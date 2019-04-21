ММКФ-2019: «Дикие». Добрый доктор Айболит

По пустынной земле среди редких кустиков зелени идёт молодой мужчина в летней рабочей одежде. Он взбирается на небольшой пригорок, слегка медлит и подбрасывает в воздух то, что нёс в руках — стрижа, который немедленно падает на землю. Парень подбирает его, снова забирается повыше, раскачивает птичку, включая рефлексы, заставляющие её взмахивать крыльями, пытается запустить — снова падение. «Вот дурак», — беззлобно констатирует он. Ещё одна попытка. Ещё одна — и вдруг получилось, стриж улетел! Парень улыбается. Это Шмулик, главный герой фильма о ветклинике при сафари-парке. Здесь лечат диких животных, у которых нет хозяев, но чьи тела тоже страдают от переломов, порезов, ушибов и прочих травм, которым подвержено всё живое. Работники клиники заботятся о самых разных тварях, от леопарда до ужа, но не всех пациентов возможно спасти. Однако врачи стараются, больше всех — Шмулик, день за днем терпеливо ухаживающий за самыми безнадёжными — а потом, зачастую, уносящий их бездыханные тела в холодильник. Такова жизнь, выживают немногие. В конце фильма умирает сам Шмулик — впрочем, кино и начинается с посвящения его памяти.Разглядывая повторяющиеся сцены взаимодействия врачей и их «пациентов», невозможно не провести вполне человеческие ситуативные аналогии. Да, эти больные бессловесны, они не расскажут симптомов и не поблагодарят после выписки. Лучшая и единственная награда ветврачей — увидеть стремительно удаляющийся хвост пациента, улепётывающего от них изо всех сил. На противоположном конце этой чистой радости жизни — недвижные тушки животных, которые не выжили. Часто врачу предстоит сложный профессиональный выбор и приходится решать, в какую сторону сделать шаг: продлить жизнь больного животного, или усыпить прямо сейчас? Хотя всем бы хотелось, чтобы болезней и смерти не было, чтобы благо длилось вечно. Герои фильма, Шмулик и его коллега и друг, ветврач Ариэла, постоянно находятся на этом перекрестке реальности и возможностей. И к нему же режиссёр-дебютантка Данэль Эль-Пелег твёрдой рукой подводит зрителя, погружая в экзистенциальные переживания, вопросы «зачем мы живём?» и «почему умираем?».Оператор фильма, известный фотожурналист, подчёркивает дихотомию врач-пациент, работая на крупных и сверхкрупных планах: человек и больное животное здесь в кадре рядом и очень, очень близки. Эта же укрупнённость подчёркивает скрытые эмоции и чувства — конечно, врачи стоически переносят чужую боль, но... Мы видим Ариэлу, пытающуюся найти возможность жизни для дикой ослицы с перебитой ногой — коллеги согласны, её нужно усыплять, животному с такой травмой даже после операции не выжить в природе. Ариэле нужно время, чтобы принять эту мысль, примириться с ней, а времени нет. Мы видим Шмулика, неделя за неделей пытающегося разработать ножки маленькой газели, видимо, после сросшихся переломов. Случай безнадёжный, он сам проговаривает это Ариэле, но продолжает свои попытки. «Если сможешь встать, выйдешь замуж», — обещает он безучастной газели, устало поддерживая её под живот. Мимо лихо пробегают её здоровые товарки, и в их числе — одна трёхногая. Но эта газель не поднимется.Можно только представить, каким ударом стала для режиссёра смерть её героя, и каким был бы фильм без этого скорбного события. Смерть близкого человека огромная утрата, и она же даёт сильный толчок к обновлению, расставляя по новым местам личные и творческие приоритеты всех к ней причастных. С уходом Шмулика фильм закончился, именно это делает смерть: ставит точку, и позволяет увидеть жизнь так ярко, как только возможно. «Он продолжал светить, невзирая на свою боль», — напишут на могиле Шмулика. Наверное, в этом есть что-то геройское и самоотверженное — а может, просто очень человеческое? В кадре «Диких» все герои заняты своим долгом и делом, никто не не плачет, зато зрителям этого не избежать. Наверное, потому, что редко встретишь такую концентрированную любовь. Настолько простую и действенную, что трудно её узнать среди жизненной боли. А она — здесь.