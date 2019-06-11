Кинотавр-2019: Психоаналитический детектив Федорченко и продюсерский дебют Ходченковой

В рамках деловой программы «Кинотавра» уже во второй раз прошла сессия Work-in-progress, где режиссеры и продюсеры представляют картины, находящиеся на этапе пост-продакшна, дистрибьюторам и отборщикам международных фестивалей (в этом году на сессии присутствовали, например, представители Каннского, Венецианского и Берлинского смотров). На нынешней презентации было шесть проектов, рассказываем о каждом из них подробно.
фото: Татьяна Лютаева/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Режиссерский дебют актрисы Татьяны Лютаевой, которая также в фильме исполняет одну из главных ролей, вторую играет дочь Лютаевой – Агния Дитковските. В центре фильма – история двух актрис, матери и дочери. Лютаева говорит, что картина «посвящается трем самым важным вещам в жизни – памяти, умению прощать и учителям». Проект находится на стадии завершения, сейчас ищут партнеров, готовых помочь с продвижением ленты. Показанные отрывки напоминают фильм «После тебя» с Сергеем Безруковым. Идейно же – «Легенду №17», только про актеров и с Владимиром Ильиным в роли строгого, но мудрого наставника.
фото: "Москвы не бывает"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Черная комедия с элементами фантастики, снятая, как говорит режиссер, за «копеечный бюджет», что заметно по продемонстрированным отрывкам. Сюжет пересказывается с трудом: простой работяга Леха знакомится с красавицей Машей, которая показывает ему фотографии, свидетельствующие о том, что они уже были знакомы ранее, но никто об этом ничего не помнит. Развязку этой странной истории обещают неожиданную, еще и с отсылками к произведениям Стругацких. В качестве референсов называют проект Марата Гельмана «Русское бедное» и сериал «Фарго». Без политических аллюзий тоже не обойдется – вдохновение для фильма черпали из «Мертвых душ» Гоголя и «Истории одного города» Салтыкова-Щедрина.
фото: "Вмешательство"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Второй полнометражный фильм Ксении Зуевой, два года назад с дебютом «Близкие» участвовавшей в конкурсе «Кинотавра». Зуева называет «Вмешательство» самой сложной и личной своей картиной. Продюсер характеризует проект как кино о молодых и для молодых, центральной же темой ленты станет несчастная любовь. Картина рассказывает о простой девушке, влюбившейся в хирурга, который провел ей сложную операцию на сердце. Главную роль исполняет Анна Чиповская, кроме того в фильме играют Ксения Раппопорт, Маруся Фомина, Наталья Павленкова и даже режиссер Иван И.Твердовский, для которого «Вмешательство» стало актерским дебютом. Проект также будет представлен на сессии Work-in-progress фестиваля в Карловых Варах, говорят, в нем есть хороший международный потенциал. Фильм будет полностью готов к осени.
фото: "Седьмой пробег по контуру земного шара"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Третья режиссерская работа Виталия Суслина, два года назад отмеченного на «Кинотавре» призом за лучший сценарий с лентой «Голова. Два уха». Главный герой картины – Михаил, околопенсионного возраста охранник старого автопарка. В прощеное воскресенье, последний день масленицы, происходит событие, полностью меняющее его жизнь. Главную роль играет один из старейших членов труппы театра «Ленком» Александр Карнаушкин. Продюсеры ищут средства на пост-продакшн и дистрибьюторов ленты.
фото: Светлана Ходченкова/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Продюсерский дебют актрисы Светланы Ходченковой, снимает ленту ее агент, отучившаяся на режиссерском курсе Московской школы нового кино Вета Гераськина. Ходченкова признается, что к этому проекту она пришла, когда наступило «творческое пресыщение», а все стало «похожее и одинаковое». «Захотелось выйти из зоны комфорта, для этого нужен был единомышленник, который очень хорошо меня знает», – рассказала Ходченкова. Фильм она характеризует как ленту «о женщине, которую настигают настоящие эмоции». Сама Ходченкова играет в фильме главную роль, ее полноценной партнершей стала дебютантка Катя Федина. Также в картине сыграл Якоб Диль, известный по фильмам «Рай» и «Милый Ханс, дорогой Петр». Он лично приехал в Сочи представить проект и рассказал, что впервые работал с российским режиссером нового поколения и по профессионализму, царящему на съемочной площадке, удивился, что это только первая работа Веты Гераськиной.
фото: "Последняя милая Болгария"/пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Самый необычный из представленных на сессии проектов. Картина снята по мотивам автобиографической повести Михаила Зощенко «Перед восходом солнца», но Федорченко уточняет, что это взгляд на книгу из XXI века, когда мы уже знаем о судьбе писателя больше, чем знал он. Жанр картины режиссер пока характеризует как «психоаналитический детектив». Показанные отрывки впечатляют – кажется, фильм получился еще более экспериментальным, чем предыдущие ленты Алексея Федорченко, хотя, как признается один из продюсеров ленты Артем Васильев, многие творческие решения возникли из-за ограниченного бюджета.