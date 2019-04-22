ММКФ-2019: «Импровизаторы» САБУ. Как какой-то хмырь вез бабушку на железнодорожную платформу

анонс

Израильский фильм из программы «Свободная мысль» о жизни, смерти и любви клиники для диких животных

13 апреля

Российская эпидемия, израильский юмор и австралийский апокалипсис: 10 лучших сериалов CanneSeries

Пять длинных и пять коротких проектов, представленных в Каннах и имеющих шансы покорить зрителей со всего мира