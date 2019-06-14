Кинотавр-2019: Топливо для большого кино. Обзор программы короткого метра

На «Кинотавре» подведены итоги конкурса короткого метра, в котором в этом году участвовало 26 картин. Было интересно посмотреть их все, тем более, что они любопытно переплетаются и вступают в диалог не только друг с другом, но и с фильмами основного конкурса, перекликаются как именами в творческом коллективе, так и сюжетами. Тема года - гендерные вопросы и растущий в обществе накал между мужчинами и женщинами, мужьями и женами. Фильмы «Кинотавра» и их авторы умело вписываются в общественную дискуссию, приглядываясь к вопросам взаимоотношения полов с разного расстояния и разных углов. Воспользовавшись уникальной возможностью увидеть всю короткометражную программу целиком, мы три дня показов выкачивали из нее смыслы, искали скрытые рифмы и пытались понять не как ряд разрозненных работ, но как единое высказывание. Но правда сейчас мы рассказываем про каждую из работ, которую увидели - для глобальных выводов дождемся окончания фестиваля.
@ЖЕНИХ
Режиссер Елизавета Стишова, 12+
Селянка-клубничка ждет выхода из тюрьмы друга, с которым общалась только по скайпу. Мечтая выйти за него замуж, она печет пироги с ягодами и не обращает внимания на скептическое отношение матери и односельчан. Мечта ударяется о реальность, когда жених в белом пиджаке и шляпе наконец-то появляется в деревне. Автор «Сулейман-горы» Елизавета Стишова снимает психологическую драму о тяжелой женской ноше и принятии своей судьбы, стилизуя кино под русскую народную сказку, в которой остроумно совмещаются лубок, шансон и современные гаджеты.
фото: "@Жених"
БЕГ
Режиссер Егор Исаев, 18+
Фильм вышедшего на представление картины в майке "Свободу Ивану Голунову" выпускника МШК. По странной иронии рассказывает историю молодой пары, в которой девушка фасует, а парень - сбывает наркотики, иногда по-старинке, через случайных клиентов в баре. Режиссер предлагает проявить сочувствие, мол, не самые же плохие ребята, но подключения не происходит, поскольку выразительные средства скупы, а сюжет вторичен. Разве что впервые в кино описывается, как не надо делать закладку и объясняется, почему деньги лучше - вперед.
БОЛВАНКА
Режиссер Никита Власов, 16+
Дипломированный киновед из ВГИКа и студент режиссерского факультета школы "Индустрия" - с анекдотом про смену гендерных ролей. Невеста Тимофея (Иван Мулин) Катя (Евгения Вайс)- сексуальная стерва, играющая на бирже, а его мама (Светлана Камынина) - минер. Как-то так вышло, что полуголая Катя, принарядившись в черное белье, положила себе под зад противопехотную мину, и паре требуется мамина помощь. До взрыва два часа, мама приезжает, но не торопится обезопасить раскоряченную подругу сына. Армейский юмор как безотносительно идей, так и в связке с сомнительной угрозой женского диктата.
фото: "Болванка"
БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ
Режиссер Иван Забажанов, 16+
Лаконичный анекдот про женщину (экс-КВНщица Елена Борщева), которая из вежливости пустила к себе маньяка-почтальона. С точки зрения остроумного жанрового перевертыша «Будьте здоровы» не очень работает – у неожиданной развязки должен быть неожиданный старт, но тут нет ни первого, ни второго. Впрочем, забавно думать, что это аллегория «спама»: негаданное письмо сообщает героине, почему люди чихают с закрытыми глазами. Что ж.
ВАНЯ
Режиссеры: Евгения Яцкина, Алена Рубинштейн, 12+
Часть полнометражного фильма, созданного при содействии Молодежного центра Союза кинематографистов, финансовой помощи Министерства культуры и краундфаундинговых сборов. Вышедшая из тюрьмы Катерина (Ольга Лапшина) пытается устроиться помощником повара в интернат для детей с психическими заболеваниями, сперва получает отказ и оставляет на подоконнике резюме с фотографией. Там его находит мальчик-аутист Ваня. над которым издеваются сверстники. Он говорит всем, что это его мама. Когда за неимением других кандидатур, директор заведения приглашает соискательницу работы назад, одинокие и глубоко несчастные люди (Ваня и Катерина) обретают друг друга, увы, без права законного материнства из-за судебного срока. Фильм проходит по нашей любимой категории «доброго кино», источая благодать и желание разжалобить, что почти всегда вызывает противоположный эффект. Мать-сиделица, мальчик-инвалид, самый младший, самый уязвимый. Жаль, что продюсер Константин Фам не объяснил авторам, что социальный проект не обязан быть манипулятивным.
фото: "Войд"
ВОЙД
Режиссер Дарья Грацевич, 6+
Режиссерский дебют сценаристки «Измен», «Купи меня» и «Без меня» - незамысловатый киноэтюд на тему личной катастрофы женщины (Дарья Мороз), которой нечем занять свободное время. Йога, уроки музыки и хип-хопа – таковы ее попытки заполнить пустоту, которая образовалась после разрыва с мужем. В конце титрами объясняется, что слово «войд» - не просто пустота, а космическая пустота. Главная проблема этого фильма - в полном отсутствии эмпатии к героине, чей образ жизни и двухэтажная квартира страшно далеки от реальности.
ВЫКУПИТЬ ЗА 60 СЕКУНД
Режиссер Вадим Валиуллин, 16+
Уфимец Вадим Валлиулин пробился на «Кинотавр» как региональный самородок (на самом деле – Киношкола Булата Юсупова). Сначала он приехал в Сочи с короткометражкой «Кредит» (2016), потом с полным метром «Мертвым повезло» (2017). Первый получил главный приз, второй – тонну критики для тех, кто не оценил подрывной потенциал снятого на коленке и за три копейки умеренно-остроумного фильма категории Б. «Выкупить за 60 секунд» уже сделан в процессе обучения в киношколе Никиты Михалкова – и это еще один лаконичный и жестокий анекдот в уже узнаваемой манере, помноженной на более солидный продакшн. Впрочем, запершие себя в гараже с бомбой грабители не самый остроумный концепт – не взрывной.
фото: "Думай позитивно"
ДУМАЙ ПОЗИТИВНО
Режиссер Ирина Ходюш, 16+
Действие происходит в слегка альтернативной России со строгими законами относительно содержания домашних животных: регистрация, паспорт, налоги, обязательная уборка за питомцем на улице. Героиня фильма – квалифицированный инспектор «Зоопатруля», помимо рейдов по городу преподающая уроки собачьего лая будущим коллегам. Еще она посещает психотерапевта из-за необычных проблем в личной жизни: она лает во время секса, и она стыдится этого. До тех пор, пока не выяснится, что мужчина, который ее добивается любит… хрюкать. Так студентка школы кино и телевидения «Индустрии» Ирина Ходюш высказывает не новую идею о том, что каждый человек – индивидуальность, и не надо бояться быть собой.
ЕСТЬ ГОРОД ЗОЛОТОЙ
Режиссер Евгений Сангаджиев, 16+
Новая короткометражная работа артиста Гоголь-центра Евгения Сангаджиева – блестящий анекдот на посконную тему «там хорошо, где нас нет», разыгранная с привлечением стереотипов о евреях и русских. 27-летний безработный лоб Никита (Виктор Хориняк из «Последнего богатыря» и «Мертвого озера») сдает квартиру молодой еврейке Саре (Юлия Александрова), которая приехала в Россию из Тель-Авива на заработки, а теперь планирует вернуться в Израиль. Лежебока, как всякий богатырь, Никита сначала залил Сару потоком стереотипов и сарказма, а потом решил урвать немного халявы и хорошей жизни в другой стране, «не столь агрессивной». Кино, привлекающее сказочные мотивы, не менее сказочные стереотипы, а также песню «Город золотой», известную по исполнению Борисом Гребенщиковым, складывается в издевательский и емкий портрет великого бездельника. Сценарий написала актриса Паулина Андреева, а работа Сангаджиева, снятая в Школе кино и телевидения «Индустрия», входит в число лучших коротышей смотра.
фото: "Есть город золотой"
ИНТЕРВЬЮ
Режиссер Иван Соснин, 12+
Взрослая девушка после разговора с матерью ищет встречи с отцом, в прошлом детским писателем, которого она никогда не видела. Один из самых приятных фильмов конкурсной программы, снятый молодым режиссером по мотивам личной истории, с помощью больших актеров Алексея Серебрякова и Юлии Ауг, а также Марины Васильевой, известной по фильму с похожим сюжетом «Как меня зовут». Девушка приезжает к отцу под видом журналиста, чтобы взять у него интервью. Один из самых приятных и чистосердечных фильмов короткометражной программы, полный щемящей грусти человека по тем событиям, которые не случились и, наверное, не случатся. Потому что люди, которые любят друг друга, не всегда могут быть вместе.
КАЛЬМАР
Режиссер Лидия Кондратюк, 16+
У Полины (Надежда Лумпова из «Еще один год») роман с женатым мужчиной (Александр Яценко из «Аритмии»), который обещает ей туристическую путевку на пару дней, но не совместную жизнь; а дома наседают на уши мама и сестра, которым тоже что-то все время нужно. После «свидания» с навязчивым незнакомцем и нападения в подворотне, Полина решает жить для себя и больше ни под кого не подстраиваться. Симпатичная короткометражка выпускницы Московской школы кино о рождении самоуважения, интересная в первую очередь актерскими работами (прекрасно солирует Лумпова), а также песней «Бейся сердце, время биться» Сироткина, которая ранее звучала в «Обычной женщине» и, кажется, потихоньку становится гимном смены приоритетов.
фото: "Кальмар"
КОРОВА
Режиссер Тома Селиванова, 12+
Филигранная работа выпускницы Московской школы нового кино – без сюжета и изысков, компактно рассказывающая о преемственности женского одиночества на примере трех героинь из одной семьи. Это больная не встающая с кровати бабушка, религиозная мать и дочь, просто взрослая дочь, у которой своя жизнь. Три параллельные жизни объединяют воспоминания бабушки, вероятно документальные, о ее молодости, когда отец погиб на фронте, и у мамы осталось пять дочерей да корова Милка, которую на старости лет отвели на скотобойню, а она сбежала и вернулась домой, пройдя 15 км. И мама плакала, и корова плакала, но все равно была отведена на убой вторично. Такое вот экзистенциальное кино, снятое в формате «тесноты», 4х3, о том, что жизнь как длинный и тягостный крепкий сон – ты вроде есть, а вроде нет.
КРАСИВО ЖИТЬ
Режиссер Ярослав Лебедев, 12+
Лапидарная и нордически неспешная картина украинского режиссера Ярослава Лебедева, ученика Алексея Попогребского в Московской школе кино, напоминающая в первую очередь сосредоточенную комедию положений Аки Каурисмяки (в кадре даже мелькает название местного бара – Kaurismaki), а также призера позапрошлогоднего короткометражного конкурса – «Лалай Балалай». В «Красиво жить» работяги с провинциального завода хотят развлекаться, но вынуждены травмоопасно выбивать из начальства время и деньги на досуг. 18 минут и смеха, и греха.
фото: "Красиво жить"
МИРНАЯ ЖИЗНЬ
Режиссер Иван И. Твердовский, 16+
После трех фильмов, показанных в полнометражном конкурсе «Кинотавра», Твердовский приехал в Сочи с коротышем про пару (Анна-Мария Шепелева и Никита Кукушкин), которая залезает в танк – то ли учебный, то ли настоящий – и случайно стреляет в стоящую в отдалении панельку. Интерес к могучей боевой технике сменяется ужасом, но вскоре дрожь от содеянного сменяется тем, что близко к коже – поцелуям да милованию. После «Подбросов» Твердовский продолжает производить снаряды емких, но вместе с тем довольно однозначных высказываний: чужая боль в отдалении быстро выветривается, уступает сиюминутному житейскому интересу.
НЕУДАЧНИК
Режиссер Роман Трофимов, 16+
Вова набрал кредитов, чтобы помочь подруге Марине - начинающей певичке записать диск и снять клип «Безвозмездная любовь», но той для карьеры нужен мужчина посолиднее, с деньгами, а не долгами. «Неудачник», - бросает она ему и уходит прочь, сообщая также, что квартиру ее друга он должен немедленно освободить. Начинают звонить кредиторы. И очень некстати приезжает старший брат, начинает расспрашивать о жизни и читать нотации, мол, почему уехал и попал - позвони маме. Не очень понятно, волей или неволей, но всю дорогу фильм будто играет со зрителем в поддавки и кажется примитивным – предугадываются и реплики, и сюжетные повороты. Зато в последние пару секунд перед титрами – ударная и драматичная концовка, разворачивающая тебя к картине.
фото: "Одна историческая ошибка"
ОДНА ИСТОРИЧЕСКАЯ ОШИБКА
Режиссер Михаил Местецкий, 18+
Еще один завсегдатай «Кинотавра», Михаил Местецкий, когда-то приезжавший в Сочи с дебютом «Тряпичный союз», надолго затаился, а теперь снял остроумную комедию про неожиданные уроки истории. В 1940-м году в Мексике Рамон Меркадер (Александр Горчилин) проникает домой к Троцкому (Михаил Горевой), чтобы воткнуть в него ледоруб. Спустя 79 лет в обычной школе отличник Юра (Владимир Канухин) рассказывает эту историю однокласснице Маше (Юлия Джулай), что приводит к неловкому эротическому эпизоду. Об этом в свою очередь докладывает директору (Федор Лавров) учительницы истории (Ольга Сутулова). Три нарратива постоянно пересекаются и норовят смешаться, но примечательно не только комичная путаница буффонады финалов, но ёрническое единство лозунгов: «Надо доверять коммунистам», «Надо доверять ученикам», «Надо доверять чувствам». Что из этого приводит к беде – загадка.
ОН ВЕЗЕТ СВОЙ ГРУЗОВИК
Режиссер Кирилл Проскурин, 12+
Скромная дипломная работа студента МШК о встречах, которые меняют нас. Мальчик Леша в заброшенном детском саду пытается достать из-за решетки игрушечный самосвал, сперва палкой, потом веревкой с петлей, которую он срезает из-под потолка – на ней собрался повеситься молодой охранник здания, тоже Алексей. Мужчину, как потом выяснится, преследуют бандиты, но он помогает тезке добыть игрушку. У маленького Леши тоже не жизнь, а борьба – злой отчим, который орет и отбирает самосвал. Становится понятно, что так жить нельзя. Каждый имеет право тащить за веревочку свой грузовик в ту сторону, куда захочет.
ОН МОЙ
Режиссер Владислав Рытков, 18+
Пацан убивает из пистолета любовницу «папы на выходных». Папа расстроен и швыряет сына бывшей жене. Режиссер - студент ВГИКа, кусочек интервью которого из газеты «Кинотавр» стоит процитировать: «Где-то в глубине души я чувствую, что мы только проводники, через которые в мир транслируется идея. И только признав это, мы сможем спокойно принять себя и свою судьбу и начать снимать свое кино, не оглядываясь назад, с неподдельным интересом изучая все то, что открывает нам жизнь». Отметим, что короткометражек со ВГИКа в конкурсе фестиваля становится с каждым годом все меньше. Не потому ли, что главный когда-то киновуз страны окончательно превратился в «институт говорильни», и диплом его уже не означает профпригодность?
ПЛАЧУ С ВАМИ
Режиссер Паулина Андреева, 12+
Режиссерский дебют актрисы и студентки школы кино и телевидения «Индустрия», удостоенный диплома жюри, о профессиональном плакальщике на похоронах (Павел Ворожцов), живущем с мамой. Снятая в скорбной серости трагикомедия на любимую тему сетевых баталий – как правильно скорбеть: громко, тихо или вообще не, с той лишь разницей, что герой Ворожцова воспринимает индустрию плача как артистический вызов. Заслуживает ли сам этот бизнес порицания или оплаты – вопрос философский, но сюжетный кунштюк в духе «Попробовал бы он это сделать в мечети» картину не особо красит. Судя по «Городу золотому» и прошлогоднему «Допингу», Андреева пока интереснее работает сценаристкой на чужих проектах, чем на своих.
фото: "Плачу с вами"
ПРОЩАНИЕ
Режиссер Мария Фомина, 16+
Короткая остроумная зарисовка о смене гендерных ролей от режиссера с двумя дипломами – ГИТИСа и ВКСР. Сперва героиня Анны Чиповской доставляет мужу, которого играет Егор Корешков, белый гроб, потому что «ты для меня умер, как мужчина», затем на двух полиэкранах герои отвечают на вопрос, почему они развелись и что именно их не устраивает друг в друге, заимствуя полностью или частично стереотипные ответы обоих полов. Хорошо и в тему фестиваля, где половина конкурсных фильмов говорит о разводах.
РОДДОМ
Режиссер Анна Дежурко, 12+
Еще одна работа выпускницы ВГИКа рассказывает о девушке Лизе, у которой по вине врачей рождается ребенок с осложнениями. Действие происходит в роддоме, где несколько рожениц, мать Лизы (снова Ольга Лапшина) и врач выражают свои позиции, склоняя несчастную молодую мать принять то или иное решение относительно будущего ребенка. Безнравственные героини побеждают, и Лиза уезжает домой одна, но одна из героинь - женщина-Мать (с большой буквы) решает усыновить больное дитя, хотя у нее самой уже трое. Большая Буква, назидательность и сериальный визуальный ряд – типичные признаки незрелого ВГИКовского кино, которое помогает глупым зрителям понять, что такое хорошо и что такое плохо, сами же они не в состоянии разобраться.
фото: "Романс для валторны"
РОМАНС ДЛЯ ВАЛТОРНЫ
Режиссер Ирина Киреева, 16+
И снова ВГИК, дипломная работа, не выдающаяся, но аккуратная и добросовестная, от актрисы, отучившейся также и на режиссерском факультете. Речь в ней идет о талантливом валторнисте, который идет на сделку с собой, чтобы устранить конкурента на место в крутом оркестре. Сначала предлагается порадоваться за человека, который добивается признания профессионалов на прослушивании, в конце – разочарование трусливым поступком.
СЛОЖНОПОДЧИНЕННОЕ
Режиссер Олеся Яковлева, 16+
К фильму студентки Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Олеси Яковлевой особое внимание привлекло то, что фильм отобрали для показа на Каннском кинофестивале. В провинциальный город приезжает энигматичный учитель (Николай Комягин из Shortparis), застегнутый на все пуговицы, живущий в обшарпанной коммунальной башне из слоновой кости и стремящийся пробудить в учениках интерес к литературе любой ценой. Местным он буквально очень сильно нравится – на него вешаются все, от директрисы до ученицы, даже местные гопники, собирающиеся в армию оказываются неравнодушны. Лента Яковлевой страдает обильным утрированием, но вместе с тем эффектно снята, остроумно ассоциативный смонтирован и пропагандирует мысль искать к людям подход, а не приходить со своим уставом в каждую такую непохожую жизнь. Впрочем, учитель не святой и в своей миссии оказывался неоднократно втянут в дела не самые пристойные.
ТОПЛИВО
Режиссер Михаил Архипов, 12+
Триумфатор этого года, 25-минутная ода советскому авангарду и вообще кинематографу первой трети XX века (Эйзенштейн, Ланг и прочие), дизель-панк про человека (Никита Кукушкин), который в постапокалиптическом мире пытается любой ценой добыть топливо, если не из земли, то из живых существ. Притча о том, что технологии, призванные улучшить человеческую жизнь, нередко толкают людей на невероятные жертвы, своего рода жертвоприношения. Инженер космической связи и выпускник Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения, Михаил Архипов снял очень эффектную и выразительную работу, возможно, несколько затянутую, любующуюся человеческим телом, грязью и топливом, но крайне киногеничную. Приятный сюрприз от жюри.
ТЫ ЕГО ЛЮБИЛА?
Режиссер Елена Полякова, 12+
Моложавая бабушка (Сати Спивакова) привозит внука подростка к другу юности, художнику, с которым у нее когда-то был роман (Сергей Зарубин). Вопреки ожиданиям, внук быстро находит с ним общий язык и вызывает у бабули нездоровую ревность. Не самый выигрышный сценарий, предыдущий фильм актрисы и режиссера Елены Поляковой «Богомол», удостоенный три года назад на Кинотавре диплома Гильдии киноведов и наград других кинофестивалей, запомнился нам лучше. Но и эта картина симпатична своей зрелостью, тем, что автор снимает о том, что хорошо понимает.
фото: "Эвтаназия"
ЭВТАНАЗИЯ
Режиссер Елена Бродач, 16+
Последний по алфавиту и последний, показанный в конкурсной программе фильм выпускницы ВКСР, имеющей в фильмографии еще три короткометражных работы, представляет из себя диалог следователя (Тимофей Трибунцев) и врача-кардиолога, подозреваемую в хладнокровном убийстве (Ольга Сутулова). Говорящие головы слишком полагаются на диалоги Александра Цыпкина, который в любой непонятной ситуации сворачивает на тему смерти (так было в позапрошлогодней комедии про развод «Прощай, любимый», а также в квази-детективе «Ты его любила?»), но ни текст, ни харизма Трибунцева и Сутуловой не вытаскивают эту антикинематографичную работу.