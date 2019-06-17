Кинотавр-2019: 12 самых востребованных актеров фестиваля

На «Кинотавре» показали 15 фильмов в основном конкурсе и 26 - в короткометражном. В течение программы мы наблюдали актеров, которые перемещаются из фильма в фильм и решили назвать всех, кто сыграл на этом фестивале по две, три и даже по четыре роли.
Лавров - актер второстепенных ролей и эпизодов, каких, увы, принято недооценивать - стал абсолютным чемпионом «Кинотавра»-2019 по количеству сыгранных ролей. В четырех близких по маскулинному жанру ролях он доказал, что недооцениваали его зря. В «Большой поэзии» Александра Лунгина Лавров играет начальника службы безопасности банка, лысеющего мужичка, который благополучно избежал ада Афганской кампании, а потом сколотил капитал и стал тосковать по квази-брутальному прошлому: есть всегда готовая к минету любовница, есть дети и бывшая жена за границей, требующая исполинские алименты, и аппетиты ее растут.
В «Давай разведемся» Анны Пармас он вновь примеряет форму – теперь уже сердобольного начальника полиции, который проникается симпатией к нерадивой матери (Анна Михалкова), забывшей детей в саду до самой ночи. Герой игнорирует и взятку в размере 50 рублей, а потом даже составляет компанию в рейде по ночным клубам и предлагает свои услуги в качестве женатого любовника.
В «Мысленном волке» Валерии Гай Германики его роль еще меньше, но снова в форме – Лавров в камуфляже, с убитым волком на плече появляется на пороге дома, в котором от своих страхов прячутся главные героини (Юлия Высоцкая и Лиза Климова).
Ну а в короткометражке «Одна историческая ошибка» Михаила Местецкого ему досталась роль директора (снова мужчины в строгом наряде), который выслушивает рассказ исторички (Ольга Сутулова) про комичное происшествие в ее классе.
Кузнецов сейчас кандидат в главные новые артисты – с прошлого года его выразительное лицо оказалось во многих интересных проектах, от «Скифа» и «Кислоты» до «Братства». Станет ли он преемником Данилы Козловского и Александра Петрова в роли российского актера номер один – узнаем через год-другой. На этом фестивале он появлялся трижды и получил приз за лучшую мужскую роль за работу в «Большой поэзии» Александра Лунгина. Он сыграл ветерана луганского и сирийского конфликтов Виктора, который работает в ЧОПе и пишет стихи. Этот человек видит поэзию в войне, но в обычную жизнь уже не может вписаться.
В «Люби их всех» Марии Агранович - иная роль - одного из богатых любовников главной героини (Алена Михайлова), которую он знает под именем Надя, хотя у девушки много имен и обличий. Привычное для артиста амплуа немногословного и прибруталенного молодого человека с романтическими нотками.
В «Грозе» Григория Константинопольского появляется в небольшой роли Кудряша - гоповатого водителя мэра Дикого. Такой Кузнецов, не в формате непроницаемого юноши, растрачивает часть харизмы – комической сноровки ему, кажется, пока не хватает.
Характерному актеру Ворожцову лучше всего удаются комедийные роли мужчин со странными навязчивыми мыслями и уникальными, порой шокирующими, привычками, но с ранимой душой. В дебюте Григория Добрыгина Sheena667 он сыграл бывалого онаниста, увлекающегося зарубежными порно-чатами. Однажды его персонаж развлекается дома у друга и забывает разлогиниться, после чего романтичный главный герой Вадим открывает для себя дивный новый мир, подсаживается на виртуальное общение с красотками и даже тратит приличную сумму денег на вознаграждения девушек, которые списываются, конечно, с карточки его продвинутого товарища.
В картине Нигины Сайфуллаевой «Верность» Ворожцов исполнил роль опаленного случайным сексом мужчины, жаждущего продолжения и доходящего до назойливого преследования героини Евгении Громовой. Квинтэссенция персонажа – присланная мимолетной любовнице фото собственной голой попы с подписью «Делай со мной, что хочешь».
И, наконец, главная роль в первом короткометражном фильме Паулины Андреевой «Плачу с вами», сквозь смех говорящем о тотальном одиночестве современного человека и награжденного специальным призом жюри. Митя - профессиональный плакальщик на похоронах, свято верящий в важность своей миссии. За отдельную плату может упасть в вырытую могилу за гробом.
Запомнившаяся большинству зрителей по «Елене» Звягинцева актриса Надежда Маркина на нынешнем «Кинотавре» отметилась ролями сразу двух матерей. В полнометражном дебюте Григория Добрынина Sheena667 она все понимающая мать главного героя Вадима (Владимир Свирский), неожиданно влюбившегося в американку из интернета. Единственная адекватная реакция, с которой героиня Маркиной воспринимает известие о новой привязанности сына, это вопрос: «Тебя к врачу вести или к священнику?»
В другом полнометражном дебюте - «Давай разведемся» Анны Пармас (приз как раз за лучший дебют и за сценарий) - Маркиной тоже досталась роль мамы главной героини (Михалкова). Здесь она, правда, относится к чаду с меньшим пониманием и обвиняет свою Машу в том, что именно она не удержала возле себя нюню-мужа: «На пороге надо было лечь! Секс, видимо, был так себе».
Один из самых органичных современных актеров Алексей Филимонов в фильме Александра Лунгина «Большая поэзия», получившем награду за лучшую режиссуру, играет любителя рэпа, инкассатора и простого парня из «Железки», из-за долгов которого и начинается весь сыр-бор. Непутевый Леха (а именно так зовут героя Филимонова) - талантливый, издерганный и слабый - полная противоположность друга Виктора, которого сыграл Александр Кузнецов, отмеченный призом за лучшую мужскую роль. У Филимонова такая награда тоже была - пять лет назад за фильм «Еще один год» Оксаны Бычковой.
В неожиданно для многих победившем дебюте «Бык» Филимонов тоже сыграл грозу района, правда, из 90-х, но и в этом бытописании жесткой эстетики окраин Подмосковья ему была уготовлена одна из ключевых ролей .
Харизма Аграновича, известного в качестве режиссера церемоний открытия многих кинофестивалей (в том числе и «Кинотавра»), все чаще используется в отечественном кино. Его как будто бы врожденный трагикомизм способен создать глубину практически в любой роли. В «Верности» Нигины Сайфуллаевой Агранович сыграл коллегу главной героини, врача-гинеколога, который подбадривает шутками и делится собственным жизненным опытом (сначала простил измену, потом и сам стал изменять).
В «Выше неба» артисту и режиссеру досталась дежурная роль харизматичного и сдержанного мужа (по профессии – аниматор) при жене-истеричке, которая залечивает собственную дочь. Агранович мудро ходит, сосредоточенно дергает ручник, влюбляется в якобы ровесницу дочери (Дарья Жовнер), но так и не покидает зоны телевизионных условностей.
Две работы в конкурсных полнометражных фильмах, одна из которых («Выше неба» Оксаны Карас) отмечена призом за лучшую женскую роль. В этой семейной драме с элементами детектива Виктории Толстогановой досталась роль матери – наседки или монстра – чрезмерно опекающей уже немаленькую дочь с пороком сердца (Таисия Вилкова). Она всеми силами пытается удержать всех членов семьи под контролем, включая мужа (Алексей Агранович), увлекшегося юной подругой дочери.
Власть и гиперопека, еще более страшные, свойственны и второй героине Толстогановой - Кабанихе из «Грозы» Григория Константинопольского, современной интерпретации самой известной пьесы Островского. Диктатор и «гроза» семейства, она не отпускает из поля зрения непутевого сына Тишу (Василий Буткевич), водит дружбу с безумными предсказательницей и барыней-депутатом и ненавидит невестку Катерину (Любовь Аксенова).
Актриса Светлана Камынина хороша в амплуа бойких женщин, и даже когда играет второплановых персонажей, перетягивает на себя внимание от главных героев, стоит ей появиться в кадре. Так, в драмеди «Давай разведемся» Анны Пармас она блистает в роли подруги и коллеги гинеколога Маши и заставляет зрителей угорать от смеха в моменте распития дареного пациентками коньяка из стаканчиков для сдачи анализов.
В короткометражной «Болванке» Никиты Власова она - военный минер, подарившая сыну противопехотную мину. Когда эта опасная штука оказывается под ягодицами подруги сына (не спрашивайте), мама использует оставшиеся до взрыва два часа для того, чтобы проверить, достойную ли пару выбрал ее инфантильный отпрыск.
В короткометражке «Интервью» Марине досталась роль девушки, которая случайно узнает от матери-одиночки (Юлия Ауг), что они с отцом писали детские книги – и отправляется на поиски родителя (Алексей Серебряков), чтобы поговорить по душам в формате «начинающий Вдудь». Пять лет назад Васильеву на «Кинотавре» продемонстрировала во всей красе драма «Как меня зовут» Сайфуллаевой, где она тоже знакомилась с невиданным ранее отцом (Лавроненко).
Выпускница Мастерской Брусникина, она много играет в Центре Мейерхольда и театре Практика, играла любовницу в «Нелюбви» и вот снова снялась у Сайфуллаевой. В конкурсной «Верности» она - Катя, провинциальная актриса, напарница мужа главной героини, Сережи (Паль), с которым они играют любовников в одном спектакле и много общаются за пределами сцены. Трогательно-жизнелюбивая Катя, ухваченная где-то на периферии зрения главной героини.
В получасовой и нескладной картине выпускницы ВГИКа Анны Дежурко «Роддом» Лапшина играет мать юной роженицы, у которой по вине врачей ребенок родился с отклонениями. Актриса изображает уставшую от жизненных неурядиц задерганную неулыбчивую женщину с сильным влиянием на дочь. Героиня убеждает дочь оставить внука, хотя фильм этим не кончается.
Другая короткометражка, «Ваня» Евгении Яцкиной и Алены Рубинштейн, воспринимается как сиквел «Роддома». Теперь Лапшина в главной роли, ее героиня Катерина вышла из тюрьмы и пытается устроиться на работу в детский психо-неврологический интернат помощником повара. Из-за судимости это удается не с первого раза, и брошенное за ненадобностью резюме становится собственностью мальчика с аутизмом, которого жальче других детей. Два одиноких, отвергнутых всеми существа в конце обретут друг друга.
Разговорная 11-минутка Елены Бродач «Эвтаназия», где Сутулова в роли врача кардиолога, убившей соперницу, к которой ушел муж. Причем не из ревности, а потому что та плохо о нем заботилась. В паре с ней Тимофей Трибунцев (он играет следователя), способный спасти любое кино, и ужасно жаль, что огромный актерский потенциал здесь потрачен так бездарно.
Другое дело - картина Михаила Местецкого «Одна историческая ошибка», получившего приз критиков. Фильм длится всего 7 минут, Сутулова здесь ведущий персонаж - классная руководительница Маши и Юры, которые таких дел натворили, что учительницу вызывает на ковер директор (Федор Лавров). Она запускает историю, рассказывая, как это было.
У актера в этом году две роли в фильмах короткометражного конкурса. Оба отмечены наградами. Пацифистская «Мирная жизнь» Ивана Твердовского получила диплом партнёра Ruarts, в ней Кукушкин сыграл танкиста, показывающего девушке танк изнутри и возбужденного собственной крутостью до такой степени, что заставляющего ее сделать выстрел. Реальный или вымышленный - уже не важно.
«Топливо» Михаила Архипова - фильм с бюджетом, дебют, снятый на киностудии «Новые люди» при поддержке министерства культуры. «Топливо» - постапокалиптический стимпанк о поиске источника энергии, с символизмом и эмоциональным накалом Дзиги Вертова. У Кукушкина - сольная роль без слов, зато беспрецедентная по пластике. Главный приз конкурса короткого метра.
Екатерина Визгалова, Маша Токмашева, Алексей Филиппов