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Российская эпидемия, израильский юмор и австралийский апокалипсис: 10 лучших сериалов CanneSeries

Фестивальная колонка >>
13 апреля 2019
Почти за месяц до Каннского кинофестиваля, который продолжает игнорировать Netflix, там же на Лазурном берегу в партнерстве с международным рынком аудиовизуального контента MipTV (одним из ключевых событий в мире телеиндустрии), проходит фестиваль сериалов CanneSeries. Ему всего второй год, но смотр явно пользуется повышенным вниманием прессы, профессионалов и обычных зрителей. В отличие от Каннского кинофестиваля, сосредоточенного исключительно на представителях индустрии, на CanneSeries может попасть бесплатно любой желающий, главное, конечно, вовремя оказаться в Каннах. Нам в этом году повезло, и мы отсмотрели конкурсную программу, которая здесь состоит из двух блоков – основного и конкурса коротких веб-сериалов. В каждом из блоков было представлено по 10 проектов (в основном здесь показывают по две серии). Из них мы выбрали ровно половину, достойную внимания.

Сериалы представлены в алфавитном порядке – сначала из основного конкурса, затем из блока коротких веб-сериалов.


«Идеальная жизнь» (Déjate Llevar), Испания

Российская эпидемия, израильский юмор и австралийский апокалипсис: 10 лучших сериалов CanneSeries
фото: Актрисы сериала "Идеальная жизнь"/canneseries.com

Испанская актриса Летиция Долера играла в нескольких местных популярных сериалах и фильмах, однако затем решила снять собственный проект, который уже оказался довольно успешным. «Идеальная жизнь» на CanneSeries была не только названа лучшим сериалом, но и получила специальный приз за актерский ансамбль. В центре повествования – три подруги Мария, Эстер и Кристина, каждая из которых по-разному проживает и «прожигает» личностный кризис. Жизнь в реальности оказалась не столь идеальной, как девочки представляли ее в детстве. Мария (ее играет собственно Долера) расстается с бойфрендом, не готовым разделить с ней тяготы ипотеки и смириться с ее гиперответственностью. Старшая сестра Марии – лесбиянка Эстер – продолжает искать большую любовь в «Тиндере», а в перерывах между свиданиями баловаться легкими наркотиками. Их внешне благополучная подруга – с серьезной работой и счастливой семьей – скрывает от мужа, который хочет детей, то, что принимает противозачаточные таблетки. В общем, у всех свои проблемы, и с каждой серией их становится больше. Однако наблюдать за этой взрослой, совсем не идеальной, но такой понятной жизнью, о которой рассказано с легкой иронией, очень даже интересно.



«Как продать наркотики онлайн (быстро)» (how to sell drugs online (fast), Германия

Российская эпидемия, израильский юмор и австралийский апокалипсис: 10 лучших сериалов CanneSeries
фото: "Как продать наркотики онлайн (быстро)"/canneseries.com

После успеха «Полового воспитания» Netflix продолжает привлекать молодую аудиторию, а после успеха сериала «Тьма», шоураннер которого Баран бо Одар возглавлял жюри основного конкурса CanneSeries, еще и аудиторию немецкоязычную. И той, и другой цели соответствует проект «Как продать наркотики онлайн (быстро)» – вариант «Во все тяжкие» для юнцов, которые теперь используют знания в области IT, а не химии, чтобы стать наркоторговцами, но по большому счету сталкиваются ровно с теми же проблемами, что и Уолтер Уайт. Пусть пока и не c такими драматичными, как в легендарной взрослой версии.



«Магнус» (Magnus), Норвегия

Российская эпидемия, израильский юмор и австралийский апокалипсис: 10 лучших сериалов CanneSeries
фото: "Магнус"/canneseries.com

Странная, но остроумная пародия на скандинавские детективы, снятая норвежскими кинематографистами. Полицейский Магнус считается идиотом в своем участке, но именно он оказывается главным следователем по делу о пропаже известного актера, которого, кажется, похитил настоящий тролль. Ну или кто-то в костюме тролля. Холодные пейзажи, загадочная мифология, приезжий детектив-красавец и мистический преступник – те самые составляющие, за которые мы и полюбили скандинавские детективы, в «Магнусе» приправленные большой долей юмора и безрассудства.



«Нехама» (Nehama), Израиль

Российская эпидемия, израильский юмор и австралийский апокалипсис: 10 лучших сериалов CanneSeries
фото: "Нехама"/canneseries.com

Это израильское шоу начинается с обескураживающей сцены автокатастрофы, в которую, как выясняется позднее, попадает жена главного героя - балагура, весельчака и многодетного отца Гая Нехамы (его сыграл автор сериала Решеф Леви). Жизнь потрепала его и в моральном, и в физическом плане. По крайней мере так думает сам Нехама, постоянно отыскивающий у себя новые болячки и с большой неохотой (а в определенный момент и искренней ненавистью) приходящий в офис успешной IT-компании, где он работает вице-президентом, а на самом деле, конечно, обманывает людей. Настоящее призвание Нехамы - заброшенный в молодости стендап, к которому нет-нет да и тянут героя мысли. В виде коротких сатирических историй с шутками про евреев (и впрямь смешными) или настоящих выступлений на сцене местного клуба. Прерванных - сначала смертью жены, а затем многочисленными семейными проблемами, прилагающимися к холостятской жизни одинокого отца пятерых детей.



«Эпидемия», Россия

Российская эпидемия, израильский юмор и австралийский апокалипсис: 10 лучших сериалов CanneSeries
фото: "Эпидемия"/ТNT Premier Studios

Пожалуй, самый мрачный и драматичный участник конкурсной программы CanneSeries, к сожалению, оставшийся без наград. «Эпидемия» снята по мотивам романа Яны Вагнер «Вонгозеро», несколько лет назад запомнившегося ярко прописанной атмосферой стремительно надвигающегося на Москву, а затем и на всю страну апокалипсиса. В центре повествования – Аня (в сериале ее играет Виктория Исакова), живущая с любимым мужем Сережей (Кирилл Кяро), нехорошо расставшимся с первой женой (Марьяна Спивак), в Подмосковье, куда вот-вот дойдет смертельная болезнь. Но если книга полностью сосредоточена на переживаниях главной героини, то сериал «Эпидемия» – это, скорее, история членов одной большой семьи (и их соседей), в условиях катастрофы пытающихся сохранить человеческий облик, не заразиться жестокостью, но выжить любой ценой.



«Воригами» (Warigami), Канада

Российская эпидемия, израильский юмор и австралийский апокалипсис: 10 лучших сериалов CanneSeries
фото: "Воригами"/canneseries.com

В России короткие веб-сериалы пока только набирают обороты, в то время, как в Канаде они уже давно стали популярными и по качеству могут посоревноваться с большими братьями из мира телевидения и кино. «Воригами» – история девушки Венди Охата, которая может из листа бумаги сделать настоящее оружие, необходимое ей для борьбы со злодеями. В стильно сделанном сериале совмещены лучшие традиции азиатских боевиков, легкий юмор и очень красивые герои.



«Золотой реванш» (Golden Revenge), США

Российская эпидемия, израильский юмор и австралийский апокалипсис: 10 лучших сериалов CanneSeries
фото: "Золотой реванш"/canneseries.com

Времена «Кошек против собак» остались позади, теперь животные встали на тропу войны с людьми, вернее с отдельным злодеем, который уничтожил их хозяйку. Золотистый ретривер Голди, бульдог Хоги и кошка Коко придумывают план мести для злодея, который не только обманом женил на себе их хозяйку Кэти (а потом и убил, да), но и привел в дом странную русскую невесту с парой неприятных питомцев. Месть отчаянных животных будет не только страшна, но и смешна.


«Ночи любви» (Noche de Amor), Аргентина

Российская эпидемия, израильский юмор и австралийский апокалипсис: 10 лучших сериалов CanneSeries
фото: "Ночи любви"/canneseries.com

Всё смешалось в доме Брунетти – сумасшедшей аргентинской семейки, которая пытается выдать замуж дочь Викки. Каждый эпизод этого ироничного веб-сериала посвящен определенному этапу подготовки к свадьбе – мероприятию хоть и торжественному, но с учетом причуд всех членов семейства Брунетти, кажется, небезопасному.



«После поговорим» (Over and out), Австралия

Российская эпидемия, израильский юмор и австралийский апокалипсис: 10 лучших сериалов CanneSeries
фото: "После поговорим"/canneseries.com

Победитель конкурса коротких веб-сериалов – сделанный для YouTube австралийский проект (поддержанный, кстати, местным Фондом кино Screen Australia) о тяготах семейной жизни. Но не простых, а в условиях зомби-апокалипсиса, обрушившегося на мир. Комедийная версия «Безумного Макса», где в роли Макса – отчаянная мамаша, пытающаяся защитить семью от нападения всякой нечисти, ну или от прихода бабушки, которая кормит детей чем попало.



«Симон, я и механическая дружба» (Simone & moi, une amitié mécanique), Франция

Российская эпидемия, израильский юмор и австралийский апокалипсис: 10 лучших сериалов CanneSeries
фото: "Симон, я и механическая дружба"/canneseries.com

Забавная французская история о тяготах жизни людей с ограниченными физическими возможностями. Главная героиня вынуждена передвигаться на ходунках, что во Франции ровно так же сложно, как и в России, – с постоянным подтверждением «инвалидности» разнообразными справками и неработающими лифтами, без которых подъем на условный четвертый этаж сродни восхождению на Эверест.

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Российская эпидемия, израильский юмор и австралийский апокалипсис: 10 лучших сериалов CanneSeries фотографии
Российская эпидемия, израильский юмор и австралийский апокалипсис: 10 лучших сериалов CanneSeries фотографии
Российская эпидемия, израильский юмор и австралийский апокалипсис: 10 лучших сериалов CanneSeries фотографии
Российская эпидемия, израильский юмор и австралийский апокалипсис: 10 лучших сериалов CanneSeries фотографии
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