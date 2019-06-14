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Кинотавр-2019: Анна Михалкова вновь стала «обычной женщиной»

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14 июня 2019
Кинотавр-2019: Анна Михалкова вновь стала «обычной женщиной»

Юбилейный 30-й «Кинотавр» перешагнул экватор, уже объявлены победители конкурса короткого метра, жюри которого в этом году возглавляла актриса и продюсер Анна Михалкова. В основном же конкурсе в день раздачи «короткометражных» призов показали кинокомедию «Давай разведемся!» с Михалковой в главной и крайне запоминающейся роли. А спустя сутки – уже вне конкурса – первый эпизод нового сериала «Шторм» Бориса Хлебникова, автора «Обычной женщины» – в нем Михалковой досталась если не главная, то ключевая роль.

Врач-гинеколог Маша (Михалкова), которую больше интересуют месячные пациенток, чем муж и двое детей, спешно едет в бассейн на школьные семейные соревнования, но забывает и купальник, и шлепки, и шапочку, без которой в воду нельзя. Маша – женщина предприимчивая. «Хорошо, что однотонное надела», – спокойно сидя в нижнем белье, говорит она мужу Мише, смотрящему на нее усталым и осуждающим взглядом. Шлепки, а затем и шапочку так же спокойно заменяют бахилы, и вот Маша в «заплыве матерей» отчаянно ныряет в воду – семейный долг выполнен, хотя семья Маши проиграла. Не только в заплыве матерей, а, кажется, и по жизни. Случайным вечером уставшая после работы Маша невольно узнает о том, что у Миши есть любовница, записанная в телефоне как «Фитнес». Без ссор, без споров муж собирает вещи и уходит. «Самое смешное, что это я подарила ему этот абонемент в спортзал», – несколько раз потом повторит она, когда вместе с подругами из больницы будет под коньяк оплакивать семейное счастье и, конечно, же винить в развале семьи себя. Иначе эта «обычная женщина» и не может – такая национальная русская черта.

Кинотавр-2019: Анна Михалкова вновь стала «обычной женщиной»

В «Давай разведемся!» еще множество этих узнаваемых – до боли и смеха – национальных типажей. «Усатый нянь»-отец (Антон Филипенко) с несложившейся карьерой («Геофизики бывшими не бывают»). Властная бабушка «Елена» (Надежда Маркина), винящая дочь в том, что не смогла удержать мужика в семье («На пороге надо было лечь»). Искренний и участливый полицейский (Федор Лавров, который появляется почти во всех фильмах нынешнего «Кинотавра»), бесхитростно влюбляющийся в непутевую мать Машу. Жертва домашнего насилия (Максим Лагашкин), отвлекающийся от семейных проблем странноватой работой. «Неслепая гадалка», заставляющая ругаться на соль. Мудрая пациентка, по опыту знающая, как спасти брак. Мимими-любовница, тоже, как выясняется, со склонностями к насилию. Да, жертвами абьюза здесь становится «самая защищенная» категория – белые гетеросексуальные мужчины. Нежные и ранимые жертвы беспощадного русского феминизма, изобретенного, кажется, еще даже до первой волны движения за права женщин.

«Давай разведемся!» – полнометражный режиссерский дебют Анны Пармас, широкому кругу зрителей известной по клипам «Ленинграда» (без «Лабутенов» не обходится, конечно, и фильм), киноманам и любителям – как постоянный соавтор Авдотьи Смирновой (именно с ней они делали «Два дня», «Кококо» и «Историю одного назначения»). В своем режиссерском дебюте Пармас, конечно, использует наработанные на «ленинградских» клипах приемы и сохраняет комедийную интонацию, с которой в дуэте со Смирновой рассказывала о «тяжелой женской доле» и столкновении интеллигенции и простого народа. В центре «Давай разведемся» самая обычная семья, которую тащит на себе работающая женщина, потрясающе узнаваемая в безвременной российской действительности. Неудивительно, что главная роль досталась именно Анне Михалковой – безусловно теперь главной актрисе российского кино, давно избавившейся от клейма «дочки известного режиссера», комфортно чувствующей себя в ролях простых русских женщин, естественно, без перегибов отыгрывающей и комедию, и трагедию обычной жизни.

Кинотавр-2019: Анна Михалкова вновь стала «обычной женщиной»

Михалкова и Пармас стали героинями и другого, внеконкурсного проекта «Кинотавра» – сериала Бориса Хлебникова «Шторм». В отличие от «Обычной женщины» новый проект, судя по первой, еще не полностью готовой серии, показанной на фестивале, история похожая, только мужская. В центре событий – баллотирующийся на пост мэра провинциального города Крюков (Геннадий Смирнов), владелец строительной компании, занимающейся новым многофункциональным центром творчества. На торжественном открытии центра случается страшное – крыша только что возведенного здания рушится под снегом (конечно, выпала небывалая норма осадков), погибает 23 человека, в том числе девять детей.

Фигурантами уголовного дела становится, естественно, не Крюков, а его замы, отвечающие за строителсьтво и эксплуатацию здания. Кажется, это устраивает всех (в том числе как раз прокурора, которую играет Анна Пармас), кроме родителей погибших детей и скромного работника отдела по борьбе с коррупцией Следственного комитета Сергея Градова (Александр Робак), который вместе с лучшим другом Михаилом Осокиным (Максим Лагашкин) на протяжении многих лет пытается честно найти справедливость в этом мире постоянной коррупции и «нужных» преследований. Градов добивается ареста Крюкова, но в службу вмешиваются дела сердечные – у любимой женщины (Анна Михалкова) честного следователя случается рецидив тяжелой болезни, на борьбу с которой требуются деньги. Большие деньги, которых у честного следователя пока нет.



И «Шторм», и «Давай разведемся!» зрители смогут увидеть уже осенью.

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Кинотавр-2019: Анна Михалкова вновь стала «обычной женщиной» фотографии
Кинотавр-2019: Анна Михалкова вновь стала «обычной женщиной» фотографии
Кинотавр-2019: Анна Михалкова вновь стала «обычной женщиной» фотографии
Кинотавр-2019: Анна Михалкова вновь стала «обычной женщиной» фотографии
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