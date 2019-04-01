ДОКер-2019: 5 лучших фильмов конкурсной программы

анонс

О конкурсе студенческих работ и вопросах образования в российской анимационной индустрии

5 продюсеров об индустрии, рейтингах и профессиональном признании

Суздаль-2019: Делай как я! // Питчинг анимационных детских сериалов

15 марта

Киноконтекст: Ситора Алиева – о соединении кино с YouTube и новых фестивальных тенденциях

Хиты прошлого года – от «Лета» до «Войны Анны», тенденции нынешнего – от «отцов и детей» до «женского взгляда»