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Кинотавр-2019: «Верность» Нигины Сайфуллаевой – самый откровенный претендент на главный приз фестиваля

Фестивальная колонка >>
15 июня 2019
Кинотавр-2019: «Верность» Нигины Сайфуллаевой – самый откровенный претендент на главный приз фестиваля

В программе «Кинотавра» показали фильм «Верность» Нигины Сайфуллаевой, укладывающийся в общий дискурс этого года: конфликт полов, трудные семейные отношения, измены и расставания, однако только эта картина, в отличие от всех прочих («Однажды в Трубчевске», «Давай разведемся», «Люби их всех», «Гроза», «Sheena667», «Троица» и множества короткометражек на эту тему) не разводит мужчин и женщин по баррикадам, не противопоставляет их друг другу, а ищет пути взаимопонимания. Екатерина Визгалова рассказывает, почему именно этот фильм заслуживает главный приз.

Гинеколог Лена (Евгения Громова) подозревает мужа, артиста провинциального драмтеатра Сережу (Александр Паль) в романе с партнершей по сцене Катей (Марина Васильева), молча мучается и вздрагивает от вибраций его телефона, но ревности своей не выдает. Возможностью компенсировать неуверенность в браке и накопленные сомнения для нее становится секс со случайными мужчинами, один из которых (Павел Ворожцов) оказывается мужем ее пациентки и даже начинает ее преследовать.

Кинотавр-2019: «Верность» Нигины Сайфуллаевой – самый откровенный претендент на главный приз фестиваля

Сосценаристом Нигины Сайфуллаевой на «Верности» вновь выступила талантище Любовь Мульменко, с которой режиссер работала и на дебютном полном метре «Как меня зовут», открывшем российскому кино актрису Александру Бортич. Фильм участвовал в конкурсной программе «Кинотавра-2014» и очаровывал девичьей свежестью и экранным воздухом, наполнявшими легкие до предела, до невозможности выдоха. Спустя время Нигина вышла замуж (за режиссера Михаила Местецкого), стала мамой, поработала на второй части альманаха «Про любовь» (первый получил гран-при «Кинотавра»-2015) и сериале «Детки» и теперь вернулась в конкурс с сольной картиной, спокойно и бесстрашно снимающей табу на секс и разговоры о женской чувственности в российском кино.

В фильме много эротических сцен, даже жанр фильма определен как эротическая драма, причем впервые секс в нашем кино показывается таким, какой он есть. Близость выглядит естественной, нормальной, честной. Ощущается и деликатное и отношение к зрителю: эротика обусловлена драматургией и психологическим состоянием героев, она обезоружена и не вызывает чувство смущения и неловкости. Но не столько достоверная телесность делает «Верность» революционной работой, сколько ее спокойный и уверенный тон, в котором авторы говорят о значении сексуальной близости в жизни человека. В отличие от фильма «Интимные места» (2013) Алексея Чупова и Натальи Меркуловой, где впервые заговорили о сексе с экрана, но играючи и хохоча. Смех и хихиканье как незрелая реакция на собственное смущение и страх проявлялся и на показе «Верности», потому что мы не привыкли. Смех как защита от стресса – обычное состояние нервозного человека, зажатого в тесные рамки собственных представлений о стыде. А стыд – одна из ключевых характеристик нашего общества. Мы не умеем говорить о нем порой даже с теми, с кем спим. Как и не умеем говорить о своих проблемах, предпочитая отмести их в сторону, переключить тему, затолкать поглубже, с глаз долой.

Кинотавр-2019: «Верность» Нигины Сайфуллаевой – самый откровенный претендент на главный приз фестиваля

Органичность «Верности» предопределена и тонко подобранным актерским составом, ведущая партия у Паля и Громовой, играющих семейную пару, в которой есть забота друг о друге, но нет секса. Акцент на персонаже Лены, которая в силу профессии видит вокруг множество счастливых женщин, а также наблюдает довольного мужа – хорошего парня, экстраверта, актера. Разрушительные споры ревности поселяются в душе и разрастаются, как раковая опухоль, понуждая ее лазить в незапароленный телефон Сережи, тайно следить за ним, совершать бессмысленные измены, уравновешивающие мнимый, выдуманный роман мужа. Чем больше времени проходит, тем сложнее женщине избавиться от этого чувства, и даже после разговора с Сережей она не застрахована от метастазов. «Ревность» – это первоначальное название картины, как оборотная сторона любви и верности, ключом которой служит супружеский секс. Заканчивается секс – заканчивается брак. И об этом тоже у нас не принято говорить.

На втором плане – отличные Марина Васильева, Анна Котова, Павел Ворожцов, Алексей Агранович, персонаж которого, тоже гинеколог, признает превосходство женщин в некоторых вопросах, в частности, в его профессии. В герои фильма можно записать и беспокойное Балтийское море (фильм снимался в Калиниградской области), на пляжах которого происходит «нарушение общественного порядка с неустановленными лицами».

Кинотавр-2019: «Верность» Нигины Сайфуллаевой – самый откровенный претендент на главный приз фестиваля

«Верность» – единственная картина на фестивале, которая наводит мосты в эпоху гендерных войн, не отрицая различий в психологии мужчин и женщин, а просто спокойно и обезоруживающе мудро давая женщине голос говорить о себе, своих проблемах, не принижая при этом ни себя, не вступая в оппозицию с мужчиной. Сможет ли оценить эту тональность и талант главным призом жюри под председательством Константина Хабенского, увидим очень скоро.

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Екатерина ВизгаловаЖенщиныКинотаврКинотавр 2019
персоны
Алексей АграновичАлександра БортичМарина Васильева (II)Павел ВорожцовЕвгения ГромоваАнна Котова-ДерябинаНаталья МеркуловаМихаил МестецкийЛюбовь МульменкоАлександр ПальНигина СайфуллаеваКонстантин ХабенскийАлексей Чупов
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Кинотавр-2019: «Верность» Нигины Сайфуллаевой – самый откровенный претендент на главный приз фестиваля фотографии
Кинотавр-2019: «Верность» Нигины Сайфуллаевой – самый откровенный претендент на главный приз фестиваля фотографии
Кинотавр-2019: «Верность» Нигины Сайфуллаевой – самый откровенный претендент на главный приз фестиваля фотографии
Кинотавр-2019: «Верность» Нигины Сайфуллаевой – самый откровенный претендент на главный приз фестиваля фотографии
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