра Татьяна мало выходит на связь и живет в православном монастыре , куда Марина приезжает ее навестить. Кино израильской документалистки Данаи Элон напряженно наблюдает за поиском общего языка между двумя женщинами, которые не могут друг друга понять, но все еще очень близки. Преградой для диалога становится каждая мелочь, и Марина пытается заново выстроить отношения с сестрой, которая сильно изменилась и, кажется, что-то не договаривает — но при этом сделала свой выбор самостоятельно. «Услышь мою песню, сестра» - это фильм о попытке принять другого человека, даже если его жизненный выбор кажется неправильным.
ДИАГНОЗ (Diagnosis) реж. Ева Подгорска, Польша
фото: Пресс-служба ДОКер // Кадр из фильма "Диагноз"
Выпускница документальной программы киношколы Вайды и университета Лодзя по теории кино Ева Подгорска запустила экспериментальный неигровой проект, который в 2017 году был представлен в программе Work in Progress в Каннах. В итоге получился фильм-портрет города через диалоги на кушетке с его жителями, которые рисуют реальность через призму своих личных историй, иногда — довольно тревожных. Герои отвечают на вопросы о месте, где они проводят свои жизни, и дают ему образные характеристики — каким они представляют свой город, какие чувства он в них вызывает. Когда они переходят к рассказам об интимных чувствах и проговаривают то, чем не могли поделиться раньше, их откровения чередуются со съемкой городских улиц, выстраивая новые смыслы и превращая город в место с собственной атмосферой, ранее недоступной взгляду постороннего.
Прощаясь с умершими, индейцы вайю все еще могут поддерживать с ними связь и показывать свою заботу через ритуал. Молодая девушка тоскует по двоюродной сестре и с помощью односельчан и наставлений бабушки открывает могилу и перебирает останки кузины. Режиссеры-дебютанты провели в деревне около месяца и наблюдали за ритуалом глазами незнакомцев. Некоторые важные для сюжета сцены вводятся через игровые элементы, которые немного уводят кино от документальности. Фильм не претендует на скрупулезное описание жизни вайю, которые меняются и адаптируются к реалиям современного мира, но скорее неторопливо рассуждает об отношении к смерти и способах пережить утрату близких. Первые показы «Лапю» состоялись на фестивалях Сандэнс, где он был номинирован на главный приз и Берлинале.
КРАСИВЫЕ ВЕЩИ (Beautiful Things), реж. Джорджио Ферреро и Федерико Биазина, Италия
фото: Пресс-служба ДОКер // Кадр из фильма "Красивые вещи"
Один из самых заметных фильмов ДОКера, премьера которого состоялась на Венецианском Кинофестивале - документальная музыкальная пьеса на языке бескомпромиссного арта под неожиданные звуки панк-сонаты, написанной одним из режиссеров, смело и по-новому заявляющая о потребительской одержимости человечества. Откуда берутся вещи и куда все девается? Четырехчастная симфоническая структура проводит нас через все всю цепочку рождения и смерти предметов, в каждой из глав четыре человека из разных уголков мира выступают в качестве наших проводников. Они рабочие: нефтяник, моряк грузового корабля, ученый и мусорщик, уничтожающий материальные ценности, которые больше не нужны. Начинаясь спокойно и размерено, фильм становится размашистым сюрреалистичным киберпанком к финалу – бросая вызов глазам и ушам зрителя и погружая его в атмосферу наступившего апокалипсиса. «Красивые вещи» - один из трех фильмов фестиваля, которые в Москве покажут на самом большом киноэкране столицы – в 1 зале киноцентра «Октябрь».
фото: Пресс-служба ДОКер // Кадр из фильма "14 яблок"
Гадалка советует богатому бизнесмену, страдающему бессонницей, провести две недели в монастыре, съедая в день только по одному яблоку. Молодой человек принимает совет, бреется наголо и пытается следовать учению буддизма, но реальность оказывается далека от теории. Ему поручают собирать пожертвования, и, погружаясь в жизнь монаха, мужчина сталкивается со всем знакомыми проблемами последовательной коммерциализации веры и не вполне религиозного поведения товарищей из монастыря. Режиссер Миди З снимает картину на ручную камеру, внимательно и неторопливо следит за своим главным героев, доводя каждый длинный эпизод до логического конца, тем самым избегая авторских комментариев и оставляя героям и обстановке право говорить самим за себя. «14 яблок» впервые показан в рамках Сингапурского международного фестиваля искусств 2018 года, а совсем недавно принимал участие в программе «Форум» Берлинского МКФ.