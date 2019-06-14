Кинотавр-2019: Анна Михалкова вновь стала «обычной женщиной»

анонс

От «Роддома» до «Эвтаназии»

Кинотавр-2019: Топливо для большого кино. Обзор программы короткого метра

Кинотавр-2019: Психоаналитический детектив Федорченко и продюсерский дебют Ходченковой

Фестиваль открылся семейной сагой из 1970-х

Кинотавр-2019: «Одесса». Моментально – в море

10 июня

Кинотавр-2019: Заново родиться. Репортаж с открытия

И большой фоторепортаж с красной дорожки и церемонии