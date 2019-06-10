Кинотавр-2019: Заново родиться. Репортаж с открытия

30-й «Кинотавр» открылся подобающе торжественно, начавшись рано-рано утром в московском Домодедово, главном аэропорту зеленых официальных крыльев фестиваля S7. По приезду в Сочи всем участникам вместе с аккредитацией выдали сумку s. Oliver с кучей подарков. Надпись на сумке гласила: «Главное в жизни - найти своих и успокоиться» – такую фразу произносит герой Сергея Маковецкого (лучший актер фестиваля 2000 года) в фильме Алексея Балабанова «Мне не больно» (призы за актерские работы в 2006-м). Ближе к вечеру, нарядившись и воспользовавшись помощью Wella Professionals и Max Factor – ежегодных стилистов «Кинотавра», похорошевшие после утреннего рейса гости пошли искать своих, прямо на красной дорожке, и нашли, не без помощи приветственных напитков.
фото: Пресс-служба фестиваля
Действие началось с живого выступления министра культуры, который говорил, что мнимая оппозиционность фестиваля не должна смущать здоровых людей, потому что здесь показывают фильмы, которые заставляют задуматься, и тем самым смотр развивает отечественное искусство.
фото: Пресс-служба фестиваля
Церемония была визуально роскошная: литературные и киноцитаты трогали сердце. «Когда-нибудь, через 200-300 лет жизнь на земле станет невообразимо прекрасной». Антон Чехов... Слово «жизнь» стало самым употребляемым в сценарии открытия, и даже соведущей церемонии – девочкой и воздушном белом платье – стала юная Вита Корниенко, чье имя и обозначает Жизнь. Главным же ведущим церемонии был Александр Петров, весь вечер совершавший на сцене психотерапевтический сеанс и отвечавший самому себе на вопрос «Кто я в российском кино и почему меня так много, ведь я не снялся ни в одном фильме конкурса Кинотавра». Бенефис был хоть и местами тягостен, но выглядел логично, соответствующе времени. На главное лицо российского кино нашего времени, уникального Петрова с неуникальной фамилией, из зала осторожно глядел Александр Кузнецов, который того и гляди станет следующим «ведущим».
фото: Пресс-служба фестиваля
Вечер запомнился показом множества отрывков из любимых фильмов, хорошими словами председателя жюри Константина Хабенского на актуальную повестку (он выразил обеспокоенность задержанием «неудобного журналиста» Ивана Голунова и говорил об уязвимости даже такой махины как Кинотавр, несмотря на присутствие министра в зале), присвоением призу за лучшую мужскую роль имени Олега Ивановича Янковского, блестящим музыкальным оформлением в лице группы Алексея Паперного и двух пианистов. И, конечно, особенно трогательно был вручен приз за вклад Сергею Соловьеву с формулировкой «За свободу духа и твердость убеждений художнику, никогда ни разу не скомпрометировавшего себя». Награду вынесли ему прямо в зал, в центр Зимнего театра, где он сидел. Все встали, развернулись и образовался плотный круг, в центре которого Сергей Александрович, такой крохотный и такой великий, что-то такое нежное тихо-тихо благодарил в микрофон.
фото: Пресс-служба фестиваля
Кинотавр открылся. Мы приехали сюда не чтобы сравнивать, но наблюдать, воспринимать кино как жизнь, как единое целое, потому что, как было сказано на церемонии, нельзя сравнивать одну страницу книги с другой. А Кинотавр – это наша книга, история не только индустрии, но и всей страны. Об этом читайте, если еще не прочитали, наш лонгрид «Краткая история российского кино». Не каждый год рождались шедевры, но в целом в Кинотаврах мы гораздо длиннее, умнее, красивее.
фото: Пресс-служба фестиваля
Прием в честь открытия фестиваля в этом году впервые прошел на Морском вокзале, где расположен Bosco Дом – именно здесь пять лет назад во время Олимпиады был официальный «Русский дом» для болельщиков сборной. Чаще на таких приемах были сольные концерты популярных исполнителей, но в этот раз за культурную составляющую отвечали артисты «Гоголь-центра», которые представили гостям «Кинотавра» песни Аллы Пугачевой из своего концерта «Наша Алла», посвященного юбилею легендарной певицы. Автором идеи такой постановки выступил худрук театра Кирилл Серебренников, его на «Кинотавре» не было, но новые аранжировки популярных песен Пугачевой 70-80-х звучали свежо и современно – в исполнении Риты Крон, Александры Ревенко, Марии Поезжаевой и Ян Гэ, которая устроила настоящее шоу под композицию «Я больше не ревную». Сама Ян Гэ – участница основного конкурса нынешнего «Кинотавра». Ее фильм «Троица» будет показан уже в первый день работы смотра.
фото: Пресс-служба фестиваля
В этом году в конкурсе 15 фильмов, как минимум 5 из них о сложных брачных отношения и расставании, разводе. Пять – это только в первом приближении: тема заявлена четко, и поэтому таким естественным в ней выглядит фильм открытия – «Одесса» Валерия Тодоровского – картина о семье в самом обширном значении этого слова.