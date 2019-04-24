ММКФ-2019: «В поисках величия». Как вырастить Моцарта от мира большого спорта

На 41-м ММКФ показали новый фильм Гейба Польски, который пять лет назад открывал фестиваль неигровой лентой «Красная армия» – про легендарную хоккейную дружину Страны Советов. Новая работа режиссера снова о спорте – теперь о том, почему одни становятся Пеле и Уэйном Гретцки, а другие сидят на трибуне.
«Иногда ко мне подходят родители с детьми и спрашивают, сколько нужно тренироваться, чтобы играть так же, как я», – смущенно улыбаясь говорит выдающийся хоккеист Уэйн Гретцки. И тут же вспоминает, что тренировался он сутками напролет, предпочитая отрабатывать удары, пока его сверстники ходили в кино. Это, конечно, не выход: Уэйн тренировался не потому, что двадцать часов в день – это залог величия. И не потому, что его, как Моцарта
, заставлял отец (тот как раз подбивал сына на культпоход). Гретцки банально нравилось это делать. «В этом есть элемент одержимости, понимаете?» – вспоминает он.
Ему вторят футболист Пеле, учившийся играть на бразильских улицах, регбист Джерри Райс
, которому по ночам снилось, как он принимает мяч, боксер Рокки Марчиано
(в формате хроники), отец теннисисток сестер Уильямс
и другие люди, ставшие синонимами видов спорта, которым отдали много времени и сил. Пафос mode on: даже – всю жизнь. Но «В поисках величия» не ограничивается кратким курсом спортивной жизни, парадом красивых говорящих голов и бойких титров, попыткой разобраться, почему мы креативны, и тем более – поиском спортивного гена. Лица замечательных людей разбавляют специалисты, которые долго ломали голову, почему одни – Месси
, а другие – ничего не достигли.
И дело не в абстрактной природной предрасположенности: большая часть историй не о следовании правилам, а о том, как человек подлаживал их под себя. Хлипкий Гретцки избегал стыков и научился играть из-за ворот («Когда меня раскусили, я уже закончил карьеру
»), стиляга Райс освоил своевременный рывок, чтобы прослыть бегуном, а бразильский футболист Гарринча
, которым восхищался сам Пеле, родился с таким количеством физических недугов, что многие вообще удивлялись, как он способен ходить.
В эту же кучу валятся строгие родители, которые не просто хотели счастливого будущего для детей, но помогали им найти баланс между старанием и самобытностью. Так, Ричард Дав Уильямс-младший
, тренировавший Серену и Винус, учил их кидать ракетки на дальность, что привело к формированию легендарной подачи. Хватает, конечно, и своих находок: Роджер Федерер, например, как Вильгельм Телль перед игрой отрабатывает не базовые удары (зачем ему?), а пытается попасть мячом в руку болбоя, стоящего в другом углу площадки. Из всех этих мелочей – одержимости, удачи, таланта, родительской поддержки и напутствия, способности познать свое тело и превратить его недостатки в уникальные черты – и складывается спортивная карьера, даже шире – все та же жизнь (пафос mode off).
Гейб Польски пять лет назад пытался познать феномен советского хоккея и пришел к выводу, что дело в личностях (как блестящая хоккейная команда – это сплав индивидуальностей). Теперь в «В поисках величия», такой же незамысловатой, но бойкой картине, он берется за весь спорт как квинтэссенцию человеческой одержимостью совершенством, славой, достижениями – и вновь находит там, что человеческой – слишком человеческое. В мире, где про все на свете есть точная статистика (столько игрок пробегает, с какой скоростью летит мяч, сколько поединков выиграно в солнечную погоду), все равно истинной магией спорта оказывается человеческий фактор. Умение человека найти своих и успокоиться; познать себя и сделать выводы; мечтать о новом решении для ежедневной, если не ежечасной задачи.
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Впрочем, «Величие» умалчивает об обратной стороне спорта: вихре неудач, болезненных травм, поломанном метаболизме, мании величия, неспособности встроиться в мирную жизнь после войны большого спорта (оттого многие профи становятся тренерами или функционерами в той области, которой отдали лучшие годы). Разбухшем от уколов ревности эго, наконец. В фильме демонстрируется речь Майкла Джордана
, величайшего баскетболиста в истории (впрочем, ему в спину уже дышит ЛеБрон Джеймс
), который в 2009 году, когда его включили в Зал славы, вспоминал карьеру как череду чуть ли не неудач, когда ему отчаянно хотелось кому-то что-то доказать, когда каждая реплика рождала для него вызов. Все это, безусловно, огромное жестокое шоу. И когда у Уэйна Гретцки спрашивают, артист ли он, хоккеист не задумываясь отвечает «да». А шоу должно продолжаться. А нет лучшего топлива для шоу, чем самозабвенно принесенные в жертву человеческие жизни, вдохновляющие других делать если не быстрее, выше, сильнее, то хотя бы по-своему. В поисках величия (что бы это ни значило).