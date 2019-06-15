Кинотавр-2019: Электричество в сети. «Керосин» Юсупа Разыкова и «Sheena667» Григория Добрыгина

Почти в самом начале «Кинотавра» в конкурсе показали ленту «Керосин» Юсупа Разыкова, режиссера уж не единожды участвовавшего в конкурсе сочинского смотра, мастера лаконичных и метафоричных (и, кстати, недорогих в производстве) историй. А уже ближе к завершению состоялась наконец российская премьера «Sheena667», режиссерского дебюта Григория Добрыгина, несколько лет назад здесь в Сочи получавшего награды за свои короткометражные анекдоты. Несмотря на разницу поколений и кинематографического опыта, «Керосин» и «Sheena667» оказались между собой схожи.
фото: Юлия Пересильд/пресс-служба "Кинотавра"
Действие обоих фильмов происходит в глухой российской провинции, в домиках, отдаленных даже от райцентров. В «Керосине» в таком живет бабушка (восхитительно органичная Елена Сусанина), привечающая редко проезжающих дальнобойщиков, затаривающихся колбасой и водкой в местном магазинчике на грани закрытия. Деревня вымерла, и кроме бабушки, не так давно потерявшей и мужа, в этом отдаленном кусочке российский жизни уже не осталось никого. Да и бабушка эта мало кому нужна. Котировки на нефть растут, а дом бабушки отрубают от электричества. Ей, в общем, и не надо ничего – кроме керосина, чтобы вечером зажечь лампу, и поросенка, которого попросил ее перед смертью завести муж. Еще у бабушки – там, где-то далеко в городе – есть семья: дочь-проводница и внучка, мечтающая стать принцессой. В красивой сказке все могли бы жить долго и счастливо, но в российской провинции – другие законы жанра.
Свою «сказку про темноту» Юсуп Разыков выстраивает из нескольких коротких историй, отсылающих к «Курочке Рябе», «живой» и «мертвой» воде и трем богатырям. Даже ставни на окнах у бабушки похожи по картинке на сказки Александра Роу. Тут только уже «сказочке – конец», ставни запечатаны, а главная героиня вместо просто наблюдения за «волшебными» (порой довольно страшными) событиями становится их непосредственным участником. Русская народная одиссея в поисках керосина вносит коррективы в знакомые с детства сюжеты. Хотя реальность это или все же вымысел – большой вопрос.
фото: "Керосин"
Так же «сказочно» начинается и режиссерский дебют Григория Добрыгина. Где-то в заснеженной деревеньке живет с виду счастливая семейная пара – Оля (Юлия Пересильд) и Вадим (Владимир Свирский). Он – мечтает о заграничном эвакуаторе. Такие продаются в Германии и Голландии всего за 8 тысяч евро – нет там денег у людей, вот и продают последнее, как остроумно замечает подруга семейства. Она работает на почте и делает всё, чтобы Вадик мог осуществить мечту. Деревенские «Бонни и Клайд» грабят не банки, а в темноте под специальной лампой разглядывают лотерейные билеты, ищут, где есть какой-никакой выигрыш (7 тысяч рублей это очень много, могут заметить) и потом разыгрывают сцену, в которой счастливчик Вадим «покупает» на почте эти нужные билетики. Лотерейные продажи растут, семья копит деньги на осуществление своих мечтаний. Вот уже и выбирают билет за границу, чтобы купить наконец эвакуатор.
В отличие от «Керосина», в этой деревне проблем с электричеством нет. И в этом случае – к сожалению. Дома у Оли и Вадима, что редкость, есть интернет, которым однажды приходит воспользоваться друг Вадима (Павел Ворожцов), интересующийся порно-чатами. Так Вадим случайно узнает о существовании странно-загадочной Sheena667 (Джордан Роуз Фрай), в белоснежном белье, с белоснежной улыбкой и штатом Джорджиа в качестве проживания. Виртуального секса Вадику не надо, ему бы просто пообщаться с этой далекой нимфой с монитора компьютера. Как человек целеустремленный Вадим сразу же начинает учить английский (с помощью упоротого приложения с говорящей белкой) – и вот уже он может рассказать своей Sheena667 о том, что он бизнесмен из России, что он одинок и что любит ее и скоро приедет в эту неведанную доселе Джорджию.
фото: "Sheena667"
Как и Разыков, Добрыгин разбивает историю на подглавки, одна из которых, кстати, называется «Измена», как самая первая короткометражка режиссера, в 2013-м году отмеченная на «Кинотавре» дипломом жюри и Гильдии киноведов и кинокритиков. Визуальный мир добрыгинской деревеньки оказывается более проработанным и даже более сказочным, нежели мир «Керосина» – в том числе, видимо, и благодаря большему бюджету. Картину Добрыгина поддержал Роман Абрамович, «Керосин» же снимался на личные средства продюсеров и режиссеров, бюджет фильма всего 2 млн рублей, и Разыков перед просмотром сразу же иронично предупредил, что фильм выглядит так, будто его снимали на пенсию главных героев. «Sheena667» построена в первую очередь на диалогах – реальных и виртуальных, волшебно прописанных Александром Родионовым, сценаристом фильмов Бориса Хлебникова, Валерии Гай Германики, Николая Хомерики, в том числе и той самой «Сказки про темноту», название которой стало ключевым для всей программы нынешнего «Кинотавра».
И «Керосин», и «Sheena667», как и многие другие участники юбилейного фестиваля – картины о тотальном одиночестве и даже некой отрешенности от современного глобального мира, где интернет если и связывает людей в виртуальном пространстве, то только, кажется, разъединяет их «в реале». На этом «Кинотавре» всем участникам и гостям фестиваля раздавали сумки с цитатой из фильма Алексея Балабанова «Мне не больно» 2006 года: «Главное в этой жизни – найти своих и успокоиться». Судя по нынешним фильмам фильмам «Кинотавра», этот вечный поиск все эти 13 лет и продолжается. Покой в данном случае только снится.