ММКФ-2019: 30 самых титулованных фильмов Московского кинофестиваля

фото: кадр из фильма "Коко-ди, коко-да"



В программе Петра Шепотинника , отмечающей в этом году 20-летие, вероятно поэтому четвертая часть фильмов (то есть два) – работы сербского режиссера, посвященые трагическим событиям 1999 года в Югославии. Одна из них () участвовала в «Двухнедельнике кинорежиссеров» Каннского МКФ-2018, и получила спецприз жюри на фестивале «Край света» на Сахалине, вторая – документальная («») – была в Берлинской программе «Форум» аж в 2016 году, а также побывала на российском киносмотре «Послание к человеку».» - дебютный фильмо девушке из Цюриха, притворяющейся внучкой одиноких состоятельных бабушек, стилистически подстроен под формат видеонаблюдения. Картина удостоена специального упоминания в категории "Лучший игровой дебют" на фестивале в Локарно-2017.- трехчасовой фильм-роман Флориана Хенкеля Доннерсмарка , рефлексирующий на тему искусства и добравшийся до номинаций на «Оскар» и «Золотой Глобус», а также получивший два приза Венецианского МКФ-2018.- работа итальянского режиссерао хрупкости человеческих отношений стала лучшим фильмом минувшего Берлинале-2019, где участвовала в программе «Панорама» и получила приз ФИПРЕССИ.Традиционная программа Андрея Плахова в этом году собрала истории людей, одержимых сильными страстями и навязчивыми идеями. Половина фильмов – свежие призеры и номинанты с последнего Берлинского кинофестиваля, включая обладателей «Серебряных медведей» за режиссуру ( Ангелы Шанелек ) и сценарий ( Клаудио Джованнези ), еще два – из Роттердама этого года. Теоны Стругар-Митевской – притча на актуальную феминистскую повестку дня, еще один любопытный фильм из Берлинского конкурса, получивший приз экуменического жюри- получивший три солидных награды на фестивале в Сан-Себастьяне (за режиссуру, мужскую роль и операторскую работу) и показанный также в Роттердаме, провокационный и пугающий фильм аргентинца, исследующий времена нравственного апокалипсиса.– откровенная, тревожная и конфронтационная документальная картина Иоланды Зоберман , получившая Специальный приз жюри фестиваля в Локарно, разоблачает сексуальное насилие в изолированном сообществе ультраортодоксальных евреев.В программефильмы, которые никогда не выйдут в российский прокат по цензурным соображениям. Сам куратор описывает это кино, как «».- документальный фильм-размышление, получивший четыре награды Венецианского МКФ-2018, о всколыхнувшем общественность расследовании серии убийств чернокожих американцев и полицейской жестокости, произошедшем в 2017 году на юге США.– участник конкурсных программ Роттердама и Санденса этого года – жуткая история о трех психопатах в лесу, которые издеваются над семейной парой.Программа составленав рамках «перекрестного» Года культуры и туризма России и Турции. В ретроспективу включены новые, но уже успевшие прославиться внутри страны и за ее пределами фильмы, участники и победители крупнейших фестивалей мира. В частности:самого известного и титулованного турецкого режиссера Нури Бильге Джейлана , участвовавшая в Каннах-2018., получившее специальный приз жюри в программе «Венецианские горизонты»-2018.– лучший фильм программы «Generation 14plus» Берлинале-2018.Секциясостоит из фильмов женщин-режиссеров, корректирующих, по мнению куратора, наше социальное зрение. В ней покажут хороший румыно-канадский фильм «», отлично прошедший на Берлинале два года назад, хотя ему не хватило призов; китайскую работу «» с предпоследнего Венецианского МКФ, но главной лентой программы станет двухчасовой победитель Роттердамского фестиваля 2019 года.режиссёра- удивительная картина, смонтированная из эпизодов стриминговых трансляций китайских видеоблогеров, показывает, что в стране с самой большой численностью населения проблема с одиночеством стоит острее всего в мире. Заслуженный Tiger Award молодой девушки-режиссера, у которой это только второй полнометражный фильм.Щедрая на диковины программа Сергея Мирошниченко состоит из 13 фильмов. Так как это любимая секция ММКФ составителя этого обзора, мы расскажем о ее фильмах по максимуму. В ней практические все победители документальной части Санденса-2019, свежие победители фестиваля CPH: DOX-2019 в Копенгагене, IDFA в Амстердаме и некоторые другие заслуживающие внимания работы.получил спецприз жюри в международном конкурсе Санденса, а также заслужил упоминания экуменического жюри Берлинале-2019 и других. Режиссер из Афганистана, за голову которого талибы назначили награду, снимает на телефон свою семью, которая бежит от преследования., режиссёры– красивейшая македонская картина, получившая там же, в Санденсе, чуть ли не все призы международного конкурса — и Гран-при, и Спецприз жюри, и приз за лучшую операторскую работу., режиссёры- картина, снятая американскими режиссерами китайского происхождения, рассказывает историю бескомпромиссной политики «одна семья — один ребенок», внедряемой в Китае с 1979-го года. Большой приз жюри в национальном документальном конкурсе Санденса, участие в конкурсе фестиваля документального кино в Копенгагене CPH: DOX-2019., режиссёр. Автор сатирической провокации «Посол», в 2011 году показанной на ММКФ, работал над расследованием одного из самых нашумевших преступлений ХХ века, гибели в 1961 году в Конго Генерального секретаря ООН Дага Хаммаршельда, которая оставалась загадкой почти шесть десятилетий. В фильме ему удается эту тайну распутать. На Санденсе-2019 Брюггер получил приз за лучшую режиссуру в международном документальном конкурсе., режиссёры- блистательный портрет женщины-легенды, израильского адвоката Леа Цемель, которая в суде представляет интересы палестинцев. Фильм впервые показан в этом году в Санденсе, затем получил на фестивале в Салониках главный приз и премию FIPRESCI, после чего участвовал в CPH: DOX., режиссёр. Московские зрители наконец-то познакомятся с творчеством индийского классика мировой документалистики. Эта масштабная фреска, которая идет почти четыре часа, представляет собой широкомасштабное исследование индийского общества, где на светских рационалистов охотятся, когда они пытаются остановить растущую волну религиозного и националистического фундаментализма. Фильм победил в Амстердаме на главном фестивале документалистов всего мира IDFA.. Режиссер из Данииисследует психологический феномен и показывает на примере четырех историй, почему ежегодно огромное количество людей совершают признания в преступлениях, к которым они не причастны. Обладатель специальной премии жюри кинофестиваля в Лос-Анджелесе и приза зрительских симпатий на CPH: DOX., режиссёр. 11 мая 1973 года: шесть женщин и пять мужчин отправились в путешествие на три месяца через Атлантику в Мексику на борту плота размером всего 12х7 метров без двигателя. Это был захватывающий социологический эксперимент по изучению насилия. Фильм, рассказывающий об этом эксперименте, получил Гран-при на фестивале в Копенгагене CPH: DOX., режиссёр- хотите увидеть миллион крабов, путешествующих через Австралийский остров Рождества? Не пропустите. Эта милота имеет 8 побед и еще 12 номинаций в разных престижных премиях и фестивалях мира.режиссёров– номинированный на Оскар и самый очевидный (но проигравший гонку фильму про скалолаза) претендент на победу, рассказывающий о карьере судьи Верховного суда США Рут Бадер Гинзбург, которая неожиданно стала иконой поп-культуры., режиссёр Дзига Вертов – специальное событие программы, проект Николая Изволова , который несколько лет посвятил восстановлению первой полнометражной картины Дзиги Вертова: от нее, как известно, сохранилось всего 12 минут — из двух часов.В программе «Спектр» будет показан шведский документальный фильм, дебютная работа, изобразившего волшебный мир деревни, в которой он вырос. Фильм стал победителем на фестивале CPH: DOX в Копенгагене.И, наконец -(режиссёр) из программы Специальных показов - режиссерская версия фильма, вошедшего в этом году в шорт-лист Оскара (Лучший короткометражный документальный фильм). В ней рассказывается о советских исправительных лагерях, от лица последних оставшихся в живых их пленниц.***Справочная информация об участии фильмов 41 ММКФ в основных мировых киносмотрах и о полученных там наградах:«Дикая груша» (Ahlat agaci), 2018, Турция-Франция-Германия-Болгария, 188 мин., реж. Нури Бильге Джейлан (участие в конкурсе, номинация на «Золотую пальмовую ветвь»), секция ММКФ – «Дороги турецкого кино».«Груз» (Teret), 2018, Иран-Хорватия-Франция-Сербия, 96 мин., реж. Огнен Главонич (участие в программе «Двухнедельник кинорежиссеров», номинация на приз «Золотая камера»), секция «8 ½ фильмов».«На краю света» (Les confins du monde), 2018, Франция, 103 мин., реж. Гийом Никлу (участие в программе «Двухнедельник кинорежиссеров), секция «Мастера».«Лето электрического льва» (El verano del léon eléctrico), 2017, Чили, 22 мин., реж. Диего Сеспедес (победитель конкурса Cinefondation), см. также «САНДЭНС-2019», секция «Программа короткометражного кино. Образы реальности».«Петерлоо» (Peterloo), 2018, Великобритания, 154 мин., реж. Майк Ли (участие в конкурсе, номинация на «Золотого льва»; диплом «Human Rights Film Network Award - Special Mention»), секция «Мастера».«Нон-фикшн»/«Двойные жизни» (Doubles Vies), 2018, Франция, 107 мин., реж. Оливье Ассаяс (участие в конкуре, номинация на «Золотого льва»), секция «8 ½ фильмов».«Произведение без автора» (Werk ohne autor), 2018, ФРГ, 188 мин., реж. Флориан Хенкель фон Доннерсмарк (участие в конкуре, номинация на «Золотого льва»; две награды – «Leoncino d'Oro Agiscuola Award» и «Arca CinemaGiovani Award»), секция «8 ½ фильмов».«Манта рэй» (Kraben rahu), 2018, Таиланд-Франция-КНР, 105 мин., реж. Пхутхипхонг Арунпхенг (победитель программы «Венецианские горизонты»), секция «Фестивальные хиты».«На колесах» (L’Enkas), 2018, Франция, 83 мин., реж. Сара Маркс (участие в программе «Венецианские горизонты»), секция «Фестивальные хиты».«Заявление» (Anons), 2018, Турция-Болгария, 94 мин., реж. Махмут Фазыл Джошкун (участие в программе «Венецианские горизонты», специальный приз жюри), секция «Дороги турецкого кино».«Что ты будешь делать, когда мир в огне?» (What You Gonna Do When the World's on Fire?), 2018, Италия-США-Франция, 123 мин., реж. Роберто Минервини (участие в конкурсе, номинация на «Золотого льва», 4 награды – «UNICEF Award», «Fair Play Cinema Award», «Premio Vivere da Sportivi Award», «Soundtrack Stars Award - Special Mention», секция «Фильмы которых здесь не было».«Помнишь?» (Ricordi?), 2018, Италия-Франция, 106 мин., реж. Валерио Мьели (участие в программе «Венецианские дни», номинация на «Fedeora Award»; три диплома – «Nuovoimaie Talent Award», «Premio Fedic – Special Mention», «The BNL People's Choice Award»), секция «Фестивальные дни».«Ангелы носят белое» (Jia nian hua), 2017, КНР, 107 мин., реж. Вивиан Цюй (участие в конкурсе, номинация на «Золотого льва»), секция «Время женщин».«Бог существует, и ее зовут Петруния» (Gospod postoi, imeto i’ e Petrunija), 2019, Словения-Хорватия-Македония-Франци-Бельгия-Македония, 100 мин., реж. Теона Стругар-Митевска (участие в конкурсе, номинация на «Золотого медведя», две награды - приз экуменического жюри и Guild Film Prize), секция «Эйфория наваждений».«Антология города-призрака» (Répertoire des villes disparues), 2019, Канада, 97 мин., реж. Дени Коте (участие в конкурсе, номинация на «Золотого медведя»), секция «Эйфория наваждений».«Глупое юное сердце» (Hölmö nuori sydän), 2019, Финляндия-Нидерланды-Швеция, 102 мин., реж. Сельма Вилхунен (участие в программе «Generation 14plus - Best Film», номинация на «Хрустального медведя»).«Дафна» (Dafne), 2019, Италия, 94 мин., реж. Федерико Бонди (участие в программе «Панорама», приз ФИПРЕССИ), секция «8 ½ фильмов».«Пираньи Неаполя» (La Paranza Dei Bambini), 2019, Италия, 105 мин., реж. Клаудио Джованнези (участие в конкурсе, номинация на «Золотого медведя»; приз «Серебряный медведь» за сценарий).«Я была дома, но…» (Ich war zuhause, aber), 2019, ФРГ-Сербия, 105 мин, реж Ангела Шанелек (участие в конкурсе, номинация на «Золотого медведя»; приз «Серебряный медведь» за режиссуру), секция «Эйфория наваждений».«Божественная любовь» (Divino amor), 2019, Бразилия-Уругвай-Дания-Норвегия-Чили, 100 мин., реж. Габриэль Маскаро (участие в программе «Панорама», номинация на «C.I.C.A.E. Award»), см. также «САНДЭНС-2019», секция «Мир искусств».«Полночный путник» (Midnight Traveler), 2019, США, 90 мин., реж. Хассан Фазили (участие в программе «Панорама» - диплом «Prize of the Ecumenical Jury - Special Mention»; 2-е место по итогам зрительского голосования в документальной программе «Панорамы»), см. также «САНДЭНС-2019», секция «Свободная мысль. Программа документального кино».«Жесткая краска» (Tinta Bruta), 2018, Бразилия, 118 мин., реж. Марсио Реолон, Филипе Мацембахер (участие в программе «Панорама» - «C.I.C.A.E. Award», приз «Тедди» за лучший полнометражный фильм), секция «Фильмы которых здесь не было».«Лимонад» (Lemonade), 2018, Румыния-Канада-ФРГ-Швеция, 88 мин., реж. Иоана Юрикару (номинация на «Best Debut Film»), секция «Время женщин»«Голубка» (Güvercin), 2018, Турция, 78 мин., реж. Бану Сываджы (участие в программе «Generation 14plus - Best Film», номинация на «Хрустального медведя»; номинация «Best First Feature Award»), секция «Дороги турецкого кино».«Второе дно» (Dubina Dva), Франция – Сербия, 2016, 80 мин., реж. Огнен Главонич (участие в программе «Форум», номинация на приз экуменического жюри), секция «8 ½ фильмов».«Королева сердец» (Dronningen), 2019, Швеция-Дания, реж. Мэй Эль-Тухи (приз зрительских симпатий в категории «World Cinema – Dramatic»), также см. «РОТТЕРДАМ-2019», секция «8 ½ фильмов».«Коко-ди коко-да» (Koko-di Koko-da), 2019, Дания-Швеция, 86 мин., реж. Йоханнес Нюхольм (номинация на Большой приз жюри в категории «World Cinema – Dramatic»), см. также «РОТТЕРДАМ-2019», секция «Фильмы которых здесь не было».«Страна мёда (Медена zемја), 2019, Македония, 85 мин., реж. Любомир Стефанов, Тамара Котевска (три награды - Большой приз жюри в категории «World Cinema – Documentary», приз за лучшую операторскую работу в категории «World Cinema – Documentary», приз «World Cinema Documentary Special Jury Award»), секция «Свободная мысль. Программа документального кино».«Страна одного ребенка» / «Рожденные в Китае» (Born In China), 2019, США, 85 мин., реж. Нанфу Ван, Цзялин Чжан (Большой приз жюри в национальной категории «Documentary»), см. также «КОПЕНГАГЕН-2019», секция «Свободная мысль. Программа документального кино».«Божественная любовь» (Divino amor), 2019, Бразилия-Уругвай-Дания-Норвегия-Чили, 100 мин., реж. Габриэль Маскаро (номинация на Большой приз жюри в категории «World Cinema – Dramatic»), см. также «БЕРЛИН-2019», секция «Мир искусств».«Безнадежное дело Хаммаршельда» (Cold Case Hammarskjöld), 2019, Дания-Норвегия-Швеция-Бельгия, реж. Мадс Брюггер (номинация на Большой приз жюри в категории «World Cinema – Documentary»; приз за лучшую режиссуру в категории «World Cinema – Documentary»), секция «Свободная мысль. Программа документального кино».«Адвокат» (Advocate), 2019, Канада-Швейцария-Израиль, 110 мин., реж. Рейчел Ли Джонс, Филипп Беллэш (номинация на Большой приз жюри в категории «World Cinema – Documentary»), см. также «КОПЕНГАГЕН-2019», секция «Свободная мысль. Программа документального кино».«Полночный путник» (Midnight Traveler), 2019, США, 90 мин., реж. Хассан Фазили (номинация на Большой приз жюри в категории «World Cinema – Documentary»; приз «World Cinema Documentary Special Jury Award»), см. также «БЕРЛИН-2019», секция «Свободная мысль. Программа документального кино».«Лето электрического льва» (El verano del léon eléctrico), 2017, Чили, 22 мин., реж. Диего Сеспедес (номинация на «Short Film Grand Jury Prize»), см. также «КАНН-2018», секция «Программа короткометражного кино. Образы реальности».«Настоящее. Совершенное» (Wan mei jin xing shi), 2019, КНР-Гонконг, 124 мин., реж.Чженцзэ Чжу (приз «Tiger Award», победитель конкурса), секция «Время женщин».«Королева сердец» (Dronningen), 2019, Швеция-Дания, 129 мин., реж. Мэй Эль-Тухи (Big Screen Award, номинация), также см. «САНДЭНС-2019» , секция «8 ½ фильмов».«Сыны Дании» (Danmarks sønner), 2019, Дания, 119 мин., реж. Улаа Салим (участие в конкурсе, номинация на «Tiger Award»; 5-е место по итогам голосования зрителей (IFFR Audience Award), секция «Эйфория наваждений».«Красный» (Rojo), 2018, Аргентина-Бразилия-Франция-Нидерланды-Фрг, 109 Мин., Реж. Бенхамин Найстат (номинация на «KNF Award»), также см. «САН-СЕБАСТЬЯН-2019», секция «Эйфория наслаждений».«Коко-ди коко-да» (Koko-di Koko-da), 2019, Дания-Швеция, 86 мин., реж. Йоханнес Нюхольм (участие в конкурсе, номинация на «Tiger Award»), см. также «САНДЭНС-2019», секция «Фильмы которых здесь не было».«Пианист от бога» (God of the piano), 2019, Израиль, 80 мин., реж. Итай Тал (номинация на «Big Screen Award»), секция «Фестивальные хиты».«Тегеран - город любви» (Tehran City of Love), 2019, Иран-Великобритания-Нидерланды, реж. Али Джаберансари (номинация на «KNF Award»), секция «Фестивальные хиты».«Кому жить хорошо» (Dene Wos Guet Geit), 2017, Швейцария, 71 мин., реж. Сирил Шаублин (участие в программе Bright Future, номинация на премию зрительских симпатий), также см. «ЛОКАРНО-2017», секция «8 ½ фильмов».«Алис Т.» (Alice T.), 2018, Румыния-Франция-Швеция, 105 мин., реж. Раду Мунтян (участие в конкурсе, номинация на «Золотого леопарда», приз за лучшую женскую роль /Андра Гути/, секция «Фестивальные хиты».«М», 2018, Франция-Израиль, 105 мин., реж. Иоланда Зоберман (участие в конкурсе, номинация на «Золотого леопарда»; две награды – «Специальный приз жюри», диплом юношеского жюри «Environment is Quality of Life Prize»), секция «Эйфория наваждений».«Перелётные птицы» (Pájaros de verano), 2018, Колумбия-Дания-Мексика-ФРГ-Швейцария, 125 мин., реж. Чиро Герра, Кристина Гальего (номинация на Variety Piazza Grande Award), секция «Фильмы которых здесь не было».«Кому жить хорошо» (Dene Wos Guet Geit), 2017, Швейцария, 71 мин., реж. Сирил Шаублин (участие в конкурсе «Golden Leopard - Filmmakers of the Present», номинация; Шаублин удостоен диплома «Best First Feature - Special Mention»), также см. «РОТТЕРДАМ-2018» , секция «8 ½ фильмов».«Красный» (Rojo), 2018, Аргентина-Бразилия-Франция-Нидерланды-Фрг, 109 Мин., Реж. Бенхамин Найстат (участие в конкурсе, номинация на Золотую раковину»; три награды – «Серебряная раковину» за режиссуру, «Серебряная раковина» за мужскую роль /Дарио Грандинетти/, приз жюир за операторскую работу /Педро Сотеро/, также см. «РОТТЕРДАМ-2019», секция «Эйфория наслаждений».«Альфа: право убивать» (Alpha: The Right To Kill), 2018, Филиппины, 94 мин., реж. Брийанте Мендоса (участие в конкурсе, номинация на «Золотую Раковину»; «Специальный приз жюри»), секция «Эйфория наваждений».«Маленькое красное платье» (In Fabric), Великобритания, 2018, 118 мин., реж. Питер Стриклэнд (участие в конкурсе, номинация на «Золотую раковину»), секция «8 ½ фильмов».«Полночный бегун» (Der Läufer), 2018, Швейцария, 92 мин., реж. Ханс Баумгартнер (участие в программе «New Directors Award», номинация), секция «Спектр».«Время года» (Säsong), 2019, Швеция, 76 мин., реж. Йон Скуг (победитель конкурса «CPH: DOX Award»), секция «Спектр».«Ложные признания» (False Confessions), 2019, Дания, 91 мин., реж. Катрин Филп (победитель программы «Politiken's Audience Award»), секция «Свободная мысль. Программа документального кино».«Адвокат» (Advocate), 2019, Канада-Швейцария-Израиль, 110 мин., реж. Рейчел Ли Джонс, Филипп Беллэш (номинация на «Politiken's Audience Award»), см. также «САНДЭНС-2019», секция «Свободная мысль. Программа документального кино».«Страна одного ребенка» / «Рожденные в Китае» (Born In China), 2019, США, 85 мин., реж. Нанфу Ван, Цзялин Чжан (номинация на «Politiken's Audience Award»), см. также «САНДЭНС-2019», секция «Свободная мысль. Программа документального кино».«Плот» (Flotten), 2018, Швеция, 97 мин., реж. Маркус Линден (победитель конкурса «CPH:DOX Award»), секция «Свободная мысль. Программа документального кино».«Разум» (Vivek), 2018, Индия, 240 мин., реж. Ананд Патвардхан (Приз за лучшмй документальный полнометражный фильм IDFA)