Кинотавр-2019: Нам надо поговорить

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17 июня Кинотавр-2019: 12 самых востребованных актеров фестиваля От Александра Кузнецова до Виктории Толстогановой

16 июня Кинотавр-2019: Русский - значит (не)покорный. «Мысленный волк» Валерии Гай Германики и «Гроза» Григория Константинопольского Две самые яркие и сумасбродные картины из конкурса фестиваля

15 июня Кинотавр-2019: «Верность» Нигины Сайфуллаевой – самый откровенный претендент на главный приз фестиваля Психологическая драма о сексе и ревности – с Александром Палем и Евгенией Громовой