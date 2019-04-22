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ММКФ-2019: «Импровизаторы» САБУ. Как какой-то хмырь вез бабушку на железнодорожную платформу

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22 апреля 2019
ММКФ-2019: «Импровизаторы» САБУ. Как какой-то хмырь вез бабушку на железнодорожную платформу

Японский конкурсный фильм – про любовь и судьбу

На 41-м ММКФ показали уже примерно половину конкурсной программы, и среди наиболее интересных работ, которые поборются за главный приз, пока остается японская картина «Импровизаторы» САБУ. Алексей Филиппов рассказывает о ней подробнее.

Японский постановщик САБУ (он же – Хироюки Танака) привез на ММКФ 16-й полный метр, и его «Импровизаторы» – идеальный конкурсант смотра. Во многом старомодная, но в чем-то обаятельная картина от режиссера, которого уже несколько лет как списали со счетов, хотя он еще способен удивить: пару лет назад «Мистер Лонг» оказался маленьким любимцем российской критики на Берлинале. Два года спустя беда нагрянула в родные пенаты: картина с лаконичным названием Jam со слишком лучезарными якутами («Надо мною солнце не садится»), со слишком насупленными турками («Капкан»), очередным фильмом про Холокост («Отец ночь») и прочими приветами из мира без сегодняшнего дня, совсем или почти. Есть, разумеется, и исключения, но конкурс ММКФ всегда отдавал эзоповым языком и нафталином.

ММКФ-2019: «Импровизаторы» САБУ. Как какой-то хмырь вез бабушку на железнодорожную платформу

«Импровизаторы» свиты из трех вокальных партий. Первая – история артиста, чуть ли не ежедневно выступающего перед зрелыми японками с устоявшимся сет-истом энка (послевоенной песни навроде романса или кантри). И оказывается в плену у самой преданной поклонницы, которая хочет, чтобы он посвятил ей песню. Вторая – про немногословного паренька с молотком, который вернулся из тюрьмы. Одновременно он мстит тем, кто помог ему оказаться за решеткой, и везет на вокзал уже не очень соображающую бабушку, чтобы встретить покойного деда. Третий сюжет рассказывает о юноше, который творит добрые дела, так как верит, что это возвратит его возлюбленную из комы.

Три пунктирно связанные судьбы описывают сорта любви: от маниакального обожания фанатки до юношеской веры в силу поступка, от стоической внучатой привязанности до любви как последнего дыхания жизни (в сущности, бабушка в коляске живет, кажется, исключительно благодаря романтической инерции). Все это аранжировано комичными вокальными номерами, голубоглазыми ситуациями доброты и несколькими смачными разборками, напоминающими если не «Олдбоя», где так же ловко орудовали молотком, то корейский же «Карнавал бесчестия» Ю Ха, где душещипательная история ганпхэ (корейский криминалитет) и бойкая поножовщина органично дополняли друг друга.

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Аналогичный сплав щемящей тоски и насилия САБУ уже удавался в «Мистере Лонге», где вдобавок меньше говорили, благодаря чему картина напоминала славные оды одиночкам из 90-х (нередко фильм сравнивали с «Леоном» Бессона). «Импровизаторы» более говорливы и комичны – и вообще, кажется, иллюстрируют присказку «судьба играет человеком, а человек играет на трубе». Начинающийся с энергичной поездки почти неуправляемого автомобиля, фильм рассказывает не только о любви, но и фатуме, который игриво связал хорошего, плохого и попсанутого, которые надеются на карму, удачу, высший порядок или посконный японский авось.

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В сущности, САБУ описывает жизнь как авто без тормозов, череду случайностей. Никогда не знаешь, принесет новый поворот (и мотор ревет!) – смерть, воскрешение или встречу лоб в лоб с тем, чего больше всего желаешь. В любом случае, для джем-сейшена нужен коллектив – и эти три мужчины при поддержке спутниц обеспечили старомодно-славную импровизацию во славу фатума.

ММКФ-2019: «Импровизаторы» САБУ. Как какой-то хмырь вез бабушку на железнодорожную платформу

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Алексей ФилипповММКФ-2019Японское кино
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ММКФ-2019: «Импровизаторы» САБУ. Как какой-то хмырь вез бабушку на железнодорожную платформу фотографии
ММКФ-2019: «Импровизаторы» САБУ. Как какой-то хмырь вез бабушку на железнодорожную платформу фотографии
ММКФ-2019: «Импровизаторы» САБУ. Как какой-то хмырь вез бабушку на железнодорожную платформу фотографии
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