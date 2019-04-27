ММКФ-2019: Не тужил - не мужик! Два фильма-победителя московского кинофестиваля

В четверг завершился 41-ый Московский Международный кинофестиваль. Рассказываем о двух лучших по мнению жюри фильмах смотра – в игровом и документальном конкурсах.
Жюри под руководством Ким Ки Дука провозгласило лучшим фильмом фестиваля «Тренинг личностного роста» - историю банковского проектного аналитика по имени Канат (Дулыга Акмолда), переживающего кризис среднего возраста. О личной жизни – «долго рассказывать»: живет отдельно от жены с ребенком, вдвоем с пожилой мамой (Гульжамал Казакбаева), страдающей провалами в памяти, дезориентацией и рассеянным вниманием. На работе – серость, внутри – тоска. Банк направляет Каната на тренинг по управлению персоналом, где рассказывают, как двигаться к успеху и стать лидером, а еще дают домашнее задание – написать на бумажке мечту и повесить на видном месте. У Каната мечты нет, точнее, он не в состоянии ее сформулировать. В один день на рабочем совещании он встречает друга юности Данияра (Ержан Тусупов), состоятельного бизнесмена, настоящего хозяина жизни, который вернулся в родной город и будет проводить реструктуризацию в банке Каната. Именно он проведет для друга не лекции, а целый практикум по лидерству и успешности. Конечно, банк скоро закроют, но он обещает помочь другу. Причем даром.
Социальная драма «Тренинг личностного роста», изначально называвшаяся «Секреты лидера» (как и посещаемый героем тренинг), снята Фархатом Шариповым по мотивам романа Данияра Сугралинова «Кирпичи 2.0». У фильма хорошо складывается судьба. До триумфа на ММКФ картину показали в конкурсной программе 23-го Пусанского Международного кинофестиваля, а у себя на родине получила специальный приз жюри кинофестиваля Шакена Айманова и приз НЕТПАК. Казахская либерально настроенная критика называет «Тренинг» самым правдивым фильмом о Казахстане, хотя вязкая эпоха фейковой стабильности, держащаяся на грубой силе, кумовстве и коррупции, – не казахский феномен, Такое кино мог бы снять в Корее и сам Ким Ки Дук. Мир, выстроенный вертикально, в котором обязательной ценой успеха, лидерства, высокого назначения и благополучия становится душевная слепота и глухота, - тема вечная, когда и где было иначе? Картина Шарипова, снятая, кстати, на русском языке, замечательна именно универсальностью, хотя о том, что действие происходит в современном Казахстане, напоминают, например, шутки о переименованиях, а пустая болтовня лидерского тренинга сообщает особые приметы времени.
Изобразительно картину отличает сдержанность и визуальная неброскость, холодные цвета и спокойная, неподвижная камера, ритмически – неспешность, как это обычно и бывает в правильном фестивальном кино. Действие происходит в холодный период года, замерший город и промозглый воздух с первым минут сообщают все самое важное о состоянии главного героя. Следует похвалить и актерский дуэт: Дулыга Акмолда и Ержан Тусупов играют характеры, полностью противоположные друг другу. Стороны не конфликтуют до поры: Даниях учит, что «баба любит, чтобы ее силой брали» и «кто информацией владеет, тот и папа»; Канат пассивно пробует вкус успеха и не понимает, нравится ему или нет. Катализатором становится случайно услышанная новость о пропаже девушки, с которой они накануне проводили время. Но у будущего лидера не может быть сомнений, а уж тем более чувства вины, мук совести. Выбери успех, выбери работу!
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Получивший приз как лучший фильм документального конкурса ММКФ «Потому что мы мужики» также показывает мир мужчин, но он – полная противоположность обладателя главного приза фестиваля. Это картина о нежности, дружбе, любви. Его герои – участники любительского мужского хора, созданного 15 лет назад, и уже в названии содержится задиристый смысл запойных мужских песен, которые исполняет на два десятка голосов этот гастролер пабов и пивных фестивалей. А еще они работают на разогреве у Оззи Осборна и Black Sabbath на концерте перед 10 000 человек.
Хотя фильм норвежских режиссеров Джо Вемунд Свендсена и Петтера Соммера не о парадной жизни хора, он проводит нас с черного хода, туда, где группа взрослых мужчин каждый вторник собирается, чтобы дернуть по пиву, пошутить и спеть а капелла ироничные куплеты про выпивку, гонорею и автомат Калашникова. Первая треть картины беззаботна и весела, особенно для тех, кто не знает, что произойдет дальше. В одной из сцен дирижер хора Ивар рассказывает внутреннюю шутку: дескать, в контракте у членов хора прописано, что они обязаны петь на похоронах друг у друга. И тут же добавляет, что, пожалуй, он сам и покинет мир первым. У него рак, и ему осталось два месяца, может чуть больше.
Хотя Ивару осталось немного, он продолжает работу и готовит хор к большому концерту. Внутри мужского коллектива данное обстоятельство переживается с разумеющейся сдержанностью, дружеским тактом и юмором, но без утрированных сантиментов. Мы тоже можем наблюдать, как прочна бывает человеческая дружба, и это знание делает нас счастливее. Несмотря на грустный финал. Главный герой умирает, можно сказать, прямо перед камерой, а фильм обретает такую нефальшивую патетическую ноту, о которой мечтает каждый документалист. В широком смысле, авторами слагается задушевная песня о радости шумной мужской дружбы и надежде на тихое покойное расставание. Уйти с миром, успев обняться с каждым товарищем и исполнив последний куплет.